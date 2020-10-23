Рубрика развивается при поддержке HP logo
Технологии
Даша Лейзаренко
735

ClipDrop — приложение при помощи камеры телефона «вырезает» объекты в реальном мире и переносит их на экран компьютера Материал редакции

TJ проверил работу сервиса — и он неплохо справился даже с пушистыми текстурами.

33 комментария
В закладки
Слушать

Французский разработчик Сирил Диань представил бета-версию приложения ClipDrop, которое позволяет «вырезать» объекты из реального мира и переносить их на рабочий стол компьютера. Оно автоматически убирает фон у любого предмета на сделанном со смартфона снимке или изображении из интернета.

Видео @cyrildiagne

На рабочем столе картинка появляется в формате png, а также сохраняется в библиотеке приложения. Напрямую ClipDrop переносит изображения только в Adobe Photoshop — для этого нужно установить плагин. Помимо людей и объектов, ClipDrop также позволяет сканировать текст.

Для «переноса» предметов из реальности на рабочий стол нужно скачать ClipDrop и на смартфон, и на компьютер, а затем войти в один аккаунт. На смартфоне нужно выбрать функцию «Clip» (если выбрать «Photo», то на рабочий стол перенесётся весь снимок) и навести на объект.

При этом нужный объект должен быть на нейтральном фоне. Если на снимке окажется несколько предметов, то приложение откажется обрабатывать фото. Спустя несколько секунд объект отсканируется — тогда его можно будет перенести на рабочий стол с помощью кнопки «Drop». Когда картинка появится на экране, её можно или сохранить, или скопировать в буфер обмена.

Итоговое изображение немного размазалось, но виновато, вероятно, не приложение, а плохое освещение и дрожащие руки. Сервис обтравил фигурку практически идеально — ничего не обрезал и не захватил лишнего.

С пушистым котом ClipDrop справился похуже: в некоторых местах обрезал волоски, в других слишком сильно сгладил. Возможно, профессионал справился бы с обтравкой шерсти лучше, но у него бы ушло на это около 15 минут, тогда как приложение обрабатывает снимок за несколько секунд.

Вряд ли получившееся изображение можно использовать для серьёзных проектов, но для стикеров в телеграме оно бы подошло идеально.

Со сканированием русскоязычного текста ClipDrop тоже справился неплохо: появились лишние пробелы, опечатки и переносы в ненужных местах, но это не сильно мешает читать отрывок из книги. Небольшая редактура исправит недочёты за пару минут.

Из уже готовых изображений ClipDrop тоже хорошо «вырезает» людей. Для этого нужно открыть любую картинку, из браузера или сохранённую на устройстве, нажать кнопку «Clip» и обвести нужную область. На картинке с Робертом Паттинсоном сервис убрал весь фон, хотя он был неравномерным, но оставил белую обводку.

Приложение доступно на Windows, MacOS, Android и iOS. Во время бесплатного пробного периода можно вырезать всего пять объектов, а в библиотеке они хранятся до 30 дней. Подписка на месяц стоит 799 рублей, а на год — 2790 рублей.

#сервисы #приложения

Даша Лейзаренко PLUS
+62 173
мемы обязательно будут. а пока подписывайтесь на меня в тви и инсте 🥺 👉👈
28
1
22
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Даша Лейзаренко", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b","\u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f"], "comments": 33, "likes": 22, "favorites": 28, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 226338, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Oct 2020 16:57:43 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

ouxen

2

инновация прям пиздец, зумеры изобрели magic wand

Ответить

Алексей Селезнев

ouxen
9

Решил погуглить что это, спасибо, нашёл то что искал

Ответить

Алексей Селезнев

Алексей
2

А бля, ты про палочку в фш 🤦🏼‍♂️
Лан, вибратор тоже хорошая вещь 

Ответить

A big purple banana 🍆

3

Говнище

Ответить

Исторический лолипоп

A
2

кому нужен ваш линукс))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ответить

Исторический лолипоп

Исторический
2

💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪СИЛА 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪

Ответить

Ольга Щербинина

3

Красивый кот)

Ответить

Даша Лейзаренко

Ольга
0

пасиба 

Ответить

Уральский корабль

–2

Все больше рекламы без плашек на TJ

Ответить

Женя Кузьмин

Уральский
6

ведь именно так это и бывает: сидит французский разработчик с опытом работы в гугле, который пилит свое приложение. и думает: да, всё готово, надо бы где-то проплатить джинсу А ЗАНЕСУ-КА Я РОССИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ ТЖОРНАЛ

Ответить

serguun42

Женя
3

Оформлю вопрос почётче: сколько?

Ответить

Даша Лейзаренко

serguun42
3

чемоданы. ЧЕ МО ДА НЫ!

Ответить

Женя Кузьмин

serguun42
1

ало ну как там с деньгами какими деньгами

Ответить

serguun42

Женя
0

 - которые я вложил в подписку
 - какую подписку?
 - подписку на тижорнале

Ответить

Уральский корабль

Женя
0

ты хочешь сказать, что Дарья настолько себя не ценит, что сама заплатила $10, чтобы написать чистую джинсу?

Ответить

Даша Лейзаренко

Уральский
1

если бы ты прочитал текст, то узнал бы, что там есть БЕСПЛАТНЫЙ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД 

Ответить

serguun42

Даша
0

Пост не читай, бегом комментировать

Ответить

Уральский корабль

Даша
0

читал два раза, могу по памяти воспроизвести:
ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop ClipDrop

Ответить

Уральский корабль

Женя
0

я российский недо-разработчик, и меня рекламировали даже бразильские блогеры, ничего удивительного не вижу

Ответить

Годовой кот

2

Теперь можно почувствовать себя маньяком и повырезать пару человеков.

Ответить

Ruslan Myachkin

Годовой
1

Напомнило классику:

- Почему Буратино хочет поехать в Ирак?
- Почему?
- Там могут всю семью вырезать

Ответить

Dmitry Yashin

2

Ни хуя себе!

Ответить

A big purple banana 🍆

Dmitry
0

может побалуешь себя все-таки?

Ответить

AttentiveMilk

1

Прикольно поиграться. Но где его применять?

Обтравленные дикпики, разве что, делать

Ответить

FOX

1

не так прозрачно, самсунг s20+ из коробки

Ответить

несу разные вещи

0

Запретить. А то им можно вырезать русских. 

Ответить

Женский фитиль

0

Необходимо срочно завезти технологию в правоохранительные органы - фейки сами собой не наклепаются

Ответить

Илья Гераськин

0

Подписка на месяц стоит 799 рублей

Я хз что нужно делать, чтобы окупать подписку. Совсем уже охренели с этими подписками.

Ответить

Уральский корабль

Илья
0

Напиши рекламную статью, дадут бесплатно

Ответить

Владислав Васильев

0

А ещё есть сайт remove.bg, который тоже неплохо делает свою работу и с его помощью бесплатно можно сколько угодно объектов вырезать, правда там итоговое разрешение получается небольшим, но это можно обойти

Ответить

Женя Кузьмин

Владислав
0

я им иногда пользуюсь до сих пор, для мелких задач очень неплохо

https://tjournal.ru/tech/82422-remove-bg-servis-s-pomoshchyu-kotorogo-mozhno-avtomaticheski-ubrat-zadniy-fon-s-foto-za-pyat-sekund

Ответить

Владислав Васильев

Женя
0

Да, я обычно для мемов использую или чтобы стикеры для телеги сделать, когда лень с телефона за ноут пересаживаться)

Ответить

Данила

0

Я что-то путаю, или это не первое такое приложение?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Дизайн и архитектура
Бесплатный логотип за комментарий на TJ
Дизайн-студия «Логомашина» бесплатно делает лого для читателей TJ.
447
Новости
В Курской области школьница вручила повестки 30 призывникам. В военкомате остались довольны её работой
Ей дали грамоту и отметили, что могут и дальше привлекать к таким задачам девушек-волонтёров.
412
Новости
Умер протоиерей Димитрий Смирнов
Ему было 69 лет.
351
Популярное за три дня
Новости
«Они дети Божьи»: папа римский Франциск стал первым понтификом, который высказался за легализацию однополых союзов
Он заявил о необходимости принять законы о гражданских союзах.
447
Новости
Красноярца, который распылил перцовый баллончик в не представившихся сотрудников ФСБ, приговорили к восьми годам колонии
Мужчина принял оперативников за преступников.
357
Новости
В Свердловской области муниципальная газета вышла с пустой полосой. Главный редактор обвинил мэрию в цензуре
Из номера сняли статью о проблемах местного общества инвалидов.
110
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Эстонский

«Делимобиль» начал тестировать…

Вячеслав Парамонов

Суд в Польше фактически…

Потрясающие крутые…

«Делимобиль» начал тестировать…

Волчаркин

Трамп и Байден поспорили на…

badkid

В аптеках заканчиваются…

Йохан Ирвинг

Ливанская художница…

Азат Аабввдеуилл

В аптеках заканчиваются…

Abram Dikoy

Интервью с Тихановской

Евгений Бакатуев

Интервью с Тихановской

Эстонский

«Делимобиль» начал тестировать…

Lofoten Forsake

Для продвижения сиквела…

Дмитрий Григорьев

Трамп и Байден поспорили на…

Потрясающие крутые…

ClipDrop — приложение при…

Владислав Васильев

ClipDrop — приложение при…

Rudolf Cunningham

Трамп и Байден поспорили на…

Романелло Кивогенс

The Insider и Bellingcat: хотя…

Alexander Golovnin

«Делимобиль» начал тестировать…

Дмитрий Городских

The Insider и Bellingcat: хотя…

Кто это

Суд в Польше фактически…
null