Reuters: Huawei ведёт переговоры о продаже бренда Honor. Сделка может принести до 3,7 миллиарда долларов Материал редакции
Из-за санкций США компания решила избавиться от бюджетного бренда смартфонов.
Huawei Technologies ведёт переговоры с Digital China Group и другими претендентами на покупку бренда смартфонов Honor. Сделка может принести компании до 3,7 миллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным издания, Huawei меняет свои приоритеты из-за санкций США. Компания планирует сосредоточиться на телефонах Huawei более высокого класса и отказаться от бюджетных Honor, которые нацелены на молодёжь.
Отмечается, что Huawei ещё не определила окончательный список активов на продажу. Он может включать бренд Honor, научно-исследовательские разработки и связанный с ними бизнес по управлению цепочками поставок.
По словам одного из источников, сделку могут провести за наличные. В таком случае её сумма может оказаться меньше — от 2,2 до 3,7 миллиарда долларов. В числе претендентов на покупку кроме Digital China Group есть китайский производитель электроники TCL и производитель смартфонов Xiaomi. В Huawei и TCL отказались от комментариев, Digital China и Xiaomi не ответили на запросы Reuters.
Бренд Honor основали в 2013 году, но бизнес в основном работает независимо от материнской компании.
США внесли Huawei в «чёрный список» в мае 2019 года. После этого от сотрудничества с китайским производителем отказались Google, Intel, ARM и многие другие американские поставщики комплектующих и ПО.
Спустя год после начала блокады, США усилили санкции в отношении Huawei. В мае 2020 года американские власти запретили работать с китайской компанией любому бизнесу, использующему американские технологии или ПО.
так это бюджетный? а выдавали за элитный
Входной Никита
Для русского васьки с завода с зп 15к смарт с названием HONOR на корпусе за 8к — признак элитности телефона.
Знакомый паук например
С такой зарплатой и доширак элитной едой будет
Позавчера съёл пюреху по акции 2+1 и всем советую, очень вкусно
Пачка этой пюрехи дороже килограмма настоящей картошки. 100 рублей докинь на сливки, считай у тебя этой премиальной пюрехи на месяц вперёд. #экономим_с_TJ
Ну дак и в ресторане ты не каждый день ешь
Типичный либераха даже в новости про две китайские корпорации умудряется высказать брезгливое отношение к своим согражданам. А потом удивляются, почему же народ их не любит и за Путина голосует
Товарный кофе
- Вам, как обычно, тройной одеколон?
- Пожалуй, нет. У меня сегодня особый день, давай ка мне огуречный лосьон.
минут 15 поебаться и ютуб заработает, ух какой классный телефон
Наверно отдельное наслаждение за $600 скачивать апк-ашки с 4пда и пользоваться мусорными сторонними магазинами приложений - в AppGallery то нихуя нужного нет.
А говорили санкции им не страшны..
Престижный алмаз
Много кто так говорил
Знакомый паук например
Пусть яндексу продадут кек
Престижный алмаз
Звучит как сервис Сбера по маринованию овощей
А хуавей несколько дней назад говорили, что не будут ничего продавать. Кто же врет, хуавей или reuters?
По моему в хуавей какие-то дураки, кто их премиальное говно будет покупать, когда они под санкциями, ну ладно ещё дешёвенькие телефоны брали бы из-за низкой цены, но сосредотачиваться на премиуме, ну посмотрим-посмотрим. Хотя, в мире ещё больше долбаёбов, так что даже на премиум хуавея покупатели будут.
а в чем разница между хонором и хуавеем? у них же куча моделей с абсолютно одинаковыми характеристиками и ценой, разве что дизайн задней крышки может отличаться и то не всегда.
например, мой хонор 8s это huawei y5 2019
Так в Азии модно: несколько брендов, много линеек и моделей, ещё и разбитые по регионам продажи с разными системами названий
Удивлен что эта марка чего-то стоит. Для меня всегда была рчередным китайским ноу неймом
Эта марка много чего стоит. Кроме телефонов у них есть и другие ветки деятельности.
UPD: это если ты про хуавей в целом.
Да, вот только вдуматься.
За каждой, даже накатанной криво надписью на устройстве -
стоят миллиарды USD, даже в Китае.
Хотя есть просто "надписи" - кустарный рынок смартфонов и гаджетов, скорее всего не входит в бренды.