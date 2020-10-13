Apple представила четыре iPhone 12 с 5G – от mini до Pro. Все анонсы, цены и старт продаж Материал редакции
Что компания показала на главной осенней презентации.
13 октября Apple устроила вторую за осень онлайн-презентацию новых продуктов. Видео доступно на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и на YouTube, TJ вёл текстовую трансляцию.
Apple объявила эру 5G
- Все iPhone 12 получили поддержку 5G-сетей.
- Тим Кук объявил об открытии «новой эры» для пользователей iPhone с более безопасной передачей данных. По задумке Apple, смысл подключаться к Wi-Fi если не исчезает, то должен появляться всё реже.
- C помощью 5G Apple хочет добиться более высокой скорости скачивания и отправки данных, лучшей работы стриминга и онлайн-игр, более высокого разрешения при общении по видеосвязи и не только.
- Глава мобильного оператора Verizon, выступивший на презентации, пообещал, что в идеальных условиях скорость составит до 4 гигабит в секунду на закачку и 200 мегабит на загрузку. Компания пообещала инвестировать в развитие инфраструктуры 5G на крупных массовых объектах в США, в том числе стадионы.
Новые айфоны
Все новые айфоны работают на новом мобильном процессоре A14 Bionic. Как утверждает Apple, он до 50% производительнее в плане графики и вычислений, чем предыдущая модель.
Работу чипа продемонстрировали на примере League of Legends: Wold Rift, которая станет доступной на iPhone 12 – в нём можно будет играть без Wi-Fi и через 5G с минимальными задержками. Также все iPhone 12 получили OLED-дисплеи, которые раньше были только в Pro-моделях, и Super Retina XDR.
На всех моделях в «ночном» режиме можно записывать таймлапс с длинной выдержкой, для этого понадобится штатив. Технологию вычислительной фотографии Deep Fusion улучшили: она теперь работает со всеми камерами, а не только с основной. Новый режим Smart HDR 3 лучше улавливает контрасты на изображении и работает со сложным освещением.
iPhone 12
Цена в России — от 79 990 рублей, старт продаж в России — 23 октября
- 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ;
- Пять цветов: синий, зелёный, чёрный, белый и красный (PRODUCT(RED).
- Корпус из алюминия, диагональ — 6,1 дюйма. Как утверждается, на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче iPhone 11;
- Сверхширокоугольная камера (теперь умеет работать в «ночном» режиме) и широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.6 (самая быстрая на iPhone). Широкоугольная камера может улавливать на 27% больше света, что помогает при слабом освещении. Apple обещает более удачные снимки в сложных условиях и снижение уровня шума.
- Съёмка HDR‑видео в стандарте Dolby Vision.
- Технология защиты стекла Ceramic Shield, то есть стекло защищено с помощью керамики — оно прочнее, чем любое другое стекло в смартфонах. Предположительно, при падении надёжность вырастет в 4 раза.
- Интеллектуальное переключение между 5G и LTE для экономии батареи.
- Защита от воды – до 6 метров длительностью до 30 минут.
iPhone 12 mini
Цена в России — от 69 990 рублей, старт продаж в России — 13 ноября
- 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ;
- Пять цветов: синий, зелёный, чёрный, белый и красный (PRODUCT(RED).
- Apple анонсировала устройство как самый компактный 5G-смартфон в мире.
- Корпус из алюминия, диагональ — 5,4 дюйма.
- Защита от воды – до 6 метров длительностью до 30 минут.
iPhone 12 Pro
Цена в России — от 99 990 рублей, старт продаж в России — 23 октября
- 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.
- Четыре цвета: графитовый, серебристый, золотой и «тихоокеанский синий».
- Дизайн без загругления граней. Рамка из стали, задняя панель — из матового стекла. Дисплей защищает панель Ceramic Shield, которая, как утверждается, надёжнее защитного стекла в старых айфонах.
- Размер корпуса — 6,1 дюйма;
- Площадь дисплея увеличилась за счёт более тонкой рамки. OLED-дисплей отражает почти 3,5 миллиона пикселей. Яркость достигает 1200 кд/м² в пиковом режиме, будто бы «оживляя» HDR-видео;
- Три камеры. Широкоугольная с семилинзовым объективом и диафрагмой ƒ/1.6 (на 27% улучшает качество съёмки при слабом освещении), сверхширокоугольная камера с углом обзора в 120 градусов (для случаев, когда место съёмки ограничено), телефотокамера с четырёхкратным оптическим зумом (для портретов).
- Впервые можно снимать видео с высоким динамическим диапазоном и частотой до 60 кадров в секунду. Apple утверждает, что это позволит добиться кинематографичного качестве без дополнительной пост-обработки.
- В Pro-модели добавили дополнительный модуль камеры — датчик LiDAR. Это сенсор, который работает сообща с камерами и определяет расстояние до объектов с помощью инфракрасного светового луча. Благодаря технологии смартфон до шести раз лучше фокусируется при слабом освещении, а сама съёмка происходит быстрее. Это позволяет снимать портреты в «ночном» режиме — это эксклюзивная возможность Pro-моделей.
- Защита от воды – до 6 метров длительностью до 30 минут.
iPhone 12 Pro Max
Цена в России — от 109 990 рублей, старт продаж в России — 13 ноября
- 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.
- Четыре цвета: графитовый, серебристый, золотой и «тихоокеанский синий».
- Дизайн такой же, как у обычного Pro. Размер корпуса — 6,7 дюйма. Площадь дисплея увеличилась за счёт более тонкой рамки.
- Широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.6, увеличенной на 47% матрицей и пикселями размером 1,7 мкм; телефотокамера с фокусным расстоянием 65 мм; сверхширокоугольная камера. Утверждается, что система этих камер в совокупности обеспечивает диапазон оптического зума 5x.
- Новая матрица, которая на 47% больше предшественников и при слабом освещении снимает лучше на 87%. Телефото-объектив может работать с сверхширокоугольной камерой и выдавать пятикратный оптический зум. Он также лучше снимает на небольших расстояниях и позволяет снимать портреты издалека.
- Запись HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.
- Защита от воды, как и в обычном Pro.
MagSafe
- Apple возвращается к MagSafe — беспроводной зарядке, которая подключается к устройству магнитным креплением. Магниты расположены вокруг индукционного элемента зарядного устройства.
- MagSafe работает как коннектор: аксессуары на магнитах можно крепить к iPhone 12.
- Apple представила несколько своих вариантов чехлов и магнитных зарядок, но отметила, что другие производители готовят свои варианты.
- MagSafe Duo — легко перемещаемый «коврик», позволяющий заряжать часы и айфон одновременно.
- Когда: зарядное устройство, кожаный чехол‑бумажник, силиконовый и прозрачный чехлы для iPhone 12 будут доступны с 23 октября. Кожаный чехол для iPhone 12 — c 6 ноября. Двойное зарядное устройство и кожаный чехол‑конверт — позже, дата неизвестна.
HomePod mini
В США— с 16 ноября за 99 долларов, в России колонка недоступна.
- HomePod mini доступна в двух цветах — белый и «серый космос».
- Сенсорная панель с подсветкой и управлением громкостью находится наверху. Высота колонки — чуть более восьми сантиметров.
- Конечно же, полная поддержка голосового помощника Siri.
- 360-градусный звук обрабатывается 180 раз в секунду. Акустика, как утверждается, позволяет поставить колонку в любой части комнаты.
- Поддержка не только Apple Music, но и нескольких других аудиосервисов. Spotify среди них нет. Если поднести iPhone с включённой музыкой к HomePod Mini, то воспроизведение продолжится на колонке без задержек.
- Siri способна распознавать разные голоса и давать персонализированные ответы. Например, выдавать личные плейлисты тех или иных членов семьи.
- Процессор S5, какой был в часах Apple Watch Series 5;
- Чип U1 как в iPhone 11. С помощью него HomePod mini, например, определяет местоположение смартфона. Колонка автоматически могут переключать звук с одной на другую в зависимости от геолокации пользователя;
- Интерком, позволяющий передать колонке фразу, которая автоматически продублируется в остальных колонках в доме. С помощью этого можно, например, прерывать музыку в AirPods.
- Информация отправляется на серверы Apple только после распознавания голоса пользователя на устройстве или активации прикосновением. Запросы не привязаны к Apple ID.
Еще несколько лет инноваций и будет выглядеть хотя бы, как флагман Xiaomi.
Тем печальнее для Apple :(
Специальный чехол для россиян, чтобы носить с собой карты мир, которые нельзя добавить в apple pay
Презервативы
"какой у тебя айфон?"
"12ый"
"Докажи"
*Разворачиваешь телефон и показываешь намагниченный дилдо*
*Она разворачивается спиной и показывает купюроприемник*
Ожидается отдельный пост про зарядку
нет
Потому что анонс нового чехла важнее, чем анонс очередной колонки.
Ничего кардинально нового, кроме 12 mini. Реально классно. Для тех, кто не делает fisting three hundred bucks со своими 6,5 диагоналям.
Смешанный Влад
Надо покупать
интересно, а как вопрос с очередями в рф будут решать при атакующем ковиде?
Доброе утро. Уже несколько лет как никто не стоит в очередях. Если с оф сайта заказывать, то на след день привозят.
Какой же стыд выпускать чёлку в 2020, когда у всех китайцев еще два года назад были капли, а теперь и вовсе под экран камеру прячут. Это как после выхода айфона в 2007 году продолжать выпускать кнопочные телефоны в 2008, 2009, 2010 годах.
Тоже самое с камерой 12МП. Уже даже китайские андроиды за 15к с гугл камерой снимают также, если не лучше чем айфоны.
Ещё и этот уродливый дизайн блока с камерами, который уже в прошлом году хотелось развидеть.
А теперь еще и какие-то убогие кожаные чехлы и рюкзаки под карту, в духе тех что в переходах метро уже 10 лет продаются.
Грустно от того, чем стали айфоны за 10 лет - из новаторов в с-трудом-поспевающих, и копирующих свой же дизайн 10 летней давности. Уверен, что Джобс бы Кука ещё лет 5 назад к херам уволил бы.
Симпатичный меч
Apple не участвует в гонке мегапикселей, которые ничего по итогу не дают. Увеличили размер матрицы. Посмотрим, как он в действительности будет снимать. Но что-то подсказывает мне, что по-прежнему лучше всех.
против gcam на нейронках хуйца соснет
У Apple тоже на нейронках.
эпл не умеют в нейронки из за своей закрытости
пруф
tldr: сосут по всем фронтам https://news.ycombinator.com/item?id=24078369
Пруф в виде длиннющего форума? Да ладно.
Я ни в коем случае ни за Apple в данном вопросе, но очевидно фото с iPhone 12 ещё никто не видел. У них самый мощный проц на рынке + отдельные ядра для ML + тонны нефти для найма лучших из лучших в области. Не вижу почему бы им всех не натянуть.
Симпатичный меч
Gcam наконец научилась показывать в видоискателе то, что ты в итоге получишь? Или по-прежнему это будет сюрпризом, что нейронка сотворит с фотографией:
будет сюрпризом
Ненужный корабль
так и скажи, что денег нет на новый айфон. что ты выдумываешь оправдания
Дизайн топ, железо отличное, но 60 Hz экран - это провал. Ладно еще если в фирменном магазине его выбирать, но в обычном, где рядом смартфоны на 90 и 120 герц и их можно взять в руку и сравнить...
В общем, если для себя, то это проходное поколение. Нет ни единой причины брать 12 сейчас не подождав год до моделей с нормальными экранами.
Кроме задротов никто не знает про существование экранов с высокой частотой развёртки. Если не добавили поддержку, значит много заряда отъедал. Хардварно, думаю, она давно есть в оледах то.
Просто оставили до 2021, а то там уже нечего добавлять будет. Как раз 120гц это чисто хардвэр, программно добавить проблем вообще нет.
В чем разница? Оно не ребит. Смысл в этих герцах?
Нюдсы своего парня листаются плавнее
Он меня бросил(
Хз, мне срать. Пока кнопку не вернут, ничо нового покупать не буду. С десяткой месяц тупил, отдал, взял старую 6ку и мне ок. Перестанут поддерживать, возьму 8ку или что там последнее с кнопкой.
Симпатичный меч
Нахрена вам высокая герцовка экрана? Вы так много играете в игры на телефоне?
Ненужный корабль
интерфейс ощущается плавнее и пользоваться полностью сенсорным устройством с высокой герцовкой приятнее
С того что до сих пор lightning на type c не заменили жопа горит
Сливные бачки рассказывали, что эпол в скором времени уберёт порт вообще, оставит только беспроводную зарядку. И на хуй ваш юсб не нужон.
1. 60 Hz экран
2. Огромная челка в 2020 году
3. Цена выше конкурентов
Просто факты
1. Нахуй больше не нужно. Чисто функция для понтов и отжора батареи.
2. Тут да, чёлка говно, нужно было прятать камеру под экран вместе с датчиком отпечатка.
3. Нет, если конкурент это galaxy s20 и другие флагманы.
Отечественный цвет
Скорее 5G в России.
Ненужный корабль
вполне возможно в каком-нибудь айфоне 15 наверно. когда 5г будет в каждом утюге
Мини — оч секс, сейчас хер дождешься мини-смарта с норм железом (если что-то есть — поправьте)
Компакты Сони, ох вэйт
Вы цены видели?
Мини за 70000
6.1 за 80000
😭😭😭
Если только на заводе. В офисе пару часов.
Провинциальный татарин
Это смерть
Отечественный цвет
Про батарейку стыдливо умолчали
Стабильность - хватает на день при неактивном использовании. Держать надо марку.
Социологический паркур
А если всё-таки захочешь зарядить, придется рыжий кожаный карман снимать ( как-то по нищебродски получается
Привет, челкастое угловатое уёбище из начала десятых. Видать, марки кончились, вот и ничего больше не придумали, как пиздить свои же старые наработки
А 5G.......удачного коннекта. До первого заграждения.
До первого чипирования
Классные устройства, но ценник в рублях просто неадекватный.
Тот же 12 mini за 70 тыщ - это мега-переплата.
Если бы не курс рубля, то мах 20к стоил бы.
Неадекватны твои представления о ценах
Стоимость iPhone 4S с памятью 16 ГБ без контракта составляет $649, с памятью 32 ГБ — $749, с памятью 64 ГБ — $849. В переводе с доллара на рубль это около 19800 руб., 22900 руб. и 26000 руб. соответственно.
Компания Apple объявила стоимость представленного 12 сентября на презентации в Сан-Франциско (видео можно посмотреть, пройдя по этой ссылке) iPhone 5. В Соединённых Штатах версии смартфона с 16, 32 и 64 ГБ флеш-памяти на старте продаж будут стоить $649, $749 и $849 соответственно.
Стоимость iPhone 6 будет составлять 700, 800 или 900 евро в зависимости от объема памяти (16, 64 или 128 ГБ, 32-ГБ версии в этом году не будет) без контракта. iPhone 6 Plus будет стоить 800 евро за 16-ГБ модель, 900 евро за 64-ГБ модель и 1000 евро за 128-ГБ модель.
Младой человек, ещё раз повторюсь. Ценник в долларах фиксирован уже на протяжении почти 10 лет. К нему претензий нет.
Я говорю о том, что цена на устройства в рублях абсолютно неадекватны и наш покупатель фактически вынужден ещё оплачивать доп. налог из-за действий властей.
И то, что стоило бы на само деле рублей 25-30к, из-за слабой местной валюты превращается в 70+к просто потому что.
Вот это неадекватно.
Ценник в долларах тоже не особо привлекательный - косарь зелени за подобный девайс с незначительными отличиями - не очень адекватно.
В том то и дело, что в долларах все адекватно.
Ты платишь не за новшества, а комплексно за новое устройство. И вместе с тем они всегда понижают стоимость прошлогодних трубок.
Ну в стране долларов, если я правильно помню можно вообще предыдущую трубу сдать и получить новую, просто доплатив немного.
У нас вся эта система работает только через авито.
У нас есть же покупка того же айфона через, так называемую, подписку. Там конечно переплата как обычно, но суть таже вроде. Потом через год можно слегка доплатить и обменять на новый телефон.
Блин. Слово это подписка. Подписку. Мы берем телефон через подписку. На что-то всё это навевает. На что?
да даже 12 мини за 50к и 12 за 60к еще бы норм было, но новичок всех разъебал
iPhone 12 mini по красоте, запихнули в дизайн четверки, обладатели SE в восторге: размер, цена, скорость, технологии все на уровне. Остальная линейка представленных телефонов говно, 15 камер, лидары, хуяры, перенести в раздел планшеты и забыть как страшный сон, у меня все
Знаю, что этот комментарий затеряется и его никто не увидит, но своё мнение всё же выскажу.
Какая же параша.
Ну, я прочитал. Ну, мне мини понравился. И цвет огонь. я люблю такие оттенки синего. Но цена. ЭТо пиздец. Я работаю на двух работах и конечно могу его себе позволить через пару-тройку месяцев откладывания. Откладывания только чего? Кала? Хуй знает короче. Но я не могу позволить себе потратить на телефон такие деньги. А ведь для кого-то эта сумма как подзалупный творожок. Ну, хуйня, типо.
З.ы. пойду сварю пару сарделек себе на ужин. И яйцо. И йогурт еще.
Зарядка в комплекте?
ды
Вот XR мне больше зашёл, прям кайфую от этих закруглений стекла и того, как они ловят отражения. А тут какая-то плоская пятёрка(
Компьютерный Илья
Какой у тебя цвет??
а я вот реально подумал над обменом 8 и голубого хр на темно-синий 12 миник