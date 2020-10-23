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Технологии
Даша Лейзаренко
3403

Программист из США создал сервис для отслеживания ресторанов «Макдоналдс», в которых не работают аппараты для мороженого Материал редакции

Чтобы не оказаться в ситуации, когда очень хочется МакФлурри, но в заведении его временно не продают.

23 комментария
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24-летний программист Рашик Захид запустил сайт McBroken, на котором можно отслеживать, в каких американских ресторанах «Макдоналдс» не работают аппараты с мороженым. Всё ради того, чтобы не оказаться в ситуации, когда приезжаешь в заведение за МакФлурри, но остаёшься с пустыми руками.

На сайте отображается карта с каждым рестораном в США. «Макдоналдс» с зелёными точками означает, что аппарат с мороженным в них работает, а с красными, что нет. К моменту написания заметки в 9,16% американских ресторанах мороженое не продают.

Захид рассказал The Verge, что идея создать McBroken пришла к нему, когда однажды летом он пришёл в берлинский «Макдоналдс» и попытался заказать МакСанди через терминал, но мороженое оказалось недоступно. Тогда он заказал десерт через приложение, но столкнулся с такой же проблемой. «Я подумал, что с этим надо что-то делать», — отметил программист.

Поэтому Захид решил создать бота, отслеживающего неработающие аппараты для мороженого. За основу он взял мобильное приложение «Макдоналдса», которое позволяет делать заказы в любом ресторане. Если в выбранной локации аппарат сломан, то добавить МакФлурри в корзину не получится — они будут отмечены как «недоступные в настоящее время».

Но создать бота оказалось не так-то просто. Сначала Захид создал API, которое добавляло в корзину МакСанди каждую минуту в каждом ресторане «Макдоналдса». Но приложение его заблокировало.

Методом проб и ошибок программист нашёл идеальный временной промежуток — теперь бот добавлял мороженое в корзину каждые полчаса. Если бот успешно добавляет товар в корзину, то в McBroken поступает информация о том, что аппарат для мороженого в этом ресторане работает. В случае неудачи локация получает красную точку.

На каждой точке отмечено, когда в последний раз проверялась доступность мороженого 

Сначала Захид протестировал бота в Германии, где расположено 1,5 тысячи «Макдоналдсов». Он проверил каждый ресторан в Берлине, вручную заказывая мороженое, чтобы определить, правильную ли информацию передаёт бот. API прошло проверку, а 22 октября программист запустил сайт в США.

Спустя 20 минут после запуска сайта McBroken посетили около 10 тысяч человек. Поначалу сервис плохо работал: «Я использую сервер, который стоит пять долларов в месяц, он не мог не сломаться». Но за час устранения неполадок сайт удалось восстановить.

Изначально Захид задумывал сайт как шуточный — он не ожидал, что кто-то действительно начнёт им пользоваться: «Люди говорили: „Вау, это лучшее, что я видел за неделю.“ Меня это удивило».

Судя по всему, представители «Макдоналдса» ничего не имеют против сервиса Захид. Вице-президент по коммуникациям Дэвид Товар поддержал программиста: «Только настоящий фанат мог приложить такие усилия, чтобы помочь нашим клиентам получить вкусное мороженое!»

#макдоналдс

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Какой Кошмар

28

Проблемы стран первого мира

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Нехороший Абдужаббор

5

Создайте такой же сервис, только с почтой россии, где в выбранных отделениях работают охуевшие сотрудники - PochtaBroken 

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Паша Красников

Нехороший
5

Позавчера ходил за посылкой из Китая. Таких не заметил.
На почте передо мной 3 человека, все в масках и даже нос закрыт
Пять минут и я уже с посылкой

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Ivan

Паша
5

Передо мной как то было всего 3 человека и все 3 оказали какие то бухи из организаций, которые отправляли по 20 заказных писем. Ждал их 1.5 часа....

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Паша Красников

Ivan
1

А, ну так не ходи на почту в обед: в это время организации и отправляют заказные письма; вечером приходят те, кто решил после работы зайти, во время открытия - те, кому не в мочь, и пенсионерки, которым лишь бы в очереди постоять (приходят за полчаса-час до открытия). Я хожу на почту в 10-11 часов.

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Danil Kuznetsov

Ivan
0

а мог бы покачать права. Отправляющие больше какого-то количества (10, кажется), обязаны заключать договор и делать это отдельно. Один звонок на горячую линию и нахлобучили бы всех

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kerokero

Паша
0

О, так у тебя прямо-таки элитное отделение ПР.
Вспоминаю своё по месту жительства, где в комнатушке от силы 4х7 три окна (все три не работают практически никогда), к которым выстроились очереди из бабулек, пришедших купить что-то, дедулек, переругивающихся с работницами ПР по поводу лотерейных билетов, мамочек с целыми выводками детей, которые стоять спокойно просто не умеют в силу возраста и поэтому носятся повсюду, стаек школьников, впятером приходящих за одним заказом с Алика.
По крайней мере, так было год назад, когда я последний раз что-то получал через ПР.
Это Пермь, спальный район. Да-да, проблемы замкадышей, но всё же.

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Валентин Жетонофф

Нехороший
0

а как ты взимодействуешь с почтовиками? Сейчас можно получать все услуги почти удаленно полностью, тебе даже посылочку принесут. А если все же решил сходить, то есть варианты отправки писем и посылок без стояния в очереди и т.д. При получении также ничего не надо говорить кроме номера отправления и кода из смс. 
Так как у тебя конфликты возникают?)

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Нехороший Абдужаббор

Валентин
0

Последний раз был в прошлом году, у меня привязан номер телефона, прихожу и забираю посылку без паспорта. 

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Валентин Жетонофф

Нехороший
0

об этом и речь. Сейчас на почте нормас услуги получать.

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Нехороший Абдужаббор

Валентин
0

хз, я просто перестал заказывать всякое дерьмо с алика. 

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Комментарий удален

Санитарный пёс_анон

2

Рашик

Ответить

Тактический яд

1

Срасибо, буду пользоваться. Жаль, что в моем Дубно нет Макдональдса.

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Годовой кот

0

Самый полезный сервис для Макдональдса.

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Пипидастр

Годовой
–1

хоть что-то у макдональдса полезное

Ответить

Нехороший цветок

0
Ответить

serguun42

0

Сначала Захид протестировал бота в ДТФ, где расположено 1,5 тысячи комментариев под постом. Он проверил каждый коммент, вручную считая количество лайков и дизлайков, чтобы определить, правильную ли информацию передаёт бот. API прошло проверку, а 22 октября программист запустил бота на TJournal.

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Предметный Мурод

0

Нужен сервис доступности туалетов Макдоналдса. В каких свободный вход, а в каких только после покупки и ежедневный код к кодовому замку для таких.

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Даниил

0

Монетизировал уже?

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Kir Nagirnyak

Даниил
0

Монетизация за счёт рекламы конкурентов)

Баннер в случае если аппарат не работает в маке: Упс! У них не работает аппарат. А у нас работает. Ждём вас! Ваш Бургер Кинг

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Кислоебальный

0
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vvtwittep

0

Проблемы первого мира...

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Aleksey Vasiliev

0

захотелось в Америку

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