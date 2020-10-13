«Захотелось усовершенствовать себя»: петербурженка вживила в одну руку банковскую карту, а в другую — чип от домофона Материал редакции
Девушка, поддерживающая идеи трансгуманизма, подробно рассказала, как установить чип в России и почему, по её мнению, импланты упрощают жизнь.
Петербурженка @Halluart рассказала в твиттер-треде, почему она вживила себе в каждую руку по чипу и как импланты помогают ей в повседневной жизни. Мы поинтересовались у пользовательницы, почему она решилась на чипирование, не мешают ли ей чипы и как в будущем она хочет модифицировать своё тело.
TJ публикует полный монолог героини и напоминает о рисках вживления чипов. Хотя производители имплантов рекомендуют устанавливать их только у профессиональных медиков, исследователи всё равно выявляли заражение инфекцией после установки RFID/NFC-чипа. Учёные также предупреждают о коррозии биометрических материалов, которая может привести к обесцвечиванию кожи или воспалительным процессам. Специалисты по кибербезопасности также обеспокоены из-за хищения личных данных носителей имплантов, уязвимостями которых могут воспользоваться хакеры.
«Захотелось избавиться от домофонного ключа»
Меня зовут Hallu, полностью Hallucination, это псевдоним, настоящее имя я предпочитаю не раскрывать. Мне 22 года, и я творческая натура. Бросила МГУ после первого курса, переехала в Питер и работаю визажистом-стилистом. Веду телеграм-канал «Hallucination.art», посвященный мне и моей связи с искусством. С 12 лет занимаюсь рисованием, началось всё с акварели, перетекло в digital и 3D, а сейчас увлекаюсь рисованием маслом на холстах. Состою в ЛГБТ+ фракции Гражданского общества. Я трансгуманист.
Всю жизнь меня привлекали технологии. Человеческое тело весьма ограничено, а когда я начала бродить по интернету, то узнала о сообществе трансгуманистов. Это люди, которые считают, что можно сделать свою жизнь чуточку проще с помощью технологий. На данный момент я живу в квартире с массой автоматизаций.
Год назад мне захотелось немного усовершенствовать именно себя. Всё началось с клыков. Мне нравились кошкодевочки из аниме, у них есть небольшие клыки — они выглядели мило. Я решила, что хочу себе что-то похожее и нашла мастера в Москве.
Моим толчком к вживлению чипов была Анна Просветова, мой невероятно близкий человек и автор канала «Меня заставили создать канал». Нам хотелось избавиться от домофонного ключа, и мы начали изучать, как это можно сделать. Мы нашли ребят Dangerous Things, они создают чипы уже более 10 лет.
«После установки чипа жизнь стала проще. И это веселее»
Теперь мне просто не нужно носить ключ от домофона, он буквально в моей руке — приложил и прошёл! В перспективе мы хотим избавимся от обычного замка от квартирной двери, чтобы вообще никогда не носить ключи. Замки от Xiaomi нам не подходят, поэтому я жду замок от команды умельцев Dangerous Things.
После установки чипа жизнь стала абсолютно проще. И веселее. На моём чипе записана ещё и ссылка на мой профиль в инстаграме, так что обмениваться контактами во время съёмок стало очень удобно. Все всегда удивляются, я немного смущаюсь и рассказываю, что это всё легко и просто делается.
Люди до последнего не верят, что у меня чипы. Частенько я просто показываю, как они шевелятся и даю потрогать. Кассиры всегда удивляются и спрашивают: «А что это такое?» Для них я какой-то невероятный человек. При этом я всегда забываю, что для людей мои чипы и клыки в новинку. Я не считаю, что отличаюсь от других. Только написав тред и увидев посты о себе, я вспомнила, что импланты есть далеко не у всех.
Импланты не опасны для здоровья и не мешают обычной жизни. Рамки в аэропорту их не замечают. В чипах ничтожное количество металла, которое не представляет никакой опасности, например, на МРТ. Но на сканах они могут отображаться в виде небольших засветов.
«Смешно, как батька, прикладывать кулак к терминалу»
«Делают 20 уколов обезболом и начинают штробить руку»
«В будущем очень хочется имплантировать магниты»
В плане российских законов с банковским чипом всё ок. Но банки, согласно правилам обслуживания, могут возмутиться и заблокировать карту. Моя подруга напрямую писала в поддержку банка, что берёт карту для импланта — они только посмеялись. На практике ни разу не было подобных проблем: банкам не важно, что вытворяют с их пластиком.
Менять чип я буду уже скоро, потому что хочу поставить новую версию на гибкой плате с улучшенной антенной и светодиодами. Новая карточка будет уже на 8 лет, теперь мой банк делает такие, это удобно. Менять их так же не трудно, как и устанавливать, но анестезия снимает все проблемы.
Транспортную карту вживлять не хочу, проще прикладывать банковскую и проходить через турникеты с PayPass. Есть такой момент: у метрополитена есть правила, которые запрещают модификации проездных. Поэтому, даже если исправно пополнять такую «подкожную Тройку» и честно платить, при первой проверке контролером меня признают зайцем и оштрафуют. Поэтому такое не очень популярно.
В будущем хочется имплантировать магниты — это в большей степени трансгуманизм, чем мои чипы, потому что добавляют шестое чувство. Возможность поднимать небольшие металлические предметы, например, винтики при работе с электроникой, и чувствовать магнитные поля. Это не только забавно, но и полезно. Но пока в продаже нет качественных и недорогих магнитов. Электронных имплантов пока больше не планирую, но посмотрим, что предложат производители. Может, будет что-то интересное.
Актерский фонарь
[ваш чип заметили]
Что удивительного в том, что я метафорически стучу хуем по лбу тем, кто душнит на моих близких?
Насколько близких? Антенна достаёт?
Вполне.
А пришли фотку антенны в лс
Байт на нудесы
можешь тоже прислать
Женщины только и могут стучать метафорическим хуем потому что настоящего нет. Соболезную.
Единый Кирилл
У меня есть настоящий. https://lgbt.civsoc.net/anna-pride-talk/
поддерживающая идеи трансгуманизма, подробно рассказала, как установить чип в России и почему, по её мнению, импланты упрощают жизнь.
трансхуманы каквсигда
закинулась фенотропильчиком
@
вживила чип от домофона
@
будующее
Лицо 22 летней транс-гуманистки умеющей открывать домофон голыми руками.
Хороший торшер
Не забудь что она еще творческая натура
А еще состоит в ЛГБТ+ фракции Гражданского общества. В общем молодец, политик, лидер и боец (нет).
Комментарий удален
Комментарий удален
Мировой микрофон
Браслетик - не то, никаких тебе инфекций, никто не назовет тебя ебанутым и не напишет о тебе статью.
В чем смысл, если все равно нужно открывать дверь руками. В таком уже случае все должно быть без действий человека.
Мутный рубин
Ну когда в обеих руках сумки, ты в перчатках, а ключи болтаются в одном кармане с мелочью, чеками и проводными наушниками...
Я тоже ношу ключи в нагрудном кармане и тоже тупо прислоняюсь, хаха.
*приклоняюсь
В смысле преклоняюсь? Немного колени согнуть, если руки заняты, уже западло?
Пс: рост 192
Это всё конечно круто. Но видос, где она показывает чип в руке... выглядит крипово и неприятно.
Потому что сам чип стремный. Была история из какой-то страны, где сотрудники фирмы решили пройти эксперимент и вживили себе чип. Они могли открывать им двери, расплачиваться в столовке и еще что-то могли делать. И там этот чип маленькая таблетка, под кожей чуть выделяется, но не так, как в видосе в топике
Ожидание: руки-ножницы, конечности, превышающие силовые и скоростные параметры натуральных, ускорители когнитивных способностей и членоревольвер
Реальность: болтающийся в мясе чип из карточки
представь, как обидно будет переезжать через полгода после операции
Это не чип от домофона, это универсальный чип, куда можно любой ключ записать. Ну переедет и перезапишет бесконтактно простым девайсом.
круто тогда! сорри, я, к сожалению, пока не успел ознакомиться со всем текстом, сразу шутить ушел(
Да, а в чем проблема? Уже писали про шведов, у кого ключ-карта для доступа на работу в чипе в т.ч.
Передний торшер
Проблема в "нахуя". Ключи от квартиру хирург тоже под кожу загнал? Если нет, то в чём проблема просто носить эту кнопку как и раньше, в общей связке. Да и вообще есть миллиард сопсобов носить с собой эту хрень постоянно и без хирургичкеского вмешательства. Никакой функциональности в этом нет, просто по приколу, хернёй пострадать.
Хуевая идея для Питера, учитывая что можно без руки домой вернуться.
И как ты парадную дверь откроешь, м?
Единый Кирилл
Это моя подруга, мы вместе переехали, вместе живём, вместе поставили абсолютно одинаковые чипы.
А можно чипами делать позу ножниц?
Тигра. А можно я к тебе теперь приставать буду. А то меня Алена игнорит со своим вымышленным мужиком. Только один нюанс. Астахов говорил, что девушки после 18, там , уже сморщенные. Врал?
Актерский фонарь
Врал!
Мутный рубин
У спецслужб и почтальонов же есть универсальные ключи
Интеллигентный Женя
а у скорой нет
А они просили?
Интеллигентный Женя
не знаю, домофоны и так нахуй не нужны всё равно
медицинское вмешательство без лицензии? и добровольно сознается в этом сдавая тех кто это сделал? серьезно?
С лицензией.
Откуда я знаю, я юрист что ли? Знаю, что это безумно популярный пирсинг-салон в РФ и работают они максимально легально. Как именно у них это обустроено — хз. Но какая-то там медицинская лицензия есть, всё по красоте.
Мне кажется, заебется она от срабатываний телефона на nfc чип
Единый Кирилл
Дальность очень плохая у этой маленькой капсулы, она размером с рисинку. Нужно прикладывать телефон к нужному месту, чтобы считать.
Не, это не тема. Понимаю если бы вы инвазивно вживили чипы в мозг для выполнения одной свехзадачи. Да. А стеклянная херь в руке. Такое. Жду нейролинк от Маска. Это пока даже не очки от гугл.
То чувство, когда знаешь девушку, которая тоже год назад делала такой же чип (и скорее всего у того же Влада?), но не стала рассказывать об этом на весь интернет.
@Анна Просветова твой пример заразителен.
Ну так мы вместе всё делали.
А если загноится?
Что загноится? Биосовместимое стекло/силикон?
Инфекцию можно занести, хотя это обычный подкожный пирсинг.
Можно занести инфекцию как угодно, при чём тут имплантируемая электроника? Устанавливать нужно у профессионалов и правильно ухаживать за раной.
Оно не идеально совместимое на данный момент, со временем будет отторгаться.
Капсула в левой руке тоже не врастает. Врастают только чипы у животных.
А ты разве не животное? Все мы животные? В чем разница?
Единый Кирилл
Разница в том, что идентифицирующие чипы для животных окутаны антимиграционным покрытием (парилен). Людям такие не ставят, иначе потом удалять больно. Да оно и не нужно людям, у нас ткани гораздо лучше схватывают, а у кошечек нет.
Единый Кирилл
Ну с анестезией не так неприятно, но зачем создавать проблемы, если можно поставить капсулы, предназначенные для людей. Без антимиграционного покрытия.
В перспективе мы хотим избавимся от обычного замка от квартирной двери, чтобы вообще никогда не носить ключи. Замки от Xiaomi нам не подходят, поэтому я жду замок от команды умельцев Dangerous Things
Я только что узнал о существовании умных дверных замков.
Теперь никакие контроллеры, считывали и кпопки нахой не нухжы
Очень круто и я часто сама задумываюсь, как было бы удобно иметь такой девайс в руке, только раз в пять лет доставать это все же ужос
ТвОрЧеСкАя НаТуРа
заходишь в телегу посмотреть
ну насчет творческой черт знает, но натура реально ниче так
Вживляешь такой по молодости магниты под кожу.
@
Доживаешь *возможно* до своего альцгеймера
@
Врач отправляет на мрт
@