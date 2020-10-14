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Ольга Щербинина
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Reuters: Huawei ведёт переговоры о продаже бренда Honor. Сделка может принести до 3,7 миллиарда долларов Материал редакции

Из-за санкций США компания решила избавиться от бюджетного бренда смартфонов.

52 комментария
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Huawei Technologies ведёт переговоры с Digital China Group и другими претендентами на покупку бренда смартфонов Honor. Сделка может принести компании до 3,7 миллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, Huawei меняет свои приоритеты из-за санкций США. Компания планирует сосредоточиться на телефонах Huawei более высокого класса и отказаться от бюджетных Honor, которые нацелены на молодёжь.

Отмечается, что Huawei ещё не определила окончательный список активов на продажу. Он может включать бренд Honor, научно-исследовательские разработки и связанный с ними бизнес по управлению цепочками поставок.

По словам одного из источников, сделку могут провести за наличные. В таком случае её сумма может оказаться меньше — от 2,2 до 3,7 миллиарда долларов. В числе претендентов на покупку кроме Digital China Group есть китайский производитель электроники TCL и производитель смартфонов Xiaomi. В Huawei и TCL отказались от комментариев, Digital China и Xiaomi не ответили на запросы Reuters.

Бренд Honor основали в 2013 году, но бизнес в основном работает независимо от материнской компании.

США внесли Huawei в «чёрный список» в мае 2019 года. После этого от сотрудничества с китайским производителем отказались Google, Intel, ARM и многие другие американские поставщики комплектующих и ПО.

Спустя год после начала блокады, США усилили санкции в отношении Huawei. В мае 2020 года американские власти запретили работать с китайской компанией любому бизнесу, использующему американские технологии или ПО.

#новости #huawei #блокадаhuawei

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52 комментария
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ouxen

5

так это бюджетный? а выдавали за элитный

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Входной Никита

ouxen
0

Для русского васьки с завода с зп 15к смарт с названием HONOR на корпусе за 8к — признак элитности телефона.

Ответить

Знакомый паук например

Входной
0

С такой зарплатой и доширак элитной едой будет

Ответить

ouxen

Знакомый
9

ващет доширак очень дорогие макароны, 100 гр по цене пол кило обычных в пачке

Ответить

Знакомый паук например

ouxen
4

Я к этому же. Дешевле курицу с макаронами купить

Ответить

Artyom Sidorov

Знакомый
2

Позавчера съёл пюреху по акции 2+1 и всем советую, очень вкусно

Ответить

Товарный кофе

Artyom
0

Пачка этой пюрехи дороже килограмма настоящей картошки. 100 рублей докинь на сливки, считай у тебя этой премиальной пюрехи на месяц вперёд. #экономим_с_TJ

Ответить

Artyom Sidorov

Товарный
1

Ну дак и в ресторане ты не каждый день ешь

Ответить

Товарный кофе

Artyom
0

И не поспоришь

Ответить

Рыжий

Знакомый
1

Так-то дошик это реально элитная еда. Ты видел, сколько он стоит? Это же пздц

Ответить

Марк Варламов

Входной
1

Типичный либераха даже в новости про две китайские корпорации умудряется высказать брезгливое отношение к своим согражданам. А потом удивляются, почему же народ их не любит и за Путина голосует

Ответить

Андрей Рядькин

Входной
0

он Леха вроде

Ответить

Товарный кофе

ouxen
2

- Вам, как обычно, тройной одеколон?
- Пожалуй, нет. У меня сегодня особый день, давай ка мне огуречный лосьон.

Ответить

ouxen

Товарный
2

метафора, которая вышла из под контроля

Ответить

Ze Katze

ouxen
0

У меня Honor 30 pro
За свои деньги телефон шикарен

Ответить

Слава Францев

Ze
5

минут 15 поебаться и ютуб заработает, ух какой классный телефон

Ответить

Слава Францев

Слава
2

и потом еще минут 40 поебаться чтобы в аккаунт войти)

Ответить

Товарный кофе

Слава
0

Это на Хуавей, на Хонор 30 все нормально, вроде

Ответить

Слава Францев

Ze
2

Наверно отдельное наслаждение за $600 скачивать апк-ашки с 4пда и пользоваться мусорными сторонними магазинами приложений - в AppGallery то нихуя нужного нет.

Ответить

Евгений Шухов

Слава
0

Как будто play store не мусорный

Ответить

ouxen

Ze
0

шикарно, когда соседские дети на тебя похожи

Ответить

Ze Katze

ouxen
0

Не, они рыжие и орут как сволочи постоянно 

Ответить

ouxen

Ze
0

будут актерами

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
0

Middle-range у них

Ответить

solawind

3

А говорили санкции им не страшны..

Ответить

Престижный алмаз

solawind
4

Много кто так говорил

Ответить

ouxen

Престижный
8

на словах ты Российская Федерация, а на деле хуавей

Ответить

Владимир Филатов

Престижный
0

И до сих пор так говорят

Ответить

Знакомый паук например

3

Хорошие телефоны, надеюсь не сяоми продадут.

Ответить

Знакомый паук например

Знакомый
0

Пусть яндексу продадут кек

Ответить

AZP

Знакомый
0

Сбербанку

Ответить

Престижный алмаз

AZP
3

Звучит как сервис Сбера по маринованию овощей

Ответить

Ваша Закладко

Престижный
0

там сервисы для всего. и для овощей тоже будет

Ответить

Иван Богданов

Знакомый
1

Лучше сберу

Ответить

Единый торшер

2

А хуавей несколько дней назад говорили, что не будут ничего продавать. Кто же врет, хуавей или reuters? 

Huawei committed to Honor brand, dismisses Kuo's…
This way Honor will avoid the trade bans imposed on Huawei, but this could prove to be a rare…
www.gsmarena.com
Ответить

solawind

Единый
4

все так говорят перед продажей, чтобы акции выше были.

Ответить

Игорь Янович

2

По моему в хуавей какие-то дураки, кто их премиальное говно будет покупать, когда они под санкциями, ну ладно ещё дешёвенькие телефоны брали бы из-за низкой цены, но сосредотачиваться на премиуме, ну посмотрим-посмотрим. Хотя, в мире ещё больше долбаёбов, так что даже на премиум хуавея покупатели будут.

Ответить

Рыжий

Игорь
2

Премиум Хуавея своих денег стоит. Хорошие мобилы

Ответить

Единый торшер

Игорь
0

кто их премиальное говно будет покупать, когда они под санкциями

Китайцы, очевидно же.

Ответить

Знакомый паук например

2

от бюджетного бренда смартфонов

Ну по сравнению с аппле все бюджетное

Ответить

ouxen

Знакомый
0

нет, ксиаоми и самсунги сейчас столько же стоят

Ответить

Знакомый паук например

ouxen
0

Ну этот вроде самый дорогой у них

Ответить

ouxen

Знакомый
0

ужс

Ответить

Ваша Закладко

ouxen
0

полно чный 
за 54к 

Ответить

Сергей Касулин

1

а в чем разница между хонором и хуавеем? у них же куча моделей с абсолютно одинаковыми характеристиками и ценой, разве что дизайн задней крышки может отличаться и то не всегда.
например, мой хонор 8s это huawei y5 2019

Ответить

Аркадий Гайдаржи

Сергей
1

Так в Азии модно: несколько брендов, много линеек и моделей, ещё и разбитые по регионам продажи с разными системами названий

Ответить

Илюхер XXX

0

Да нахер он нужен

Ответить

Грядущий Филипп

0

Сяоми топ, хонор не выдержал конкуренцию.  

Ответить

Настоящий нос

0

Топовые хоноры и правда были хороши( Надеюсь просто слухи.

Ответить

К X

0

Удивлен что эта марка чего-то стоит. Для меня всегда была рчередным китайским ноу неймом

Ответить

Капитан Пирожок

К
0

Эта марка много чего стоит. Кроме телефонов у них есть и другие ветки деятельности.

UPD: это если ты про хуавей в целом.

Ответить

Denis Manchenko

0

Да, вот только вдуматься.
За каждой, даже накатанной криво надписью на устройстве -
стоят миллиарды USD, даже в Китае.
Хотя есть просто "надписи" - кустарный рынок смартфонов и гаджетов, скорее всего не входит в бренды.

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