Apple после презентации iPhone 12 повысила цены в России на AirPods, AirPods Pro, Apple TV, а также зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro. Вероятно, причиной стало ослабление рубля по отношению к евро и доллару. TJ обнаружил рост цен только на беспроводные наушники, ТВ-приставку и чехол-аккумулятор.