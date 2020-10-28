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Даша Лейзаренко
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Граймс создала «ИИ-колыбельную» для своего сына X Æ A-XII. Ей помог стартап Endel с российскими основателями Материал редакции

Звуковой ландшафт генерируется в реальном времени на основе семплов и записей голоса певицы.

14 комментариев
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Канадская певица Граймс совместно с основанным россиянами музыкальным стартапом Endel создала «ИИ-колыбельную» — звуковой ландшафт, сгенерированный алгоритмом компании из её семплов и записей голоса.

В приложении Endel звуковой фон генерируется в реальном времени в зависимости от времени суток, погоды, местоположения, пульса и шагов пользователя. Теперь к режимам «Сфокусироваться», «Расслабиться», «В пути» и «Спать» добавился новый — «Колыбельная», которым можно воспользоваться до 23 декабря. Граймс опубликовала на своём ютуб-канале 1,5-минутный пример такой сгенерированной звуковой среды.

Певица рассказала The New York Times, что сама использовала Endel, чтобы лучше засыпать. Она решила поработать с разработчиками стартапа, поскольку не нашла подходящей музыки для пятимесячного X Æ A-XII (сокращённо Х), отцом которого является Илон Маск.

«Ты постоянно выключаешь белый шум для своего ребёнка. Я подумала, разве нет ничего более творческого? Музыка для детей в целом всегда плохо написана. Я не хотела, чтобы первое знакомство X с миром оказалось бессмысленным дерьмом», — отмечает певица.

X даже помог матери писать музыку, которую она продюсировала для Endel. Певица проверяла на сыне звуковой фон: «Первая версия была слишком резкой, провоцировала слёзы и просто хаос». Когда она изменяла микс, то «X всё больше улыбался».

В итоге получился успокаивающий звуковой фон с вкраплениями голоса Граймс с автотюном: «Я вдохновлялась всей эмбиент-музыкой, которую слышала, но пыталась сделать её более милой. Получилось приятнее и звенящее».

Руководитель стартапа Олег Ставицкий, бывший журналист «Игромании», рассказал TJ, что певица сама обратилась к компании по поводу коллаборации: «Мы как раз вели переговоры с рядом артистов. Выбирали между несколькими, а предложение Граймс пришло как нельзя кстати».

Ставицкий рассказал, что певица записывала семплы по гайдлайнам, составленным композитор Endel, затем отправляла материал программистам и звукорежиссёрам, которые обрабатывали и загружали их в алгоритм. Всего процесс записи занял около полутора месяцев.

«Конечный результат был не известен никому — ни ей, ни нам», — подчёркивает Ставицкий.

Граймс понравилось работать над проектом, где она не может контролировать финальный результат: «Мы не творим в вакууме. Когда ты создаёшь искусство, то используешь все доступное тебе наследие. Мы все работаем как ИИ. Мы все в итоге создаём то, что потребляем. Забавно говорить, мол, вот, посмотри, это мой труд, когда на самом деле это результат тысячелетий творчества разных людей».

Певица считает, что искусственный интеллект может заменить людей, в том числе и в области искусства: «Все мне говорят: „ИИ не сможет копировать человеческую душу“, но я не уверена. Мы же разговариваем через маленькие чёрные прямоугольники, сквозь время и пространство. Не думаю, что возможности технологий ограничены. Посмотрите на тот же твиттер. ИИ заставляет людей чувствовать эмоции».

Недавно мой брат сказал немного безумную, но прекрасную и глубокую вещь: «Что, если все пишут книги для того, чтобы в будущем скормить их искусственному интеллекту? Вместо того, чтобы читать „Гарри Поттера“, ты просто введёшь пять своих любимых книг, и ИИ автоматически сгенерирует тебе персональные идеальные книги. Тогда писатели отойдут на второй план и просто будут писать для ИИ. А настоящими писателями станут ИИ».

И я подумала, вау, это немного мрачно.

Граймс
певица

Граймс считает, что через сто лет ИИ сможет создавать «действительно выразительное искусство» и копировать талантливых художников — «как Дэвид Боуи, но помноженный в миллион раз»: «Музыкант сможет записывать тысячу песен и давать тысячу интервью в день, одновременно». Но её это не пугает: «Мир просто изменится, как и всегда менялся».

#музыка #ии #grimes

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14 комментариев
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Роман Трусов

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Я не хотела, чтобы первое знакомство X с миром оказалось бессмысленным дерьмом

Первое знакомство с миром для него начнётся с момента, когда он осознает, как его назвали.

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Небесный Орзэмэс

2

Кринж

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Педагогический ГОСТ

Небесный
0

Скоро человеки нужны будут только для рождения других человеков. Нового человека будет ИИ воспитывать.

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Студенческий ГОСТ

Педагогический
0

человеки не нужны

Ответить

Педагогический ГОСТ

1

Миленькая новость :3

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thetrickster

1
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Женя Кузьмин

0

всё равно это видео должно было появиться в материале про стартап Олега Ставицкого, так пусть его опубликую я

https://youtu.be/VH-PVi-rVGU

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Женя Кузьмин

Женя
1

ой, а можно видео сделать с первого раза!

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Небесный Орзэмэс

Женя
0

А ты не торопись просто...

Ответить

Небесный Орзэмэс

Женя
0

Нихуево он поднялся оказывается

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Михаил Чуриков

0

Ты постоянно выключаешь белый шум для своего ребёнка. Я подумала, разве нет ничего более творческого?

Конечно, есть. Ishq – Orchid, например.

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капитан ильич

0

Блин, сегодня обнова пришла, охренный эмбиент вышел. Самое то, чтоб засыпать.

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Temp Temper

0

Засыпать под амбиент прикольно. Но после недели с ним, хочется тишины 

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van der Pusch

0

Я засыпаю в самолете под Слейер всякий и думала, что мне уже ничего не страшно.
Но это какая-то крипота и адище.

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