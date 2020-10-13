iPhone 12 с 5G в новом дизайне и «умная» колонка HomePod mini: чего ждать от Apple 13 октября Материал редакции
Второе осеннее мероприятие компании, похоже, будет почти целиком про айфоны.
Пандемия повлияла в том числе на релизы Apple. В сентябре компания показала Apple Watch Series 6 и SE, iPad и iPad Air, а 13 октября, как ожидают журналисты, она представит новые iPhone. Впервые за многие годы это произойдёт с задержкой. По данным инсайдеров, в ноябре всех ждёт ещё одна презентация Apple — покажут первый Macbook на ARM.
TJ рассказывал об ожиданиях от новых айфонов ещё в сентябре, но с тех пор о них появилось больше подробностей, часть из которых раскрыла сама Apple. Собрали всё, что известно о продуктах компании накануне масштабной презентации.
Что нового будет в iPhone 12
«Новости скорости» — 5G и процессор A14
Процессор A14 традиционно станет одним из главных нововведений в айфонах. Компания достаточно подробно рассказала о нём ещё во время анонса iPad Air, который впервые в истории компании получил флагманский чип раньше iPhone.
С выходом A14 Apple перешла на 5-нанометровый техпроцесс раньше всех остальных производителей на мобильном рынке. Процессор станет ещё более энергоэффективным и быстрым по сравнению с 7-нанометровым A13 в iPhone 11 при тех же размерах.
Похоже, особый упор сделали на работу с нейросетями: на презентации говорилось, что чип стал до двух раз мощнее в задачах с машинным обучением и теперь оснащён 16 ядрами Neural Engine вместо восьми. Он также содержит 11,8 миллиарда транзисторов и получил новую четырёхядерную графику. Изменения наглядно показали на примере игры War Robots от российских разработчиков, которые уже адаптировали её под A14.
Все новые iPhone получат поддержку 5G-сетей в двух диапазонах — 6 ГГц и mmWave, чтобы работать по всему миру. Стандарты отличаются соотношением скорости и покрытия: более высокие частоты обеспечивают меньшую скорость, но лучше ловятся, а микроволновый диапазон считается куда более быстрым, но плохо справляется, например, с окнами. Подходы к построению сетей отличаются как у конкретных операторов, так и в городах и странах.
Новый дизайн, полный переход на OLED и новый размер
Главным внешним изменением смартфонов по сравнению с последними поколениями станет дизайн. iPhone станут более «острыми» по краям и станут больше походить внешне на iPad Pro.
Новые айфоны будут отличаться от предшественников ещё и цветами корпуса — они получат тёмно-синий цвет, в котором вышли Apple Watch Series 6. А Pro-модели оснастят стальной рамкой вместо алюминиевой.
Линейка новых iPhone впервые будет состоять из четырёх смартфонов — помимо трёх моделей (обычная, Pro и Pro Max), как в 2019 году, добавят версию с приставкой mini. Она станет самой маленькой из всех — 5,4 дюйма и будет близка по габаритам к iPhone SE нового поколения.
Базовая версия останется такой же, как и iPhone 11 — 6,1 дюймовой. Помимо неё выпустят 6,1-дюймовый Pro и 6,7-дюймовый Pro Max. Топовая модель станет самым большим айфоном в истории, а младшая — самым маленьким айфоном с «безрамочным» дисплеем.
Как будет выглядеть линейка iPhone 12 по данным инсайдера Kang:
- новый 5,4-дюймовый iPhone 12 mini по цене от 699 долларов (около 54 тысяч рублей) в чёрном, белом, красном, синем и зелёном цветах с 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти;
- 6,1-дюймовый iPhone 12 по цене от 799 долларов (около 61 тысячи рублей) в чёрном, белом, красно, синем и зелёном цветах с 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти;
- 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro с улучшенными характеристиками за 999 долларов (около 77 тысяч рублей) в золотом, серебристом, графитовом и синем цветах с 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти;
- новый 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max за 1099 долларов (около 84 тысяч рублей) в золотом, серебристом, графитовом и синем цветах с 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти.
Все новые iPhone оснастят OLED-экранами, которые раньше получали только топовые Pro-модели. В отличие от LCD-матриц, они умеют по-настоящему отключать пиксели, а не просто затемнять их, поэтому покупатели базовых айфоново получат более глубокие и контрастные цвета по сравнению с iPhone 11. Кроме того, все смартфоны получат экраны с керамической подложкой — это должно усилить их прочность при падениях.
Источники Digitimes также сообщали, что iPhone 12 оснастят дисплеями с высокой частотой обновления — 120 Гц как на iPad Pro. Это могло бы повысить отзывчивость и плавность работы со смартфоном, однако аналитик Мин-Чи Куо в сентябре сообщил, что ни одна из моделей не получит это нововведение — его приберегли для следующего года.
Изменения в камерах
Количество камер в новых iPhone не изменится. В двух базовых версиях их останется две — широкоугольная (обычная) и сверхширокоугольная, а в Pro — широкоугольная, сверхширокоугольная и телефото-объектив.
Однако по данным источников, все модели получат те или иные улучшения отдельных аспектов уже имеющихся камер. В топовых версиях увеличат оптический зум: Pro получит четырёхкратный, а Pro Max — пятикратный зум, до этого в обоих смартфонах было лишь двукратно оптическое увеличение.
Базовые модели iPhone 12 получат улучшения сверхширокоугольной камеры. После выхода iPhone 11 многие жаловались на плохую работу этого сенсора в условиях слабого освещения, поэтому Apple увеличит диафрагму — камера сможет улавливать больше света. Кроме того, пользователи смогут делать снимки с приближением — также за счёт ultra-wide-камеры.
Согласно утечкам, Apple также работает над функцией портретной записи видео, однако неясно, будет ли она готова к запуску iPhone 12. Источники не исключают, что компания выпустит её позже с одним из обновлений iOS 14. Но все новые айфоны получат поддержку записи видео в 4К с частотой 120 или 240 кадров в секунду.
По мнению аналитика Мин-Чи Куо, к камерам топовых моделей также добавят ToF-сенсор — такая же камера отвечает за распознавание лиц в Face ID. Как раз за счёт неё и может работать функция видеозаписи портретов и новые функции обновлённой платформы ARKit, об обновлении которой также ходили слухи.
Pro-версии также могут оснастить LiDAR-ами на манер iPad Pro 2020. Но что именно пользователи получат от наличия датчика, пока непонятно: Apple пока не показала сценарий их использования в iPad Pro, но журналисты полагают, что они могут быть связаны с каким-то крупным анонсом для дополненной реальности.
Другие возможные нововведения
- Аналитики Barclays ждут улучшений FaceID и, судя по последним утечкам, в новых айфонах действительно улучшат распознавание лиц. Смартфоны получат «алгоритм динамического зонирования», который увеличит углы распознавание и повысит производительность, а в iPhone 12 позволит уменьшить «чёлку»;
- Из комплекта iPhone уберут наушники EarPods и адаптер для зарядки от розетки, в коробке останутся только провод Lightning и сам смартфон. Об этом долго ходили слухи, но после презентации Apple Watch стало ясно, что они оказались верными — устройство также лишили блока питания под предлогом заботы об окружающей среде;
- iPhone 12 Pro и Pro Max смогут проработать как минимум на час дольше от одного заряда, чем предшественники. В то же время iPhone 12 mini будет работать даже меньше, чем базовый iPhone 11, из-за меньших размеров корпуса;
- Apple вернётся к MagSafe, но не в макбуках, а в айфонах — компания выпустит фирменную магнитную беспроводную зарядку, которая будет подключаться к задней крышке устройства так же, как к Apple Watch;
- Как назовут новый iPhone, на сто процентов неизвестно: во всех источниках и утечках его называют iPhone 12, но по внутренней логике Apple он должен называться 11S. Впрочем, ничто не мешает компании отойти от привычного брендинга, как это было в случае с iPhone X вместо девятой модели;
- Все новые iPhone появятся в продаже с задержкой после презентации, а не в тот же день: iPhone 12 и 12 Pro можно получить по предзаказу с 16-17 октября, а купить — с 23 или 24 октября, а Pro Max и mini можно будет получить по предзаказу в начале ноября, а купить ближе к концу месяца.
Каким будут HomePod mini и новый Apple TV
В отличие от новых iPhone, про второй анонс презентации известно не так уж много. Первый HomePod Apple представила в 2017 году, причём не на традиционной презентации, а во время конференции для разработчиков WWDC.
Устройство получило процессор A8 от iPhone 6, шесть встроенных микрофонов, чтобы лучше слышать запросы пользователей и встроенную поддержку Siri. Apple позиционировала колонку не только как голосовой ассистент, но и как музыкальную станцию — в компании утверждали, что она подстраивает аккустику под окружение, учитывая форму и размер комнаты, а две колонки могут работать сообща, чтобы увеличить эффект.
Колонку продавали по цене в 349 долларов (около 27 тысяч рублей) в США, Великобритании и некоторых других англоязычных странах. За три года с момента выхода её так и не начали продавать в России, а на Западе устройство не обрело популярности из-за более дешёвых аналогов от конкурентов, в том числе Amazon.
Всё это время Apple не выпускала новых версий колонки, но и не прекращала их продажи. По данным источников и журналистов, 13 октября компания покажет более дешёвую и совершенную модель, ключевой функцией которой станет отслеживание перемещений пользователя внутри дома благодаря Ultra WideBand-возможностям (UWB).
Устройство могут оснастить чипом U1 — такой же установлен в iPhone 11. Apple продвигала его как лёгкий способ находить нужного получателя файлов по AirDrop в людных местах, но, как предполагали журналисты, изначально чип нужен был в первую очередь для работы с дополненной реальностью и метками для вещей AirTag.
UWB работает только на ограниченном расстоянии, но позволит устройствам взаимодействовать между собой. Например, чтобы автоматически выключать музыку, когда пользователь с айфоном выходит из помещения или переключать её на другой источник.
По данным источников, колонка будет меньше предшественника по размерам — 3,3 дюйма в высоту и 6,8 дюйма в ширину, она сможет уместиться на ладони. Устройство будет работать на процессоре S5, который установлен в Apple Watch Series 5 и SE. Предположительно, HomePod mini поступит в продажу 16 ноября по цене в 99 долларов (около 8 тысяч рублей).
Даже если колонку выпустят в России, возможности чипа U1 жители страны использовать не смогут. Нужные для работы чипа частоты зарезервированы в военных целях, и Apple пока не удалось получить на них разрешение.
Накладные AirPods, геометки AirTags, первый Mac на ARM и другие анонсы, которых вряд ли стоит ждать
Многих анонсов от Apple журналисты ждут уже не первую презентацию, а некоторые продукты — несколько лет. Однако по словам Марка Гурмана и других журналистов, презентация будет целиком посвящена только айфонам и HomePod mini, других устройств на ней ждать не стоит.
Чего ещё ждали журналисты:
- AirPods Studio — первые накладные фирменные наушники Apple. Согласно множеству утечек за последние два года, компания создала устройство со съёмными раковинами, которые можно будет менять по своему желанию. Наушники также смогут распознавать, когда их сняли и повесили на шею и когда они надеты на голову. Apple готовит спортивную и кожаную версии по цене от 350 (от 27 тысяч рублей) до 600 долларов (около 46 тысяч рублей). Вероятно, они выйдут только в 2021 году
- AirTags — система меток для вещей, которая позволит быстро найти потерянную сумку или ключи как с помощью геолокации, так и через дополненную реальность, просто наведя смартфон на комнату или здание. Похоже, Apple передвинула запуск устройств на март 2021 года;
- Mac на ARM — на WWDC 2020 Apple пообещала выпустить первый макбук на ARM-процессоре собственной разработки до конца 2020 года и разослала разработчикам тестовые устройства. Как утверждает редактор Bloomberg Марк Гурман, первый Mac на Arm покажут на третьей презентации Apple в ноябре 2020 года;
- Apple TV — свою тв-приставку Apple не обновляла уже больше трёх лет. За это время устройство серьёзно устарело, а теперь тормозит развитие сервиса Apple Arcade, так как разработчики должны поддерживать все актуальные устройства в играх, а Apple TV недостаточно мощная. Из-за этого приставку могут обновить, оснастив процессором A12 или а A13, это хоть и не последняя модель, но упростит жизнь разработчикам. Но новой версии вряд ли стоит ждать раньше 2021 года.
Ну и че тут обсуждать, сегодня увидим как надерет всем зад опять
Прекрасный паук например
Бля надо к вечеру срочно придумать, почему 120 Гц нинужны и вообще плохо, но чтобы можно было сманеврировать в следующем году, когда добавят
Батарею же жрут, во. А чтобы это компенсировать, нужно ставить батарею побольше, что губительнее для матушки природы
Прекрасный паук например
Или во:
Apple всегда заботится о том, чтобы предоставлять потребителю наилучший пользовательский опыт. Сейчас использование 120-герцовых дисплеев на смартфонах невозможно без ряда компромиссов во имя производительности и автономности: снижение разрешения, как у Samsung, наличие опции для отключения, которую часто приходится использовать. Apple, выступая за бесшовный опыт эксплуатации, предпочла не выкатывать технологию в таком виде, а доработать железо и софт (в том числе с помощью SoC на новом 3-нм техпроцессе в следующем году), чтобы 120 Гц можно было использовать всегда и везде без заметного влияния на автономность.
Адепты огрызка не особо расстроятся, они всё равно живут на зарядке
Гоняю с 6с, только после выхода нового СЕ задумался об обновлении.
Хотя среди всех безрамочных выбрал бы именно Х. Он прям хорош.
Сочувствую.
Командный кран
Хз сарказм ли это, но грущу я не от того, что не хожу с топовым смартфоном, а от того, что за 3 года изменилось, по большому счету, только качество и количество камер.
Нет ничего полезного и революционного, чего не делал бы смартфон 2017 года выпуска(
Тоже застрял с десяткой и никак не решусь обновиться. XS был вообще беспонтовым. Даже продавщице в эпплсторе сказала, что нет смысла обновляться с 10 на 10с. В 11 интересовала камера, но так сложилось, что просто купил профессиональную камеру Canon и все.
Единственное, что для меня остро встало - это отсутствие esim и 64гб памяти.
Прекрасный паук например
Я хз как кому, но я почувствовал очень значительную разницу (в лучшую сторону), перейдя даже с Xs Max на 11 Pro Max. В сравнении с обычной десяткой так вообще (юзал ее, но не покупал). Тут нюанс в том, что нужно пробовать, а не судить по циферкам в ТТХ. Правда, работает это всё только если использовать девайсы на всю катушку. Наверное.
Ради интереса сравню ощущения после перехода с аплвотчей s3 на s6. Вот часы давно не обновлял и тоже эдак со скептицизмом посматриваю, мол, да чо там особо изменилось-то.
У девушки xs т.е. есть с чем сравнить. Не могу сказать, что последний прям во всем превосходит десятку. Они идентичны.
Командный кран
У меня на 256 и 50 на iCloud за 99 центов, на всякий случай. Занято 49 на телефоне, клауд почти полностью чист.
Камеры в 11 Pro/Pro Max прям в разы лучше, но это аргумент для тех, кто часто камерой пользуется.
А eSim вообще хз, так и не понял, зачем это нужно. Мб в реалиях Украины это не так востребовано, у нас тут 3 оператора несчастных и в тарифе за 300 рублей есть возможность «бесплатно» звонить на любой. И интернета тонна, всегда можно набрать человека в телегу/вотсап.
Esim очень удобен при поездках за границу. Прилетел в страну назначения, купил местную симку в аэропорту и сразу ее вставил. И не думаешь, куда деть свою родную, чтобы потом в очередной раз не идти в салон восстанавливать.
Я очень редко фотографирую на телефон, но очень интересно поиграться с ночным режимом. На «большую» камеру нужна оптика по цене айфона, чтобы сделать хороший кадр в темноте. Интересно, чего здесь могут предложить яблочники.
У меня айклауд на 200 гб, но занято там всего 50гб. На айфоне память в основном выжирают приложения, игры и файлы, а они не выгружаются в облако, а то, что выгружается, болезненно загружается обратно в часы нужды.
Если кнопку завезут, возьму наверное вторым. А пока на 6с сижу и даже хз зачем мне что-то другое.. походил месяц с Х, так и не привык к безкнопочной работе и реал лопата, вернулся на 6ку.
Ничего интересного, не вижу смысла обновлять свой великолепный Redmi Note 7 за 10 тыщ с гугл камерой на эту чудище за оверпрайс
Пиздец как нужно ненавидеть жизнь чтобы это купить, но вдвойне пиздец как нужно ненавидеть жизнь чтобы это купить и все равно злиться что не айфон
Запишись к Павленко на ноготочки
Я и сам себе неплохо делаю ноготочки
Ты тут причем, это Дамиру был совет
Но ты ответил на мой коммент, и было обращение вроде как ко мне. Ладно, вообще я писал коммент чисто ради того, чтоб меня попросили скинуть свои и утешить мое вниманиеблядство, ну да похер с вами
Я извиняюсь, а что тут не так с ногтями?
Выглядит аккуратно, под ногтями чисто, не отросшие.
Это же не Полтавский маникюр (с чернозёмом)
Смешанный Влад
Выглядят неаккуратно, длинные концы ногтей желтые (как будто в грязной жопе ковырялись и руки забыли помыть, простите)
Покупаю
40 тыщ плюс мы миримся и перестаём друг друга покрывать хуями
А десятка на самом деле у меня у самого есть - пока для меня это топчик от эпол.
Ну вот я через годик 11 куплю наверн, как раз подешеет, бгг
Меня эта уёбищная лупоглазая камера выбешивает в нём, а в 12-м - уебанские острые углы. Десятка реально идеальная, нахуй тебе её продавать?
Да у меня традиция просто) Под каждым постом про новые ойфоны пишу, что продам xr. Но он на самом деле меня полностью устраивает. Ну, иногда хочется качво портретов чуть лучше, но это я с жиру бешусь. Единственное что - стекло надо заменить, я его как дура уже умудрилась коцнуть и теперь в углу маленькая прямая трещина
Эх, скучно будет... Ну да ладно - можно и помириться, но тогда кого-нибудь другого надо будет искать для хуекрытия.
Ну хз - надо кого-то достойного выбрать, чтобы срачи были не менее яркими, чем с ней.
Если экраны 120гц не завезут это будет рофел, когда все магазины уже завалены андроидами с 120гц экранами. Остальные изменения чисто косметические, типа зума из кропов и батарейки которая будет работать больше в основном на графиках
Интересно
Рождаемость обеспеченных сапиенсов падает, а айфонов становится всё больше.
Как они будут решать эту проблему?
(около 84 тысяч рублей)
можно купить пять топов за свои деньги
Жду выход и успешные продажи мини версии, чтобы андроид производители клепать начали компактные устройва (может сонечка даже сподвигнется на 5,5 смарт), остальные устройства это очередные оверпрайс флагманы, которые в 2020 смысла не имеют
Бездуховность какая - а ?
Так Siri изуродовать !
В Kinder Surpise поместили - нелюди.