Четыре наследника iPhone 11, «умная» колонка HomePod mini — и, возможно, что-то ещё.

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Изображение Apple

13 октября в 20:00 по московскому времени Apple проведёт вторую за осень презентацию, на которой, как ожидается, покажут новые iPhone. Компания почти 10 лет подряд анонсировала их в сентябре, но в этом году из-за коронавируса сроки сдвинулись на месяц.

В 2020 году радикальных нововведений iPhone не ожидается, но по утечкам Apple впервые покажет сразу четыре модели в разных ценовых категориях и форм-факторах. Журналисты и инсайдеры также ждут колонку HomePod mini, которая станет намного меньше и доступнее оригинальной. TJ в прямом эфире следит за этими и другими возможными анонсами с презентации Apple.

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