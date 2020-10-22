Рубрика развивается при поддержке HP logo
Технологии
Ольга Щербинина
2125

Сбер выложил в открытый доступ первую русскоязычную модель для обучения нейросети GPT-3 Материал редакции

Её можно обучить на русской литературе, новостях и «Википедии».

30 комментариев
В закладки

Сбер выложил в открытый доступ русскоязычную модель для генерации текстов GPT-3 Large с 760 миллионами параметров. Об этом на «Хабре» рассказал управляющий директор департамента SberDevices Сергей Марков.

В русскоязычный обучающий корпус суммарным объёмом свыше 600 гигабайтов вошли русская литература, русская и английская «Википедии», новостные сайты и сайты с вопросами и ответами, публичные разделы Pikabu, материалы научно-популярного сайта 22century.ru и банковского «Банки.ру», а также корпус Omnia Russica. Чтобы научить GPT-3 обрабатывать программный код, Сбер включил в обучающий корпус модели данные из GitHub и StackOverflow.

«Если в оригинальном корпусе, использованном OpenAI, соотношение английского и других языков составляет 93:7, то в нашем случае соотношение русского и других языков составляет примерно 9:1», — подчеркнул Марков.

В компании отметили, что это первый обучающий корпус на русском языке. Проектом занимались SberDevices, SberCloud, занимающийся сопровождением суперкомпьютера «Кристофари», и команда AGI NLP.

В мае 2020 года OpenAI представила третью версию языковой модели GPT. Она способна не только генерировать тексты (в том числе стихи, шутки и литературные пародии), но и исправлять грамматические ошибки, вести диалоги и писать программный код.

Нейросеть GPT-3 от OpenAI пишет стихи, музыку и…
Алгоритм выдаёт текст, который лишь кажется осмысленным, и на самом деле просто связывает уже…
tjournal.ru

#новости #нейросети #сбер

Ольга Щербинина PLUS
+51 725
но есть и хорошие новости?
7
1
19
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438"], "comments": 30, "likes": 19, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 226011, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 22 Oct 2020 16:32:20 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Космический кот

19

По заголовку я сначало подумал, что "Сбер выложил в открытый доступ... персональные данные пользователей".

Ответить

Вова А.

Космический
0

одно другого не отменяет

Ответить

Космический кот

Вова
1

Ты думаешь под "шумок" слили?

Ответить

alexferman

3

У редакторов TJ не возникает неприятного предчувствия своей скорой ненужности?)

Ответить

Ольга Щербинина

alexferman
23

Лишь бы у комментаторов не возникало такого предчувствия 

Ответить

alexferman

Ольга
0

Комментаторов будет заменить ещё проще, чему я доказательство

Ответить

Ze Katze

alexferman
0

Кто я?
@кто это

Ответить

Кто это

Ze
1

alexferman еще известен как: alexferman, pedobear

Ответить

Космический кот

Кто
1

Pedobear? Я так и знал!

Ответить

Символический

Космиче…
0

@кто это

Ответить

Кто это

Символи…
–1

Я не знаю других имен Космический кот

Ответить

Незначительный

Кто
0

@Кто это

Ответить

Кто это

Незначи…
0

Я не знаю других имен Кто это

Ответить

Bulky Blackcrappie

alexferman
0

Педофильская нейросеть! 😱😱😱

прошу прощения

Ответить

Like.no.other

Ольга
0

Днем светит Солнце

Ответить

Незначительный пришелец

Ольга
0

публичные разделы Pikabu

Не дождётесь.

Ответить

Егор Егоров

Ольга
0

Так а мы уже это проходили!

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
1

Нейромедуза уже неиронично лучше любых новостей кроме панорамы

Ответить

Космический кот

Евгений
0

@Артём Мазанов уведомление

Ответить

Евгений Клочков

Космический
0

это наезд или да?

Ответить

Космический кот

Евгений
0

И это не новость ИА "Панорама"

Ответить

Космический кот

alexferman
0

Намекаешь на бунт?

Ответить

Илья Барышников

1

Ну всё, теперь халявных подписок лишится и золотой состав TJ. Надо только дообучить её на дампе срачей Меглина с Пихто. @Denis Shiryaev подсуетишься?

Ответить

Отдельный якорь

1

В русскоязычный обучающий корпус суммарным объёмом свыше 600 гигабайтов вошли русская литература, русская и английская «Википедии», новостные сайты и сайты с вопросами и ответами, публичные разделы Pikabu, материалы научно-популярного сайта 22century.ru и банковского «Банки.ру», а также корпус Omnia Russica

Понятно, скачали интернет 

Ответить

I K

1

Сделайте статью какие проекты будут сделаны(на русском языке).

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Пикабу хорошему не научит

Ответить

Образованный ключ

0

че делать куда нажать как обучить

Ответить

Незначительный пришелец

Образованный
0

Дергай за канат

Ответить

Ринат Еникеев

0

Ждем текстовую РПГ на русском)

Ответить

Сергей Низовцев

0

Примеры из README не впечатляют:

Context: на словах ты лев толстой
ruGPT2048: а в сущности, - ты тоже не дурак, просто так же, как и твой человек, то есть твоя "жизнь", а также как и ты думаешь по-настоящему "ты" и есть твои "жизнь" или "выбор" в отношении твоего положения.

Context: как же джокер ты хитер
ruGPT2048: или автор книги по бизнесу!

Context: на словах ты лев толстой
ruGPT2Large: на словах ты лев толстой кожи, а в деле — просто тряпка!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Две песни экс-участника ДДТ признали экстремистскими. В них нашли «прямое побуждение к уничтожению системы»
Минюст внёс в список экстремистских материалов две песни группы «Электрические партизаны» — «Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)».
139
Новости
The New Yorker отстранил журналиста за мастурбацию во время рабочего звонка в Zoom
Он заявил, что думал, что его никто не видит.
153
Дизайн и архитектура
Бесплатный логотип за комментарий на TJ
Дизайн-студия «Логомашина» бесплатно делает лого для читателей TJ.
403
Популярное за три дня
Новости
В Курской области школьница вручила повестки 30 призывникам. В военкомате остались довольны её работой
Ей дали грамоту и отметили, что могут и дальше привлекать к таким задачам девушек-волонтёров.
410
Новости
В Германии суд отказал в гражданстве мужчине из Ливана, который не захотел пожимать руку женщине
Судья постановил, что это доказывает неспособность мужчины «интегрироваться в немецкие условия жизни».
384
Животные
Совы — просто коты с перьями
21
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Павел Фролов

В Волгограде солдаты на БМП…

Jakub Marona

В Волгограде солдаты на БМП…

Алексей Панкратов

В США два енота проникли в банк…

Папуша

Мосгорсуд на полгода смягчил…

Бармаглот

В США два енота проникли в банк…

Космический кот

Мосгорсуд на полгода смягчил…

ilowen

Мосгорсуд на полгода смягчил…

Kir Nagirnyak

Мосгорсуд на полгода смягчил…

Космический кот

Мосгорсуд на полгода смягчил…

Елена Комарова

Бесплатный логотип за…
null