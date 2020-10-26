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Технологии
Даша Лейзаренко
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Хакеры похитили личные дела пациентов финского психотерапевтического центра и потребовали за них выкуп Материал редакции

Злоумышленники уже опубликовали в Tor содержимое нескольких сотен психотерапевтических сессий, включая данные несовершеннолетних.

13 комментариев
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Группа хакеров взломала частный психотерапевтический центр в Финляндии Vastaamo и получила доступ к личным делам 40 тысяч клиентов. Злоумышленники потребовали выкуп в размере 450 тысяч евро в битокинах — иначе пригрозили опубликовать данные в Tor.

Злоумышленники похитили имена пациентов, адреса, телефоны, идентификационные номера, а также содержимое психотерапевтических сессий. 21 и 22 октября они выложили в Tor 300 личных дел, включая данные несовершеннолетних, и заявили, что не остановятся, пока не получат деньги.

Хакеры также начали рассылать лично клиентам центра предложения выплатить до 540 евро. В Vastaamo попросили не платить выкуп и обращаться в полицию. Утром 23 октября данные о пациентах удалили из сети, а новые не опубликовали — из-за этого появились слухи, что клиника всё-таки заплатила выкуп. Представитель центра отказался их комментировать.

Атаку уже расследует полиция, министр внутренних дел Финляндии собрал по этому поводу чрезвычайное заседание, а президент назвал вымогательство «жестоким» и «отвратительным». Федеральное бюро расследований заявило, что от взлома могли пострадать данные «десятка тысяч» клиентов.

Vastaamo действует как подрядчик финской государственной системы здравоохранения. Компания заявила, что информацию похитили во время двух атак, которые произошли два года назад — между ноябрём 2018 года и мартом 2019 года. Неизвестно, почему данные появились в сети только сейчас.

#новости #финляндия #кибербезопасность

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13 комментариев
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Золотой Кирилл

2

Как можно точно определить, что хакеры русскоязычные?

 выложили в Tor 300

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Denis Viklov

Золотой
0

бред какой-то или это шутка была?

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Внимательный чайник

1

Если бы мои данные были опубликованы, я бы не сильно переживал. И уж точно 540 € не стал платить. 

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Алексей Кирсанов

Внимательный
1

Все зависит от того кто ты и как в перспективе это может на тебе отразиться

Ответить

Внимательный чайник

Алексей
0

В Финляндии спокойно относятся к психотерапии. 

Ответить

Алексей Кирсанов

Внимательный
1

Все зависит от контекста. Вдруг ты сидел на тяжелой наркоте и теперь проходишь сеансы психотерапии

Ответить

Внимательный чайник

Алексей
1

Наркоту разве не в наркологической клинике?

Ответить

Алексей Кирсанов

Внимате…
0

Можно сначала в наркологической клинике, а потом поддерживать с помощью психотерапии. Я для примера, есть куча кейсов

Ответить

Внимательный

Алексей
0

Личных кейсов?

Ответить

Oldfag TV

Внимательный
1

Вот поэтому тебя даже в Киеве на рынке обманули.

Ответить

Внимательный чайник

Oldfag
0

Ну да, тогда я был юным и неопытным. За последующие годы меня больше ни разу не наебали.

Ответить

Oldfag TV

0

Компания заявила, что информацию похитили во время двух атак, которые произошли два года назад — между ноябрём 2018 года и мартом 2019 года.

Ну то есть сам же подрядчик сейчас ещё и огребет за распиздяйство (и возможное сокрытие факта утечки данных).

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Евгений Клочков

0

Шизы, не ведитесь на происки санитаров

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