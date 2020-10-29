Исследование: Китайские смартфоны на Android без сервисов Google заняли 10% российского рынка Материал редакции
Всего в 2020 году на телефоны Honor и Huawei пришлось 30% от всех проданных устройств.
Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на смартфоны китайских брендов за девять месяцев 2020 года. В штуках они заняли около 57% российского рынка, рассказали TJ в компании.
На Honor и Huawei пришлось 30% от всех проданных устройств. Смартфоны с собственной системой Huawei Mobile Services заняли 10% рынка.
С начала 2020 года Honor и Huawei расширили свой ассортимент — покупателям из России доступны около 20 устройств с приложениями из экосистемы HMS. В первом квартале это были Honor View 30 Pro, Huawei P40 lite и P40 lite E. Большая часть смартфонов с фирменной экосистемой поступила на российский рынок во втором квартале года.
В третьем квартале ассортимент расширился ещё тремя моделями, а доля проданных на российском рынке смартфонов с HMS достигла 10%. Honor 9S и 9A в июле-сентябре вошли в топ-10 самых продаваемых.
По оценке «М.Видео-Эльдорадо», с января по сентябрь 2020 года российский рынок смартфонов составил около 23 миллионов смартфонов, что на 6,5% больше, чем годом ранее.
США внесли Huawei в «чёрный список» в мае 2019 года. После этого Google отказался от сотрудничества с китайским производителем. В качестве альтернативы компания создала платформу Huawei Mobile Services. Первыми смартфонами с этой экосистемой стали Mate 30.
На Honor и Huawei пришлось 30% от всех проданных устройств. Смартфоны с собственной системой Huawei Mobile Services заняли 10% рынка.
Бедные люди небось даже не понимали, что покупают. С виду обычное ведро, а по факту дырявое.
Сомневаюсь, что в том же МВидео над этими телефонами висят предупреждения о действующих в отношении хуёвея санкциях, их причинах и практических проблемах, которые это принесёт покупателю. По хорошему они все должны лежать отдельно от других телефонов на Android, а каждый потенциальный покупатель должен получать инструктаж на тему того, что с этим телефоном нельзя будет сделать.
Наверняка же они ещё и в возврате отказывают, когда это говно приносят обратно.
Ленинский блик
Наверняка же они ещё и в возврате отказывают, когда это говно приносят обратно.
Скорее всего да, это же "технически сложный товар". Как говорится, НАЕДАЛОВО.
Глубокий Илья
Мне пиздец как жалко пожилых людей и просто нормиз, которым впаривают такое, а потом они бегают в магазин обратно и унижаются, потому что ребёнку или другому близкому человеку в Москву не могут по вотсапу позвонить.
Несколько лет назад увидел, как в салоне уёбок-консультант обрабатывает тётку и аж тошно стало. Потом всем родным сказал, чтобы не стеснялись мне звонить с идиотскими вопросами про железо, хотя и подзаебало уже, конечно. Выбираем и покупаем онлайн, в магазин ходят только забирать и по буквам модель проверяют.
PSA для читающих тред: если не знаете, что советовать покупать родным из дешевого говна - советуйте им Нокию. Это хороший, годный ультрабюджет с чистым ведром, так что вам не придётся ебать мозги и гуглить, где там что запрятано в идиотской кастомной оболочке.
А что, вацапа нет в их сторе?
Глубокий Илья
Не похоже на то.
Современные кнопочные трубки обычно имеют настолько убогий интерфейс (сравниваю с временами S40 и Symbian), что возможно им будет проще освоить обычный смарфтон.
На кнопочных трубках нет вотсапа и банковского клиента.
Неясный огонь
Вряд ли отказывают. В мвидео можно легко обменять товар
Глубокий Илья
Гугл принёс такое сейчас.
Добрый меч
МСК-ремонт или как вас там, вы зачем вводите в заблуждение?
""Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020)3. В отношении технически сложного товара покупатель вправе потребовать его замены или отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы в случае существенного нарушения требований к его качеству (пункт 2 статьи 475)"
Прокомментируйте.
Как ты думаешь, сколько купивших смартфон осилят сделать это самостоятельно?
Глубокий Илья
К счастью у меня телефон, а не говно от Huawei.
Славянский лолипоп
Google Pay работать всё равно не будет.
Платить нужно ТОЛЬКО наличными так что не проблема
Безнал это слежка и цифровая тюрьма
По хорошему они все должны лежать отдельно от других телефонов на Android
Отдельные площадки обычно организуются только брендами с высоким ценником. Хотя те же Honor и Huawei флагманы делают свои стенды тоже.
в том же МВидео над этими телефонами висят предупреждения о действующих в отношении хуёвея санкциях, их причинах и практических проблемах, которые это принесёт покупателю
Ну будем честны, а кто виноват? Консультанты? Ну им поступает запрос "телефон за 10к хочу", и что они могут?
Я как-то гуглил какой смартфон можно бабушке купить бюджетный, и знаете, интернет так себе помощник даже в этом вопросе. Полемика крутится вокруг не всегда интересных ценовых сегментов или устаревшие данные. А статьи в интернете все почти маркетинговые.
Глубокий Илья
Я как-то гуглил какой смартфон можно бабушке купить бюджетный, и знаете, интернет так себе помощник даже в этом вопросе
Схорони эту ссылку для всех таких вопросов в будущем. Минимум проблем с совместимостью и "а как мне вот это сделать".
Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах)
>1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
обязан предоставить необходимую и достоверную информацию
Отсутствие магазина приложений, довольно-таки необходимая информация
Так там есть магазин приложений, хоть и другой. Уверен, что многим покупателям информация "Тут вместо Google Play AppGalery от Huawei" вообще ничего не скажет.
Усталый хот-дог
Вот и должен объяснить, чем они отличаются. Это его работа, а не возле кассирши тусоваться.
Так так так!
Обязанность консультанта помощь в выборе продукта. Не нужно придумывать какие-то обязанности, которые абсурдно звучат даже в понимании торговли.
Все особенности смартфона описаны в его документах, проси, тебе дадут, изучай. А консультант лишь может помочь ответить на твои вопросы, он не должен (как и магазин) предостерегать от покупки и наговаривать на бренд.
Придумывать обязанности? Эти обязанности описаны в законе, который я процитировал в самом начале.
и что ты подразумеваешь под необходимой информацией? для каждого она своя. если ты задашь прямой вопрос консультанту - он ответит, а устраивать лекцию по отличиям андроида от другой операционки в его обязанности не входит.
у телефона спецификации указаны, в том числе ОС, покупатель информирован.
Открываешь gsm arena. Ставишь фильтры "до $200/300" и дату прошлого года, квалком, оперативки от 3. Потом ищешь на скидосах в маркете такое.
Зашел в рейтинг общий, Айфоны новые в топе. Всего доброго.
Милицейский Орзэмэс
Всё именно так.
Народ сначала радуется, а потом осознаёт.
Но, конечно, не для всех это справедливо, кому и правда норм.
Равнодушный Денис
В прошлом декабре был какой-то розыгрыш, типа если выиграешь - можешь купить с хорошей скидкой. В общем я "выиграл" планшет - mediapad m6 - за 15к вместе с клавой, но без гугл сервисов.
При получении в фирменном магазине расписывался в отдельной бумаге о том, что я осведомлен об отсутствии гугл сервисов))
Планшет-то стоит своих денег или скидка была чисто формальная?
Видел данные как-то по работе, что у них просто хороший маркетинг, но это не показатель качества.
Смартфоны Honor, особенно в бюджетном ценовом сегменте отлично впаиваются людям с низкой технической грамотностью. Ну например консультанты в магазинах их легко продают всяким мамочкам и бабушкам. А ещё расцветки делают их хорошим смартфоном для детей, которые пока узнали от блогеров, что у родителей нужно клянчить айфоны.
Ах ну да, сарафанное радио работает не в РФ весьма хорошо, подруга купила, всё нравится, значит и я себе куплю. Глобальный высокобюджетный маркетинг крупных брендов бессилен, когда у людей в той же провинции нет денег на ~айфоны.
нет денег на ~айфоны.
Самсунги ? Есть все ценовые ниши:
https://www.samsung.com/ru/smartphones/all-smartphones/
¯\_(ツ)_/¯ Просто для меня, выбор из "андроидфонов" сводится либо к самсунгам либо к гугл пикселю.
Смотря чего требовать от телефона. У меня самсунг, но взял я его исключительно из-за относительно компактных размеров и амоледа- ничего подобного в пределах 250 долларов нет. Камера там похуже чем на китайцах, как и батарея, а для игр он не очень. Если человек хочет хорошее железо за небольшие деньги, то на самсунг лучше не смотреть. Меня он устраивает, но за те же деньги можно найти китайца с 120гц, огромной батареей, игровым процессором и хорошей камерой. Но огромного и без амолед
Бюджетки у Самсунга отвратительны. Они на их оптимизацию и вылизывание кладут большой болт, а ввиду залоченности даже энтузиасты часто не могут допилить смартфоны сами.
У китайцев довольно часто более привлекательные предложения за ту же цену, особенно в сегменте, где уже начинаются китайские флагманы. У самсунга обычно только флагманы реально интересные, но они уже в ценовой категории айфонов.
Думаю для большинства россиян купивших хуавей это стало большой неожиданностью, что нет привычной иконки гугл плея. По инерции покупают, так же как и было с Нокией, после того, как это уже был техно-труп.
Участковый Денис
У сына хонор все работает но давно покупал
Если свежая модель то там не всё работает по привычному сценарию. Для кого то это можно сказать что "не работает" или "это не то что я хотел".
Спроси сына. Вдруг он очень расстроился что у него что то не работает в отличии от одноклассников.
Долго выбирал себе бюджетный смарт с НФЦ, смотрел-смотрел на Хуавей, да в итоге плюнул и взял Сяоми. Теперь думаю, мб и стоило бы придрочиться к сложной установке всяких инстаграмов...
Вот к таким дурацким ситуациям приводит монополизация рынка.
Для большинства Гугл Плей = возможность нормально пользоваться устройством, устанавливать приложения. Хотя, на Андроид это хоть вручную сделать можно.
Хочу скачать apk файл с сайта 2gis. Но там ссылки на google play или на старые версии для старых версий android.
Тоже самое с приложениями банков. У них нет такой возможности. А всё потому что сервис и безопасность.
Поэтому есть полезные архивы типа apkmirror и свалка на 4PDA.
Они не официальные. Сам себе я могу рискнуть поставить(и ставлю). Но всем не советую.
Збс идея - поставить банковское приложение с 4пда, успехов по жизни и вообще
Ну тут та же проблема. Бизнес просто не парится с выпуском апк, потому что большинство скачает с плей маркета.
Гугл плей / Апп стор никакую безопасность не гарантируют. Безопасность в том, как реализовано приложение. Никто аудит проводить не будет. Максимум - автоматический парсинг кода на выявление каких-то стандартных штук. Думаю, что если бы лежала, например, приложуха Тинькофф в опен-сорсе, ни у кого сомнений не было бы в безопасности. Бери, устанавливай.
В аппсторе аудит как раз проводится, конечно, на 100% он гарантировать не может, но в целом проверка идет весьма тщательная.
Вольный лолипоп
Вручную устанавливать приложения? Мы что, в 2003 году?!
Зачем, когда всё можно сделать с помощью двух тапов в магазине приложений?
Зачем мне, как потребителю, думать и искать, где скачать то или иное приложение, когда удобнее его загрузить бесплатно/купить и потом получать все свежие обновления?
Их борьба?
Хм, цифра похожа не правду, не знаю, как в Мвидео, а в ДНС уже не раз видел, как покупали Хоноры, причем продавец явно предупреждал, что нет гуглосервисов, но покупателям было пофиг. С другой стороны, Ватсап, Одноклассники и сервисы Яндекса есть и в хуайвеевском Аппгалери, а больше народу ничего и не надо.
Ошибся, Ватсапа нет, есть Телега и Вайбер, ну, значит, скоро появится, да и с сайта можно установить. Вощщем, нужность гуглаппс слегка преувеличена, не зря же некоторые гики их специально сносят и отлично пользуются телефонами без них
Сам стор может и не сильно нужен, но без Google Play Services то, ёпта, половина приложений отвалится, если не умеет с другими апи работать. Банально, пуш от Ширяева про рэп-батл не придёт
Неплохо. Вот бы ещё на моём самсунге эти грёбаные сервисы гугла убить безвозвратно, но они ставятся сами. Нужное только гуг плей и гугл мэйл.