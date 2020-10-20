Компания также запустит передвижной дата-центр, который будет работать всегда и везде — в случае отсутствия наземной связи он переключится на спутники.

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Спутник Starlink Рендер SpaceX

Microsoft объявила о запуске Azure Space — всемирной инициативы по развитию доступности космических инноваций для компаний во всём мире. SpaceX Илона Маска стала первым крупным партнёром программы: её спутниковую сеть Starlink подключат к облаку Azure — оно станет доступно даже при сбоях наземной связи. Об этом TJ рассказали в Microsoft.

Партнёрство Microsoft и SpaceX позволит бизнесу по всему миру получить доступ к облаку Azure, которое будет работать автономно даже без доступа к наземному интернету. Компании подключат Azure к наземным станциям Starlink.

Microsoft также представила мобильный дата-центр Azure Modular DataCenter, который позволяет получить доступ к облаку в любых условиях. Он может работать без подключения к сети даже в суровом климате и представляет собой крупный закрытый бокс с оборудованием.

Кадр из видео Microsoft

В компании отметили, что датацентр позволит обеспечить бесперебойную работу важной инфраструктуры, например, пунктов управления во время спасательных операций. MDC нетрудно транспортировать и развернуть даже вдали от цивилизации.

SpaceX станет не единственной компанией-партнёром Microsoft. Компания также договорилась с SES — одним из крупнейших спутниковых операторов, и заключила соглашения с KSAT, ViaSat и US Electrodynamics.

Частью программы Azure Space стал Orbital Emulator — эмуляционная среда для подготовки спутниковых группировок к запуску на орбиту. Это позволит космической отрасли создавать сложные протоколы и обучать ИИ-алгоритмы для координации работы спутников, утверждают в Microsoft. Облако Azure сможет генерировать работу целой сети спутников и учитывать сложные ситуации до реальных запусков на орбиту.