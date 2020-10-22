Сбер выложил в открытый доступ первую русскоязычную модель для обучения нейросети GPT-3 Материал редакции
Её можно обучить на русской литературе, новостях и «Википедии».
Сбер выложил в открытый доступ русскоязычную модель для генерации текстов GPT-3 Large с 760 миллионами параметров. Об этом на «Хабре» рассказал управляющий директор департамента SberDevices Сергей Марков.
В русскоязычный обучающий корпус суммарным объёмом свыше 600 гигабайтов вошли русская литература, русская и английская «Википедии», новостные сайты и сайты с вопросами и ответами, публичные разделы Pikabu, материалы научно-популярного сайта 22century.ru и банковского «Банки.ру», а также корпус Omnia Russica. Чтобы научить GPT-3 обрабатывать программный код, Сбер включил в обучающий корпус модели данные из GitHub и StackOverflow.
«Если в оригинальном корпусе, использованном OpenAI, соотношение английского и других языков составляет 93:7, то в нашем случае соотношение русского и других языков составляет примерно 9:1», — подчеркнул Марков.
В компании отметили, что это первый обучающий корпус на русском языке. Проектом занимались SberDevices, SberCloud, занимающийся сопровождением суперкомпьютера «Кристофари», и команда AGI NLP.
В мае 2020 года OpenAI представила третью версию языковой модели GPT. Она способна не только генерировать тексты (в том числе стихи, шутки и литературные пародии), но и исправлять грамматические ошибки, вести диалоги и писать программный код.
По заголовку я сначало подумал, что "Сбер выложил в открытый доступ... персональные данные пользователей".
одно другого не отменяет
У редакторов TJ не возникает неприятного предчувствия своей скорой ненужности?)
Комментаторов будет заменить ещё проще, чему я доказательство
Кто я?
@кто это
Нейромедуза уже неиронично лучше любых новостей кроме панорамы
@Артём Мазанов уведомление
это наезд или да?
Ну всё, теперь халявных подписок лишится и золотой состав TJ. Надо только дообучить её на дампе срачей Меглина с Пихто. @Denis Shiryaev подсуетишься?
В русскоязычный обучающий корпус суммарным объёмом свыше 600 гигабайтов вошли русская литература, русская и английская «Википедии», новостные сайты и сайты с вопросами и ответами, публичные разделы Pikabu, материалы научно-популярного сайта 22century.ru и банковского «Банки.ру», а также корпус Omnia Russica
Понятно, скачали интернет
Примеры из README не впечатляют:
Context: на словах ты лев толстой
ruGPT2048: а в сущности, - ты тоже не дурак, просто так же, как и твой человек, то есть твоя "жизнь", а также как и ты думаешь по-настоящему "ты" и есть твои "жизнь" или "выбор" в отношении твоего положения.
Context: как же джокер ты хитер
ruGPT2048: или автор книги по бизнесу!
Context: на словах ты лев толстой
ruGPT2Large: на словах ты лев толстой кожи, а в деле — просто тряпка!