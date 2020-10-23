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Технологии
Ольга Щербинина
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Более 400 разработчиков захотели вступить в коалицию против Apple, созданную Epic Games, Tinder и Spotify Материал редакции

За месяц существования организации количество её участников выросло до 40.

8 комментариев
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Число участников «Коалиции за справедливость приложений» против Apple за месяц выросло с 13 до 40 компаний. Организация получила ещё более 400 заявок на вступление, пишет The Washington Post.

«Проявленный к нам интерес превзошёл наши ожидания. По мере вступления новых участников в коалицию становится очевидным, что слишком многих разработчиков не слышали», — сказала пресс-секретарь коалиции Сара Максвелл.

Epic Games, Spotify, Tinder и другие компании в конце сентября создали коалицию против правил Apple. Она назвала три основных претензии к компании: комиссия App Store в размере 30%, отсутствие альтернатив распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также использование компанией своего контроля над iOS для продвижения собственных сервисов. Участники организации хотят «создать равные условия для бизнеса приложений и дать людям свободу выбора на их устройствах».

В начале октября Microsoft заявил, что не будет принуждать разработчиков использовать свою платёжную систему, и посоветовал другим компаниям поступить так же. Facebook раскритиковал Apple за изменения, которые усложнят компаниям рекламу в приложениях для iPhone и iPad. 7 октября демократы в США выпустили доклад о монополии Google, Facebook, Apple и Amazon, который готовили в течение 16 месяцев.

Epic против Apple: почему конфликт неоднозначен…
Обзор эпохальной схватки о «монополии» на iOS и мнение редактора TJ о происходящем.
tjournal.ru

#новости #epicпротивapple #apple

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Блин, это лучше любого сериала.

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Годовой кот

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*ждёт новую серию*

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Nikita Zubkov

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Эпплосрач через 3, 2, 1...

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Jabas

Nikita
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Годовой кот

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Евгений Клочков

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кто в европку играл - у того от такой коалиционочки сердечко бы зашаталось 

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Gre Li

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400 разработчиков — это ни о чём. У меня в твиттере, посвящённому разработке, больше подписчиков. Хотя не сказать, что я его как-то активно веду.

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Jakub Marona

Gre
0

по канонам тж, тебе надо в конце комента оставить ссылку на телеграм канал, где есть ссылка на твиттер

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