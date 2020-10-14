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Дамир Камалетдинов
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Apple повысила цены на AirPods, Apple TV и некоторые аксессуары в России после презентации новых iPhone Материал редакции

Беспроводные наушники подорожали сразу почти на 20%.

96 комментариев
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AirPods Pro Фото TJ

Apple после презентации iPhone 12 повысила цены в России на AirPods, AirPods Pro, Apple TV, а также зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro. Вероятно, причиной стало ослабление рубля по отношению к евро и доллару. TJ обнаружил рост цен только на беспроводные наушники, ТВ-приставку и чехол-аккумулятор.

Как изменились цены

AirPods второго поколения с обычным футляром

Было — 13 490 рублей, стало — 15 990 рублей.

AirPods второго поколения с футляром для беспроводной зарядки

Было — 15 990 рублей, стало — 19 990 рублей.

AirPods Pro

Было — 20 990 рублей, стало — 24 990 рублей.

Apple TV 4K

Было — 13 490 рублей, стало — 16 990 рублей за версию с 32 ГБ памяти. А ещё было — 14 990 рублей, стало — 18 990 рублей за версию с 64 ГБ.

Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro

Было — 11 176 рублей, стало — 13 900 рублей.

Беспроводный зарядный чехол для AirPods

Было — 6590 рублей, стало — 7 990 рублей.

#новости #apple #россия #деньги

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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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96 комментариев
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Никита Сивирин

34

Ничё. Главное, что Крым наш, и всякие блогеры-наркоманы не допущены к власти

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Личной браслет

Никита
–29

Многие граждане готовы продать территориальную целостность России за пачку беспроводных наушников и новый айфон, не такого будущего для родины хотели наши предки............

Ответить

Max L

Личной
20

Покупаешь айфон - отдаешь квадратный метр россиюшки

Ответить

Eugen T

Личной
7

Что ваша территориальная целостность делает в чужой стране на Донбасе?

Ответить

Личной браслет

Eugen
–10

Я не участвую в провокационных беседах, прошу прощения.

Ответить

Eugen T

Личной
0

Ха-ха. Слился. Ожидаемо.

Ответить

Sam Lowry

Личной
5
Ответить

Личной браслет

Sam
–6

Стоит отменить что это правда, таки в разных учебниках и мануалах о джазе прослеживалась повесточка с антисоциалистическими настроениями. Факты нельзя скрыть.

Ответить

Sam Lowry

Личной
5

Не могу проследить связь между Родиной и номенклатурными крысами.

Ответить

Личной браслет

Sam
–5

Номенклатура это пролетарии, которые трудились сверх нормы и были справедливо вознаграждены, незачем назвать их "крысами"..

Ответить

Sam Lowry

Личной
0

Ты хоть одну карикатуру из «Крокодила» видал?

Ответить

Личной браслет

Sam
–2

Я не увлекаюсь психоактивными веществами

Ответить

Sam Lowry

Личной
0

Спасибо, что поделился. Но давай вернёмся к моему вопросу: видел ли ты хоть одну карикатуру из советского «Крокодила»?

Ответить

Личной браслет

Sam
–2

Нет, я плохо знаю русский язык и не интересуюсь комиксами

Ответить

Актерский фонарь

Личной
0

дорогой, прекрати)

Ответить

Личной браслет

Актерск…
–1

Я уже - мама попросила закругляться

Ответить

Актерский фонарь

Sam
1

сегодня ты танцуешь тверк,
а завтра - РОДИНУ ОТВЕРГ

Ответить

Оскорбления и спам

Личной
2

Продал тебе за щеку, проверяй.

Ответить

Личной браслет

Оскорбления
–2

Для чего оскорбляете меня?

Ответить

Оскорбления и спам

Личной
3

Захотелось.

Ответить

Личной браслет

Оскорбл…
–3

Очень жаль что посреди ночи вам вместо здорового сна хочется оскорблять мимопроходящих комментаторов, здоровья вам.

Ответить

Vandgory

Личной
1

пачку беспроводных наушников, новый айфон и еще дохулион товаров

Ответить

Личной браслет

Vandgory
–3

общество потребления......................

Ответить

Vandgory

Личной
2

Чувак, цены поднимаются даже на продукты, из-за заграничного сырья. Или ты будешь солнцем питаться "не потреблядун" ты наш

Ответить

Личной браслет

Vandgory
0

извини, неприятно такое читать.

Ответить

Max L

Личной
2

А когда было общество созидателей? Мыслитель блть

Ответить

Личной браслет

Max
–6

Когда от каждого по способностям и каждому по потребностям

Ответить

Max L

Личной
0

Надеюсь ты троллишь 

Ответить

Личной браслет

Max
0

Я всегда говорю правду и живу по правде.

Ответить

Max L

Личной
0

Собянин на обложке как бы намекает...

Ответить

Личной браслет

Max
–1

Мой выбор, мой мэр, могу гордиться Сергеем Семеновичем, наверное, даже считаю что должен гордиться..

Ответить

Max L

Личной
0

хороший мэр

Ответить

Личной браслет

Max
–1

да, его и в Сибири ценят, спроси на улице, он многое сделал

Ответить

Max L

Личной
0

Собянин - отце народов

Ответить

Личной браслет

Max
–1

Я считаю что не отец, а лицо, ранее народов Сибири, позже народов Центральной России.

Ответить

Max L

Личной
0

Лицо моего народа - Петр Потрошенко.

Ответить

Личной браслет

Max
0

Возможно, торты у него вкусные, этого нельзя не отметить, здоровья ему.

Ответить

Sam Lowry

Личной
0

Партийным холуям дефицит из под полы? Ну-ну. 

Ответить

Личной браслет

Sam
–1

Я бы не стал делать таких выводов, везде есть враги и среди партийных.

Ответить

Eugen T

Личной
–1

У ватанов способности только водку жрать да боярышником запивать.

Ответить

Личной браслет

Eugen
–1

Да? А заводы, все заводы куда демократы и любители западного мира не хотят идти работать на водке и боярышнике работают?

Ответить

Дикий череп

Личной
0

лал

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Личной
0

Это те предки , что Аляску продали? Или пораньше?

Ответить

Личной браслет

g͡o͞od҉
0

Они продали ее потому что хотели накормит народ. Я считаю это допустимая причина. А вы?

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Личной
0

И накормили его железными дорогами!
Ты хоть историю поучил бы. Не троллинг выходит, а сферический лоялист в вакууме.

Ответить

Личной браслет

g͡o͞od҉
0

Я всегда честен перед комментаторами, не надо быть обо мне такого неприятного мнения, извините если чем-то вас оскорбил..

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Личной
0

Ты не меня оскорбил. Ты Россию оскорбил, Родину свою! Презрением к ее истории, не для того Путин реформу образования делал, чтоб ты про сделку по Аляске не знал, ох не для того.

Сергейсеменович, вон плачет... Эх!

Ответить

Личной браслет

g͡o͞od҉
0

История это наука с плавающей запятой.....

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Личной
0

Плавающая запятая -это математика.
Теперь и владимвладимыч плачет. Уйди уже.

Ответить

Личной браслет

g͡o͞od҉
0

Извините, неприятно мне очень, ещё раз прошу прощения

Ответить

конгруэ́нтный

Личной
–1

"предки" 
"родины"
камон 
вата гори 

Ответить

Личной браслет

конгруэ́нтный
0

Давайте без токсичных выпадов

Ответить

Нижний интернет

Личной
–1

Крым не является частью России, а потому никаких посягательств на ее территориальную целостность здесь нет.

Ответить

Max L

13

 Вероятно, причиной стало ослабление рубля

Аррррряяяяяяяяяяяяяяя

Ответить

Личной браслет

Max
1

Родина тебя не бросит, сынок, всё верно.

Ответить

Немалый космос

9

Вот же уроды эти Эполы вонючие, рубль обрушили!

Ответить

Сергей Звезда

1

Пам-пам

Ответить

Дамир Камалетдинов

Сергей
6

Только сейчас понял, какую мгновенную ассоциацию вызывают эти шесть букв) Усачев хорошо постарался

Ответить

Rex Sacrorum

Сергей
1

peepee poopoo

Только недавно смотрел прошки скидывали в мвидео за 17к.

Ответить

Сергей Звезда

Rex
1

Эта скидка в мвидео есть до сих пор, я видел в пятницу в офлайне и сегодня на сайте. Но мы тут говорим об официальных ценах Эпола

Ответить

Rex Sacrorum

Сергей
0

При невозможности сгонять в европку и купить там с вычетом налогов, звучит печально.

Ответить

Немалый космос

Rex
0

В мтс сегодня 16 стоили, если что

Ответить

ouxen

Rex
0

Тоже видел на днях, повысили теперь?

Ответить

Вова А.

Сергей
0
Ответить

Актерский фонарь

Вова
0

ой он тут даже симпатичный

Ответить

Пыльный франт

2
Ответить

Мутный рубин

Пыльный
3

Да-да, мы помним, что у тебя зарплата в Евро, патриот ты наш.

Ответить

ouxen

Мутный
0

Я только таких патриотов и знаю

Ответить

solawind

2
Ответить

Ненужный корабль

0

Жуть. Они не стоят столько. Ребята, не ведитесь, купить другой бренд

Ответить

Сергей Звезда

Ненужный
4

в смысле другие бренды

Ответить

Пыльный франт

Сергей
3
Ответить

Сергей Звезда

Пыльный
3
Ответить

Пыльный франт

Сергей
0

Смотри какая дырка, не то что ваш вырез.

Ответить

Типичный шар

Пыльный
0

Смотри какая дырка

в твою дырку рука влезет

Ответить

Актерский фонарь

Пыльный
0

бляфуу

Ответить

Мутный рубин

Пыльный
0
Ответить

Neketa Fo

Сергей
1

Ну что-нибудь из топа за свои деньги

Ответить

Сергей Звезда

Neketa
0

Nokia?

Ответить

Мутный рубин

0

Кстати, посоветуйте беспроводные наушники за 2-3К деревянных для iPhone чтобы аудиокниги слушать

Ответить

Alexey Samarkin

Мутный
3

обычные redmi airdots справятся за 1100 с алика :)

Ответить

Актерский фонарь

Мутный
1

jbl 120 tws, юзаю почти год, замечательные штуки

Ответить

Актерский фонарь

1

Бгггг мда

Ответить

Серьезный каякер

1

В России

Ответить

Alexander Kopeikin

1

Просто у эпла для России теперь курс доллара 100₽

Ответить

Дамир Камалетдинов

Alexander
0

Просто они ввозят не за доллары, и берут немного с запасом на случай колебаний скорее всего

Ответить

Мировой микрофон

0

Вот что действительно достойно восхищения, так это apple умение продавать. Я не понимаю как они умудряются продать самый уродливый в мире пауэрбанк за такие деньги. Прямо настоящий эмэзинг.

Ответить

Пыльный франт

Мировой
–1

Вырастили миллионы хомяков которые готовы молча жрать говно.

Ответить

Личной браслет

0

Джобс в край офигел, сверхприбыли он захотел...

Ответить

Max L

Личной
0

Вот же мразь он!

Ответить

Ленинский цвет

0

опять не кушать...

Ответить

Илюхер XXX

0

Кого ебет, АКИТ пока что все же не весь рынок захватил

Ответить

Robert Sur

0

Да и хер с ними. Наушников как грязи.

Ответить

Zasad Asdasd

–1

Ля, в прошлои году эирподсы за семерку брал

Ответить

Актерский фонарь

–1

цены повысились на 25 ДОЛЛОРОВ!!11... 
Это примерно как в Штатах выпить пива в норм пабе

Ответить

vvtwittep

–1

Ну что делать? Налог на духовность! 

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