Huawei представила Mate 40 Pro. Первый взгляд, возможно, на последний флагман компании Материал редакции
Компания уже долгое время испытывает проблемы из-за санкций США, но теперь окончательно лишилась доступа к новым процессорам.
Huawei представила три флагманских смартфона Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. Главной в линейке стала Pro-модель: две других модели лишь незначительно отличаются от неё возможностями. TJ провёл несколько дней с Mate 40 Pro до анонса и рассказывает о флагмане, который может стать последним в своём роде из-за санкций США.
Камеры — как снимают и какие особенности
По характеристикам камер Mate 40 Pro почти не отличается от P40 Pro, который представили весной 2020 года. Как и в предыдущих поколениях линейки Mate, камеры разместили в круглом блоке на задней части устройства.
Смартфон получил четыре сенсора: RYYB-камеру на 50 МП, телефото-объектив с пятикратным приближением на 12 МП, сверхширокоугольную камеру на 20 МП и ToF-сенсор глубины. Основная и телефото-камеры Mate 40 Pro по всем показателям повторяют P40 Pro, но сверхширокоугольная линза отличается разрешением.
Она получила 20 МП вместо 40, как у весеннего флагмана. Но Huawei заявила, что поработала над программной обработкой снимков с сенсора и утверждает, что её камера единственная в мире делает снимки без типичных для ultra-wide искажений.
Фотографии с Mate 40 Pro
Новой линзой для исправления искажений оснастили и фронтальную камеру — это позволит сохранять пропорции группы людей в кадре, даже если они оказались в краю кадра. На фронтальную камеру теперь также можно записывать видео в замедленной съёмке вплоть до 240 кадров в секунду.
По ощущениям от первых снимков и видео, камеры не изменились, хотя сам процесс съёмки и автоматической пост-обработки происходит быстрее и плавнее — вероятно, это заслуга нового процессора. Зум во время записи видео также стал намного плавнее и не так сильно «перескакивает» с камеры на камеру во время приближения картинки.
В Huawei утверждают, что главной особенностью Mate 40 Pro и Pro+ стало высокое качество видеосъёмки. Основная и фронтальная камеры смартфона теперь записывают видео с технологией XD Fusion HDR — это обеспечивает оптимальный баланс экспозиции даже в сверхконтрастном окружении, пояснили в компании.
Все смартфоны линейки также оснастили направленными микрофонами Audio Focus и Audio Zoom. Они позволяют качественно записывать звук и «приближать» его вместе с картинкой, а также убирать шумы в зависимости от того, на что фокусируется камера. Сильнее всего функция пригодится в шумных местах или на людных мероприятиях, например, на концертах.
Дисплей и общий дизайн — возвращение к истокам
В Mate 40 Pro обновили дизайн: смартфон лишился «чёлки», ей на смену пришёл небольшой вырез внутри экрана, как в Huawei P40 Pro. В нём разместили датчики для разблокировки через распознавание лиц и две фронтальных камеры — обычную и сверхширокоугольную.
Компания вновь внедрила дисплей-«водопад»: Mate 40 Pro оснастили 6,76-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772 x 1344 пикселей и частотой обновления 90 Гц, в этот раз его края загнули на 88 градусов. Практической пользы от такого дисплея нет: края по бокам «зеленят» и уходят в темноту из-за слишком большого и резкого скругления — это даже вызывает дискомфорт. Сбоку экран выглядит лучше, но пользоваться им с этого угла будет неудобно.
В Mate 40 Pro Huawei откатила многие смелые решения, заложенные в Mate 30. Например, вернула верхний спикер: в прошлом поколении его убрали в пользу динамика под экраном. Также вернули физические кнопки громкости и включения, вместо которых в Mate 30 использовали виртуальные клавиши с тактильным откликом.
Huawei также начала наносить защитную плёнку на экраны новых флагманов. Однако из-за формы дисплея Mate 40 Pro это тоже может вызывать дискомфорт: защита не закрывает углы, поэтому остаётся ощущение, что на экране либо царапина, либо волос — плёнка контрастирует и выделяется.
Мне на тест попалась версия в «мистическом серебряном» цвете
— самая любопытная из всей линейки. Задняя крышка в этом цвете переливается сразу множеством пастельных цветов в зависимости от того, как на неё падает свет. Это выглядит и ощущается приятно, к тому же в этот раз Huawei выбрала спокойные тона, а не что-то вызывающее.
Процессор, аккумулятор и система — быстрее, мощнее, плавнее
Mate 40 Pro работает на новом процессоре Kirin 9000 — 5-нанометровом чипе разработки Huawei с поддержкой 5G. В компании утверждают, что в нём содержится 15,3 миллиарда транзисторов — на 30% больше, чем в последнем процессоре Apple A14. Mate 40 Pro также получил 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, аккумулятор на 4400 мА•ч и сканер отпечатков пальцев под экраном.
В комплекте со смартфоном Huawei кладёт наушники и новую сверхбыструю зарядку на 66 ватт: она может зарядить смартфон целиком за полчаса и отличается оранжевым цветом USB-коннектора. Mate 40 Pro также поддерживает беспроводную зарядку на мощности до 50 ватт — он заряжается до 100% за 47 минут.
Цены и дата старта продаж
Mate 40 и Mate 40 Pro Plus получили ту же технологию экрана, проводной и беспроводной зарядки и почти те же ёмкости батарей, они отличаются лишь отдельными нюансами. В премиальной модели есть два дополнительных модуля камеры: для трёхкратного и 10-кратного оптического приближения. Pro Plus также оснащён 12 ГБ оперативной памяти против восьми у основной модели.
В Mate 40 аккумулятор чуть меньше, чем в Pro, смартфон также поддерживает лишь 40-ваттную проводную зарядку и работает на более слабом процессоре Kirin 9000E — в нём на два GPU-ядра меньше и более слабый NPU для работы с машинным обучением. Устройство не поддерживает беспроводную зарядку, и оснащено более слабыми камерами: основной, как у Pro, но сверхширокоугольной на 16 МП и телефото-объективом лишь с трёхкратным увеличением.
Mate 40 Pro будет доступен в трёх цветах — «мистическом» серебре, чёрном и белом керамическом, а также в варианте с искусственной кожей. В Huawei не уточнили дату старта продаж смартфонов или российские цены, однако пообещали, что в этот раз устройство доедет до России.
Смартфоны выпустят в ограниченном количестве стран по цене от 899 евро за Mate 40, 1199 евро за Mate 40 Pro и 1399 евро за Mate 40 Pro+.
Если бы меня попросили описать андроид одним фото
Фоткает неплохо, на вид ночные фото не хуже моего note 20. Жаль что дизайн такое говно и рамки эти адские скруглённые на бок, которые и читать мешают и срабатываний случайных добавляют, это сразу стоппер чтоб не покупать, слава богу самсунг от этого избавился
@Дамир Камалетдинов ты хоть расскажи в двух словах тебе самому, субъективно, как ваще? И еще, а водопадный экран ловит случайные касания?