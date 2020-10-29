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Технологии
Женя Кузьмин
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Шведский инженер построил «умную» кормушку для сорок, живущих во дворе. Она выдаёт еду в обмен на крышки от бутылок Материал редакции

Несколько лет разработчик приучал диких птиц к системе — и теперь они приносят крышки, тем самым убираясь в окрестностях.

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Ганс Форсберг (Hans Forsberg) — старший сотрудник в области искусственного интеллекта и робототехники в компании AFRY. Помимо работы, он применяет автоматизацию задач и в обычной жизни. На заднем дворе Форсберга уже несколько лет живёт семейство диких сорок. Однажды разработчик увидел, как птицы, известные своей любовью к воровству, пытаются вскрыть его уличные фонари. И тогда ему пришла в голову идея — смастерить «умную» кормушку.

Форсберг захотел направить «воровские» наклонности сорок в полезное русло — научить их собирать мелкий мусор во дворе и обменивать на еду. Инженер работал над проектом несколько лет, и, по его словам, только недавно он достиг «значительного развития». Деталями Ганс поделился на форуме Hackster.

Швед нашёл основу кормушки в сообществе для 3D-печати, а затем модифицировал её, добавив свои детали. Получилось полноценное устройство для раздачи еды: когда мелкий мусор попадает в специальную ёмкость, запускается механизм, который по трубе передаёт птице лакомство (в основном арахис и специальный корм), чётко дозируя количество порции.

Как кормушка выглядит изнутри. Из неё еда по трубе попадает на стол, который находится на улице

Кормушка работает на системе с компьютером Raspberry Pi 4, камерой и детекторами, с помощью которых устройство понимает, что нужно принять мусор и отдать еду. Основная «плата» за корм — крышки от бутылок. Их машина распознаёт с помощью специального металлодетектора, который Форсберг напечатал на 3D-принтере. Заодно он сам написал все программы для автоматизации кормёжки.

Но создание «умной» кормушки — только часть процесса. Ещё нужно было сделать так, чтобы сороки заинтересовались устройством и научились менять мусор на еду. На ранних стадиях разработчик приучал птиц к тому, что попадание крышки на определённое место стола во дворе приводит к появлению еды. При этом взрослые сороки с подозрением относились к любым изменениям в процессе. Но обучение упростилось, когда появились более смелые птенцы.

По словам Форсберга, к моменту публикации поста одна сорока уже полностью поняла процесс и активно приносит крышки на обмен. Но её сородичи подходят к делу иначе: чаще всего они просто воруют еду, которую получила более трудолюбивая птица.

Как выглядит процесс обмена бутылочных крышек на еду

Несмотря на прогресс, у проекта есть очевидные минусы. Во-первых, пока сороки могут приносить на утилизацию только бутылочные крышки. Это связано с тем, что их довольно легко определить с помощью металлодетектора. Во-вторых, Форсберг изначально хотел, чтобы птицы в обмен на еду «убирались» в округе, но крышек в окрестностях не так уж и много. Поэтому разработчик сам их раскидывает во дворе, чтобы сорокам было, что приносить.

Инженер надеется, что в будущем птицы смогут получать еду в обмен на окурки, обёртки и другой мусор. Но это потребует новой системы определения. Но Форсберг отмечает: к его удаче, он работает в компании, где разрабатывают продвинутые сенсоры на основе нейросетей. Сейчас Ганс пытается научить птиц приносить упавшие фрукты. За прогрессом шведа можно следить на YouTube.

#соцсети #животные #технологии

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8 комментариев
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Нелепый рак

7

Идеальная кормушка для вселенной Fallout.

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Встречный рак

Нелепый
1

@the art of гепард иди, тут крышечки раздают

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Московский

0

Ждём профсоюз

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Нелепый рак

Московский
0

Почему такие маленькие порции еды?
Почему рабочий день больше положенного?
Почему выходы в выходные по двойному прайсу не оплачиваются?

Ответить

Ольга Высоких

0

Хмммм, не такие уж сороки и глупые)

Ответить

Медленный корабль

Ольга
0

вороны-сороки и попугаи весьма умны

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Влюбленный паркур

0

Приучите их приносить туда потроха мусульман.

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робот-бёрдвотчер

0

Орехи ей явно не зашли.

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