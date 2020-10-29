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Ольга Щербинина
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Исследование: Китайские смартфоны на Android без сервисов Google заняли 10% российского рынка Материал редакции

Всего в 2020 году на телефоны Honor и Huawei пришлось 30% от всех проданных устройств.

86 комментариев
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Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на смартфоны китайских брендов за девять месяцев 2020 года. В штуках они заняли около 57% российского рынка, рассказали TJ в компании.

На Honor и Huawei пришлось 30% от всех проданных устройств. Смартфоны с собственной системой Huawei Mobile Services заняли 10% рынка.

С начала 2020 года Honor и Huawei расширили свой ассортимент — покупателям из России доступны около 20 устройств с приложениями из экосистемы HMS. В первом квартале это были Honor View 30 Pro, Huawei P40 lite и P40 lite E. Большая часть смартфонов с фирменной экосистемой поступила на российский рынок во втором квартале года.

В третьем квартале ассортимент расширился ещё тремя моделями, а доля проданных на российском рынке смартфонов с HMS достигла 10%. Honor 9S и 9A в июле-сентябре вошли в топ-10 самых продаваемых.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», с января по сентябрь 2020 года российский рынок смартфонов составил около 23 миллионов смартфонов, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

США внесли Huawei в «чёрный список» в мае 2019 года. После этого Google отказался от сотрудничества с китайским производителем. В качестве альтернативы компания создала платформу Huawei Mobile Services. Первыми смартфонами с этой экосистемой стали Mate 30.

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#новости #android #huawei #блокадаhuawei

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86 комментариев
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Глубокий Илья

36

На Honor и Huawei пришлось 30% от всех проданных устройств. Смартфоны с собственной системой Huawei Mobile Services заняли 10% рынка.

Бедные люди небось даже не понимали, что покупают. С виду обычное ведро, а по факту дырявое.

Сомневаюсь, что в том же МВидео над этими телефонами висят предупреждения о действующих в отношении хуёвея санкциях, их причинах и практических проблемах, которые это принесёт покупателю. По хорошему они все должны лежать отдельно от других телефонов на Android, а каждый потенциальный покупатель должен получать инструктаж на тему того, что с этим телефоном нельзя будет сделать.

Наверняка же они ещё и в возврате отказывают, когда это говно приносят обратно.

Ответить

Ленинский блик

Глубокий
2

Наверняка же они ещё и в возврате отказывают, когда это говно приносят обратно.

Скорее всего да, это же "технически сложный товар". Как говорится, НАЕДАЛОВО.

Ответить

Глубокий Илья

Ленинский
10

Мне пиздец как жалко пожилых людей и просто нормиз, которым впаривают такое, а потом они бегают в магазин обратно и унижаются, потому что ребёнку или другому близкому человеку в Москву не могут по вотсапу позвонить.

Несколько лет назад увидел, как в салоне уёбок-консультант обрабатывает тётку и аж тошно стало. Потом всем родным сказал, чтобы не стеснялись мне звонить с идиотскими вопросами про железо, хотя и подзаебало уже, конечно. Выбираем и покупаем онлайн, в магазин ходят только забирать и по буквам модель проверяют.

PSA для читающих тред: если не знаете, что советовать покупать родным из дешевого говна - советуйте им Нокию. Это хороший, годный ультрабюджет с чистым ведром, так что вам не придётся ебать мозги и гуглить, где там что запрятано в идиотской кастомной оболочке.

Ответить

Roman Golovin

Глубокий
1

А что, вацапа нет в их сторе?

Ответить

Глубокий Илья

Roman
1

Не похоже на то.

What apps can you actually get on Huawei's App…
Huawei is moving beyond Google - by not including the Google Play app store and Google Mobile…
www.pocket-lint.com
Ответить

Слава Францев

Roman
0

В appgallery нет, но изи устанавливается из других мест

Ответить

KSA

Глубокий
0

Пожилые люди должны покупать кнопочные трубки

Ответить

Anton Golovanov

KSA
1

Современные кнопочные трубки обычно имеют настолько убогий интерфейс (сравниваю с временами S40 и Symbian), что возможно им будет проще освоить обычный смарфтон.

Ответить

Semyon Bochkaryov

KSA
0

На кнопочных трубках нет вотсапа и банковского клиента.

Ответить

KSA

Semyon
–7

Вотсап не нужен
Банковский клиент нужет только для того чтобы воровать деньги троянами
Ты хочешь чтобы у твоих родных украли пенсию?

Ответить

ユリー シャネ

KSA
1

Может им самим решить что им нужно, а что нет ?

Ответить

KSA

ユリー
0

Можно, но только после того как они получат высшее техническое образование по IT
До получения диплома никакого интернета и смартфонов

Ответить

ユリー シャネ

KSA
0

держи в курсе, тролль утиный

Ответить

KSA

ユリー
0

Почему, кря?

Ответить

Semyon

KSA
0

Тебе может быть вообще телефон не нужен, но в реальном мире:
1. Вотсап нужен, чтобы звонить другим людям бесплатно.
2. Банковский клиент нужен, чтобы оплачивать ЖКХ/прочее онлайн и не ходить снимать наличные.

Тем более в период самоизоляции.

Ответить

KSA

Semyon
–4

Интернет для вотсапа тоже денег стоит, не бесплатно
Для ЖКХ есть сбер. Все оплачивать нужно только наличкой чтобы фсбшники не отследили
Никакой самоизоляции никогда не было, это нарушение конституционных прав

Ответить

Semyon

KSA
0

Без интернета сегодня даже пожилому человеку сложно жить. Так что он по-любому будет. А вот ходить постоянно в банк пожилому человеку сегодня небезопасно, потому что ковид не дремлет.

Ответить

KSA

Semyon
–1

Ковид не существует, вынь голову из жопы пропаганды

Ответить

Semyon

KSA
0

Ой яка сумна новина. Пойду сообщу тем, кто на ИВЛ лежит, пусть знают, что ковида не существует, а они не могут дышать просто потому что. 

Ответить

KSA

Semyon
0

Опять общаешься с вымышленными друзьями на ИВЛ? Завязывай с наркотиками

Ответить

Неясный огонь

Глубокий
1

Вряд ли отказывают. В мвидео можно легко обменять товар

Ответить

Глубокий Илья

Неясный
0

Гугл принёс такое сейчас.

«Купленный телефон HUAWEI P40 5G без…
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yandex.ru
Ответить

Добрый меч

Глубокий
0

МСК-ремонт или как вас там, вы зачем вводите в заблуждение?

""Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ

(ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020)3. В отношении технически сложного товара покупатель вправе потребовать его замены или отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы в случае существенного нарушения требований к его качеству (пункт 2 статьи 475)"

Прокомментируйте.

Ответить

KSA

Глубокий
–5

Нужны сервисы гугла можешь сам поставить
Хватит трагедию из пальца отсасывать

Ответить

Semyon Bochkaryov

KSA
1

Как ты думаешь, сколько купивших смартфон осилят сделать это самостоятельно?

Ответить

KSA

Semyon
–1

Им не надо

Ответить

Semyon Bochkaryov

KSA
0

Тыскозал?

Ответить

KSA

Semyon
0

Это всем известно

Ответить

Глубокий Илья

KSA
0

К счастью у меня телефон, а не говно от Huawei.

Ответить

bb8

Глубокий
1

ясно

Ответить

Глубокий Илья

bb8
0

Ну тут сразу про бабушку и хуй вспоминается.

Ответить

Женя Шепелявый

KSA
0

И гугл-камеру.

Ответить

Славянский лолипоп

KSA
0

Google Pay работать всё равно не будет.

Ответить

KSA

Славянский
0

Платить нужно ТОЛЬКО наличными так что не проблема
Безнал это слежка и цифровая тюрьма

Ответить

Semyon Bochkaryov

KSA
0

Безнал это прежде всего удобство. И да, я посмотрю, как ты в интернет-магазине будешь наличкой платить.

Ответить

KSA

Semyon
0

"Оплата при получении наличными курьеру"
Всегда так делаю

Ответить

Ivan

KSA
0

и мелочи мешок у тебя дома лежит, чтобы без сдачи было

Ответить

пиу-пиу

Глубокий
0

  По хорошему они все должны лежать отдельно от других телефонов на Android

Отдельные площадки обычно организуются только брендами с высоким ценником. Хотя те же Honor и Huawei флагманы делают свои стенды тоже.

 в том же МВидео над этими телефонами висят предупреждения о действующих в отношении хуёвея санкциях, их причинах и практических проблемах, которые это принесёт покупателю

Ну будем честны, а кто виноват? Консультанты? Ну им поступает запрос "телефон за 10к хочу", и что они могут?

Я как-то гуглил какой смартфон можно бабушке купить бюджетный, и знаете, интернет так себе помощник даже в этом вопросе. Полемика крутится вокруг не всегда интересных ценовых сегментов или устаревшие данные. А статьи в интернете все почти маркетинговые. 

Ответить

Глубокий Илья

пиу-пиу
1

Я как-то гуглил какой смартфон можно бабушке купить бюджетный, и знаете, интернет так себе помощник даже в этом вопросе

Схорони эту ссылку для всех таких вопросов в будущем. Минимум проблем с совместимостью и "а как мне вот это сделать".

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Ответить

Усталый хот-дог

пиу-пиу
0

Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах)

>1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Ответить

пиу-пиу

Усталый
0

А что он скрывает? Думаешь ЦА Honor и Huawei требует что-то, чего нет у этих смартфонов?

Сходи в магазин, в эльдорадо, связной или мвидео, послушай диалоги. Там люди чаще максимум проверят как камера фоткает.

Ответить

Усталый хот-дог

пиу-пиу
0

обязан предоставить необходимую и достоверную информацию
Отсутствие магазина приложений, довольно-таки необходимая информация

Ответить

Anton Golovanov

Усталый
2

Так там есть магазин приложений, хоть и другой. Уверен, что многим покупателям информация "Тут вместо Google Play AppGalery от Huawei" вообще ничего не скажет.

Ответить

Усталый хот-дог

Anton
0

Вот и должен объяснить, чем они отличаются. Это его работа, а не возле кассирши тусоваться.

Ответить

пиу-пиу

Усталый
1

Так так так!

Обязанность консультанта помощь в выборе продукта. Не нужно придумывать какие-то обязанности, которые абсурдно звучат даже в понимании торговли.

Все особенности смартфона описаны в его документах, проси, тебе дадут, изучай. А консультант лишь может помочь ответить на твои вопросы, он не должен (как и магазин) предостерегать от покупки и наговаривать на бренд.

Ответить

Усталый хот-дог

пиу-пиу
0

Придумывать обязанности? Эти обязанности описаны в законе, который я процитировал в самом начале.

Ответить

Vadim Nemnasev

Усталый
0

и что ты подразумеваешь под необходимой информацией? для каждого она своя. если ты задашь прямой вопрос консультанту - он ответит, а устраивать лекцию по отличиям андроида от другой операционки в его обязанности не входит.
у телефона спецификации указаны, в том числе ОС, покупатель информирован. 

Ответить

Милицейский Орзэмэс

пиу-пиу
0

Открываешь gsm arena. Ставишь фильтры "до $200/300" и дату прошлого года, квалком, оперативки от 3. Потом ищешь на скидосах в маркете такое.

Ответить

пиу-пиу

Милицейский
0

Зашел в рейтинг общий, Айфоны новые в топе. Всего доброго.

Ответить

Милицейский Орзэмэс

пиу-пиу
0

Куда, прости, зашёл?

Ответить

Милицейский Орзэмэс

Глубокий
0

Всё именно так.
Народ сначала радуется, а потом осознаёт.
Но, конечно, не для всех это справедливо, кому и правда норм.

Ответить

Равнодушный Денис

Глубокий
0

В прошлом декабре был какой-то розыгрыш, типа если выиграешь - можешь купить с хорошей скидкой. В общем я "выиграл" планшет - mediapad m6 - за 15к вместе с клавой, но без гугл сервисов. 
При получении в фирменном магазине расписывался в отдельной бумаге о том, что я осведомлен об отсутствии гугл сервисов))

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Равнодушный
0

Планшет-то стоит своих денег или скидка была чисто формальная?

Ответить

пиу-пиу

10

Видел данные как-то по работе, что у них просто хороший маркетинг, но это не показатель качества.

Смартфоны Honor, особенно в бюджетном ценовом сегменте отлично впаиваются людям с низкой технической грамотностью. Ну например консультанты в магазинах их легко продают всяким мамочкам и бабушкам. А ещё расцветки делают их хорошим смартфоном для детей, которые пока узнали от блогеров, что у родителей нужно клянчить айфоны.

Ах ну да, сарафанное радио работает не в РФ весьма хорошо, подруга купила, всё нравится, значит и я себе куплю. Глобальный высокобюджетный маркетинг крупных брендов бессилен, когда у людей в той же провинции нет денег на ~айфоны.

Ответить

common sense

пиу-пиу
1

нет денег на ~айфоны.

Самсунги ? Есть все ценовые ниши:
https://www.samsung.com/ru/smartphones/all-smartphones/

Ответить

пиу-пиу

common
1

Тссс, ТССС! Ты чего такое творишь!?
Сейчас техногики набегут и начнут яростно пояснять, что это совсем не топ за свои деньги и вообще, и конечно разведут тут срач из-за одной цифры какой ни будь. 

Ответить

common sense

пиу-пиу
0

¯\_(ツ)_/¯ Просто для меня, выбор из "андроидфонов" сводится либо к самсунгам либо к гугл пикселю.

Ответить

Хрусталёв

пиу-пиу
0

Смотря чего требовать от телефона. У меня самсунг, но взял я его исключительно из-за относительно компактных размеров и амоледа- ничего подобного в пределах 250 долларов нет. Камера там похуже чем на китайцах, как и батарея, а для игр он не очень. Если человек хочет хорошее железо за небольшие деньги, то на самсунг лучше не смотреть. Меня он устраивает, но за те же деньги можно найти китайца с 120гц, огромной батареей, игровым процессором и хорошей камерой. Но огромного и без амолед

Ответить

Semyon Bochkaryov

common
1

Бюджетки у Самсунга отвратительны. Они на их оптимизацию и вылизывание кладут большой болт, а ввиду залоченности даже энтузиасты часто не могут допилить смартфоны сами.

Ответить

Anton Golovanov

common
0

У китайцев довольно часто более привлекательные предложения за ту же цену, особенно в сегменте, где уже начинаются китайские флагманы. У самсунга обычно только флагманы реально интересные, но они уже в ценовой категории айфонов.

Ответить

Alex Blake

8

Думаю для большинства россиян купивших хуавей это стало большой неожиданностью, что нет привычной иконки гугл плея. По инерции покупают, так же как и было с Нокией, после того, как это уже был техно-труп.

Ответить

Участковый Денис

Alex
–2

У сына хонор все работает но давно покупал

Ответить

Тони Хопкинс

Участковый
0

Если свежая модель то там не всё работает по привычному сценарию. Для кого то это можно сказать что "не работает" или "это не то что я хотел".
Спроси сына. Вдруг он очень расстроился что у него что то не работает в отличии от одноклассников.

Ответить

KSA

Тони
0

Сын очень расстроился что это не iPhone 12 Max
Быть сыном жлоба сплошные страдания

Ответить

seri0us cat

Alex
0

Долго выбирал себе бюджетный смарт с НФЦ, смотрел-смотрел на Хуавей, да в итоге плюнул и взял Сяоми. Теперь думаю, мб и стоило бы придрочиться к сложной установке всяких инстаграмов...

Ответить

Слава Инженеров

Alex
0

сам ты труп, пользуюсь н8 до сих пор

Ответить

KSA

Alex
–1

Большинство россиян никогда не слышали про гугл плей

Ответить

Alexander Petcoglo

3

Вот к таким дурацким ситуациям приводит монополизация рынка.
Для большинства Гугл Плей = возможность нормально пользоваться устройством, устанавливать приложения. Хотя, на Андроид это хоть вручную сделать можно.

Ответить

Тони Хопкинс

Alexander
1

Хочу скачать apk файл с сайта 2gis. Но там ссылки на google play или на старые версии для старых версий android. 
Тоже самое с приложениями банков. У них нет такой возможности. А всё потому что сервис и безопасность.

Ответить

Semyon Bochkaryov

Тони
3

Поэтому есть полезные архивы типа apkmirror и свалка на 4PDA. 

Ответить

Тони Хопкинс

Semyon
1

Они не официальные. Сам себе я могу рискнуть поставить(и ставлю). Но всем не советую.

Ответить

ユリー シャネ

Тони
0

Учитывая, как ловко официальные приложения сливают данные с телефона, можешь расслабиться, хуже не станет точно)

Ответить

Косолар Оголы

Semyon
1

Збс идея - поставить банковское приложение с 4пда, успехов по жизни и вообще

Ответить

Alexander Petcoglo

Тони
0

Ну тут та же проблема. Бизнес просто не парится с выпуском апк, потому что большинство скачает с плей маркета.

Гугл плей / Апп стор никакую безопасность не гарантируют. Безопасность в том, как реализовано приложение. Никто аудит проводить не будет. Максимум - автоматический парсинг кода на выявление каких-то стандартных штук. Думаю, что если бы лежала, например, приложуха Тинькофф в опен-сорсе, ни у кого сомнений не было бы в безопасности. Бери, устанавливай.

Ответить

Semyon Bochkaryov

Alexander
2

В аппсторе аудит как раз проводится, конечно, на 100% он гарантировать не может, но в целом проверка идет весьма тщательная.

Ответить

Вольный лолипоп

Alexander
0

Вручную устанавливать приложения? Мы что, в 2003 году?! 
Зачем, когда всё можно сделать с помощью двух тапов в магазине приложений? 
Зачем мне, как потребителю, думать и искать, где скачать то или иное приложение, когда удобнее его загрузить бесплатно/купить и потом получать все свежие обновления?

Ответить

пiрячком по дупоньцi

2

Их борьба?

Ответить

Встречный рак

пiрячком
0
Ответить

Beerman

1

Хм, цифра похожа не правду, не знаю, как в Мвидео, а в ДНС уже не раз видел, как покупали Хоноры, причем продавец явно предупреждал, что нет гуглосервисов, но покупателям было пофиг. С другой стороны, Ватсап, Одноклассники и сервисы Яндекса есть и в хуайвеевском Аппгалери, а больше народу ничего и не надо. 

Ошибся, Ватсапа нет, есть Телега и Вайбер, ну, значит, скоро появится, да и с сайта можно установить.  Вощщем, нужность гуглаппс слегка преувеличена, не зря же некоторые гики их специально сносят и отлично пользуются телефонами без них

Ответить

Косолар Оголы

Beerman
1

Сам стор может и не сильно нужен, но без Google Play Services то, ёпта, половина приложений отвалится, если не умеет с другими апи работать. Банально, пуш от Ширяева про рэп-батл не придёт

Ответить

KSA

Косолар
0

Давно написали аналог негугловый

Ответить

Милицейский Орзэмэс

Beerman
1

Не появится. Фейсбуку такой скандал не нужен.

Ответить

Bad Mother Fucker

Beerman
0

бля, да .apk файлом можно установить 

Ответить

Ленинский блик

1

Можно ли предположить, что в РФ уже живёт 10% китайцев?

Ответить

Иван Иванов

0

Неплохо. Вот бы ещё на моём самсунге эти грёбаные сервисы гугла убить безвозвратно, но они ставятся сами. Нужное только гуг плей и гугл мэйл.

Ответить

Милицейский Орзэмэс

Иван
0

А пуши за гугл кто принимать будет?

Ответить
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