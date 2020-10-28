Граймс создала «ИИ-колыбельную» для своего сына X Æ A-XII. Ей помог стартап Endel с российскими основателями Материал редакции
Звуковой ландшафт генерируется в реальном времени на основе семплов и записей голоса певицы.
Канадская певица Граймс совместно с основанным россиянами музыкальным стартапом Endel создала «ИИ-колыбельную» — звуковой ландшафт, сгенерированный алгоритмом компании из её семплов и записей голоса.
В приложении Endel звуковой фон генерируется в реальном времени в зависимости от времени суток, погоды, местоположения, пульса и шагов пользователя. Теперь к режимам «Сфокусироваться», «Расслабиться», «В пути» и «Спать» добавился новый — «Колыбельная», которым можно воспользоваться до 23 декабря. Граймс опубликовала на своём ютуб-канале 1,5-минутный пример такой сгенерированной звуковой среды.
Певица рассказала The New York Times, что сама использовала Endel, чтобы лучше засыпать. Она решила поработать с разработчиками стартапа, поскольку не нашла подходящей музыки для пятимесячного X Æ A-XII (сокращённо Х), отцом которого является Илон Маск.
X даже помог матери писать музыку, которую она продюсировала для Endel. Певица проверяла на сыне звуковой фон: «Первая версия была слишком резкой, провоцировала слёзы и просто хаос». Когда она изменяла микс, то «X всё больше улыбался».
В итоге получился успокаивающий звуковой фон с вкраплениями голоса Граймс с автотюном: «Я вдохновлялась всей эмбиент-музыкой, которую слышала, но пыталась сделать её более милой. Получилось приятнее и звенящее».
Руководитель стартапа Олег Ставицкий, бывший журналист «Игромании», рассказал TJ, что певица сама обратилась к компании по поводу коллаборации: «Мы как раз вели переговоры с рядом артистов. Выбирали между несколькими, а предложение Граймс пришло как нельзя кстати».
Ставицкий рассказал, что певица записывала семплы по гайдлайнам, составленным композитор Endel, затем отправляла материал программистам и звукорежиссёрам, которые обрабатывали и загружали их в алгоритм. Всего процесс записи занял около полутора месяцев.
Граймс понравилось работать над проектом, где она не может контролировать финальный результат: «Мы не творим в вакууме. Когда ты создаёшь искусство, то используешь все доступное тебе наследие. Мы все работаем как ИИ. Мы все в итоге создаём то, что потребляем. Забавно говорить, мол, вот, посмотри, это мой труд, когда на самом деле это результат тысячелетий творчества разных людей».
Певица считает, что искусственный интеллект может заменить людей, в том числе и в области искусства: «Все мне говорят: „ИИ не сможет копировать человеческую душу“, но я не уверена. Мы же разговариваем через маленькие чёрные прямоугольники, сквозь время и пространство. Не думаю, что возможности технологий ограничены. Посмотрите на тот же твиттер. ИИ заставляет людей чувствовать эмоции».
Граймс считает, что через сто лет ИИ сможет создавать «действительно выразительное искусство» и копировать талантливых художников — «как Дэвид Боуи, но помноженный в миллион раз»: «Музыкант сможет записывать тысячу песен и давать тысячу интервью в день, одновременно». Но её это не пугает: «Мир просто изменится, как и всегда менялся».
Я не хотела, чтобы первое знакомство X с миром оказалось бессмысленным дерьмом
Первое знакомство с миром для него начнётся с момента, когда он осознает, как его назвали.
Педагогический ГОСТ
Скоро человеки нужны будут только для рождения других человеков. Нового человека будет ИИ воспитывать.
всё равно это видео должно было появиться в материале про стартап Олега Ставицкого, так пусть его опубликую я
ой, а можно видео сделать с первого раза!
Ты постоянно выключаешь белый шум для своего ребёнка. Я подумала, разве нет ничего более творческого?
Конечно, есть. Ishq – Orchid, например.
Блин, сегодня обнова пришла, охренный эмбиент вышел. Самое то, чтоб засыпать.
Я засыпаю в самолете под Слейер всякий и думала, что мне уже ничего не страшно.
Но это какая-то крипота и адище.