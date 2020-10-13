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Сергей Звезда
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Apple представила четыре iPhone 12 с 5G – от mini до Pro. Все анонсы, цены и старт продаж Материал редакции

Что компания показала на главной осенней презентации.

164 комментария
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13 октября Apple устроила вторую за осень онлайн-презентацию новых продуктов. Видео доступно на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и на YouTube, TJ вёл текстовую трансляцию.

Прямая трансляция: Презентация новых iPhone и…
Четыре наследника iPhone 11, «умная» колонка HomePod mini — и, возможно, что-то ещё.
tjournal.ru

Apple объявила эру 5G

  • Все iPhone 12 получили поддержку 5G-сетей.
  • Тим Кук объявил об открытии «новой эры» для пользователей iPhone с более безопасной передачей данных. По задумке Apple, смысл подключаться к Wi-Fi если не исчезает, то должен появляться всё реже.
  • C помощью 5G Apple хочет добиться более высокой скорости скачивания и отправки данных, лучшей работы стриминга и онлайн-игр, более высокого разрешения при общении по видеосвязи и не только.
  • Глава мобильного оператора Verizon, выступивший на презентации, пообещал, что в идеальных условиях скорость составит до 4 гигабит в секунду на закачку и 200 мегабит на загрузку. Компания пообещала инвестировать в развитие инфраструктуры 5G на крупных массовых объектах в США, в том числе стадионы.

Новые айфоны

Все новые айфоны работают на новом мобильном процессоре A14 Bionic. Как утверждает Apple, он до 50% производительнее в плане графики и вычислений, чем предыдущая модель.

Работу чипа продемонстрировали на примере League of Legends: Wold Rift, которая станет доступной на iPhone 12 – в нём можно будет играть без Wi-Fi и через 5G с минимальными задержками. Также все iPhone 12 получили OLED-дисплеи, которые раньше были только в Pro-моделях, и Super Retina XDR.

На всех моделях в «ночном» режиме можно записывать таймлапс с длинной выдержкой, для этого понадобится штатив. Технологию вычислительной фотографии Deep Fusion улучшили: она теперь работает со всеми камерами, а не только с основной. Новый режим Smart HDR 3 лучше улавливает контрасты на изображении и работает со сложным освещением.

В коробке с новым айфоном не будет адаптера и наушников, однако кабель по-прежнему остаётся в комплекте.

iPhone 12

Цена в России — от 79 990 рублей, старт продаж в России — 23 октября

  • 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ;
  • Пять цветов: синий, зелёный, чёрный, белый и красный (PRODUCT(RED).
  • Корпус из алюминия, диагональ — 6,1 дюйма. Как утверждается, на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче iPhone 11;
  • Сверхширокоугольная камера (теперь умеет работать в «ночном» режиме) и широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.6 (самая быстрая на iPhone). Широкоугольная камера может улавливать на 27% больше света, что помогает при слабом освещении. Apple обещает более удачные снимки в сложных условиях и снижение уровня шума.
  • Съёмка HDR‑видео в стандарте Dolby Vision.
  • Технология защиты стекла Ceramic Shield, то есть стекло защищено с помощью керамики — оно прочнее, чем любое другое стекло в смартфонах. Предположительно, при падении надёжность вырастет в 4 раза.
  • Интеллектуальное переключение между 5G и LTE для экономии батареи.
  • Защита от воды – до 6 метров длительностью до 30 минут.

iPhone 12 mini

Цена в России — от 69 990 рублей, старт продаж в России — 13 ноября

  • 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ;
  • Пять цветов: синий, зелёный, чёрный, белый и красный (PRODUCT(RED).
  • Apple анонсировала устройство как самый компактный 5G-смартфон в мире.
  • Корпус из алюминия, диагональ — 5,4 дюйма.
  • Защита от воды – до 6 метров длительностью до 30 минут.

iPhone 12 Pro

Цена в России — от 99 990 рублей, старт продаж в России — 23 октября

  • 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.
  • Четыре цвета: графитовый, серебристый, золотой и «тихоокеанский синий».
  • Дизайн без загругления граней. Рамка из стали, задняя панель — из матового стекла. Дисплей защищает панель Ceramic Shield, которая, как утверждается, надёжнее защитного стекла в старых айфонах.
  • Размер корпуса — 6,1 дюйма;
  • Площадь дисплея увеличилась за счёт более тонкой рамки. OLED-дисплей отражает почти 3,5 миллиона пикселей. Яркость достигает 1200 кд/м² в пиковом режиме, будто бы «оживляя» HDR-видео;
  • Три камеры. Широкоугольная с семилинзовым объективом и диафрагмой ƒ/1.6 (на 27% улучшает качество съёмки при слабом освещении), сверхширокоугольная камера с углом обзора в 120 градусов (для случаев, когда место съёмки ограничено), телефотокамера с четырёхкратным оптическим зумом (для портретов).
  • Впервые можно снимать видео с высоким динамическим диапазоном и частотой до 60 кадров в секунду. Apple утверждает, что это позволит добиться кинематографичного качестве без дополнительной пост-обработки.
  • В Pro-модели добавили дополнительный модуль камеры — датчик LiDAR. Это сенсор, который работает сообща с камерами и определяет расстояние до объектов с помощью инфракрасного светового луча. Благодаря технологии смартфон до шести раз лучше фокусируется при слабом освещении, а сама съёмка происходит быстрее. Это позволяет снимать портреты в «ночном» режиме — это эксклюзивная возможность Pro-моделей.
  • Защита от воды – до 6 метров длительностью до 30 минут.

iPhone 12 Pro Max

Цена в России — от 109 990 рублей, старт продаж в России — 13 ноября

  • 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.
  • Четыре цвета: графитовый, серебристый, золотой и «тихоокеанский синий».
  • Дизайн такой же, как у обычного Pro. Размер корпуса — 6,7 дюйма. Площадь дисплея увеличилась за счёт более тонкой рамки.
  • Широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.6, увеличенной на 47% матрицей и пикселями размером 1,7 мкм; телефотокамера с фокусным расстоянием 65 мм; сверхширокоугольная камера. Утверждается, что система этих камер в совокупности обеспечивает диапазон оптического зума 5x.
  • Новая матрица, которая на 47% больше предшественников и при слабом освещении снимает лучше на 87%. Телефото-объектив может работать с сверхширокоугольной камерой и выдавать пятикратный оптический зум. Он также лучше снимает на небольших расстояниях и позволяет снимать портреты издалека.
  • Запись HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.
  • Защита от воды, как и в обычном Pro.

MagSafe

  • Apple возвращается к MagSafe — беспроводной зарядке, которая подключается к устройству магнитным креплением. Магниты расположены вокруг индукционного элемента зарядного устройства.
  • MagSafe работает как коннектор: аксессуары на магнитах можно крепить к iPhone 12.
  • Apple представила несколько своих вариантов чехлов и магнитных зарядок, но отметила, что другие производители готовят свои варианты.
  • MagSafe Duo — легко перемещаемый «коврик», позволяющий заряжать часы и айфон одновременно.
  • Когда: зарядное устройство, кожаный чехол‑бумажник, силиконовый и прозрачный чехлы для iPhone 12 будут доступны с 23 октября. Кожаный чехол для iPhone 12 — c 6 ноября. Двойное зарядное устройство и кожаный чехол‑конверт — позже, дата неизвестна.

HomePod mini

В США— с 16 ноября за 99 долларов, в России колонка недоступна.

  • HomePod mini доступна в двух цветах — белый и «серый космос».
  • Сенсорная панель с подсветкой и управлением громкостью находится наверху. Высота колонки — чуть более восьми сантиметров.
  • Конечно же, полная поддержка голосового помощника Siri.
  • 360-градусный звук обрабатывается 180 раз в секунду. Акустика, как утверждается, позволяет поставить колонку в любой части комнаты.
  • Поддержка не только Apple Music, но и нескольких других аудиосервисов. Spotify среди них нет. Если поднести iPhone с включённой музыкой к HomePod Mini, то воспроизведение продолжится на колонке без задержек.
  • Siri способна распознавать разные голоса и давать персонализированные ответы. Например, выдавать личные плейлисты тех или иных членов семьи.
  • Процессор S5, какой был в часах Apple Watch Series 5;
  • Чип U1 как в iPhone 11. С помощью него HomePod mini, например, определяет местоположение смартфона. Колонка автоматически могут переключать звук с одной на другую в зависимости от геолокации пользователя;
  • Интерком, позволяющий передать колонке фразу, которая автоматически продублируется в остальных колонках в доме. С помощью этого можно, например, прерывать музыку в AirPods.
  • Информация отправляется на серверы Apple только после распознавания голоса пользователя на устройстве или активации прикосновением. Запросы не привязаны к Apple ID.

#новости #apple

Сергей Звезда PLUS
+226 108
что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
13
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164 комментария
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Агата Павлова

43

Еще несколько лет инноваций и будет выглядеть хотя бы, как флагман Xiaomi.

Ответить

Max L

Агата
–2

Xiaomi - китайское говно

Ответить

Агата Павлова

Max
15

Тем печальнее для Apple :(

Ответить

Max L

Агата
–2

Android говно для нищебродов

Ответить

Вова А.

Агата
1

догонит датчик протечки mi home

Ответить

Аркадий Семёнов

Агата
0

Да там много лет понадобится.

Ответить

Классический Либерал

45

Специальный чехол для россиян, чтобы носить с собой карты мир, которые нельзя добавить в apple pay

Ответить

пепси

Классический
0

Презервативы

Ответить

Отечественный цвет

пепси
20

Наличие карты Мир защищает лучше любого презерватива

Ответить

Лёша Любимцев

пепси
4

мелочь на маршрутку

Ответить

Никита Алфимов

пепси
2

"какой у тебя айфон?"
"12ый"
"Докажи"
*Разворачиваешь телефон и показываешь намагниченный дилдо*
*Она разворачивается спиной и показывает купюроприемник*

Ответить

пепси

Никита
0

Промытый хоть? 

Ответить

Никита Алфимов

пепси
1

Смазанный Apple Oil

Ответить

пепси

Никита
0

Без углеродного следа ^^

Ответить

Вкусный Данила

Классический
3

Наличку до очередного платежа по кредиту

Ответить

Alexander Smirnov

Классический
0

Носить сложенную карту мира

Ответить

Компьютерный Илья

28

Уважаемый Сергей звезда??? Почему вместо отдельных постов про каждый новый айфон и колонку, вы выпустили только один пост про всю презентацию?

Ответить

rossoshmap

Компьютерный
17

Ожидается отдельный пост про зарядку

Ответить

Дамир Камалетдинов

rossoshmap
6

нет

Ответить

rossoshmap

Дамир
5

Вы не любите природу?

Ответить

Компьютерный Илья

Дамир
3

Дамира ответ

Ответить

Сергей Звезда

rossoshmap
4

всё тут

Ответить

Антон Пострунин

Компьютерный
0

Потому что анонс нового чехла важнее, чем анонс очередной колонки. 

Ответить

пепси

20

Ничего кардинально нового, кроме 12 mini. Реально классно. Для тех, кто не делает fisting three hundred bucks со своими 6,5 диагоналям.

Ответить

Vitaly FlieTantie

пепси
0

Говно. Нет кнопки. Буду дальше с 6с ходить. 

Ответить

Аркадий Семёнов

пепси
0

Ну да, это же презентация Apple.

Ответить

Rex Sacrorum

пепси
0

Купи попсокет и не ной

Ответить

Компьютерный Илья

17

Крутое обновление, дизайн бомба, айфоны заебись, Самсунг говно

Ответить

Max L

Компьютерный
2

Единственный содержательный и толковый комментарий.

Ответить

Смешанный Влад

Компьютерный
2

Надо покупать

Ответить

Ваша Закладко

Смешанный
–1

интересно, а как вопрос с очередями в рф будут решать при атакующем ковиде? 

Ответить

Петр Фиров

Ваша
2

Доброе утро. Уже несколько лет как никто не стоит в очередях. Если с оф сайта заказывать, то на след день привозят.

Ответить

Смешанный Влад

Ваша
0

Виртуальная очередь от Apple за 5990 рублей/час.

Ответить

Dmitriy

13

Какой же стыд выпускать чёлку в 2020, когда у всех китайцев еще два года назад были капли, а теперь и вовсе под экран камеру прячут. Это как после выхода айфона в 2007 году продолжать выпускать кнопочные телефоны в 2008, 2009, 2010 годах.
Тоже самое с камерой 12МП. Уже даже китайские андроиды за 15к с гугл камерой снимают также, если не лучше чем айфоны.
Ещё и этот уродливый дизайн блока с камерами, который уже в прошлом году хотелось развидеть.
А теперь еще и какие-то убогие кожаные чехлы и рюкзаки под карту, в духе тех что в переходах метро уже 10 лет продаются.

Грустно от того, чем стали айфоны за 10 лет - из новаторов в с-трудом-поспевающих, и копирующих свой же дизайн 10 летней давности. Уверен, что Джобс бы Кука ещё лет 5 назад к херам уволил бы.

Ответить

Симпатичный меч

Dmitriy
4

Apple не участвует в гонке мегапикселей, которые ничего по итогу не дают. Увеличили размер матрицы. Посмотрим, как он в действительности будет снимать. Но что-то подсказывает мне, что по-прежнему лучше всех. 

Ответить

Водный

Симпатичный
2

против gcam на нейронках хуйца соснет

Ответить

thetrickster

Водный
1

У Apple тоже на нейронках.

Ответить

Водный

thetrickster
0

эпл не умеют в нейронки из за своей закрытости

пруф
tldr: сосут по всем фронтам https://news.ycombinator.com/item?id=24078369

Ответить

thetrickster

Водный
1

Пруф в виде длиннющего форума? Да ладно.

Я ни в коем случае ни за Apple в данном вопросе, но очевидно фото с iPhone 12 ещё никто не видел. У них самый мощный проц на рынке + отдельные ядра для ML + тонны нефти для найма лучших из лучших в области. Не вижу почему бы им всех не натянуть.

Ответить

Симпатичный меч

Водный
0

Gcam наконец научилась показывать в видоискателе то, что ты в итоге получишь? Или по-прежнему это будет сюрпризом, что нейронка сотворит с фотографией:

Ответить

Водный

Симпатичный
0

будет сюрпризом

Ответить

Scentedcreatorfa

Водный
0

Приятным сюрпризом*

Ответить

Аккаунт

Dmitriy
2

Лучше челку, чем убогую каплю. А про камеры под экраном вообще чушь какая-то, нормально работать это не будет в ближайшие лет 10. Камеры меряешь по мегапикселям? Ты тролль или просто тупой хомяк, нулевой в технологиях?

Ответить

Eugen T

Аккаунт
1

Самый лучший и оптимальный вариант сейчас это вырез под камеру как у самсунгов или у пятого пикселя.

Ответить

Водный

Аккаунт
0

челка-блядь, плиз
мимо капля-господин

upd: чем челка лучше капли? только face id аргумент 

Ответить

Elian Kavinsky

Аккаунт
0

Камера-дырка лучше, и значительно менее заметна.

Ответить

Ненужный корабль

Dmitriy
1

так и скажи, что денег нет на новый айфон. что ты выдумываешь оправдания 

Ответить

Eugen T

Dmitriy
0

Чёлка – это фишка Apple что бы отличаться от других смартфонов. И да, это хреновая и уродливая фишка.

Ответить

Нижний интернет

10

Дизайн топ, железо отличное, но 60 Hz экран - это провал. Ладно еще если в фирменном магазине его выбирать, но в обычном, где рядом смартфоны на 90 и 120 герц и их можно взять в руку и сравнить...

В общем, если для себя, то это проходное поколение. Нет ни единой причины брать 12 сейчас не подождав год до моделей с нормальными экранами.

Ответить

Rex Sacrorum

Нижний
6

Кроме задротов никто не знает про существование экранов с высокой частотой развёртки. Если не добавили поддержку, значит много заряда отъедал. Хардварно, думаю, она давно есть в оледах то.

Ответить

Петр Будилов

Rex
0

Просто оставили до 2021, а то там уже нечего добавлять будет. Как раз 120гц это чисто хардвэр, программно добавить проблем вообще нет.

Ответить

Vitaly FlieTantie

Нижний
2

В чем разница? Оно не ребит. Смысл в этих герцах?

Ответить

Алексей Селезнев

Vitaly
6

Нюдсы своего парня листаются плавнее 

Ответить

Vitaly FlieTantie

Алексей
0

Он меня бросил(

Ответить

hyposlasher

Vitaly
1

Нюдсы то остались

Ответить

Vitaly

hyposla…
0

Так он и айфон забрал

Ответить

Sam Lowry

Vitaly
–1

Некоторые люди могут различать до каких-то конских частот. Видать, картинка сильно плавнее двигается.

Ответить

Vitaly FlieTantie

Sam
–1

Хз, мне срать. Пока кнопку не вернут, ничо нового покупать не буду. С десяткой месяц тупил, отдал, взял старую 6ку и мне ок. Перестанут поддерживать, возьму 8ку или что там последнее с кнопкой.

Ответить

Sam Lowry

Vitaly
0

Так эта — пили проект на Кике, кнопка для айфона :) 

Ответить

Vitaly

Sam
0

Как тот чувак, который пилил джек на 7ке

Ответить

Sam Lowry

Vitaly
0

А как это выглядело? Проводов же тут же навыпускали…

Ответить

Vitaly

Sam
0

Дрель же

Ответить

Sam Lowry

Vitaly
0

Не, эт шутки… А я что-то эдакое имел в виду: 

Ответить

Sam Lowry

Sam
0

Ахахаха, даже такое бывает, это ж вообще днище:

Ответить

Vitaly

Sam
0

Ой не, наркомания какая-то. 

Ответить

Neketa Fo

Sam
0

Я тоже не понимаю разницы, но как только беру айпад про сразу чувствую разницу. Айпад вообще как-то пизже работает во всех отношениях

Ответить

Sam Lowry

Neketa
0

Какой именно айпад? И по сравнению с чем пизже?

Ответить

Neketa Fo

Sam
1

2018 года айпад с ips матрицей и что-то вроде 120 герц в сравнении с 10 айфоном. Но у айфонов разве что-то менялось с тех пор в дисплее?

Ответить

Sam Lowry

Neketa
0

Я хз, просто интересно, что с чем сравниваешь.

Ответить

Симпатичный меч

Нижний
1

Нахрена вам высокая герцовка экрана? Вы так много играете в игры на телефоне?

Ответить

Ненужный корабль

Симпатичный
3

интерфейс ощущается плавнее и пользоваться полностью сенсорным устройством с высокой герцовкой приятнее

Ответить

Петр Будилов

Симпатичный
0

В играх 120гц телефоны как раз и не потянут. Только в 2-дэшных.

Ответить

Арье Гекюм

11

С того что до сих пор lightning на type c не заменили жопа горит

Ответить

Отечественный цвет

Арье
2

и как тебе кабели продавать взамен порвавшихся?? 

Ответить

Nick Yasnov

Арье
1

Сливные бачки рассказывали, что эпол в скором времени уберёт порт вообще, оставит только беспроводную зарядку. И на хуй ваш юсб не нужон.

Ответить

Eugen T

Nick
2

Скорее всего так и будет. Уже сейчас можно без него полностью обойтись.

Ответить

Незаконный крюк

Eugen
0

+1

Беспроводные зарядки сейчас стоят очень дешево.

Свой после покупки только беспроводной заряжаю. Про кабели забыл полностью.

*держу в курсе*

Ответить

Eugen T

Арье
0

Они скорее всего скоро вообще уберут этот lightiing–разьём. В принцыпе теперь можно обойтись и без него. Зарядка магнитная беспроводная, музыка по bluetooth, синхронизация с компом по инету, wifi и airdrop. 

Ответить

Sam Lowry

Eugen
0

Колонки убрать — и вообще пылиться ничего не будет :) 

Ответить

Gregory

7

1. 60 Hz экран
2. Огромная челка в 2020 году
3. Цена выше конкурентов
Просто факты

Ответить

пепси

Gregory
0

Для тех, кого не устраивает буит 5 пиксель 

Ответить

Marselin

пепси
0

Это тот самый смартфон со среднебюдж процом, копией дизайна Айфона и ценником 700+? Но зато на "чистом" андроиде с гугловскими перделками

Ответить

пепси

Marselin
0

Ага

Ответить

Marselin

пепси
0

Еще забыл, что он не поддерживается в снг, достойный аппарат
Если что, у меня нет айфона, я сижу на ми9

Ответить

пепси

Marselin
0

Классно

Ответить

thetrickster

Gregory
0

1. Нахуй больше не нужно. Чисто функция для понтов и отжора батареи.
2. Тут да, чёлка говно, нужно было прятать камеру под экран вместе с датчиком отпечатка.
3. Нет, если конкурент это galaxy s20 и другие флагманы.

Ответить

Eugen T

Gregory
0

Цены аналогичные конкурентам либо даже дешевле. 

Ответить

Верный шар

7

По задумке Apple, смысл подключаться к Wi-Fi если не исчезает, то должен появляться всё реже.

Ждем Iphone 13 без Wi-Fi чипа?

Ответить

Отечественный цвет

Верный
0

Скорее 5G в России.

Ответить

Ваша Закладко

Отечественный
0

это стратегия 2025

Ответить

Ненужный корабль

Верный
0

вполне возможно в каком-нибудь айфоне 15 наверно. когда 5г будет в каждом утюге

Ответить

Luckyanchikov Max

7

Мини —  оч секс, сейчас хер дождешься мини-смарта с норм железом (если что-то есть — поправьте)

Ответить

Andre Macareno

Luckyanchikov
0

Компакты Сони, ох вэйт

Ответить

Eugen T

Andre
0

Компакты от сони? Это какие? Нормальный там только один – Sony 5 ii. Да и то iphone 12 mini, при топовых характеристиках, на 27% меньше и на 170 баксов дешевле.

Ответить

Дмитрий Маркин

2

Вы цены видели?
Мини за 70000
6.1 за 80000

😭😭😭

Ответить

Антон Пострунин

Дмитрий
7

Путин, прекрати 😂😂😂

Ответить

Вова А.

Дмитрий
1

ну пару дней поработать

Ответить

пепси

Вова
6

жепой

Ответить

Vitaly FlieTantie

Вова
0

Если только на заводе. В офисе пару часов.

Ответить

пепси

Vitaly
2

Вы блять трейдеры что ли? 

Ответить

Vitaly FlieTantie

пепси
0

Тут разговор о трехзначных числах

Ответить

пепси

Vitaly
1

Моя жопа согласна на двухзначные 

Ответить

Vitaly

пепси
0

За жопу только такими айфонами расплачиваюсь

Ответить

Весенний блик

0

Что такое этот ваш 5G???

Ответить

Провинциальный татарин

Весенний
10

Это смерть

Ответить

Весенний блик

Провинциальный
0

Так и знал!

Ответить

пепси

Весенний
4

5 GAYS

Ответить

Сапожник Безсапог

Весенний
0

Система чипирования

Ответить

Эффективный химик

3

Надеюсь от индукционной плиты заряжать уже можно

Ответить

Вкусный Данила

Эффективный
1

Давно уже в микроволновке заряжают.

Ответить

Социологический паркур

2

Про батарейку стыдливо умолчали?
Ну и кошелек на магнитах это вообще топчик
Не подвели в общем

Ответить

Отечественный цвет

Социологический
1

Про батарейку стыдливо умолчали

Стабильность - хватает на день при неактивном использовании. Держать надо марку.

Ответить

Социологический паркур

Отечественный
0

А если всё-таки захочешь зарядить, придется рыжий кожаный карман снимать ( как-то по нищебродски получается

Ответить

Genesi5

–7

Привет, челкастое угловатое уёбище из начала десятых. Видать, марки кончились, вот и ничего больше не придумали, как пиздить свои же старые наработки

А 5G.......удачного коннекта. До первого заграждения.

Ответить

Кирилл Вселенский

Genesi5
1

До первого чипирования

Ответить

Ненужный корабль

Кирилл
0

он уже не девственник

Ответить

Genesi5

Genesi5
–3

Мммм, сколько тут у нас заднеприводных фанатов Эппл собралось

Ответить

Neketa Fo

Genesi5
1

Только интересно почему многие комментарии с критикой тут в плюсе, а твой в минусах? У тебя нет предположений?

Ответить

Водный

Neketa
–3

у меня есть предположение: испугались мата в комментарии - навсякий случай диз поставили неженки

Ответить

Neketa Fo

Водный
1

Блядь, это самое милое предположение, которое можно было придумать.

Ответить

Водный

Neketa
0

а ты опасный, не боишься дизов за мат в первом слове?

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

1

пожалуй продолжу пользоваться своим 11 pro

Ответить

Владимир Земсков

1

Классные устройства, но ценник в рублях просто неадекватный.
Тот же 12 mini за 70 тыщ - это мега-переплата.
Если бы не курс рубля, то мах 20к стоил бы.

Ответить

Кирилл Вселенский

Владимир
–3

Неадекватны твои представления о ценах 

Ответить

Владимир Земсков

Кирилл
4

Стоимость iPhone 4S с памятью 16 ГБ без контракта составляет $649, с памятью 32 ГБ — $749, с памятью 64 ГБ — $849. В переводе с доллара на рубль это около 19800 руб., 22900 руб. и 26000 руб. соответственно.

Компания Apple объявила стоимость представленного 12 сентября на презентации в Сан-Франциско (видео можно посмотреть, пройдя по этой ссылке) iPhone 5. В Соединённых Штатах версии смартфона с 16, 32 и 64 ГБ флеш-памяти на старте продаж будут стоить $649, $749 и $849 соответственно.

Стоимость iPhone 6 будет составлять 700, 800 или 900 евро в зависимости от объема памяти (16, 64 или 128 ГБ, 32-ГБ версии в этом году не будет) без контракта. iPhone 6 Plus будет стоить 800 евро за 16-ГБ модель, 900 евро за 64-ГБ модель и 1000 евро за 128-ГБ модель.

Младой человек, ещё раз повторюсь. Ценник в долларах фиксирован уже на протяжении почти 10 лет. К нему претензий нет.
Я говорю о том, что цена на устройства в рублях абсолютно неадекватны и наш покупатель фактически вынужден ещё оплачивать доп. налог из-за действий властей.
И то, что стоило бы на само деле рублей 25-30к, из-за слабой местной валюты превращается в 70+к просто потому что.
Вот это неадекватно.

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Водный

Владимир
0

как же хочется айфончик по 25

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Отечественный цвет

Владимир
0

Ценник в долларах тоже не особо привлекательный - косарь зелени за подобный девайс с незначительными отличиями - не очень адекватно.

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Владимир Земсков

Отечественный
2

В том то и дело, что в долларах все адекватно.
Ты платишь не за новшества, а комплексно за новое устройство. И вместе с тем они всегда понижают стоимость прошлогодних трубок.

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Отечественный цвет

Владимир
0

Ну в стране долларов, если я правильно помню можно вообще предыдущую трубу сдать и получить новую, просто доплатив немного.
У нас вся эта система работает только через авито.

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MrZlydnya

Отечественный
0

У нас есть же покупка того же айфона через, так называемую, подписку. Там конечно переплата как обычно, но суть таже вроде. Потом через год можно слегка доплатить и обменять на новый телефон. 
Блин. Слово это подписка. Подписку. Мы берем телефон через подписку. На что-то всё это навевает. На что?

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Аркадий Семёнов

Владимир
0

Странно что не 100 вообще)

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Михаил Зинчук

Владимир
0

да даже 12 мини за 50к и 12 за 60к еще бы норм было, но новичок всех разъебал

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Личной браслет

1

@Дмитрий Орлов и зачем ты нагнетал и расшатывал? Вот тебе пост, нытик.

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Самый умный

1

Выглядит как 4 и это збс. Корпус у 4ки самый жирный из всех нынешних яблок

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Elian Kavinsky

1

Опять рамки жирнее чем в гнусмасе за 200 баксов? 

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аятомат

1

Тихо сижу со своим 6s в уголке
*заплакала по-нищебродски*

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Серьезный каякер

1

iPhone 12 mini по красоте, запихнули в дизайн четверки, обладатели SE в восторге: размер, цена, скорость, технологии все на уровне. Остальная линейка представленных телефонов говно, 15 камер, лидары, хуяры, перенести в раздел планшеты и забыть как страшный сон, у меня все

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solawind

0

Это уже который раз они все тот же айфон X за 100+ к продают? Сбился со счета

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Махарадж

0

Знаю, что этот комментарий затеряется и его никто не увидит, но своё мнение всё же выскажу.
Какая же параша.

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MrZlydnya

Махарадж
0

Ну, я прочитал. Ну, мне мини понравился. И цвет огонь. я люблю такие оттенки синего. Но цена. ЭТо пиздец. Я работаю на двух работах и конечно могу его себе позволить через пару-тройку месяцев откладывания. Откладывания только чего? Кала? Хуй знает короче. Но я не могу позволить себе потратить на телефон такие деньги. А ведь для кого-то эта сумма как подзалупный творожок. Ну, хуйня, типо.
З.ы. пойду сварю пару сарделек себе на ужин. И яйцо. И йогурт еще.

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Актерский фонарь

0

продам айфон xr

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rossoshmap

Актерский
0

Зарядка в комплекте?

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Актерский фонарь

rossoshmap
1

ды

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rossoshmap

Актерский
3

Тогда нет

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Актерский фонарь

rossoshmap
0

(((((((((

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John Müller

Актерский
0

Вот XR мне больше зашёл, прям кайфую от этих закруглений стекла и того, как они ловят отражения. А тут какая-то плоская пятёрка(

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Andre Macareno

John
0

только он огромный

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Компьютерный Илья

Актерский
0

Какой у тебя цвет??

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Актерский фонарь

Компьютерный
0

Продакт Ред

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Andre Macareno

Актерский
0

а я вот реально подумал над обменом 8 и голубого хр на темно-синий 12 миник

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Grave Digger