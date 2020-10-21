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Технологии
Дамир Камалетдинов
1273

Tesla запустила автопилот, работающий без участия человека. Но пока только в бета-версии Материал редакции

Новая функция доступна лишь ограниченному числу водителей-«экспертов».

34 комментария
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Скриншот из видео Tesla

Илон Маск объявил о запуске полноценного автопилота в Tesla, который сможет работать сам без участия человека. Функция FSD (Full Self-Driving) пока доступна только в бета-версии для отдельных избранных водителей, которые доказали свою аккуратность.

Полноценный автопилот позволит машинам Tesla совершать поездки «с нулевым вмешательством» — это означает, что человеку не нужно будет контролировать машину и держать руль, как раньше. Таким образом электромобили смогут сами передвигаться даже без присутствия людей в салоне — сейчас их можно только «призвать» к себе на парковке.

Маск подтвердил, что FSD позволит машинам Tesla самостоятельно пересекать границы штатов. Например, можно будет «призвать» к себе электромобиль даже из другого города — он сам доедет до владельца, а для подзарядки в дороге глава Tesla предлагает использовать змееподобную зарядку.

Изображение Tesla

Как отметил Маск, пока FSD запускают только в режиме очень ограниченного бета-теста. Функцию собираются разворачивать «чрезвычайно медленно и осторожно», чтобы добиться максимальной безопасности. Компания не уточнила, когда собирается запустить публичную версию FSD.

Изначально Tesla собиралась запустить полноценный автопилот в конце 2019 года, но не успела к сроку. После этого Маск несколько раз сообщал о планах по запуску функции, и в этот раз компания уложилась в собственные прогнозы.

В июле 2020 года глава Tesla рассказывал, что к появлению ограниченной бета-версии FSD привело переписывание системы автопилота компании. После изменений электромобили стали намного лучше работать с разметкой 3D-объектов — это было необходимо для полного самоуправления.

Компания собирается добиться полной интеграции FSD после окончания работы с автопилотом. Если бета-тесты окажутся успешными, Маск может представить полноценный автопилот для широкой общественности уже в конце 2020 года, отметили в Teslarati.

#новости #tesla #транспорт #электромобили

Дамир Камалетдинов PLUS
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Добро пожаловать в техтябрь, а я — выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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34 комментария
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Петр Прокунин

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А какие чудесные коллизии и преступления нас ждут в будущем! Фальшивые дорожные знаки, чтобы манипулировать такими тачками, подмена сигнала GPS с той же целью... 

(Нет, я не техно-пессимист, это реально интересное поле для размышлений)

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John Brain

Петр
5
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Люц Шнайдер

Петр
4

А что сейчас мешает поставить фальшивый дорожный знак?

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Петр Прокунин

Люц
2

То, что человек не беспрекословно их слушается. А тут можно целую отрасль хакерства придумать - подбор конфигурации дороги и знаков, чтобы несколько робомобилей сталкивались, либо друг с другом, либо с "подставкой" и т.д.

Ответить

Люц Шнайдер

Петр
0

Вы же понимаете, что они используют не только знаки в качестве ориентира? Есть ещё камеры, лидары, которые позволяют видеть дорожную обстановку. А ещё специальные алгоритмы, которые могут предугадывать траекторию движения объекта.

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Universaw

Люц
0

лидаров в тесле нет

Ответить

Люц Шнайдер

Univers…
0

Просто лидары дорогие, а это ещё 10-20к к стоимости машины, поэтому и нет..

Ответить

Православный

Люц
1

Ну вот было два мнения - тесла, что лидары слишком дорогие и будем делать все по камерам, и все остальные - что пока это до продакшена доедет, лидары уже подешевеют. Пока по скорости внедрения выглядит что все остальные правы

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Люц Шнайдер

Петр
0

Ну и машины могут общаться между собой и делиться информацией, что также позволяет расширить простор для манёвра. В общем, описанные вами действия возможно, но они, скорее всего, не будут представлять какую-либо опасность.

Ответить

Maxim Donika

Петр
0

А какой профит с этих столкновений? Ставить перед "обустроенной" подолжными знаками дорОгой ларек, чтобы продавать карты безопасных дорог?)

Ответить

Зеленый инструмент

Maxim
0

Запчасти воровать?

Ответить

AttentiveMilk

Люц
0

Человеческая солидарность

Ответить

Вова А.

Люц
0

просто не все пдд учили, сложно обмануть, если не знаешь, что знаки означают

Ответить

Дамир Камалетдинов

Петр
1

Ну да, обычные знаки же так часто пытаются подменить и обмануть человека. Такой популярный пранк 

Ответить

Илюхер XXX

Дамир
2

человеку на знаки поебать, если он знает, что они тут не к месту

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илюхер
2

Большинству водителей на знаки в принципе поебать, в отличие от машины

Ответить

Люц Шнайдер

Дамир
2

Правила, как всегда, писаны для дураков. Чёткие пацаны руководствуются интуицией и личным опытом. Яж, блять, 25 лет за рулём, чё я после поллитра не доеду домой? Дорогу-то я знаю.

Ответить

Илюхер XXX

Дамир
0

ты про россиян говоришь, а я вообще про людей.
но суть не меняется, людей фальшивыми знаками можно разве что на взятки разводить, потому и нет этого "обычные знаки же так часто пытаются подменить и обмануть человека".

Ответить

Степан Анейчик

Петр
0

Взломать тачку через lte и врезать ее в столб

Ответить

Danil Oputin

Петр
0

Сомневаюсь, что за бугром будут заниматься такой хуйней.

Ответить

Пипидастр

0

зарядка стрёмно выглядит

Ответить

common sense

Пипидастр
0

Это инженерная версия из 2015г.

Ответить

Sergey Volkov

common
0

выглядит как половой акт

Ответить

Пипидастр

common
0

а, окей. я за теслой не слежу, увидел страшную зарядку — написал что зарядка страшная

Ответить

Жуткий корабль

0

Ну чуть-чуть и человек будет не нужен (почти не нужен). Современные заводы работают почти без участия человека, нейросети спокойно общаются на Reddit'e, куча всяких ботов и т.д.

Ответить

Евгений Клочков

Жуткий
0

Осталось написать бота-тжника и с вами, кожанный мешок, тоже все будет решено)))

Ответить

Жуткий корабль

Евгений
1

Он уже есть.

Котик ботик я призываю тебя. Откликнись на мои мольбы и скинь милую фотку котика.

Ответить

Котик Ботик

Жуткий
8
Ответить

Жуткий корабль

Котик
0

Спасибо, о Великий Бот всея TJ.

Ответить

Max Diviani

Котик
0

Good bot

Ответить

byron

Евгений
0

@Нейроилюхер II 

Ответить

Просто Человек

0

Ну что. Илон красава!

Ответить

Игорь Валерьевич

0

А кто вообще будет отвечать, если твоя машина управляемая ИИ от Маска кого-то собьет насмерть?

Ответить

Дмитрий Беркут

Игорь
0

Никто

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