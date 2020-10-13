Рубрика развивается при поддержке HP logo
Технологии
Дамир Камалетдинов
4848

Прямая трансляция: Презентация новых iPhone и других устройств Apple Материал редакции

Четыре наследника iPhone 11, «умная» колонка HomePod mini — и, возможно, что-то ещё.

26 комментариев
В закладки
Изображение Apple

13 октября в 20:00 по московскому времени Apple проведёт вторую за осень презентацию, на которой, как ожидается, покажут новые iPhone. Компания почти 10 лет подряд анонсировала их в сентябре, но в этом году из-за коронавируса сроки сдвинулись на месяц.

В 2020 году радикальных нововведений iPhone не ожидается, но по утечкам Apple впервые покажет сразу четыре модели в разных ценовых категориях и форм-факторах. Журналисты и инсайдеры также ждут колонку HomePod mini, которая станет намного меньше и доступнее оригинальной. TJ в прямом эфире следит за этими и другими возможными анонсами с презентации Apple.

Если у вас не показывается трансляция — обновите страницу.

#apple #iphone #прямаятрансляция

Дамир Камалетдинов PLUS
+143 012
Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
3
1
15
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u044f\u043c\u0430\u044f\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043b\u044f\u0446\u0438\u044f","iphone","apple"], "comments": 26, "likes": 15, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 222881, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 13 Oct 2020 19:28:26 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Прекрасный паук например

0

@Дамир Камалетдинов хорошей трансляции, пойду смотреть в оригинале на свой будущий 12 Pro Max ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить
3 комментария

Илюхер XXX

1

мало того что нарабатываешь клики на дрочерах, так еще и дору приплел

Ответить

Александр Хнычков

Илюхер
11

Не знали как еще заманить тебя в этот материал

Ответить

Таможенный рубин

Александр
1

Написали бы, что только наркоманы не пользуются тёмными темами 😉

Ответить

Илюхер XXX

Александр
0

ууу хитрецы, лучше б сказали тиму эпплу как айфоны делать нормальные

Ответить

Московский

1

Привет ребята! Классной вам трансляции!

Ответить

Таможенный рубин

Московский
2

Это Московский или Дитковский

Ответить

Мировой микрофон

Таможенный
0

Как будто есть разница

Ответить

Александр Ярви

2
Ответить

Фома Платонов

Александр
0

хороший сорт, надо брать

Ответить

Илья Комаров

1

Когда продавать акции эпл: до или после презы?

Ответить

Ilya Tazikov

Илья
0

Во время

Ответить

Владимир Земсков

1

Код красный, код красный, в следующий час прогнозируется увеличение пушей каждые 3 минуты

Ответить

Vadim Nemnasev

1

Будет 16 пушей? Или обойдёмся одним общим?

Ответить

Мировой микрофон

0

Новый айфон 12: 

- на 5% тоньше
- на 15% мощнее
- на 99% больше цензуры*

*Теперь с поддержкой диктатуры

Ответить

Евгений Клочков

Мировой
1

Теперь эпл-вотчи смогут бить вас током если вы смотрите контент, не соответствующий политике и принципам Apple

Ответить

Мировой микрофон

Евгений
0

А также часы автоматически вызывают полицию, если вы решили пойти на митинг. 

Ответить

Картошка Фри

0

Я уже приготовил смазку

Ответить

Саша Зинуков

0

#AppleCensorsBelarus

Ответить

Илюхер XXX

0

А новость так и пылится в черновиках!

надеюсь, в случае выхода коврика ты именно в ней выпустишь, шоб в ссылке был номер из первой сотни тыщ

Ответить

Eldar

0

пока что абсолютно все слизали у яндекса

Ответить

Yura Svinaryov

0

Вот бы названия всех песен еще, что-то слишком приятные они там

Ответить

JÄÄKAAPPI

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
МВД Белоруссии объявило о готовности применять боевое оружие против митингующих — из-за «радикализации» протестов
По словам замминистра МВД, власти столкнулись с «группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов».
232
Новости
Студента, подозреваемого в стрельбе на остановке в Нижегородской области, нашли мёртвым
По предварительным данным, он покончил с собой.
222
Навигатор
«Не всем интересно ковыряться неделю, чтобы получить 60 секунд нейронного Боуи»: беседа с Денисом Ширяевым
Большое интервью с продакт-менеджером TJ о развитии платформы, комьюнити и нейросетях.
124
Популярное за три дня
Новости
Марш гордости в Минске: массовые задержания, разгоны с водомётами и отключение интернета. Главное
Один из самых жёстких протестов в Белоруссии за последнее время.
248
Пора валить
Новые первые рабочие дни в Швеции
Вторая попытка поработать в Гетеборге и очередное переосмысление ценностей.
87
Интернет
В соцсетях делятся региональными мемами, которые «больше никто не поймёт». Но мы попробовали
Добавляйте варианты про свои города в комментариях, почему нет.
118
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Dmitriy Volkov

В Индии активисты на несколько…

Григорий Петренко

Рецепты кофе

Mikhail Lukup

Запись в подсайте Telegram

Антон Лисин

Тихановская объявила…

Фома Платонов

Прямая трансляция: Презентация…

Акиф Гаджиев

«Верх жестокости и…

JÄÄKAAPPI

Прямая трансляция: Презентация…

Dragan Velimirovic

Музей во Франции прекратил…

Yura Svinaryov

Прямая трансляция: Презентация…

Обосранный унитаз

В Индии активисты на несколько…

Виталий Иванович…

Я собрал 30 интересных…

F pee Z doo

Прямая трансляция: Презентация…
null