Apple повысила цены на AirPods, Apple TV и некоторые аксессуары в России после презентации новых iPhone Материал редакции
Беспроводные наушники подорожали сразу почти на 20%.
Apple после презентации iPhone 12 повысила цены в России на AirPods, AirPods Pro, Apple TV, а также зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro. Вероятно, причиной стало ослабление рубля по отношению к евро и доллару. TJ обнаружил рост цен только на беспроводные наушники, ТВ-приставку и чехол-аккумулятор.
Как изменились цены
AirPods второго поколения с обычным футляром
Было — 13 490 рублей, стало — 15 990 рублей.
AirPods второго поколения с футляром для беспроводной зарядки
Было — 15 990 рублей, стало — 19 990 рублей.
AirPods Pro
Было — 20 990 рублей, стало — 24 990 рублей.
Apple TV 4K
Было — 13 490 рублей, стало — 16 990 рублей за версию с 32 ГБ памяти. А ещё было — 14 990 рублей, стало — 18 990 рублей за версию с 64 ГБ.
Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro
Было — 11 176 рублей, стало — 13 900 рублей.
Беспроводный зарядный чехол для AirPods
Было — 6590 рублей, стало — 7 990 рублей.
Ничё. Главное, что Крым наш, и всякие блогеры-наркоманы не допущены к власти
Личной браслет
Многие граждане готовы продать территориальную целостность России за пачку беспроводных наушников и новый айфон, не такого будущего для родины хотели наши предки............
Стоит отменить что это правда, таки в разных учебниках и мануалах о джазе прослеживалась повесточка с антисоциалистическими настроениями. Факты нельзя скрыть.
Номенклатура это пролетарии, которые трудились сверх нормы и были справедливо вознаграждены, незачем назвать их "крысами"..
Я не увлекаюсь психоактивными веществами
Продал тебе за щеку, проверяй.
Личной браслет
Для чего оскорбляете меня?
Захотелось.
Личной браслет
Очень жаль что посреди ночи вам вместо здорового сна хочется оскорблять мимопроходящих комментаторов, здоровья вам.
общество потребления......................
Когда от каждого по способностям и каждому по потребностям
Я всегда говорю правду и живу по правде.
Мой выбор, мой мэр, могу гордиться Сергеем Семеновичем, наверное, даже считаю что должен гордиться..
да, его и в Сибири ценят, спроси на улице, он многое сделал
Я бы не стал делать таких выводов, везде есть враги и среди партийных.
Это те предки , что Аляску продали? Или пораньше?
Они продали ее потому что хотели накормит народ. Я считаю это допустимая причина. А вы?
И накормили его железными дорогами!
Ты хоть историю поучил бы. Не троллинг выходит, а сферический лоялист в вакууме.
Я всегда честен перед комментаторами, не надо быть обо мне такого неприятного мнения, извините если чем-то вас оскорбил..
Ты не меня оскорбил. Ты Россию оскорбил, Родину свою! Презрением к ее истории, не для того Путин реформу образования делал, чтоб ты про сделку по Аляске не знал, ох не для того.
Сергейсеменович, вон плачет... Эх!
История это наука с плавающей запятой.....
Плавающая запятая -это математика.
Теперь и владимвладимыч плачет. Уйди уже.
"предки"
"родины"
камон
вата гори
Крым не является частью России, а потому никаких посягательств на ее территориальную целостность здесь нет.
Вероятно, причиной стало ослабление рубля
Аррррряяяяяяяяяяяяяяя
Пам-пам
peepee poopoo
Только недавно смотрел прошки скидывали в мвидео за 17к.
Эта скидка в мвидео есть до сих пор, я видел в пятницу в офлайне и сегодня на сайте. Но мы тут говорим об официальных ценах Эпола
При невозможности сгонять в европку и купить там с вычетом налогов, звучит печально.
в смысле другие бренды