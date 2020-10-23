Более 400 разработчиков захотели вступить в коалицию против Apple, созданную Epic Games, Tinder и Spotify Материал редакции
За месяц существования организации количество её участников выросло до 40.
Число участников «Коалиции за справедливость приложений» против Apple за месяц выросло с 13 до 40 компаний. Организация получила ещё более 400 заявок на вступление, пишет The Washington Post.
«Проявленный к нам интерес превзошёл наши ожидания. По мере вступления новых участников в коалицию становится очевидным, что слишком многих разработчиков не слышали», — сказала пресс-секретарь коалиции Сара Максвелл.
Epic Games, Spotify, Tinder и другие компании в конце сентября создали коалицию против правил Apple. Она назвала три основных претензии к компании: комиссия App Store в размере 30%, отсутствие альтернатив распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также использование компанией своего контроля над iOS для продвижения собственных сервисов. Участники организации хотят «создать равные условия для бизнеса приложений и дать людям свободу выбора на их устройствах».
В начале октября Microsoft заявил, что не будет принуждать разработчиков использовать свою платёжную систему, и посоветовал другим компаниям поступить так же. Facebook раскритиковал Apple за изменения, которые усложнят компаниям рекламу в приложениях для iPhone и iPad. 7 октября демократы в США выпустили доклад о монополии Google, Facebook, Apple и Amazon, который готовили в течение 16 месяцев.
Эпплосрач через 3, 2, 1...
кто в европку играл - у того от такой коалиционочки сердечко бы зашаталось
400 разработчиков — это ни о чём. У меня в твиттере, посвящённому разработке, больше подписчиков. Хотя не сказать, что я его как-то активно веду.
по канонам тж, тебе надо в конце комента оставить ссылку на телеграм канал, где есть ссылка на твиттер