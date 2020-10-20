Microsoft подключит облако Azure к спутниковому интернету SpaceX и обеспечит доступ к облачной сети из любой точки Земли Материал редакции
Компания также запустит передвижной дата-центр, который будет работать всегда и везде — в случае отсутствия наземной связи он переключится на спутники.
Microsoft объявила о запуске Azure Space — всемирной инициативы по развитию доступности космических инноваций для компаний во всём мире. SpaceX Илона Маска стала первым крупным партнёром программы: её спутниковую сеть Starlink подключат к облаку Azure — оно станет доступно даже при сбоях наземной связи. Об этом TJ рассказали в Microsoft.
Партнёрство Microsoft и SpaceX позволит бизнесу по всему миру получить доступ к облаку Azure, которое будет работать автономно даже без доступа к наземному интернету. Компании подключат Azure к наземным станциям Starlink.
Microsoft также представила мобильный дата-центр Azure Modular DataCenter, который позволяет получить доступ к облаку в любых условиях. Он может работать без подключения к сети даже в суровом климате и представляет собой крупный закрытый бокс с оборудованием.
В компании отметили, что датацентр позволит обеспечить бесперебойную работу важной инфраструктуры, например, пунктов управления во время спасательных операций. MDC нетрудно транспортировать и развернуть даже вдали от цивилизации.
SpaceX станет не единственной компанией-партнёром Microsoft. Компания также договорилась с SES — одним из крупнейших спутниковых операторов, и заключила соглашения с KSAT, ViaSat и US Electrodynamics.
Частью программы Azure Space стал Orbital Emulator — эмуляционная среда для подготовки спутниковых группировок к запуску на орбиту. Это позволит космической отрасли создавать сложные протоколы и обучать ИИ-алгоритмы для координации работы спутников, утверждают в Microsoft. Облако Azure сможет генерировать работу целой сети спутников и учитывать сложные ситуации до реальных запусков на орбиту.
Кстати, как-то все упустили новость, что военные США заинтересовались этими спутниками.
Да ну на? Прям военные заинтересовались запущенными спутниками? И чё они у тебя спросили про них?
Чем в более отдаленных местах планируют устанавливать эти мобильные дата-центры — тем более их следует делать антивандальными.
Это как? Для этого разве не достаточно просто иметь доступ к интернету?
Капитальный крюк
Или некоторые страны запретят продажу приемников и их аналогов. И этот интернет будет иметь пару тысяч человек.
Некоторая страна = Россия.
Капитальный крюк
И другие некоторые страны
К бабке не ходи - вся СНГ и примкнувшие к ним КНДР с Ираном.
Какая-то параллельная вселенная? Starlink - в первую очередь потребительский продукт. Покупаешь тарелку, принимаешь сигнал, раздаёшь на пк/смартфон - всё
Капитальный крюк
Тарелку за пару тысяч долларов?
Цен ещё нет, но вряд ли дороже других спутниковых тарелок. У них цель "минимум" - обеспечить доступный и быстрый интернет в США там, где его нет (всё, кроме крупных городов по сути)
Нет Не так. Тут спутники не геостационарные. Наземное оборудование другое и дорогое.
Что это меняет? Почему это делает терминалы дороже?
Тому шо ты придурок.
Вот и будь потом вежлив с пользователями тж
Ну ты бы сначала ознакомился с техническими требованиями, а потом высказывал своё менеджерское мнение.
А так то извини. Был излишне резок.
Ну дак я потому и спросил у тебя. Знаю в общих чертах про спутники (старлинк в смысле), но ничего не знаю про то, как вообще работают подобные терминалы, сколько стоят и тп
Так как спутники вертятся, то обычная неподвижная антенна не сможет обеспечить слежение.
Знаю и понимаю, интересно посчитать угол между спутниками, не зря их там больше 12 тысяч планируется.
Тарелки будут иметь автоматическое ориентирование, это известно. Слухи про цены я видел разные: от 100 долларов до двух тысяч. Помню, натыкался на перевод текста Morgan Stanley, в котором они считали прибыль исходя из цен на оборудование в размере нескольких сотен (точно не помню, а найти не могу - у них там всё запривачено)
Какой угол? Они перемещаются. Летают. Переключение/слежение за счёт специальной антенны.
Забей про угол, просто интересно посчитать, как плотно они будут расположены, когда выведут всё запланированное. Это не имеет отношения к теме
Примерно как GPS спутники, только чаще. Очень чаще.
Ну так твой прогноз на оборудование какой? Если известно, что один месяц самого обслуживания будет стоить 80-100 (из памяти беру, опять же, примерно)
2 тысячи? Слухи про 300-500 долларов совсем мусор?
Это хитрая фазированная антенная система. 500 долларов?
Звучит убедительно, но хз, им же нужно будет базу пользователей собирать. Могут ли они продавать в убыток, чтобы выехать через n времени на ежемесячных платежах? Вопрос риторический, просто ждём, но интересно
С точки зрения инженера - Хня вопрос. Единожды разработанное можно многократно повторить и тем самым удешевить и многократно продать. Ну как с мобильной связью. Когда то это было чудом и/или только для избранных.
Минимум две штуки для американского рынка. А так то и в пять встанет.
Государства, в которых выделят частоты, получат доступ. Вообще, там, где частоты не выделят, то инет должны будут отключать. По международным законам.
Его как-то можно отключить? Вижу только вариант "запрет на ввоз оборудования"
Отключить? Да легко! Антенна приёмопередающая. Следовательно? Сам отключишь и покаешься.
Я мимолётом подумал, что речь про отключение со стороны местных властей. Если речь про компанию, то это понятно
Оборудование - тупо не сертифицируют в РФ.И ВСЁ.
Да это я понимаю, меня интересовал теоретический вопрос что с этим можно сделать, если ты нелегально привёз оборудование, а spacex тебя не обрезал самостоятельно
Есть запрет на использование передающего оборудования всеми. И есть СОРМ.... Детка.
Что тебе отключить? Спектр частот это такая же часть государства как и территория и регулируется законами. И Маск обязан отрубать свои свистели, если ему не дадут частот. А ему не дадут.
Не. Не так. Свистелеки будут свистеть, но обратная связь с территории РФ - не законна.
Следующим проектом надо Илону сервера выводить на НОО, будет пользоваться спросом.
Вопрос, собственно, в другом..... А как Илон Маск собирается реализовать СОРМ?