Рубрика развивается при поддержке HP logo
Технологии
Алексей Боржонов
3268

Стриминг Quibi закроется спустя полгода после открытия. Его создавали как «революционный» сервис для мобильных устройств Материал редакции

Но революции не произошло — во многом из-за пандемии коронавируса, считают создатели.

59 комментариев
В закладки

Стриминговый сервис с короткими видео Quibi закроется спустя полгода после запуска, первым это сообщил The Wall Street Journal, позже сервис подтвердил эту информацию Variety. СМИ утверждают, что проект не смог получить ожидаемую аудиторию и теперь его основатели хотят вернуть как можно больше денег инвесторам, а не рисковать ещё большими потерями.

Джеффри Катценберг (бывший руководитель Walt Disney Studios и сооснователь Dreamworks) и Маргарет Уитмен (бывшая глава eBay и Hewlett-Packard) запустили Quibi в апреле 2020 года и заявили его как «революционный сервис» для мобильных устройств. Стриминг, название которого образовано от Quick bites («перекусы»), показывал фильмы и сериалы, поделённые на короткие главы с хронометражем до 10 минут, а также новостные программы, чтобы пользователи могли смотреть их в дороге.

Ролики оптимизированы для отображения на экране как в горизонтальном, так и в вертикальном формате. Видео не обрезаются при повороте экрана и либо адаптируются к режиму, либо меняют формат происходящего на экране.

Катценберг утверждал, что подобный сервис, рассчитанный на потребление контента с мобильных устройств, будет популярным. Однако в июле аналитическое агентство Sensor Tower сообщало, что после трёхмесячного бесплатного периода подписку на Quibi оформили только 8% зрителей. The New York Times отмечает, что запуск стриминга произошёл во время пандемии коронавируса, когда большинство людей находились дома, поэтому его адаптация под смартфоны не была востребованной. Более того, пишет издание, пользователи жаловались, что не могут смотреть контент на телевизорах.

«Quibi основали для создания следующего поколения повествования», — цитирует Катценберга Variety. «Мы собрали творческую и инженерную команду мирового уровня, которая создала оригинальную платформу, основанную на революционных технологиях и IP, позволяющую потребителям просматривать премиум-контент совершенно по-новому». Однако, утверждает Катценберг, с момента запуска сервиса мир «кардинально изменился», и автономная бизнес-модель Quibi больше «нежизнеспособна».

#новости #quibi

Алексей Боржонов PLUS
+52 787
3
13
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["quibi","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 59, "likes": 13, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 225912, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 22 Oct 2020 10:10:09 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Промо
Киберпанк уже здесь. Что умеют протезы, экзоскелеты и другие устройства для людей с инвалидностью
Как технологии помогают людям с нарушениями здоровья.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
59 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ze Katze

15

Почему сервис называют "революционным"? Революции никакой нет, есть только урезание контента в угоду количеству просмотров. Вот только это не работает,со стороны пользователя я вообще не понимаю, зачем оно нужно. Да, и опять же, революции никакой нет. Серпа и молота не вижу 

Ответить

Groosha

Ze
12

На самом деле, маленькая "революция" там была. Странно, что @Алексей Боржонов про неё не упомянул: Quibi первой попыталась реализовать идею, что кто-то смотрит видео, держа телефон в портретном, а кто-то —- в ландшафтном режиме.
Весь контент снят так, что можно прям на ходу поворачивать экран и видеть то больше по вертикали, то по горизонтали (по ссылке ниже есть демо).

Quibi app review: shifting landscape
The "Turnstyle" rotation feature is clever, but the lack of a TV app stings.
www.theverge.com
Ответить

Алексей Боржонов

Groosha
1

Спасибо

Ответить

Слава Инженеров

Ze
4

А тикток в свое время ты бы понял?

Ответить

Илья Гераськин

Слава
1

Если бы тикток не платил правообладателям миллионы долларов за музыку, его бы никто не понял

Ответить

Дмитрий Чехов

Илья
1

Да там бОльшая часть контента без музыки, а если и с музыкой, то это сомнительные ремиксы от ноунеймов с ютуба/саундклауда.

Ответить

Oldfag TV

Ze
1

Никакого урезания контента нет (точнее, не было бы), для лучшего понимания рекомендую ознакомиться с разбором по ссылке. Хотя бы с подзаголовка "как Quibi будет работать с контентом"
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/article/videoservis-quibi-novaya-revolyutsiya-na-ott-rynke/

ÐÐ¾ÑÐµÐ¼Ñ Quibi â ÑÐ°Ð¼Ð¾Ðµ…
Ð­ÐºÑÐ¿ÐµÑÑÑ, Ð¾Ð±ÑÑÐ¶Ð´Ð°Ð²ÑÐ¸Ðµ OTT-ÑÐµÑÐ²Ð¸ÑÑ Ð² ÑÐ¾Ð´Ðµ ÐºÐ¾Ð½ÑÐµÑÐµÐ½ÑÐ¸Ð…
telesputnik.ru
Ответить

Отдельный якорь

13

Клиповое мышление возвести в абсолют. Скоро у зумеров внимания не хватит посмотреть целиком 20 минут ситкома

Ответить

Благополучный звук

Отдельный
6

До этого говорили, что компьютер отупляет; до этого говорили, что телевизор отупляет; до этого говорили, что радио отупляет; до этого говорили, что газеты отупляют; до этого говорили, что книги отупляют; до этого говорили, что театр отупляет... дальше не помню, совсем отупел. @Alexei Kuksin что отупляло ещё раньше?

Ответить

Alexei Kuksin

Благополучный
3

Земледелие и скотоводство. Нет ничего глупее этих занятий. Нормальные парни неделями бредут через огромные расстояния, выслеживают зверя, получают раны, а не долбят сучковатой палкой землю посадить туда зернышко.

Ответить

Оборонный Илья

Alexei
0
Ответить

Oldfag TV

Благополучный
2

Когда соплеменник по голове палкой ебнет.

Ответить

Евгений Клочков

Благополучный
2

разумеется
но проблема с невозможностью концентрировать внимание есть и она массовая
и ее поддерживает вот такой способ передачи информации

Ответить

Ваша Закладко

Благополучный
0

отупление

Ответить

Ваша Закладко

Отдельный
0

15-секундные сериалы 

Ответить

Обосранный унитаз

–5

Революции, как и в Лукашлэнде, не получилось

Ответить

Oldfag TV

Обосранный
31

Космический уровень приплетания.

Ответить

Обосранный унитаз

Oldfag
1

@Космический кот 

Ответить

Космический кот

Обосранный
1

Не не не, я не достиг ещё такого уровня приплетания.

Ответить

Евгений Клочков

Oldfag
0

Интергалактический

Ответить

Костя Васильев

Обосранный
7

Я бы сказал, что они были рядом с унитазом, но обосрались прямо в штаны

Ответить

Обосранный унитаз

Костя
2

Чему я на самом деле охуенно рад *довольно журчит водой*

Ответить

Дитковский

8

Но революции не произошло — во многом из-за пандемии коронавируса.

Буду считать удобные отмазки интернет-компаний.

Ответить

Евгений Мартынов

Дитковский
2

Странно, что не связали закрытие сервиса со "снижением карбонового следа" и прочим экобуллшитом.

Ответить

Ваша Закладко

Дитковский
0

эт самое горячее сейчас везде. например Батенька набрал микрокредитов до короны и тоже винит её

Ответить

Oldfag TV

3

 Quick bites («быстрые укусы»)

Это "перекус на ходу".

Ответить

Ваша Закладко

Oldfag
1

гастрит мозга

Ответить

Евгений Клочков

3

Когда узнаешь про новый сервис в момент его закрытия

Ответить

Международный микроскоп

1

Изначально идея говно и никакое отсутствие пандемии тут не помогло бы.
Смотреть сериал или фильм короткими отрывками - верх извращения

Ответить

Теплый щит

Международный
1

Ну на ТВ так и показывают - 10 минут фильма + рекламный блок.
Всегда это раздражало дико. Если я сажусь смотреть фильм - я смотрю фильм, и мне неинтересно, что семья Петровых отстирала собачье говно только порошком Тайд

Ответить

Международный микроскоп

Теплый
3

вот именно поэтому, до всяких легальных сервисов без рекламы, я предпочитал скачивать фильмы и сериалы, а не смотреть на каловых сезонварах и прочих говносайтах, закрывая через каждые пять минуть всплывающие баннеры.
Ютуб в этом отношении уже догнал ТВ, кстати.

Ответить

Теплый щит

Международный
1

Ютуб в этом отношении уже догнал ТВ, кстати

Ну за 200р в месяц от рекламы там можно избавиться, на ТВ такое не предлагают, за исключением нескольких платных каналов.
Но подобное решение всегда напоминало мне серию Черного зеркала:

Ответить

Blahblah Pooh

Международный
0

Так они еще и топили только за вертикальный контент. Похоже, бумеры решили понравиться тиктокерам.
Ответ Quibi: показывать только вертикальный короткий контент, очень популярный сейчас благодаря развитию соцсетей

Ответить

alexferman

2

фильмы и сериалы, поделённые на короткие главы с хронометражем до 10 минут

На каких дигродов это было рассчитано?

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
1

На бедняг, у которых мобилка в руке усугубила и так тяжелый СДВГ

Ответить

Metalcoreman

alexferman
0

на очень занятых людей с постоянной мобилой в руках

Ответить

Теплый щит

Metalcoreman
1

Такие не смотрят сериалы по 10 минут.
Рассчитано на тех, кто в маршрутке/метро на учебу/работу едет и не знает, чем себя занять.

Ответить

Metalcoreman

Теплый
0

у таких людей обычно есть время на вечерний телик. не подходит

Ответить

Буржуазный Слава

Теплый
0

те сидят в инстаграме/тиктоке, играют, читают, общаются. 

Ответить

Благополучный звук

Буржуазный
0

Инстаграм - мусорка из стевых маркетингов, тикток для ещё более тупых, игры дополнительно отупляют, читать при движении вредно для зрения, общаться - вообще отвратительно. Сериальчики - топ.

Ответить

alexferman

Metalcoreman
0

Непонятнее этого для меня только аудиокниги по философии или научпопу

Ответить

Благополучный звук

alexferman
0

На тех же, что топили за 16:9 при богопосланном 4:3

Ответить

Oldfag TV

2

Жаль, конечно, идея была интересной.

Ответить

плюшевый батон

1

Есть ощущение, что ни один сервис, у которого четко сформулирована цель — не выстреливал. В том же тиктоке, прости господи, людям дают инструмент, а они крутят и подстраиваю его под ролики про ремонт машин, в то время как он создан для роликов с танцами и липсинками.

Ответить

Ваша Закладко

плюшевый
0

просто при кастдеве лажают с определением проблем юзеров

Ответить

плюшевый батон

Ваша
0

Ну если так переформулировать то да, кастомер девелопмент в доставке контента сосет. Контент это не про потребности, а про предложение.

Ответить

German Baymuradov

0

Надеюсь уже отснятые эпизоды Reno 911 не всрутся

Ответить

Oldfag TV

German
0

Видимо, выйдут на каком-то другом сервисе. У Qubi почитай что весь контент был не собственный, а лицензированный.

Ответить

German Baymuradov

Oldfag
2

Леннон (Дэнгл) говорил, что у Quibi они эксклюзивом на два года (это для седьмого сезона, который уже вышел), после чего их можно смонтировать в нормальные эпизоды и показывать, где захочется. Но сейчас снимается восьмой сезон и что с ним будет, пока мне неясно. Другим стримингам эти огрызки по 8 минут вряд ли пригодятся.

Ответить

Max Diviani

German
0

О, я бы посмотрел их обычными эпизодами на каком-нибудь нетфлюхе. По 8 минут как-то не хотелось, хотя и был приятно удивлён возвращению 

Ответить

aliftin

0

Им нужно было делать упор на анимацию или вложиться в создателей веб сериалов, дать им денег и переманить с YouTube. Они же попытались пилить фильмы на куски и продавать их. Можно было попробовать делать контент с вертикальной ориентацией экрана, как тик-ток, только осмысленно. Так или иначе, в том виде который у него был на релизе это все нахуй не нужно. 

Ответить

Валентин Жетонофф

aliftin
0

они это и делали. У них были своие сериалы, как ты и описываешь)
Только нахуя хто в пандемию, если огромная часть рынка сидит дома и им смотреть сериалы "для дороги" нахуц не надо?)

Ответить

aliftin

Валентин
0

Это были не сериалы, а фильмы попиленные на части. Они пизиционировали его как "сел в автобус, посмотрел серию за 10 минут и пошёл дальше", но это нихуя не работало, потому что в сериалах был сквозной сюжет. 

Ответить

Валентин Жетонофф

aliftin
1

нет, они делали экслюзивные сериалы, где серия длиться 10-15 минут в разных форматах просмотра. Их было штук 10, но они выходили постоянно. Плюс нарезка фильмов обычных, как ты говоришь.

Ответить

Трудовой пистолет

0

К успеху шли, не фартануло

Ответить

Космический кот

0

Его Трамп что ли закрыл?

Ответить

Благополучный звук

0

На нём же, вроде, хотели выпустить сериал (возможно аниме) по игре Ingress (это вам не Pokémon GO, там думать надо) .
Придётся довольствоваться только версией от Netflix.
https://www.netflix.com/ru/title/80992853

Ingress: новая реальность | Официальный веб-сайт…
Ученые открывают загадочное вещество, способное влиять на человеческий разум. Две группировки…
www.netflix.com
Ответить

Кирилл

0

Охуенный слоган к сервису пацаны - "У вас мало времени, мы в вас это ценим" (С) 

Ответить

АТВ

0

У меня такое ощущение, что создатели сервиса вспомнили юность, когда на Ютьюбе можно был выкладывать фрагменты по 15 минут и так было выложено много фильмов и сериалов типа Симпсонов. Нарезками. Лично я не вижу особо смысла в таком, это абсурд клипового мышления , доведенный до ещё большего абсурда. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России за сутки выявили больше 16 тысяч заболевших коронавирусом. Это рекорд
Умерли 269 человек.
154
Новости
Умер протоиерей Димитрий Смирнов
Ему было 69 лет.
350
Интернет
Петербургский бар критикуют за сексизм и гомофобию. В ответ на твит арт-директор приехал «разбираться» лично
В соцсетях вспомнили и другие противоречивые акции бара, арт-директор которого предложил критикам «прийти к консенсусу или дать п***ы».
223
Популярное за три дня
Новости
В Курской области школьница вручила повестки 30 призывникам. В военкомате остались довольны её работой
Ей дали грамоту и отметили, что могут и дальше привлекать к таким задачам девушек-волонтёров.
410
Интернет
Мем: Белый кот качает головой под ностальгическую музыку
Сначала герой шутки радовался счастливым случайностям, а теперь вспоминает любимые клипы и саундтреки из культовых видеоигр.
68
Интернет
Житель Индианаполиса украсил дом мемом «This is fine» на Хэллоуин
Идеальная декорация для 2020 года.
10
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Joseph Knecht

Красноярца, который распылил…

ЯМЫ Серёжа

Запись в подсайте Twitter

user

Красноярца, который распылил…

Олег Ивахнов

Красноярца, который распылил…

Рыжий

Красноярца, который распылил…

Ваша Закладко

Стриминг Quibi закроется спустя…

Bad Mother Fucker

Запись в подсайте Ссылки

NightmareZ

Запись в подсайте Twitter

Кто это

Запись в подсайте Новости

Евгений Глебов…

Красноярца, по ошибке…

Bad Mother Fucker

Спустя год после муниципальных…

Елена Комарова

Бесплатный логотип за…

Космический кот

Запись в подсайте Новости

Sergey Korneev

Красноярца, по ошибке…

Андрей Малинин

«Они дети Божьи»: папа римский…

Nikolay Vasiliev

Красноярца, по ошибке…
null