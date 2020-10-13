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Даша Лейзаренко
4307

«Захотелось усовершенствовать себя»: петербурженка вживила в одну руку банковскую карту, а в другую — чип от домофона Материал редакции

Девушка, поддерживающая идеи трансгуманизма, подробно рассказала, как установить чип в России и почему, по её мнению, импланты упрощают жизнь.

128 комментариев
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NFC-чип с меткой на профиль в инстаграме  Видео @Halluart

Петербурженка @Halluart рассказала в твиттер-треде, почему она вживила себе в каждую руку по чипу и как импланты помогают ей в повседневной жизни. Мы поинтересовались у пользовательницы, почему она решилась на чипирование, не мешают ли ей чипы и как в будущем она хочет модифицировать своё тело.

TJ публикует полный монолог героини и напоминает о рисках вживления чипов. Хотя производители имплантов рекомендуют устанавливать их только у профессиональных медиков, исследователи всё равно выявляли заражение инфекцией после установки RFID/NFC-чипа. Учёные также предупреждают о коррозии биометрических материалов, которая может привести к обесцвечиванию кожи или воспалительным процессам. Специалисты по кибербезопасности также обеспокоены из-за хищения личных данных носителей имплантов, уязвимостями которых могут воспользоваться хакеры.

«Захотелось избавиться от домофонного ключа»

Меня зовут Hallu, полностью Hallucination, это псевдоним, настоящее имя я предпочитаю не раскрывать. Мне 22 года, и я творческая натура. Бросила МГУ после первого курса, переехала в Питер и работаю визажистом-стилистом. Веду телеграм-канал «Hallucination.art», посвященный мне и моей связи с искусством. С 12 лет занимаюсь рисованием, началось всё с акварели, перетекло в digital и 3D, а сейчас увлекаюсь рисованием маслом на холстах. Состою в ЛГБТ+ фракции Гражданского общества. Я трансгуманист.

Трансгуманизм — это мировоззрение, основанное на том, что люди несовершенны и сделать их лучше или сильнее можно только с помощью технологий и науки. Приверженцы течения считают, что новые разработки избавят людей от старения, смерти и неизлечимых болезней.

Всю жизнь меня привлекали технологии. Человеческое тело весьма ограничено, а когда я начала бродить по интернету, то узнала о сообществе трансгуманистов. Это люди, которые считают, что можно сделать свою жизнь чуточку проще с помощью технологий. На данный момент я живу в квартире с массой автоматизаций.

Hallu🤍 @Halluart
Дома я не выключаю свет руками, не пылесошу сама, даже температура в доме у нас настраивается автоматически, животные сами едят, жалко вот пока не убирают сами за собой, но мы думаем, а когда мы приходим и по геолоке нас трекает дом — я хочу жить в будущем.

Год назад мне захотелось немного усовершенствовать именно себя. Всё началось с клыков. Мне нравились кошкодевочки из аниме, у них есть небольшие клыки — они выглядели мило. Я решила, что хочу себе что-то похожее и нашла мастера в Москве.

Моим толчком к вживлению чипов была Анна Просветова, мой невероятно близкий человек и автор канала «Меня заставили создать канал». Нам хотелось избавиться от домофонного ключа, и мы начали изучать, как это можно сделать. Мы нашли ребят Dangerous Things, они создают чипы уже более 10 лет.

Hallu🤍 @Halluart
Зачем мне нужен этот чип? Главный ответ — я трансгуманист, я обожаю технологии и всяческие автоматизации. В чипе у меня записан мой домофон-ключ (rfid), и мой инстаграм(nfc). Внимание! Вы не можете записать на чип ключик если у вас домофон как на последней фотке. https://t.co/xen9tsa8ep
Hallu🤍 @Halluart
Я могу перезаписывать свой чип сколько мне захочется. Хоть миллион раз, никто меня не ограничит. Перееду — пойду считаю свой домофон специальным ридером и скопирую за секунду на свой чип. Более того, я могу попросить управляющие компании считать мой чип и внести его в базу к ним.
Hallu🤍 @Halluart
В этом случае, если они берут мой номер чипа и вносят его к себе, то я могу входить хоть в 50 подъездов без вопросов.
Hallu🤍 @Halluart
Зачем nfc? Неужели для инсты? Нет. Туда я тоже могу записать что угодно, главное влезть в размеры по памяти. Это может быть инст, небольшая страница с инфой о моём здоровье, что угодно, что моя душенька пожелает. Очень важно! Чип читается с расстояния 2-3 см.
Hallu🤍 @Halluart
Если коротко и по-факту мой левый чип — это как максимум персональной авторизации. Никто кроме меня не знает как надо приложить руку, а прохожие на улице даже не знают, что у меня такой имеется, пока я не скажу. В планах сделать так, чтобы машина заводилась, при контакте с рукой

«После установки чипа жизнь стала проще. И это веселее»

Теперь мне просто не нужно носить ключ от домофона, он буквально в моей руке — приложил и прошёл! В перспективе мы хотим избавимся от обычного замка от квартирной двери, чтобы вообще никогда не носить ключи. Замки от Xiaomi нам не подходят, поэтому я жду замок от команды умельцев Dangerous Things.

После установки чипа жизнь стала абсолютно проще. И веселее. На моём чипе записана ещё и ссылка на мой профиль в инстаграме, так что обмениваться контактами во время съёмок стало очень удобно. Все всегда удивляются, я немного смущаюсь и рассказываю, что это всё легко и просто делается.

Люди до последнего не верят, что у меня чипы. Частенько я просто показываю, как они шевелятся и даю потрогать. Кассиры всегда удивляются и спрашивают: «А что это такое?» Для них я какой-то невероятный человек. При этом я всегда забываю, что для людей мои чипы и клыки в новинку. Я не считаю, что отличаюсь от других. Только написав тред и увидев посты о себе, я вспомнила, что импланты есть далеко не у всех.

Hallu🤍 @Halluart
Как проходит установка?
В наборе с чипом идёт всё, что только может пригодиться для установки от спиртовых салфеток, до муляжа капсулы, которую вы поставите, чтобы вы могли покрутить в руке и изучить её лично. Саму капсулу вы не увидите толком. Она заранее в шприце-установщике. https://t.co/OXkBmei9X9
Hallu🤍 @Halluart
Длина капсулы 14мм и она состоит из биостекла. Ребята проводили тесты, сколько не били, сколько не давили, разломать капсулу невероятно сложно. Если вдруг капсула сломается у вас в теле, то все её запчасти просто растворятся в вашем теле. Ничего вас не убьет.

Импланты не опасны для здоровья и не мешают обычной жизни. Рамки в аэропорту их не замечают. В чипах ничтожное количество металла, которое не представляет никакой опасности, например, на МРТ. Но на сканах они могут отображаться в виде небольших засветов.

Hallu🤍 @Halluart
Никто не будет вас чипировать без вашей воли. Да, я могу в любой момент за 15 минут вытащить этот чип, если мне это захочется, да, это никак не влияет на мою жизнь в плане здоровья у меня нет никаких ограничений.Я хожу в зал 3 раза в неделю,скоро чипу уже год и он никак не мешает

«Смешно, как батька, прикладывать кулак к терминалу»

Hallu🤍 @Halluart
А в правой руке у меня кастомная банковская карта. Что значит банковская карта? Тебе сделал её банк?
Нет. Это нельзя сделать ни в одном банке страны, вроде как даже на данный момент(когда ставила точно не было) нет страны где можно сделать что-то подобное. https://t.co/x6dVW83Wa9
Hallu🤍 @Halluart
Как его сделали? Взяли мою банковскую карту, растворили в кислоте, припаяли антенну, засунули в силикон, далее отправили купаться в растворах спецаильных, чтобы она стала безопасна для меня, а потом залили в пакетик, и уже в растворе отправили лететь ко мне в Питер.
Hallu🤍 @Halluart
Это если коротко, а по факту мой чип прошел столько тестов и трудов. Его делали 2.5-3 месяца, пока убеждались, что все окей. Он огромный, его нельзя вставить куда угодно, нужно понимать что вам придется прикладывать его для оплаты, а значит мест не так много. Размеры 2.5х1.1см
Hallu🤍 @Halluart
Да, через 5 лет я вынуждена буду его достать, так как срок моей карты закончится, а чип сделал из чипа банковской карты. Нет, он не врастает в кожу, он только обрастает жирком, который легко снять. Капсула в левой руке тоже не врастает. Врастают только чипы у животных.
Hallu🤍 @Halluart
Нет, ну есть которые врастают, но я такие не ставлю, эт глупо.
Моя карта это просто развлечение, да смешно, как батька прикладывать кулак к терминалу. Нет, с ней так же ничего не произошло за полгода ношения. Ни один банк в мире на данный момент не сделает вам такой чип.
Hallu🤍 @Halluart
Это можно делать только подпольно с гениями, которым вы можете доверить своё здоровье. Все манипуляции я делаю на свой страх и риск. Более того, прогресс не стоит на месте и у моей карты скоро будет замена. Создали новую версию со светодиодами и более сильной антенной.
Hallu🤍 @Halluart
Новая версия карты будет иметь большую дальность, но размер останется такой же большой, на видосе я показываю всю карту внутри и её габариты, плюс то, что осталось от шрамика. https://t.co/bwFaMTtyiJ

«Делают 20 уколов обезболом и начинают штробить руку»

Hallu🤍 @Halluart
Теперь об установке. Тут всё куда жестче, в отличи от DT вам не крадут всё и шприц с капсулой, нееет. Приехал вот чип, а дальше думайте! Мне устанавливали профессионалы опять же, я не хочу себя случайно повредить. Как проходит установка
Hallu🤍 @Halluart
Вы сто раз замеряете и пытаетесь понять куда лучше поставить чип, это очень важно, ведь чем толще ткань, тем хуже будут работать антенны, нужно выбрать место, которое будет не мешать вам жить и при этом иметь отличный сигнал. Я выбрала очень редкое место для карты, благо влезла..
Hallu🤍 @Halluart
Далее делают примерно 20 уколов обезболом, в то время как чип на левой руке я установила без обезболивающих и все тату бью без них тоже. Без обезбола нельзя, можно получить болевой шок. Сами уколы очень неприятны и боль имеет накапливается.
Hallu🤍 @Halluart
После этого, начинается экшн. Делают разрез(в моем случае он был около 1.5см), в 1-2 см от конечного местонахождения карты. И вставляют специальные ножницы с обратными лезвиями и начинают расслаивать ткани поступательными движениями, буквально штробить руку.
Hallu🤍 @Halluart
Делать это сложно, ткани расслаиваются очень неохотно, всё это время у меня было дико странное ощущение. Словно мне суют под кожу пальцы и щекочат. Но выглядело это ужасно, напоминаю, я всё это время нахожусь в создании и наблюдаю за каждым шагом.
Hallu🤍 @Halluart
После того, как мне расслоили ткани, засовывают с усилием карту, зашивают собственно разрез. Бинтуют и оправляют домой. Так как это мини-опа, то и уход за ней соответствует, у меня зажила карта без больших рубцов, но это исключение. Я просто очень геморная в уходе.
Hallu🤍 @Halluart
Да, отек был не 5-7 дней, а около 10, заживление было где-то месяц всё. Частый вопрос об ощущениях. Сейчас я абсолютно не парюсь о ней и если вдруг, по ней стукнуть, то больно мне будет, ощущение словно твоя часть тела, ты привыкаешь очень быстро.
Hallu🤍 @Halluart
Итог! Если вдруг вы чего-то такого хотели не бойтесь — делайте, чипы это проще простого. Есть сертифицированные установщики, есть множество вариаций чипов. Карты это уже экзотика, но мне нравится и я буду пробовать новое. ВНИМАНИЕ слабонервным! скину установку карты в след твите

«В будущем очень хочется имплантировать магниты»

В плане российских законов с банковским чипом всё ок. Но банки, согласно правилам обслуживания, могут возмутиться и заблокировать карту. Моя подруга напрямую писала в поддержку банка, что берёт карту для импланта — они только посмеялись. На практике ни разу не было подобных проблем: банкам не важно, что вытворяют с их пластиком.

Менять чип я буду уже скоро, потому что хочу поставить новую версию на гибкой плате с улучшенной антенной и светодиодами. Новая карточка будет уже на 8 лет, теперь мой банк делает такие, это удобно. Менять их так же не трудно, как и устанавливать, но анестезия снимает все проблемы.

Транспортную карту вживлять не хочу, проще прикладывать банковскую и проходить через турникеты с PayPass. Есть такой момент: у метрополитена есть правила, которые запрещают модификации проездных. Поэтому, даже если исправно пополнять такую «подкожную Тройку» и честно платить, при первой проверке контролером меня признают зайцем и оштрафуют. Поэтому такое не очень популярно.

В будущем хочется имплантировать магниты — это в большей степени трансгуманизм, чем мои чипы, потому что добавляют шестое чувство. Возможность поднимать небольшие металлические предметы, например, винтики при работе с электроникой, и чувствовать магнитные поля. Это не только забавно, но и полезно. Но пока в продаже нет качественных и недорогих магнитов. Электронных имплантов пока больше не планирую, но посмотрим, что предложат производители. Может, будет что-то интересное.

#треды #соцсети #чипирование #nfc

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128 комментариев
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Актерский фонарь

59

Мне 22 года, и я творческая натура

Ой ëпт до свидания

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Актерский фонарь

Актерский
17

[ваш чип заметили]

Ответить

Единый Кирилл

Актерский
–13

Что удивительного в том, что я метафорически стучу хуем по лбу тем, кто душнит на моих близких?

Ответить

Актерский фонарь

Единый
19

Насколько близких? Антенна достаёт?

Ответить

Единый Кирилл

Актерский
1

Вполне.

Ответить

Актерский фонарь

Единый
2

А пришли фотку антенны в лс

Ответить

Alexey Snooker

Актерск…
1

Байт на нудесы

Ответить

Актерский фонарь

Alexey
0

можешь тоже прислать

Ответить

Alexey Snooker

Актерск…
7
Ответить

Актерский фонарь

Alexey
1

ой я обожаю ето шоу

Ответить

Даниил Шинкаренко

Единый
1

Женщины только и могут стучать метафорическим хуем потому что настоящего нет. Соболезную.

Ответить

Единый Кирилл

Даниил
1

У меня есть настоящий. https://lgbt.civsoc.net/anna-pride-talk/

Ответить

Даниил

Единый
2

Что ж, соболезнования остаются в силе.

Ответить

Крестьянский

Единый
0

в ЛС

Ответить

Серьезный кубок

Даниил
0

Ты явно не осведомлен, кто такая эта Анна

Ответить

Alexey Snooker

Серьезн…
2

У нее хуй

Ответить

Серьезный кубок

Alexey
0

типичная тд-шница, да

Ответить

Даниил

Серьезн…
0

Век живи.

Ответить

Alexey Snooker

Актерский
3
Ответить

Удивительный браслет

26

вживила в руку чип от домофона

Ответить

Актерский фонарь

Удивительный
2

ю гет ми клоузер ту гад

Ответить

Алиса Барышман

19

поддерживающая идеи трансгуманизма, подробно рассказала, как установить чип в России и почему, по её мнению, импланты упрощают жизнь.

трансхуманы каквсигда

закинулась фенотропильчиком
@
вживила чип от домофона
@
будующее

Ответить

Al

Алиса
1

Или готовится к релизу киберпанка. 

Ответить

сироп от щекотки

Алиса
0

Фенотропил же вроде сняли с производства

Ответить

Хороший торшер

12

Хуй знает, я без импланта обошелся

Ответить

Alexey Snooker

Хороший
10

Лицо 22 летней транс-гуманистки умеющей открывать домофон голыми руками.

Ответить

Хороший торшер

Alexey
5

Не забудь что она еще творческая натура

Ответить

Alexey Snooker

Хороший
4

А еще состоит в ЛГБТ+ фракции Гражданского общества. В общем молодец, политик, лидер и боец (нет).

Ответить

Крестьянский парфюмер

Alexey
1

ЛГБТК+
казахов забыл

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Мутный рубин

9

Мой отец зимой тоже не достаёт домофонный ключ, а просто подносит руку для открытия двери. У него в куртке на запястье карман для NFC-меток (на горнолыжных курортах используется для прохода на подъёмник)

Ответить

Al

Мутный
7

Действительно. Нахуй вживлять себе чип. если можно тупо сделать браслетик. Опять киберпанк не наступил...

Ответить

Мировой микрофон

Al
17

Браслетик - не то, никаких тебе инфекций, никто не назовет тебя ебанутым и не напишет о тебе статью.

Ответить

Интимный Паша

Мутный
0

В чем смысл, если все равно нужно открывать дверь руками. В таком уже случае все должно быть без действий человека. 

Ответить

Мутный рубин

Интимный
0

Ну когда в обеих руках сумки, ты в перчатках, а ключи болтаются в одном кармане с мелочью, чеками и проводными наушниками...

Ответить

Интимный Паша

Мутный
–1

Очень редкий сценарий. А так да, карман для скипасса очень полезная штука.

Ответить

Рыжий

Интимный
0

Очень частый сценарий для многих людей. Пиздуешь вечером с работы и нужно продуктами закупиться, пока жена по пробках с работы едет

Ответить

Dmitry Kórotkov

Мутный
0

Я тоже ношу ключи в нагрудном кармане и тоже тупо прислоняюсь, хаха.

Ответить

Vitaly FlieTantie

Dmitry
0

*приклоняюсь

Ответить

Dmitry Kórotkov

Vitaly
0

В смысле преклоняюсь? Немного колени согнуть, если руки заняты, уже западло?
Пс: рост 192

Ответить

Немалый космос

8
Ответить

Алиса Барышман

Немалый
7
Ответить

Bob Kentuki

Алиса
0
Ответить

Евгений Клочков

Немалый
0

ЫАААААХЫА
Автору мурпефка

Ответить

Артем Стажаров

7

Это всё конечно круто. Но видос, где она показывает чип в руке... выглядит крипово и неприятно. 

Ответить

Передний торшер

Артем
9

Я чуть не проблевался

Ответить

Рыжий

Артем
1

Потому что сам чип стремный. Была история из какой-то страны, где сотрудники фирмы решили пройти эксперимент и вживили себе чип. Они могли открывать им двери, расплачиваться в столовке и еще что-то могли делать. И там этот чип маленькая таблетка, под кожей чуть выделяется, но не так, как в видосе в топике 

Ответить

Единый Кирилл

Рыжий
–2

Да чего стрёмного. Маленькая стеклянная рисинка 2*14 мм. На фото справа.

Ответить

Интимный Паша

Единый
7

Фигасебе рисинка, да это целый член тжшника.

Ответить

Передний торшер

Интимный
1

Эээ! ты за всех то не говори!
У меня меньше(

Ответить

Пермский Валера

8

Ебучий баян, лучше бы пизду показала — больше смысла. 

Ответить

Немалый космос

Пермский
1

А у вас вставляется или прикладывается?

Ответить

Крепкий магнит

Пермский
0

не туда

Ответить

Евгений Клочков

5

Ожидание: руки-ножницы, конечности, превышающие силовые и скоростные параметры натуральных, ускорители когнитивных способностей и членоревольвер

Реальность: болтающийся в мясе чип из карточки

Ответить

Закомплексованная Душа

5

Ебанутым нет покоя

Ответить

Передний торшер

2

Нет, я всё, конечно, понимаю, но чип от домофона...

Ответить

Женя Кузьмин

Передний
6

представь, как обидно будет переезжать через полгода после операции

Ответить

Единый Кирилл

Женя
7

Это не чип от домофона, это универсальный чип, куда можно любой ключ записать. Ну переедет и перезапишет бесконтактно простым девайсом.

Ответить

Женя Кузьмин

Единый
8

круто тогда! сорри, я, к сожалению, пока не успел ознакомиться со всем текстом, сразу шутить ушел(

Ответить

Единый Кирилл

Женя
2

Да всё нормально, это ж тежешечка!

Ответить

Хороший паркур

Женя
1

Наш человек.

Ответить

Natalia Al

Передний
0

Да, а в чем проблема? Уже писали про шведов, у кого ключ-карта для доступа на работу в чипе в т.ч.

Ответить

Передний торшер

Natalia
0

Проблема в "нахуя". Ключи от квартиру хирург тоже под кожу загнал? Если нет, то в чём проблема просто носить эту кнопку как и раньше, в общей связке. Да и вообще есть миллиард сопсобов носить с собой эту хрень постоянно и без хирургичкеского вмешательства. Никакой функциональности в этом нет, просто по приколу, хернёй пострадать.

Ответить

# realfiddy

3

Хуевая идея для Питера, учитывая что можно без руки домой вернуться.
И как ты парадную дверь откроешь, м?

Ответить

Александра Утёнкова

2

Фу, меня чуть не вырвало

Ответить

Интимный Паша

2

Тема сисек не раскрыта.

Ответить

Vitaly FlieTantie

Интимный
1

Вот и я жду ссылку на чатурбат, а мне минусы ставят.

Ответить

Серьезный кубок

1

Переехала из Мск в СПб, чип в руку, канал в телеге.
И это не про Анну Просветову 🤔

Ответить

Единый Кирилл

Серьезный
2

Это моя подруга, мы вместе переехали, вместе живём, вместе поставили абсолютно одинаковые чипы.

Ответить

Актерский фонарь

Единый
4

А можно чипами делать позу ножниц?

Ответить

Vitaly FlieTantie

Актерский
1

Тигра. А можно я к тебе теперь приставать буду. А то меня Алена игнорит со своим вымышленным мужиком. Только один нюанс. Астахов говорил, что девушки после 18, там , уже сморщенные. Врал?

Ответить

Актерский фонарь

Vitaly
0

Врал!

Ответить

Vitaly

Актерск…
0

Требую доказательств с оценочным суждением от @alexferman 

Ответить

Vitaly FlieTantie

Единый
0

Кинь профиль с бонги. Посмотрю на ваши чипы

Ответить

ouxen

1

Это говно и баян, а не технологии

Ответить

Интеллигентный Женя

1

Домофоны вообще нахуй везде снести надо, ни скорой мешают

Ответить

Мутный рубин

Интеллигентный
0

У спецслужб и почтальонов же есть универсальные ключи

Ответить

Интеллигентный Женя

Мутный
0

а у скорой нет

Ответить

Al

Интеллигентный
1

А они просили? 

Ответить

Интеллигентный Женя

Al
0

не знаю, домофоны и так нахуй не нужны всё равно

Ответить

Олег Мельник

Интелли…
2

Нормальная идея, до первого бомжа в подъезде.

Ответить

Интеллигентный

Олег
–1

домофон ни одного бомжа не остановит

Ответить

Рыжий

Интелли…
–1

Если норм падик - то остановит. Сам он не войдет, а с кем-то тем более - его выгонят сразу же

Ответить

Al

Интелли…
0
Ответить

ave ego

1

медицинское вмешательство без лицензии? и добровольно сознается в этом сдавая тех кто это сделал? серьезно?

Ответить

Единый Кирилл

ave
0

С лицензией.

Ответить

ave ego

Единый
0

как эта медицинская операция называлась?

Ответить

Единый Кирилл

ave
1

Откуда я знаю, я юрист что ли? Знаю, что это безумно популярный пирсинг-салон в РФ и работают они максимально легально. Как именно у них это обустроено — хз. Но какая-то там медицинская лицензия есть, всё по красоте.

Ответить

сироп от щекотки

1

Мне кажется, заебется она от срабатываний телефона на nfc чип

Ответить

Единый Кирилл

сироп
0

Дальность очень плохая у этой маленькой капсулы, она размером с рисинку. Нужно прикладывать телефон к нужному месту, чтобы считать.

Ответить

Zzzzzzz

Единый
0

Я с кошельком так заебался, а уж с рукой такое будет часто

Ответить

Единый Кирилл

Zzzzzzz
0

Банковская карта — это не рисинка, это другое. В треде речь о двух разных имплантах.

Ответить

Al

1

Баян 

Ответить

Немалый космос

1

ШУЕ

Ответить

Vitaly FlieTantie

1

Не, это не тема. Понимаю если бы вы инвазивно вживили чипы в мозг для выполнения одной свехзадачи. Да. А стеклянная херь в руке. Такое. Жду нейролинк от Маска. Это пока даже не очки от гугл.

Ответить

Прямой паркур

1

А почему никто не говорит о том, что открывать домофон/платить рукой это негигиенично. Ладно бы там радиус был бы 10-20 см, но надо же прямо касаться.

К ключам: на дверь в квартиру ключи не нужны?
К карте: а чем это лучше чем телефон (ну кроме момента с отсутсвием энергии)

Ответить

# realfiddy

Прямой
0

С телефоном на кассе уже не выебнешься.

Ответить

Alexander Pankov

0

То чувство, когда знаешь девушку, которая тоже год назад делала такой же чип (и скорее всего у того же Влада?), но не стала рассказывать об этом на весь интернет.

Ответить

Пермский Валера

Alexander
1

Да тысячи их

Ответить

Единый Кирилл

Пермский
0

+

Ответить

Единый Кирилл

Alexander
0

Ого, как зовут?

Ответить

Виталий Лановой

0

@Анна Просветова твой пример заразителен.

Ответить

Единый Кирилл

Виталий
0

Ну так мы вместе всё делали.

Ответить

Виталий Лановой

Единый
–1

А если загноится?

Ответить

Виталий Лановой

Виталий
2

Лучше синтол в мышцы

Ответить

Единый Кирилл

Виталий
0

Что загноится? Биосовместимое стекло/силикон?

Ответить

Виталий Лановой

Единый
0

Инфекцию можно занести, хотя это обычный подкожный пирсинг.

Ответить

Единый Кирилл

Виталий
3

Можно занести инфекцию как угодно, при чём тут имплантируемая электроника? Устанавливать нужно у профессионалов и правильно ухаживать за раной.

Ответить

Евгений Шухов

Единый
0

Оно не идеально совместимое на данный момент, со временем будет отторгаться.

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Единый Кирилл

Евгений
0

Жду пруфлинков.

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Компьютерный Илья

0

Бля

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Иван Демченко

0

Капсула в левой руке тоже не врастает. Врастают только чипы у животных.

А ты разве не животное? Все мы животные? В чем разница?

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Единый Кирилл

Иван
0

Разница в том, что идентифицирующие чипы для животных окутаны антимиграционным покрытием (парилен). Людям такие не ставят, иначе потом удалять больно. Да оно и не нужно людям, у нас ткани гораздо лучше схватывают, а у кошечек нет.

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Al

Единый
0

иначе потом удалять больно.

А анестезия? 

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Единый Кирилл

Al
0

Ну с анестезией не так неприятно, но зачем создавать проблемы, если можно поставить капсулы, предназначенные для людей. Без антимиграционного покрытия.

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Иван Демченко

Единый
0

Благодарю за разъяснения, никогда не вникал в тему.

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Серьезный кубок

0

В перспективе мы хотим избавимся от обычного замка от квартирной двери, чтобы вообще никогда не носить ключи. Замки от Xiaomi нам не подходят, поэтому я жду замок от команды умельцев Dangerous Things

Я только что узнал о существовании умных дверных замков.
Теперь никакие контроллеры, считывали и кпопки нахой не нухжы

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Молодой спрей

0

На гиктаймсе есть статья, как чел вживлял себе чип nfc. Только там чип был миллиметра 4 длиной, а не как тут с пол-руки. Тоже колба стеклянная, и вживлял он его в мышцу между большим и указательным пальцами, а не под кожу. Оттого, не выглядело так уёбищно

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FOX

0

больно смотреть, прям до потери сознания 🤮

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Крепкий магнит

0

Как вживление магнитов позволяет почувствовать магнитные поля?

Ответить

Al

Крепкий
0

Дергаются 

Ответить

Крепкий магнит

Al
0

Прилипают к предметам ага

Ответить

Единый Кирилл

Крепкий
0

https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_implant

Ответить

Крепкий магнит

Единый
0

Понятно, электрикам удобно наверное

Ответить

Единый Кирилл

Крепкий
0

Ага, провода в стенах щупать, кек.

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Natalia Al

0

Очень круто и я часто сама задумываюсь, как было бы удобно иметь такой девайс в руке, только раз в пять лет доставать это все же ужос

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Подозрительный Кот

0
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Darya Golubova

0

ТвОрЧеСкАя НаТуРа

заходишь в телегу посмотреть

ну насчет творческой черт знает, но натура реально ниче так

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Viktor Kushnarov

0

Вживляешь такой по молодости магниты под кожу.
@
Доживаешь *возможно* до своего альцгеймера
@
Врач отправляет на мрт
@

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