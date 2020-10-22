Но революции не произошло — во многом из-за пандемии коронавируса, считают создатели.

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Стриминговый сервис с короткими видео Quibi закроется спустя полгода после запуска, первым это сообщил The Wall Street Journal, позже сервис подтвердил эту информацию Variety. СМИ утверждают, что проект не смог получить ожидаемую аудиторию и теперь его основатели хотят вернуть как можно больше денег инвесторам, а не рисковать ещё большими потерями.

Джеффри Катценберг (бывший руководитель Walt Disney Studios и сооснователь Dreamworks) и Маргарет Уитмен (бывшая глава eBay и Hewlett-Packard) запустили Quibi в апреле 2020 года и заявили его как «революционный сервис» для мобильных устройств. Стриминг, название которого образовано от Quick bites («перекусы»), показывал фильмы и сериалы, поделённые на короткие главы с хронометражем до 10 минут, а также новостные программы, чтобы пользователи могли смотреть их в дороге.

Ролики оптимизированы для отображения на экране как в горизонтальном, так и в вертикальном формате. Видео не обрезаются при повороте экрана и либо адаптируются к режиму, либо меняют формат происходящего на экране.

Катценберг утверждал, что подобный сервис, рассчитанный на потребление контента с мобильных устройств, будет популярным. Однако в июле аналитическое агентство Sensor Tower сообщало, что после трёхмесячного бесплатного периода подписку на Quibi оформили только 8% зрителей. The New York Times отмечает, что запуск стриминга произошёл во время пандемии коронавируса, когда большинство людей находились дома, поэтому его адаптация под смартфоны не была востребованной. Более того, пишет издание, пользователи жаловались, что не могут смотреть контент на телевизорах.