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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Microsoft подключит облако Azure к спутниковому интернету SpaceX и обеспечит доступ к облачной сети из любой точки Земли Материал редакции

Компания также запустит передвижной дата-центр, который будет работать всегда и везде — в случае отсутствия наземной связи он переключится на спутники.

50 комментариев
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Спутник Starlink Рендер SpaceX

Microsoft объявила о запуске Azure Space — всемирной инициативы по развитию доступности космических инноваций для компаний во всём мире. SpaceX Илона Маска стала первым крупным партнёром программы: её спутниковую сеть Starlink подключат к облаку Azure — оно станет доступно даже при сбоях наземной связи. Об этом TJ рассказали в Microsoft.

Партнёрство Microsoft и SpaceX позволит бизнесу по всему миру получить доступ к облаку Azure, которое будет работать автономно даже без доступа к наземному интернету. Компании подключат Azure к наземным станциям Starlink.

Microsoft также представила мобильный дата-центр Azure Modular DataCenter, который позволяет получить доступ к облаку в любых условиях. Он может работать без подключения к сети даже в суровом климате и представляет собой крупный закрытый бокс с оборудованием.

Кадр из видео Microsoft

В компании отметили, что датацентр позволит обеспечить бесперебойную работу важной инфраструктуры, например, пунктов управления во время спасательных операций. MDC нетрудно транспортировать и развернуть даже вдали от цивилизации.

SpaceX станет не единственной компанией-партнёром Microsoft. Компания также договорилась с SES — одним из крупнейших спутниковых операторов, и заключила соглашения с KSAT, ViaSat и US Electrodynamics.

Частью программы Azure Space стал Orbital Emulator — эмуляционная среда для подготовки спутниковых группировок к запуску на орбиту. Это позволит космической отрасли создавать сложные протоколы и обучать ИИ-алгоритмы для координации работы спутников, утверждают в Microsoft. Облако Azure сможет генерировать работу целой сети спутников и учитывать сложные ситуации до реальных запусков на орбиту.

#новости #космос #microsoft #spacex

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50 комментариев
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YeezySpace

–1

Кстати, как-то все упустили новость, что военные США заинтересовались этими спутниками.

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Стальной парфюмер

YeezySpace
8
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Robert Sur

YeezySpace
0

Да ну на? Прям военные заинтересовались запущенными спутниками? И чё они у тебя спросили про них?

Ответить

Alex Blake

1

Чем в более отдаленных местах планируют устанавливать эти мобильные дата-центры — тем более их следует делать антивандальными.

Ответить

AttentiveMilk

Alex
1

+ автоматическую турель на крышу

Ответить

Bulat Akhmetshin

Alex
0

Да и в неотдаленных тоже. Боня и Михалков не дремлют.

Ответить

Вова А.

1

Главное, чтобы доступ к ТЖ был

Ответить

God Damn

1

Скиньте картинки на тему “тем временем в России»

Ответить

Ruslan Shashkov

0

Это как? Для этого разве не достаточно просто иметь доступ к интернету?

Ответить

Robert Sur

Ruslan
0

Ахтунг! Олбанец детектед!!!

Ответить

Капитальный крюк

0

Сейчас вопрос состоит в том, даст ли SpaceX всем этот интернет. 

Ответить

Капитальный крюк

Капитальный
0

Или некоторые страны запретят продажу приемников и их аналогов. И этот интернет будет иметь пару тысяч человек. 

Ответить

Robert Sur

Капитальный
1

Некоторая страна = Россия.

Ответить

Капитальный крюк

Robert
1

И другие некоторые страны 

Ответить

Robert Sur

Капитальный
2

К бабке не ходи - вся СНГ и примкнувшие к ним КНДР с Ираном.

Ответить

Robert Sur

Robert
1

А.. ну и КНР же.

Ответить

Artyom Sidorov

Капитальный
0

Какая-то параллельная вселенная? Starlink - в первую очередь потребительский продукт. Покупаешь тарелку, принимаешь сигнал, раздаёшь на пк/смартфон - всё

Ответить

Капитальный крюк

Artyom
1

Тарелку за пару тысяч долларов? 

Ответить

Artyom Sidorov

Капитальный
1

Цен ещё нет, но вряд ли дороже других спутниковых тарелок. У них цель "минимум" - обеспечить доступный и быстрый интернет в США там, где его нет (всё, кроме крупных городов по сути)

Ответить

Robert Sur

Artyom
0

Нет Не так. Тут спутники не геостационарные. Наземное оборудование другое и дорогое.

Ответить

Artyom Sidorov

Robert
0

Что это меняет? Почему это делает терминалы дороже?

Ответить

Robert Sur

Artyom
0

Тому шо ты придурок.

Ответить

Artyom Sidorov

Robert
3

Вот и будь потом вежлив с пользователями тж

Ответить

Robert Sur

Artyom
0

Ну ты бы сначала ознакомился с техническими требованиями, а потом высказывал своё менеджерское мнение.

А так то извини. Был излишне резок.

Ответить

Artyom Sidorov

Robert
0

Ну дак я потому и спросил у тебя. Знаю в общих чертах про спутники (старлинк в смысле), но ничего не знаю про то, как вообще работают подобные терминалы, сколько стоят и тп

Ответить

Robert Sur

Artyom
0

Так как спутники вертятся, то обычная неподвижная антенна не сможет обеспечить слежение.

Ответить

Artyom Sidorov

Robert
0

Знаю и понимаю, интересно посчитать угол между спутниками, не зря их там больше 12 тысяч планируется.

Тарелки будут иметь автоматическое ориентирование, это известно. Слухи про цены я видел разные: от 100 долларов до двух тысяч. Помню, натыкался на перевод текста Morgan Stanley, в котором они считали прибыль исходя из цен на оборудование в размере нескольких сотен (точно не помню, а найти не могу - у них там всё запривачено) 

Ответить

Robert Sur

Artyom
0

Какой угол? Они перемещаются. Летают. Переключение/слежение за счёт специальной антенны.

Ответить

Artyom Sidorov

Robert
0

Забей про угол, просто интересно посчитать, как плотно они будут расположены, когда выведут всё запланированное. Это не имеет отношения к теме

Ответить

Robert Sur

Artyom
0

Примерно как GPS спутники, только чаще. Очень чаще.

Ответить

Artyom Sidorov

Robert
0

Ну так твой прогноз на оборудование какой? Если известно, что один месяц самого обслуживания будет стоить 80-100 (из памяти беру, опять же, примерно)
2 тысячи? Слухи про 300-500 долларов совсем мусор?

Ответить

Robert Sur

Artyom
0

https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1592767/pub_5ef9857841544d127c34cab7_5ef98e68ba92f93aa61be351/scale_1200

Ответить

Robert Sur

Robert
0

Это хитрая фазированная антенная система. 500 долларов?

Ответить

Artyom Sidorov

Robert
0

Звучит убедительно, но хз, им же нужно будет базу пользователей собирать. Могут ли они продавать в убыток, чтобы выехать через n времени на ежемесячных платежах? Вопрос риторический, просто ждём, но интересно

Ответить

Robert Sur

Artyom
0

С точки зрения инженера - Хня вопрос. Единожды разработанное можно многократно повторить и тем самым удешевить и многократно продать. Ну как с мобильной связью. Когда то это было чудом и/или только для избранных.

Ответить

Robert Sur

Капитальный
0

Минимум две штуки для американского рынка. А так то и в пять встанет.

Ответить

Роман Андронов

Капитальный
–1

Государства, в которых выделят частоты, получат доступ. Вообще, там, где частоты не выделят, то инет должны будут отключать. По международным законам.

Ответить

Artyom Sidorov

Роман
0

Его как-то можно отключить? Вижу только вариант "запрет на ввоз оборудования"

Ответить

Robert Sur

Artyom
0

Отключить? Да легко! Антенна приёмопередающая. Следовательно? Сам отключишь и покаешься.

Ответить

Artyom Sidorov

Robert
0

Я мимолётом подумал, что речь про отключение со стороны местных властей. Если речь про компанию, то это понятно

Ответить

Robert Sur

Artyom
0

Оборудование - тупо не сертифицируют в РФ.И ВСЁ.

Ответить

Artyom Sidorov

Robert
0

Да это я понимаю, меня интересовал теоретический вопрос что с этим можно сделать, если ты нелегально привёз оборудование, а spacex тебя не обрезал самостоятельно 

Ответить

Robert Sur

Artyom
0

Есть запрет на использование передающего оборудования всеми. И есть СОРМ.... Детка.

Ответить

Роман Андронов

Artyom
0

Что тебе отключить? Спектр частот это такая же часть государства как и территория и регулируется законами. И Маск обязан отрубать свои свистели, если ему не дадут частот. А ему не дадут. 

Ответить

Robert Sur

Роман
0

Не. Не так. Свистелеки будут свистеть, но обратная связь с территории РФ - не законна.

Ответить

Животный бинокль

0

Воу, хорошие новости. Неожиданно.

Ответить

Robert Sur

0

России не грозит. Наземное оборудование запрещено к ввозу/эксплуатации.

Ответить

Nikolay Kapustin

0

Следующим проектом надо Илону сервера выводить на НОО, будет пользоваться спросом.

Ответить

Robert Sur

0

Вопрос, собственно, в другом..... А как Илон Маск собирается реализовать СОРМ?

Ответить

Стальной парфюмер

–1

 MDC нетрудно транспортировать и развернуть даже вдали от цивилизации.

Слава богу, что не в нашей деревне.

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