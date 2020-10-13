Что компания показала на главной осенней презентации.

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13 октября Apple устроила вторую за осень онлайн-презентацию новых продуктов. Видео доступно на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и на YouTube, TJ вёл текстовую трансляцию.

Apple объявила эру 5G

Все iPhone 12 получили поддержку 5G-сетей.



Тим Кук объявил об открытии «новой эры» для пользователей iPhone с более безопасной передачей данных. По задумке Apple, смысл подключаться к Wi-Fi если не исчезает, то должен появляться всё реже.

C помощью 5G Apple хочет добиться более высокой скорости скачивания и отправки данных, лучшей работы стриминга и онлайн-игр, более высокого разрешения при общении по видеосвязи и не только.

Глава мобильного оператора Verizon, выступивший на презентации, пообещал, что в идеальных условиях скорость составит до 4 гигабит в секунду на закачку и 200 мегабит на загрузку. Компания пообещала инвестировать в развитие инфраструктуры 5G на крупных массовых объектах в США, в том числе стадионы.

Новые айфоны

Все новые айфоны работают на новом мобильном процессоре A14 Bionic. Как утверждает Apple, он до 50% производительнее в плане графики и вычислений, чем предыдущая модель.

Работу чипа продемонстрировали на примере League of Legends: Wold Rift, которая станет доступной на iPhone 12 – в нём можно будет играть без Wi-Fi и через 5G с минимальными задержками. Также все iPhone 12 получили OLED-дисплеи, которые раньше были только в Pro-моделях, и Super Retina XDR.

На всех моделях в «ночном» режиме можно записывать таймлапс с длинной выдержкой, для этого понадобится штатив. Технологию вычислительной фотографии Deep Fusion улучшили: она теперь работает со всеми камерами, а не только с основной. Новый режим Smart HDR 3 лучше улавливает контрасты на изображении и работает со сложным освещением.

В коробке с новым айфоном не будет адаптера и наушников, однако кабель по-прежнему остаётся в комплекте.

iPhone 12

Цена в России — от 79 990 рублей, старт продаж в России — 23 октября

64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ;

Пять цветов: синий, зелёный, чёрный, белый и красный (PRODUCT(RED).

Корпус из алюминия, диагональ — 6,1 дюйма. Как утверждается, на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче iPhone 11;

Сверхширокоугольная камера (теперь умеет работать в «ночном» режиме) и широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.6 (самая быстрая на iPhone). Широкоугольная камера может улавливать на 27% больше света, что помогает при слабом освещении. Apple обещает более удачные снимки в сложных условиях и снижение уровня шума.

Съёмка HDR‑видео в стандарте Dolby Vision.

Технология защиты стекла Ceramic Shield, то есть стекло защищено с помощью керамики — оно прочнее, чем любое другое стекло в смартфонах. Предположительно, при падении надёжность вырастет в 4 раза.

Интеллектуальное переключение между 5G и LTE для экономии батареи.



Защита от воды – до 6 метров длительностью до 30 минут.



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iPhone 12 mini

Цена в России — от 69 990 рублей, старт продаж в России — 13 ноября

64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ;

Пять цветов: синий, зелёный, чёрный, белый и красный (PRODUCT(RED).

Apple анонсировала устройство как самый компактный 5G-смартфон в мире.

Корпус из алюминия, диагональ — 5,4 дюйма.



Защита от воды – до 6 метров длительностью до 30 минут.

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iPhone 12 Pro

Цена в России — от 99 990 рублей, старт продаж в России — 23 октября

128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.



Четыре цвета: графитовый, серебристый, золотой и «тихоокеанский синий».



Дизайн без загругления граней. Рамка из стали, задняя панель — из матового стекла. Дисплей защищает панель Ceramic Shield, которая, как утверждается, надёжнее защитного стекла в старых айфонах.

Размер корпуса — 6,1 дюйма;

Площадь дисплея увеличилась за счёт более тонкой рамки. OLED-дисплей отражает почти 3,5 миллиона пикселей. Яркость достигает 1200 кд/м² в пиковом режиме, будто бы «оживляя» HDR-видео;

Три камеры. Широкоугольная с семилинзовым объективом и диафрагмой ƒ/1.6 (на 27% улучшает качество съёмки при слабом освещении), сверхширокоугольная камера с углом обзора в 120 градусов (для случаев, когда место съёмки ограничено), телефотокамера с четырёхкратным оптическим зумом (для портретов).

Впервые можно снимать видео с высоким динамическим диапазоном и частотой до 60 кадров в секунду. Apple утверждает, что это позволит добиться кинематографичного качестве без дополнительной пост-обработки.

В Pro-модели добавили дополнительный модуль камеры — датчик LiDAR. Это сенсор, который работает сообща с камерами и определяет расстояние до объектов с помощью инфракрасного светового луча. Благодаря технологии смартфон до шести раз лучше фокусируется при слабом освещении, а сама съёмка происходит быстрее. Это позволяет снимать портреты в «ночном» режиме — это эксклюзивная возможность Pro-моделей.



Защита от воды – до 6 метров длительностью до 30 минут.

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iPhone 12 Pro Max

Цена в России — от 109 990 рублей, старт продаж в России — 13 ноября

128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Четыре цвета: графитовый, серебристый, золотой и «тихоокеанский синий».



Дизайн такой же, как у обычного Pro. Размер корпуса — 6,7 дюйма. Площадь дисплея увеличилась за счёт более тонкой рамки.

Широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.6, увеличенной на 47% матрицей и пикселями размером 1,7 мкм; телефотокамера с фокусным расстоянием 65 мм; сверхширокоугольная камера. Утверждается, что система этих камер в совокупности обеспечивает диапазон оптического зума 5x.

Новая матрица, которая на 47% больше предшественников и при слабом освещении снимает лучше на 87%. Телефото-объектив может работать с сверхширокоугольной камерой и выдавать пятикратный оптический зум. Он также лучше снимает на небольших расстояниях и позволяет снимать портреты издалека.



Запись HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.

Защита от воды, как и в обычном Pro.

MagSafe

Apple возвращается к MagSafe — беспроводной зарядке, которая подключается к устройству магнитным креплением. Магниты расположены вокруг индукционного элемента зарядного устройства.

MagSafe работает как коннектор: аксессуары на магнитах можно крепить к iPhone 12.



Apple представила несколько своих вариантов чехлов и магнитных зарядок, но отметила, что другие производители готовят свои варианты.

MagSafe Duo — легко перемещаемый «коврик», позволяющий заряжать часы и айфон одновременно.

Когда: зарядное устройство, кожаный чехол‑бумажник, силиконовый и прозрачный чехлы для iPhone 12 будут доступны с 23 октября. Кожаный чехол для iPhone 12 — c 6 ноября. Двойное зарядное устройство и кожаный чехол‑конверт — позже, дата неизвестна.



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HomePod mini

В США— с 16 ноября за 99 долларов, в России колонка недоступна.

HomePod mini доступна в двух цветах — белый и «серый космос».



Сенсорная панель с подсветкой и управлением громкостью находится наверху. Высота колонки — чуть более восьми сантиметров.

Конечно же, полная поддержка голосового помощника Siri.



360-градусный звук обрабатывается 180 раз в секунду. Акустика, как утверждается, позволяет поставить колонку в любой части комнаты.

Поддержка не только Apple Music, но и нескольких других аудиосервисов. Spotify среди них нет. Если поднести iPhone с включённой музыкой к HomePod Mini, то воспроизведение продолжится на колонке без задержек.

Siri способна распознавать разные голоса и давать персонализированные ответы. Например, выдавать личные плейлисты тех или иных членов семьи.



Процессор S5, какой был в часах Apple Watch Series 5;



Чип U1 как в iPhone 11. С помощью него HomePod mini, например, определяет местоположение смартфона. Колонка автоматически могут переключать звук с одной на другую в зависимости от геолокации пользователя;



Интерком, позволяющий передать колонке фразу, которая автоматически продублируется в остальных колонках в доме. С помощью этого можно, например, прерывать музыку в AirPods.



Информация отправляется на серверы Apple только после распознавания голоса пользователя на устройстве или активации прикосновением. Запросы не привязаны к Apple ID.

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