Чтобы не оказаться в ситуации, когда очень хочется МакФлурри, но в заведении его временно не продают.

В закладки Слушать

24-летний программист Рашик Захид запустил сайт McBroken, на котором можно отслеживать, в каких американских ресторанах «Макдоналдс» не работают аппараты с мороженым. Всё ради того, чтобы не оказаться в ситуации, когда приезжаешь в заведение за МакФлурри, но остаёшься с пустыми руками.

На сайте отображается карта с каждым рестораном в США. «Макдоналдс» с зелёными точками означает, что аппарат с мороженным в них работает, а с красными, что нет. К моменту написания заметки в 9,16% американских ресторанах мороженое не продают.

Захид рассказал The Verge, что идея создать McBroken пришла к нему, когда однажды летом он пришёл в берлинский «Макдоналдс» и попытался заказать МакСанди через терминал, но мороженое оказалось недоступно. Тогда он заказал десерт через приложение, но столкнулся с такой же проблемой. «Я подумал, что с этим надо что-то делать», — отметил программист.

Поэтому Захид решил создать бота, отслеживающего неработающие аппараты для мороженого. За основу он взял мобильное приложение «Макдоналдса», которое позволяет делать заказы в любом ресторане. Если в выбранной локации аппарат сломан, то добавить МакФлурри в корзину не получится — они будут отмечены как «недоступные в настоящее время».

Но создать бота оказалось не так-то просто. Сначала Захид создал API, которое добавляло в корзину МакСанди каждую минуту в каждом ресторане «Макдоналдса». Но приложение его заблокировало.

Методом проб и ошибок программист нашёл идеальный временной промежуток — теперь бот добавлял мороженое в корзину каждые полчаса. Если бот успешно добавляет товар в корзину, то в McBroken поступает информация о том, что аппарат для мороженого в этом ресторане работает. В случае неудачи локация получает красную точку.

На каждой точке отмечено, когда в последний раз проверялась доступность мороженого

Сначала Захид протестировал бота в Германии, где расположено 1,5 тысячи «Макдоналдсов». Он проверил каждый ресторан в Берлине, вручную заказывая мороженое, чтобы определить, правильную ли информацию передаёт бот. API прошло проверку, а 22 октября программист запустил сайт в США.

Спустя 20 минут после запуска сайта McBroken посетили около 10 тысяч человек. Поначалу сервис плохо работал: «Я использую сервер, который стоит пять долларов в месяц, он не мог не сломаться». Но за час устранения неполадок сайт удалось восстановить.

Изначально Захид задумывал сайт как шуточный — он не ожидал, что кто-то действительно начнёт им пользоваться: «Люди говорили: „Вау, это лучшее, что я видел за неделю.“ Меня это удивило».

Судя по всему, представители «Макдоналдса» ничего не имеют против сервиса Захид. Вице-президент по коммуникациям Дэвид Товар поддержал программиста: «Только настоящий фанат мог приложить такие усилия, чтобы помочь нашим клиентам получить вкусное мороженое!»