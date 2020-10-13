Девушка, поддерживающая идеи трансгуманизма, подробно рассказала, как установить чип в России и почему, по её мнению, импланты упрощают жизнь.

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NFC-чип с меткой на профиль в инстаграме Видео @Halluart

Петербурженка @Halluart рассказала в твиттер-треде, почему она вживила себе в каждую руку по чипу и как импланты помогают ей в повседневной жизни. Мы поинтересовались у пользовательницы, почему она решилась на чипирование, не мешают ли ей чипы и как в будущем она хочет модифицировать своё тело.

TJ публикует полный монолог героини и напоминает о рисках вживления чипов. Хотя производители имплантов рекомендуют устанавливать их только у профессиональных медиков, исследователи всё равно выявляли заражение инфекцией после установки RFID/NFC-чипа. Учёные также предупреждают о коррозии биометрических материалов, которая может привести к обесцвечиванию кожи или воспалительным процессам. Специалисты по кибербезопасности также обеспокоены из-за хищения личных данных носителей имплантов, уязвимостями которых могут воспользоваться хакеры.

«Захотелось избавиться от домофонного ключа»

Меня зовут Hallu, полностью Hallucination, это псевдоним, настоящее имя я предпочитаю не раскрывать. Мне 22 года, и я творческая натура. Бросила МГУ после первого курса, переехала в Питер и работаю визажистом-стилистом. Веду телеграм-канал «Hallucination.art», посвященный мне и моей связи с искусством. С 12 лет занимаюсь рисованием, началось всё с акварели, перетекло в digital и 3D, а сейчас увлекаюсь рисованием маслом на холстах. Состою в ЛГБТ+ фракции Гражданского общества. Я трансгуманист.

Трансгуманизм — это мировоззрение, основанное на том, что люди несовершенны и сделать их лучше или сильнее можно только с помощью технологий и науки. Приверженцы течения считают, что новые разработки избавят людей от старения, смерти и неизлечимых болезней.

Всю жизнь меня привлекали технологии. Человеческое тело весьма ограничено, а когда я начала бродить по интернету, то узнала о сообществе трансгуманистов. Это люди, которые считают, что можно сделать свою жизнь чуточку проще с помощью технологий. На данный момент я живу в квартире с массой автоматизаций.

Hallu🤍 @Halluart Дома я не выключаю свет руками, не пылесошу сама, даже температура в доме у нас настраивается автоматически, животные сами едят, жалко вот пока не убирают сами за собой, но мы думаем, а когда мы приходим и по геолоке нас трекает дом — я хочу жить в будущем.

Год назад мне захотелось немного усовершенствовать именно себя. Всё началось с клыков. Мне нравились кошкодевочки из аниме, у них есть небольшие клыки — они выглядели мило. Я решила, что хочу себе что-то похожее и нашла мастера в Москве.

Моим толчком к вживлению чипов была Анна Просветова, мой невероятно близкий человек и автор канала «Меня заставили создать канал». Нам хотелось избавиться от домофонного ключа, и мы начали изучать, как это можно сделать. Мы нашли ребят Dangerous Things, они создают чипы уже более 10 лет.

Hallu🤍 @Halluart Зачем мне нужен этот чип? Главный ответ — я трансгуманист, я обожаю технологии и всяческие автоматизации. В чипе у меня записан мой домофон-ключ (rfid), и мой инстаграм(nfc). Внимание! Вы не можете записать на чип ключик если у вас домофон как на последней фотке. https://t.co/xen9tsa8ep [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EkHh9EiXcAAwQMo.jpg","width":946,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EkHh9EbXYAAL-VY.jpg","width":946,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EkHh9EdXkAEgsLJ.jpg","width":118,"height":240}}}]

Hallu🤍 @Halluart Я могу перезаписывать свой чип сколько мне захочется. Хоть миллион раз, никто меня не ограничит. Перееду — пойду считаю свой домофон специальным ридером и скопирую за секунду на свой чип. Более того, я могу попросить управляющие компании считать мой чип и внести его в базу к ним.

Hallu🤍 @Halluart В этом случае, если они берут мой номер чипа и вносят его к себе, то я могу входить хоть в 50 подъездов без вопросов.

Hallu🤍 @Halluart Зачем nfc? Неужели для инсты? Нет. Туда я тоже могу записать что угодно, главное влезть в размеры по памяти. Это может быть инст, небольшая страница с инфой о моём здоровье, что угодно, что моя душенька пожелает. Очень важно! Чип читается с расстояния 2-3 см.

Hallu🤍 @Halluart Если коротко и по-факту мой левый чип — это как максимум персональной авторизации. Никто кроме меня не знает как надо приложить руку, а прохожие на улице даже не знают, что у меня такой имеется, пока я не скажу. В планах сделать так, чтобы машина заводилась, при контакте с рукой

«После установки чипа жизнь стала проще. И это веселее»

Теперь мне просто не нужно носить ключ от домофона, он буквально в моей руке — приложил и прошёл! В перспективе мы хотим избавимся от обычного замка от квартирной двери, чтобы вообще никогда не носить ключи. Замки от Xiaomi нам не подходят, поэтому я жду замок от команды умельцев Dangerous Things.

После установки чипа жизнь стала абсолютно проще. И веселее. На моём чипе записана ещё и ссылка на мой профиль в инстаграме, так что обмениваться контактами во время съёмок стало очень удобно. Все всегда удивляются, я немного смущаюсь и рассказываю, что это всё легко и просто делается.

Люди до последнего не верят, что у меня чипы. Частенько я просто показываю, как они шевелятся и даю потрогать. Кассиры всегда удивляются и спрашивают: «А что это такое?» Для них я какой-то невероятный человек. При этом я всегда забываю, что для людей мои чипы и клыки в новинку. Я не считаю, что отличаюсь от других. Только написав тред и увидев посты о себе, я вспомнила, что импланты есть далеко не у всех.

Hallu🤍 @Halluart

В наборе с чипом идёт всё, что только может пригодиться для установки от спиртовых салфеток, до муляжа капсулы, которую вы поставите, чтобы вы могли покрутить в руке и изучить её лично. Саму капсулу вы не увидите толком. Она заранее в шприце-установщике. Как проходит установка?В наборе с чипом идёт всё, что только может пригодиться для установки от спиртовых салфеток, до муляжа капсулы, которую вы поставите, чтобы вы могли покрутить в руке и изучить её лично. Саму капсулу вы не увидите толком. Она заранее в шприце-установщике. https://t.co/OXkBmei9X9 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EkHdHqVXkAAmhCR.jpg","width":946,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EkHdHqQWsAAGmKf.jpg","width":946,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EkHdHqPWsAAxvDw.jpg","width":946,"height":2048}}}]

Hallu🤍 @Halluart Длина капсулы 14мм и она состоит из биостекла. Ребята проводили тесты, сколько не били, сколько не давили, разломать капсулу невероятно сложно. Если вдруг капсула сломается у вас в теле, то все её запчасти просто растворятся в вашем теле. Ничего вас не убьет.

Импланты не опасны для здоровья и не мешают обычной жизни. Рамки в аэропорту их не замечают. В чипах ничтожное количество металла, которое не представляет никакой опасности, например, на МРТ. Но на сканах они могут отображаться в виде небольших засветов.

Hallu🤍 @Halluart Никто не будет вас чипировать без вашей воли. Да, я могу в любой момент за 15 минут вытащить этот чип, если мне это захочется, да, это никак не влияет на мою жизнь в плане здоровья у меня нет никаких ограничений.Я хожу в зал 3 раза в неделю,скоро чипу уже год и он никак не мешает

«Смешно, как батька, прикладывать кулак к терминалу»

Hallu🤍 @Halluart

Нет. Это нельзя сделать ни в одном банке страны, вроде как даже на данный момент(когда ставила точно не было) нет страны где можно сделать что-то подобное. А в правой руке у меня кастомная банковская карта. Что значит банковская карта? Тебе сделал её банк?Нет. Это нельзя сделать ни в одном банке страны, вроде как даже на данный момент(когда ставила точно не было) нет страны где можно сделать что-то подобное. https://t.co/x6dVW83Wa9

Hallu🤍 @Halluart Как его сделали? Взяли мою банковскую карту, растворили в кислоте, припаяли антенну, засунули в силикон, далее отправили купаться в растворах спецаильных, чтобы она стала безопасна для меня, а потом залили в пакетик, и уже в растворе отправили лететь ко мне в Питер.

Hallu🤍 @Halluart Это если коротко, а по факту мой чип прошел столько тестов и трудов. Его делали 2.5-3 месяца, пока убеждались, что все окей. Он огромный, его нельзя вставить куда угодно, нужно понимать что вам придется прикладывать его для оплаты, а значит мест не так много. Размеры 2.5х1.1см

Hallu🤍 @Halluart Да, через 5 лет я вынуждена буду его достать, так как срок моей карты закончится, а чип сделал из чипа банковской карты. Нет, он не врастает в кожу, он только обрастает жирком, который легко снять. Капсула в левой руке тоже не врастает. Врастают только чипы у животных.

Hallu🤍 @Halluart Нет, ну есть которые врастают, но я такие не ставлю, эт глупо.

Моя карта это просто развлечение, да смешно, как батька прикладывать кулак к терминалу. Нет, с ней так же ничего не произошло за полгода ношения. Ни один банк в мире на данный момент не сделает вам такой чип.

Hallu🤍 @Halluart Это можно делать только подпольно с гениями, которым вы можете доверить своё здоровье. Все манипуляции я делаю на свой страх и риск. Более того, прогресс не стоит на месте и у моей карты скоро будет замена. Создали новую версию со светодиодами и более сильной антенной.

Hallu🤍 @Halluart Новая версия карты будет иметь большую дальность, но размер останется такой же большой, на видосе я показываю всю карту внутри и её габариты, плюс то, что осталось от шрамика. https://t.co/bwFaMTtyiJ

«Делают 20 уколов обезболом и начинают штробить руку»

Hallu🤍 @Halluart Теперь об установке. Тут всё куда жестче, в отличи от DT вам не крадут всё и шприц с капсулой, нееет. Приехал вот чип, а дальше думайте! Мне устанавливали профессионалы опять же, я не хочу себя случайно повредить. Как проходит установка

Hallu🤍 @Halluart Вы сто раз замеряете и пытаетесь понять куда лучше поставить чип, это очень важно, ведь чем толще ткань, тем хуже будут работать антенны, нужно выбрать место, которое будет не мешать вам жить и при этом иметь отличный сигнал. Я выбрала очень редкое место для карты, благо влезла..

Hallu🤍 @Halluart Далее делают примерно 20 уколов обезболом, в то время как чип на левой руке я установила без обезболивающих и все тату бью без них тоже. Без обезбола нельзя, можно получить болевой шок. Сами уколы очень неприятны и боль имеет накапливается.

Hallu🤍 @Halluart После этого, начинается экшн. Делают разрез(в моем случае он был около 1.5см), в 1-2 см от конечного местонахождения карты. И вставляют специальные ножницы с обратными лезвиями и начинают расслаивать ткани поступательными движениями, буквально штробить руку.

Hallu🤍 @Halluart Делать это сложно, ткани расслаиваются очень неохотно, всё это время у меня было дико странное ощущение. Словно мне суют под кожу пальцы и щекочат. Но выглядело это ужасно, напоминаю, я всё это время нахожусь в создании и наблюдаю за каждым шагом.

Hallu🤍 @Halluart После того, как мне расслоили ткани, засовывают с усилием карту, зашивают собственно разрез. Бинтуют и оправляют домой. Так как это мини-опа, то и уход за ней соответствует, у меня зажила карта без больших рубцов, но это исключение. Я просто очень геморная в уходе.

Hallu🤍 @Halluart Да, отек был не 5-7 дней, а около 10, заживление было где-то месяц всё. Частый вопрос об ощущениях. Сейчас я абсолютно не парюсь о ней и если вдруг, по ней стукнуть, то больно мне будет, ощущение словно твоя часть тела, ты привыкаешь очень быстро.

Hallu🤍 @Halluart Итог! Если вдруг вы чего-то такого хотели не бойтесь — делайте, чипы это проще простого. Есть сертифицированные установщики, есть множество вариаций чипов. Карты это уже экзотика, но мне нравится и я буду пробовать новое. ВНИМАНИЕ слабонервным! скину установку карты в след твите

«В будущем очень хочется имплантировать магниты»

В плане российских законов с банковским чипом всё ок. Но банки, согласно правилам обслуживания, могут возмутиться и заблокировать карту. Моя подруга напрямую писала в поддержку банка, что берёт карту для импланта — они только посмеялись. На практике ни разу не было подобных проблем: банкам не важно, что вытворяют с их пластиком.

Менять чип я буду уже скоро, потому что хочу поставить новую версию на гибкой плате с улучшенной антенной и светодиодами. Новая карточка будет уже на 8 лет, теперь мой банк делает такие, это удобно. Менять их так же не трудно, как и устанавливать, но анестезия снимает все проблемы.

Транспортную карту вживлять не хочу, проще прикладывать банковскую и проходить через турникеты с PayPass. Есть такой момент: у метрополитена есть правила, которые запрещают модификации проездных. Поэтому, даже если исправно пополнять такую «подкожную Тройку» и честно платить, при первой проверке контролером меня признают зайцем и оштрафуют. Поэтому такое не очень популярно.

В будущем хочется имплантировать магниты — это в большей степени трансгуманизм, чем мои чипы, потому что добавляют шестое чувство. Возможность поднимать небольшие металлические предметы, например, винтики при работе с электроникой, и чувствовать магнитные поля. Это не только забавно, но и полезно. Но пока в продаже нет качественных и недорогих магнитов. Электронных имплантов пока больше не планирую, но посмотрим, что предложат производители. Может, будет что-то интересное.