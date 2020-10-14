На Excel-таблицы полагаются как крупные компании, так и целые правительства, но почти везде допускают серьёзные ошибки.

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В начале октября британские власти признали, что пропустили 16 тысяч случаев заражения Covid-19 в стране из-за собственной ошибки в подсчёте статистики через Excel. На фоне этого Wired рассказал о «защитниках Excel-таблиц» — группе энтузиастов, которая помогает крупнейшим компаниям и правительствам искать ошибки в электронных таблицах, от которых зависят многомиллиардные бюджеты и жизни людей. TJ публикует пересказ материала.

Зачем понадобилось защищать Excel-таблицы

Ошибка британских властей заключалась в логике работы с данными. Для каждого нового случая заражения Covid-19 создавали отдельный столбец в таблице — похоже, сотрудники не знали, что их число ограничено 16 тысячами.

Из-за этого в стране с задержкой в неделю учли почти 16 тысяч заражённых, а сколько ещё инфицированных людей за это время не удалось отследить — теперь не знает никто. Ошибку обнаружили только 2 октября, а новые данные перестали записываться в таблицу с 25 сентября. В итоге их учли в данных за 3 и 4 октября — получился серьёзный разовый прирост заболеваемости.

Случай в Великобритании — не единственная проблема, вызванная электронными таблицами за последние годы. В 2019 году канадскому производителю марихуаны Canopy Growth пришлось скорректировать квартальный отчёт после того, как компания отчиталась о 40-миллионных убытках. Реальный убыток оказался более чем вдвое выше — 88 миллионов фунтов, первую цифру неверно указали из-за ошибки в формуле.

Ошибки в Excel допускают и крупнейшие мировые компание. Например, Boeing случайно допустила утечку персональных данных сотрудников — их оставили в скрытой колонке в таблице. А в инвестиционном банке Lazard на 400 миллионов недооценили сделку Tesla по приобретению Solar City из-за того что дважды учли долги компании в таблице.

Подобные ошибки — не редкость. По данным исследователей из Европейской группы по изучению рисков таблиц (EUSpRig), более 90% электронных таблиц содержат ошибки, а половина из моделей в крупном бизнесе имеют «материальные дефекты».

Таблицы — это тёмная материя в мире корпоративного IT. из исследования Гавайского университета

Excel — один из самых распространённых корпоративных инструментов, им пользуются около 750 миллионов человек по всему миру, а крупные компании и правительства принимают решения на основании данных таблиц. Поэтому ошибки в них могут стоить больших денег, будущего компании или человеческих жизней.

Кто защищает Excel-таблицы

Для защиты таблиц и снижения числа ошибок группа энтузиастов в Европе создала специальную организацию EUSpRig (Европейская группа по изучению рисков электронных таблиц). Её участники занимаются просветительской деятельностью: — для этого они проводят ежегодные конференции исследователей, выпускают обучающие материалы, собирают самые ужасные истории, делятся советами и лайфхаками.

Но существуют и другие «защитники Excel» — группа людей, которые объединились в борьбе против нелогичных формул, ошибок копи-паста и структурного хаоса в таблицах. Сообщество основал Дэвид Лайфорд-Смит (David Lyford-Smith) — технический менеджер Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW), ставший экспертом в решении проблем с таблицами.

По его словам, на одной из предыдущих работ ему прислали форму для расчёта зарплаты нового сотрудника, в которой было число 40,335 в случайной ячейке. В компании предположили, что это вступительный денежный бонус за начало работы и собирались выплатить сотруднику 40 тысяч фунтов, но ошиблись.

В таком виде Excel хранит даты в виде серийных номеров. Это было датой старта работы нового сотрудника. Дэвид Лайфорд-Смит Excel-энтузиаст

Как отметил Лайфорд-Смит, «защитники Excel» пришли из множества разных профессий, но большинство начинало карьеру с бухучёта и аудита — сфер, которые сильнее всего полагаются на Excel. Так свою карьеру начал и глава группы: он работал аудитором и попутно изучал электронные таблицы, обучая работе с ними коллег. На предыдущей работе в бухгалтерской фирме BDO у Лайфорда-Смита даже рабочая почта начиналась с префикса «excel@».

Похожие истории можно встретить у других «защитников», отметили в Wired. Обычно они начинают как программисты или аудиторы, сами учат Excel и начинают видеть проблемы, которые многие не замечают. Например, Хиран Де Сильва был консультантом в крупных компаниях и работал с шестизначными суммами в таблицах, Дин Бакнер работал Управлении финансовыми услугами, а Эдриан Мирич работал в KPMG, а потом создал свою фирму по обучению работе с Excel.

Как защищают Excel-таблицы

Несмотря на огромное количество ошибок в таблицах, лишь немногие из них попадают в СМИ — большинство остаётся незамеченным. Многие компании игнорируют предупреждения, потому что считают, что с ними этого не произойдёт. «Это как кибербезопасность, никто не верит, что на них нападут с фишинговой атакой», — отметил глава EUSpRig Патрик О'Бирн.

Клиентами «защитников Excel» чаще всего являются крупные банки, регуляторы и многонациональные компании. По словам Лайфорда-Смита, обычно клиенты нормально принимают критику, но не относятся к таблицам достаточно серьёзно. Наибольшим спросом проверка таблиц пользуется у тех аудиторов, которые понимают, что может пойти не так.

Они платят нам, потому что «чёрт, нам надо создать эту штуку за миллион баксов, лучше бы цифры оказались верными». один из «защитников» Excel

В самых успешных случаях «защитникам» удаётся найти дорогостоящие ошибки до того, как они станут таковыми. К примеру, один из участников группы изучал таблицу крупного банка, созданную для управления сложными деривативными решениями. Он заметил, что в модели расчёта дохода есть изъян, который мог обойтись компании в сотни миллионов долларов, если бы его не исправили.

Как пояснили в группе «защитников Excel», главная проблема заключается в том, что обычно руководители компаний ложно полагают, что таблицы с ошибками можно продолжить исползовать как есть или перейти на дорогое специализированное решение. Но есть и другое решение — снизить риски, связанные с таблицами, правда, для этого придётся подумать, как это контролировать, считают эксперты.

По словам представителя EUSpRig, работа с каждой таблицей — уникальна. Можно использовать инструменты для проверки неправильных формул и выявления самых заметных проблем, но вмешательство человека всё равно необходимо.

Защитники таблиц должны быть не просто экспертами в Excel, но ещё и знать индустрию, в которой они работают. Помимо программных ошибок и опечаток, есть и логические проблемы: например, если в таблице подсчитывается стоимость продукта вместо выручки от него.

Например, один из участников группы для анализа использует ПО, которое построчно выявляет ошибки, возникающие при постоянной работе таблицы. Самый простой тест — изменить вводные данные и изучить, что получилось и соответствует ли это ожидаемым результатам. Зачастую достаточно поставить экстремально высокие или случайные значения, но для работы с таблицей всё равно нужны пояснения от человека, который её сделал — без этого эксперты вряд ли смогут её «прочесть».

Однако зачастую даже тот, кто работал над таблицей, не может объяснить, что именно с ней происходит. В этом случае «защитники» спрашивают, что за данные в ней используются (многие не могут ответить даже на этот вопрос) и пытаются понять, откуда они берутся.

Как только эксперты понимают входные данные, они начинают понимать, как используются данные на выходе таблицы. В одном из случаев команда в компании не знала, что её таблицы являются источником данных для другой команды и поменяла отдельное значение в ней, а это привело к эффекту домино, компания могла потерять сотни миллионов долларов. Но несмотря на все проблемы с таблицами, Лайфорд-Смит и его группа считают, что главная проблема не в самих таблицах, а в людях.

Excel — универсальный и доступный инструмент. Люди будут продолжать его использовать и обычно проблемы — не системные проблемы, а проблемы управления или рисков. Пока мы не научимся лучше работать с Excel, нам нужны люди, которые будут защищать мир от его собственной независимости и плохо спроектированных таблиц. Дэвид Лайфорд-Смит Excel-энтузиаст, глава «защитников» Excel