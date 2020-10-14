Из-за санкций США компания решила избавиться от бюджетного бренда смартфонов.

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Huawei Technologies ведёт переговоры с Digital China Group и другими претендентами на покупку бренда смартфонов Honor. Сделка может принести компании до 3,7 миллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, Huawei меняет свои приоритеты из-за санкций США. Компания планирует сосредоточиться на телефонах Huawei более высокого класса и отказаться от бюджетных Honor, которые нацелены на молодёжь.

Отмечается, что Huawei ещё не определила окончательный список активов на продажу. Он может включать бренд Honor, научно-исследовательские разработки и связанный с ними бизнес по управлению цепочками поставок.

По словам одного из источников, сделку могут провести за наличные. В таком случае её сумма может оказаться меньше — от 2,2 до 3,7 миллиарда долларов. В числе претендентов на покупку кроме Digital China Group есть китайский производитель электроники TCL и производитель смартфонов Xiaomi. В Huawei и TCL отказались от комментариев, Digital China и Xiaomi не ответили на запросы Reuters.

Бренд Honor основали в 2013 году, но бизнес в основном работает независимо от материнской компании.

США внесли Huawei в «чёрный список» в мае 2019 года. После этого от сотрудничества с китайским производителем отказались Google, Intel, ARM и многие другие американские поставщики комплектующих и ПО.

Спустя год после начала блокады, США усилили санкции в отношении Huawei. В мае 2020 года американские власти запретили работать с китайской компанией любому бизнесу, использующему американские технологии или ПО.