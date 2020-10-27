Это вторая по масштабу сделка на рынке, уступающая только соглашению Nvidia и Arm.

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Производитель чипов AMD договорился о покупке конкурента Xilinx за 35 миллиардов долларов, сообщается в пресс-релизе AMD. Продажа состоится после одобрения акционеров и регулирующих органов. Планируется, что сделку закроют к концу 2021 года.

Она будет оплачена акциями. Акционеры Xilinx получат по 1,7234 обыкновенной акции AMD. После закрытия сделки AMD будет владеть 74% акций объединённой компании, акционеры Xilinx — 26%. В компании отметили, что объединение поможет извлечь выгоду в различных сегментах отрасли — от игровой и компьютерной индустрий до аэрокосмической и оборонной промышленности.

Объединённую компанию возглавит руководитель AMD Лиза Су. По итогам 2019 года она стала самым высокооплачиваемым гендиректором в публичных компаниях США по версии Forbes и первой женщиной, возглавившей этот рейтинг.

Xilinx, основанный в 1984 году, — разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой логики. Они пользуются особой популярностью в телекоммуникационной сфере, например, в базовых станциях сотовой связи, которые сейчас модернизируются с учетом новейшей технологии 5G, отмечает The New York Times. Xilinx также была одной из крупнейших компаний-производителей микросхем, пострадавших из-за торговых ограничений китайской компании Huawei.

Сделка по покупке Xilinx станет одной из крупнейших на рынке. В сентябре 2020 года Nvidia подписала соглашение о намерениях купить компанию Arm за 40 миллиардов долларов.