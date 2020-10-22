Стриминг Quibi закроется спустя полгода после открытия. Его создавали как «революционный» сервис для мобильных устройств Материал редакции
Но революции не произошло — во многом из-за пандемии коронавируса, считают создатели.
Стриминговый сервис с короткими видео Quibi закроется спустя полгода после запуска, первым это сообщил The Wall Street Journal, позже сервис подтвердил эту информацию Variety. СМИ утверждают, что проект не смог получить ожидаемую аудиторию и теперь его основатели хотят вернуть как можно больше денег инвесторам, а не рисковать ещё большими потерями.
Джеффри Катценберг (бывший руководитель Walt Disney Studios и сооснователь Dreamworks) и Маргарет Уитмен (бывшая глава eBay и Hewlett-Packard) запустили Quibi в апреле 2020 года и заявили его как «революционный сервис» для мобильных устройств. Стриминг, название которого образовано от Quick bites («перекусы»), показывал фильмы и сериалы, поделённые на короткие главы с хронометражем до 10 минут, а также новостные программы, чтобы пользователи могли смотреть их в дороге.
Ролики оптимизированы для отображения на экране как в горизонтальном, так и в вертикальном формате. Видео не обрезаются при повороте экрана и либо адаптируются к режиму, либо меняют формат происходящего на экране.
Катценберг утверждал, что подобный сервис, рассчитанный на потребление контента с мобильных устройств, будет популярным. Однако в июле аналитическое агентство Sensor Tower сообщало, что после трёхмесячного бесплатного периода подписку на Quibi оформили только 8% зрителей. The New York Times отмечает, что запуск стриминга произошёл во время пандемии коронавируса, когда большинство людей находились дома, поэтому его адаптация под смартфоны не была востребованной. Более того, пишет издание, пользователи жаловались, что не могут смотреть контент на телевизорах.
«Quibi основали для создания следующего поколения повествования», — цитирует Катценберга Variety. «Мы собрали творческую и инженерную команду мирового уровня, которая создала оригинальную платформу, основанную на революционных технологиях и IP, позволяющую потребителям просматривать премиум-контент совершенно по-новому». Однако, утверждает Катценберг, с момента запуска сервиса мир «кардинально изменился», и автономная бизнес-модель Quibi больше «нежизнеспособна».
Почему сервис называют "революционным"? Революции никакой нет, есть только урезание контента в угоду количеству просмотров. Вот только это не работает,со стороны пользователя я вообще не понимаю, зачем оно нужно. Да, и опять же, революции никакой нет. Серпа и молота не вижу
На самом деле, маленькая "революция" там была. Странно, что @Алексей Боржонов про неё не упомянул: Quibi первой попыталась реализовать идею, что кто-то смотрит видео, держа телефон в портретном, а кто-то —- в ландшафтном режиме.
Весь контент снят так, что можно прям на ходу поворачивать экран и видеть то больше по вертикали, то по горизонтали (по ссылке ниже есть демо).
А тикток в свое время ты бы понял?
Если бы тикток не платил правообладателям миллионы долларов за музыку, его бы никто не понял
Да там бОльшая часть контента без музыки, а если и с музыкой, то это сомнительные ремиксы от ноунеймов с ютуба/саундклауда.
Никакого урезания контента нет (точнее, не было бы), для лучшего понимания рекомендую ознакомиться с разбором по ссылке. Хотя бы с подзаголовка "как Quibi будет работать с контентом"
https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/article/videoservis-quibi-novaya-revolyutsiya-na-ott-rynke/
Благополучный звук
До этого говорили, что компьютер отупляет; до этого говорили, что телевизор отупляет; до этого говорили, что радио отупляет; до этого говорили, что газеты отупляют; до этого говорили, что книги отупляют; до этого говорили, что театр отупляет... дальше не помню, совсем отупел. @Alexei Kuksin что отупляло ещё раньше?
Земледелие и скотоводство. Нет ничего глупее этих занятий. Нормальные парни неделями бредут через огромные расстояния, выслеживают зверя, получают раны, а не долбят сучковатой палкой землю посадить туда зернышко.
разумеется
но проблема с невозможностью концентрировать внимание есть и она массовая
и ее поддерживает вот такой способ передачи информации
Революции, как и в Лукашлэнде, не получилось
Космический уровень приплетания.
Я бы сказал, что они были рядом с унитазом, но обосрались прямо в штаны
Но революции не произошло — во многом из-за пандемии коронавируса.
Буду считать удобные отмазки интернет-компаний.
Странно, что не связали закрытие сервиса со "снижением карбонового следа" и прочим экобуллшитом.
эт самое горячее сейчас везде. например Батенька набрал микрокредитов до короны и тоже винит её
Quick bites («быстрые укусы»)
Это "перекус на ходу".
Ну на ТВ так и показывают - 10 минут фильма + рекламный блок.
Всегда это раздражало дико. Если я сажусь смотреть фильм - я смотрю фильм, и мне неинтересно, что семья Петровых отстирала собачье говно только порошком Тайд
Международный микроскоп
вот именно поэтому, до всяких легальных сервисов без рекламы, я предпочитал скачивать фильмы и сериалы, а не смотреть на каловых сезонварах и прочих говносайтах, закрывая через каждые пять минуть всплывающие баннеры.
Ютуб в этом отношении уже догнал ТВ, кстати.
Ютуб в этом отношении уже догнал ТВ, кстати
Ну за 200р в месяц от рекламы там можно избавиться, на ТВ такое не предлагают, за исключением нескольких платных каналов.
Но подобное решение всегда напоминало мне серию Черного зеркала:
Так они еще и топили только за вертикальный контент. Похоже, бумеры решили понравиться тиктокерам.
Ответ Quibi: показывать только вертикальный короткий контент, очень популярный сейчас благодаря развитию соцсетей
фильмы и сериалы, поделённые на короткие главы с хронометражем до 10 минут
На каких дигродов это было рассчитано?
На бедняг, у которых мобилка в руке усугубила и так тяжелый СДВГ
на очень занятых людей с постоянной мобилой в руках
Теплый щит
Такие не смотрят сериалы по 10 минут.
Рассчитано на тех, кто в маршрутке/метро на учебу/работу едет и не знает, чем себя занять.
Буржуазный Слава
те сидят в инстаграме/тиктоке, играют, читают, общаются.
Благополучный звук
Инстаграм - мусорка из стевых маркетингов, тикток для ещё более тупых, игры дополнительно отупляют, читать при движении вредно для зрения, общаться - вообще отвратительно. Сериальчики - топ.
Непонятнее этого для меня только аудиокниги по философии или научпопу
Есть ощущение, что ни один сервис, у которого четко сформулирована цель — не выстреливал. В том же тиктоке, прости господи, людям дают инструмент, а они крутят и подстраиваю его под ролики про ремонт машин, в то время как он создан для роликов с танцами и липсинками.
просто при кастдеве лажают с определением проблем юзеров
Ну если так переформулировать то да, кастомер девелопмент в доставке контента сосет. Контент это не про потребности, а про предложение.
Надеюсь уже отснятые эпизоды Reno 911 не всрутся
Леннон (Дэнгл) говорил, что у Quibi они эксклюзивом на два года (это для седьмого сезона, который уже вышел), после чего их можно смонтировать в нормальные эпизоды и показывать, где захочется. Но сейчас снимается восьмой сезон и что с ним будет, пока мне неясно. Другим стримингам эти огрызки по 8 минут вряд ли пригодятся.
О, я бы посмотрел их обычными эпизодами на каком-нибудь нетфлюхе. По 8 минут как-то не хотелось, хотя и был приятно удивлён возвращению
Им нужно было делать упор на анимацию или вложиться в создателей веб сериалов, дать им денег и переманить с YouTube. Они же попытались пилить фильмы на куски и продавать их. Можно было попробовать делать контент с вертикальной ориентацией экрана, как тик-ток, только осмысленно. Так или иначе, в том виде который у него был на релизе это все нахуй не нужно.
они это и делали. У них были своие сериалы, как ты и описываешь)
Только нахуя хто в пандемию, если огромная часть рынка сидит дома и им смотреть сериалы "для дороги" нахуц не надо?)
нет, они делали экслюзивные сериалы, где серия длиться 10-15 минут в разных форматах просмотра. Их было штук 10, но они выходили постоянно. Плюс нарезка фильмов обычных, как ты говоришь.
На нём же, вроде, хотели выпустить сериал (возможно аниме) по игре Ingress (это вам не Pokémon GO, там думать надо) .
Придётся довольствоваться только версией от Netflix.
https://www.netflix.com/ru/title/80992853
У меня такое ощущение, что создатели сервиса вспомнили юность, когда на Ютьюбе можно был выкладывать фрагменты по 15 минут и так было выложено много фильмов и сериалов типа Симпсонов. Нарезками. Лично я не вижу особо смысла в таком, это абсурд клипового мышления , доведенный до ещё большего абсурда.