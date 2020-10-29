Всего в 2020 году на телефоны Honor и Huawei пришлось 30% от всех проданных устройств.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на смартфоны китайских брендов за девять месяцев 2020 года. В штуках они заняли около 57% российского рынка, рассказали TJ в компании.

На Honor и Huawei пришлось 30% от всех проданных устройств. Смартфоны с собственной системой Huawei Mobile Services заняли 10% рынка.

С начала 2020 года Honor и Huawei расширили свой ассортимент — покупателям из России доступны около 20 устройств с приложениями из экосистемы HMS. В первом квартале это были Honor View 30 Pro, Huawei P40 lite и P40 lite E. Большая часть смартфонов с фирменной экосистемой поступила на российский рынок во втором квартале года.

В третьем квартале ассортимент расширился ещё тремя моделями, а доля проданных на российском рынке смартфонов с HMS достигла 10%. Honor 9S и 9A в июле-сентябре вошли в топ-10 самых продаваемых.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», с января по сентябрь 2020 года российский рынок смартфонов составил около 23 миллионов смартфонов, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

США внесли Huawei в «чёрный список» в мае 2019 года. После этого Google отказался от сотрудничества с китайским производителем. В качестве альтернативы компания создала платформу Huawei Mobile Services. Первыми смартфонами с этой экосистемой стали Mate 30.