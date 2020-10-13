Прямая трансляция: Презентация новых iPhone и других устройств Apple Материал редакции
Четыре наследника iPhone 11, «умная» колонка HomePod mini — и, возможно, что-то ещё.
13 октября в 20:00 по московскому времени Apple проведёт вторую за осень презентацию, на которой, как ожидается, покажут новые iPhone. Компания почти 10 лет подряд анонсировала их в сентябре, но в этом году из-за коронавируса сроки сдвинулись на месяц.
В 2020 году радикальных нововведений iPhone не ожидается, но по утечкам Apple впервые покажет сразу четыре модели в разных ценовых категориях и форм-факторах. Журналисты и инсайдеры также ждут колонку HomePod mini, которая станет намного меньше и доступнее оригинальной. TJ в прямом эфире следит за этими и другими возможными анонсами с презентации Apple.
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@Дамир Камалетдинов хорошей трансляции, пойду смотреть в оригинале на свой будущий 12 Pro Max ( ͡° ͜ʖ ͡°)
мало того что нарабатываешь клики на дрочерах, так еще и дору приплел
Не знали как еще заманить тебя в этот материал
Таможенный рубин
Написали бы, что только наркоманы не пользуются тёмными темами 😉
ууу хитрецы, лучше б сказали тиму эпплу как айфоны делать нормальные
Привет ребята! Классной вам трансляции!
Таможенный рубин
Это Московский или Дитковский
Когда продавать акции эпл: до или после презы?
Код красный, код красный, в следующий час прогнозируется увеличение пушей каждые 3 минуты
Теперь эпл-вотчи смогут бить вас током если вы смотрите контент, не соответствующий политике и принципам Apple
Мировой микрофон
А также часы автоматически вызывают полицию, если вы решили пойти на митинг.
А новость так и пылится в черновиках!
надеюсь, в случае выхода коврика ты именно в ней выпустишь, шоб в ссылке был номер из первой сотни тыщ