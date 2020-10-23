TJ проверил работу сервиса — и он неплохо справился даже с пушистыми текстурами.

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Французский разработчик Сирил Диань представил бета-версию приложения ClipDrop, которое позволяет «вырезать» объекты из реального мира и переносить их на рабочий стол компьютера. Оно автоматически убирает фон у любого предмета на сделанном со смартфона снимке или изображении из интернета.

Видео @cyrildiagne

На рабочем столе картинка появляется в формате png, а также сохраняется в библиотеке приложения. Напрямую ClipDrop переносит изображения только в Adobe Photoshop — для этого нужно установить плагин. Помимо людей и объектов, ClipDrop также позволяет сканировать текст.

Для «переноса» предметов из реальности на рабочий стол нужно скачать ClipDrop и на смартфон, и на компьютер, а затем войти в один аккаунт. На смартфоне нужно выбрать функцию «Clip» (если выбрать «Photo», то на рабочий стол перенесётся весь снимок) и навести на объект.

При этом нужный объект должен быть на нейтральном фоне. Если на снимке окажется несколько предметов, то приложение откажется обрабатывать фото. Спустя несколько секунд объект отсканируется — тогда его можно будет перенести на рабочий стол с помощью кнопки «Drop». Когда картинка появится на экране, её можно или сохранить, или скопировать в буфер обмена.

Итоговое изображение немного размазалось, но виновато, вероятно, не приложение, а плохое освещение и дрожащие руки. Сервис обтравил фигурку практически идеально — ничего не обрезал и не захватил лишнего.

С пушистым котом ClipDrop справился похуже: в некоторых местах обрезал волоски, в других слишком сильно сгладил. Возможно, профессионал справился бы с обтравкой шерсти лучше, но у него бы ушло на это около 15 минут, тогда как приложение обрабатывает снимок за несколько секунд.

Вряд ли получившееся изображение можно использовать для серьёзных проектов, но для стикеров в телеграме оно бы подошло идеально.

Со сканированием русскоязычного текста ClipDrop тоже справился неплохо: появились лишние пробелы, опечатки и переносы в ненужных местах, но это не сильно мешает читать отрывок из книги. Небольшая редактура исправит недочёты за пару минут.

Из уже готовых изображений ClipDrop тоже хорошо «вырезает» людей. Для этого нужно открыть любую картинку, из браузера или сохранённую на устройстве, нажать кнопку «Clip» и обвести нужную область. На картинке с Робертом Паттинсоном сервис убрал весь фон, хотя он был неравномерным, но оставил белую обводку.

Приложение доступно на Windows, MacOS, Android и iOS. Во время бесплатного пробного периода можно вырезать всего пять объектов, а в библиотеке они хранятся до 30 дней. Подписка на месяц стоит 799 рублей, а на год — 2790 рублей.