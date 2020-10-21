Tesla запустила автопилот, работающий без участия человека. Но пока только в бета-версии Материал редакции
Новая функция доступна лишь ограниченному числу водителей-«экспертов».
Илон Маск объявил о запуске полноценного автопилота в Tesla, который сможет работать сам без участия человека. Функция FSD (Full Self-Driving) пока доступна только в бета-версии для отдельных избранных водителей, которые доказали свою аккуратность.
Полноценный автопилот позволит машинам Tesla совершать поездки «с нулевым вмешательством» — это означает, что человеку не нужно будет контролировать машину и держать руль, как раньше. Таким образом электромобили смогут сами передвигаться даже без присутствия людей в салоне — сейчас их можно только «призвать» к себе на парковке.
Маск подтвердил, что FSD позволит машинам Tesla самостоятельно пересекать границы штатов. Например, можно будет «призвать» к себе электромобиль даже из другого города — он сам доедет до владельца, а для подзарядки в дороге глава Tesla предлагает использовать змееподобную зарядку.
Как отметил Маск, пока FSD запускают только в режиме очень ограниченного бета-теста. Функцию собираются разворачивать «чрезвычайно медленно и осторожно», чтобы добиться максимальной безопасности. Компания не уточнила, когда собирается запустить публичную версию FSD.
Изначально Tesla собиралась запустить полноценный автопилот в конце 2019 года, но не успела к сроку. После этого Маск несколько раз сообщал о планах по запуску функции, и в этот раз компания уложилась в собственные прогнозы.
В июле 2020 года глава Tesla рассказывал, что к появлению ограниченной бета-версии FSD привело переписывание системы автопилота компании. После изменений электромобили стали намного лучше работать с разметкой 3D-объектов — это было необходимо для полного самоуправления.
Компания собирается добиться полной интеграции FSD после окончания работы с автопилотом. Если бета-тесты окажутся успешными, Маск может представить полноценный автопилот для широкой общественности уже в конце 2020 года, отметили в Teslarati.
А какие чудесные коллизии и преступления нас ждут в будущем! Фальшивые дорожные знаки, чтобы манипулировать такими тачками, подмена сигнала GPS с той же целью...
(Нет, я не техно-пессимист, это реально интересное поле для размышлений)
А что сейчас мешает поставить фальшивый дорожный знак?
То, что человек не беспрекословно их слушается. А тут можно целую отрасль хакерства придумать - подбор конфигурации дороги и знаков, чтобы несколько робомобилей сталкивались, либо друг с другом, либо с "подставкой" и т.д.
Вы же понимаете, что они используют не только знаки в качестве ориентира? Есть ещё камеры, лидары, которые позволяют видеть дорожную обстановку. А ещё специальные алгоритмы, которые могут предугадывать траекторию движения объекта.
Просто лидары дорогие, а это ещё 10-20к к стоимости машины, поэтому и нет..
Православный
Ну вот было два мнения - тесла, что лидары слишком дорогие и будем делать все по камерам, и все остальные - что пока это до продакшена доедет, лидары уже подешевеют. Пока по скорости внедрения выглядит что все остальные правы
Ну и машины могут общаться между собой и делиться информацией, что также позволяет расширить простор для манёвра. В общем, описанные вами действия возможно, но они, скорее всего, не будут представлять какую-либо опасность.
А какой профит с этих столкновений? Ставить перед "обустроенной" подолжными знаками дорОгой ларек, чтобы продавать карты безопасных дорог?)
человеку на знаки поебать, если он знает, что они тут не к месту
Правила, как всегда, писаны для дураков. Чёткие пацаны руководствуются интуицией и личным опытом. Яж, блять, 25 лет за рулём, чё я после поллитра не доеду домой? Дорогу-то я знаю.
ты про россиян говоришь, а я вообще про людей.
но суть не меняется, людей фальшивыми знаками можно разве что на взятки разводить, потому и нет этого "обычные знаки же так часто пытаются подменить и обмануть человека".
зарядка стрёмно выглядит
Это инженерная версия из 2015г.
Осталось написать бота-тжника и с вами, кожанный мешок, тоже все будет решено)))
Жуткий корабль
Он уже есть.
Котик ботик я призываю тебя. Откликнись на мои мольбы и скинь милую фотку котика.
А кто вообще будет отвечать, если твоя машина управляемая ИИ от Маска кого-то собьет насмерть?