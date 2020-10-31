Редактор TJ после недели с двумя из четырёх новых айфонов рассказывает, зачем они нужны, как они снимают и почему стоит забыть о 5G.

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iPhone 12 Pro (слева) и iPhone 12 (справа) Фото Никиты Родионова для TJ

13 октября Apple представила четыре модели iPhone 12: mini, обычную, Pro и Pro Max. В 2020 году их выпускают в продажу вразнобой — сначала стали доступны iPhone 12 и 12 Pro, а mini и Pro Max появятся только в ноябре.

Редактор TJ провёл неделю с двумя основными моделями из линейки и рассказывает, как они изменились внешне и внутренне и на что способны.

Вернулись к прямым углам — и стало лучше

Говорят, если хочешь дать человеку счастье — отбери у него всё, а потом верни хотя бы половину. Эта мудрость лучше всего описывает ситуацию с дизайном iPhone 12. Ещё шесть лет назад компания отказалась от острых граней и перешла на плавные скруглённые края в iPhone 6, а теперь вернулась к угловатой форме iPhone 5.

Кроме формы корпуса с точки зрения дизайна внешне на самом деле ничего не изменилось — в Apple не стали менять ни материалы, ни блок камер. Обычные iPhone 12 и mini, как и базовый 11-й — это алюминиевая рамка и стекляный глянцевый задник, а более «премиальные» версии Pro — стальная рамка и матовая задняя панель.

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Как и с любыми более-менее резкими изменениями каждого устоявшегося дизайна, даже возврат к угловатым краям разделил людей на два лагеря. Поклонники iPhone 5s и первого SE начали ликовать, а многие, кому нравился iPhone 11 и дизайн X/XS, в основном, ругаются на изменения. В соцсетях новый дизайн даже начали считать опасным — якобы об него можно порезать руки, если держать айфон достаточно сильно.

На самом деле это шум из ничего: пока все спорят о вкусовщине, глобально ничего не поменялось — даже блок камер остался таким же. А если посмотреть на прошлогодние и новые айфоны сзади, то можно вообще не заметить разницы — если бы не новый синий цвет, внешне «в лоб» они не отличались бы почти ничем.

iPhone 12 и 12 Pro (cлева), iPhone 11 и 11 Pro Max (справа) Фото Никиты Родионова для TJ

Новые синие цвета — главная визуальная инновация в iPhone 12 после острых углов, но впечатление по презентации оказалось обманчивым. На самом деле синий iPhone 12 — это просто антипод цвета Product Red, он такой же яркий и насыщенный, а «тихоокеанский синий» Pro достаточно блеклый и сильно зависит от освещения.

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Мне сложно ругать новый дизайн, потому что он стал более функциональным и оптимизированным. Apple буквально «отрезала лишнее»: по ощущениям, смартфон стал намного компактнее и аккуратнее при той же диагонали экрана — хорошие новости для тех, кто не любит «лопаты».

iPhone 12 и iPhone 11 Фото Никиты Родионова для TJ

Пожалуй, единственное, что раздражает меня уже второе поколение айфонов подряд — это компоновка «глянцевый задник + матовая рамка» у базовой модели и наоборот у Pro. Но это тоже откровенная вкусовщина: просто мне не нравятся смартфоны из материалов, которые легко ляпаются с первых же прикосновений. А на гранях Pro-версии отпечатки пальцев неизбежно появятся уже после первого использования.

iPhone 12 и iPhone 11 Фото Никиты Родионова для TJ

Не понимаю, почему Apple не может сделать полностью матовые Pro и полностью глянцевый обычный iPhone 12. Сейчас выходит, что у одного айфона постоянно грязная задняя панель, а у другого — рамки. Видимо, это следствие погони за «премиальностью»: у старших моделей рамка не из алюминия, а из стали, которую Apple называет хирургической — в теории, это должно как-то лучше защитить смартфон при падении на ребро.

Улучшили нейросети, но не сами камеры

С точки зрения голых характеристик в камерах iPhone 12 и 12 Pro не изменилось почти ничего: основная (широкоугольная) камера стала ловить чуть больше света (диафрагма f/1.6 вместо f/1.8) и теперь ей реже нужен ночной режим. И всё — в остальном это те же сенсоры, что и в iPhone 11 и 11 Pro.

О главных изменениях в камерах за две минуты — для тех, у кого нет времени или желания читать

Хотя Apple ещё есть куда дорабатывать свои мобильные камеры (достаточно взглянуть на Android-флагманы), , во всех моделях, кроме Pro Max, компания сделала ставку на вычислительную фотографию. Именно нейросети дали основной прирост возможностям камер новых iPhone.

«Ночной режим» теперь работает на всех камерах, а не только на основной: можно подумать, что это просто «длинная выдержка», но на самом деле за этим тоже стоят алгоритмы. Apple ещё при запуске iPhone 11 подробно рассказывала, что в её понимании выдержки недостаточно, поэтому к ней добавляют нейросети, которые помогают сделать чёткий кадр и «чистят» изображение.

iPhone 12 Фото Никиты Родионова для TJ

Важнее всего это оказалось для сверхширокоугольной камеры в iPhone 12 — ей теперь наконец-то можно пользоваться не только в идеальных условиях освещения. Раньше при любом небольшом полумраке сенсор начинал «шуметь» и фото получалось очень смазанным в деталях, теперь снимок получается достаточно чётким даже в сложных условиях окружения.

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В iPhone 12 Pro снимать ночью можно ещё и на телефото-камеру с двукратным увеличением. Несмотря на то, что объектив менее светосильный, чем основная камера, фотографии получаются один в один как с неё, но с приближением. И на оба смартфона теперь можно снимать ещё и ночные селфи (особенно полезно

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Другим нововведением стал обновлённый Smart HDR. К третьей версии система научилась распознавать содержимое сцены и подстраиваться под неё: Android-смартфоны практикуют что-то похожее уже не первый год, но Apple, конечно, не перегружает пользователя деталями и не показывает, что именно распознал айфон в кадре.

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В то же время компания утверждает, что система может мгновенно отличать здание от неба, снежную вершину от облака или тарелку от лежащей на ней еды. После этого айфон сам решает, где добавить контрастности, как отрегулировать баланс белого, скорректировать насыщенность и подобрать текстуру. По задумке Apple — чтобы снимки стали больше похожими на реальность.

Smart HDR делает то, что раньше зачастую приходилось делать вручную. Он берёт несколько кадров с разной экспозицией, «красит» их на базе собственного понимания того, как всё должно выглядеть, и пытается отразить на одном снимке максимум без потери качества: без пересветов, шумов и прочего. Теперь к технологии просто подключили некую базу ситуаций и она лучше знает, что делать со снимками, а также будет продолжать обучаться в реальном времени.

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Третья технология, которую улучшили — это Deep Fusion. Тут чуть сложнее, чем с «ночным режимом» или Smart HDR 3, потому что он — это серый кардинал фотографий: работает, но непонятно, когда и как активируется, и его нельзя отключить.

Deep Fusion — это тот же Smart HDR, но он работает не с контрастностью или балансом белого, а увеличивает детализацию. Как объясняли в Apple, алгоритм берёт много одинаковых кадров, попиксельно анализирует, а потом находит лучшие, пытается улучшить качество и склеивает всё в одно изображение.

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Сложно сказать, стал ли он справляться со своими задачами лучше, или это заслуга Smart HDR 3, к тому же о применении Deep Fusion нельзя никак узнать, Apple об этом не сообщает даже в мета-информации о снимке. Но он точно стал работать быстрее, а смартфон стал применять его чаще: если раньше можно было ждать обработки фотографии пару секунд, то теперь это происходит заметно быстрее. Но целиком от «тормозов» Deep Fusion в Apple пока так и не избавились.

Smart HDR 3 и Deep Fusion теперь тоже работают на всех камерах iPhone. Но алгоритмы не работают сами по себе: скорее всего, их появление для всех камер и улучшение работы — заслуга нового процессора A14, в котором увеличили количество ускорителей для машинного обучения и число ядер Neural Engine.

В iPhone 12 Apple окончательно перестала продавать возможности «железа» — видимо, потому что мобильные камеры немного упёрлись в тупик возможностей. Вместо этого компания теперь продаёт доступ к эксклюзивным нейросетям.

Меня это прилично пугает: если раньше можно было взглянуть на характеристики и увидеть, что изменилось, то теперь остаётся лишь верить Apple на слово. Проблема в том, что у машинного обучения нет параметра, который бы однозначно говорил о повышенной эффективности — во многом это субъективно и меняется от случая к случаю.

Правда, по ощущениям, iPhone 12 действительно лучше снимает — снимки выходят более детализированными и насыщенными. Но что именно Apple доработала в алгоритмах, наверняка узнать не получится.

В iPhone 12 Pro есть ещё и датчик LiDAR, которым до этого оснастили iPad Pro 2020. Сенсор позволяет строить 3D-карту окружения: для этого он выпускает свет в инфракрасном диапазоне и ждёт, пока тот отразится и вернётся назад. Технология совсем не новая и давно применяется конкурентами Apple, но только сейчас добралась до айфонов — но в iPhone mini и в обычном iPhone 12 её нет.

iPhone 12 Pro Фото Никиты Родионова для TJ

В айфонах LiDAR позволяет точнее работать с дополненной реальностью. Например, виртуальные объекты будут корректно взаимодействовать с реальным окружением. Датчик также нужен для работы с портретами — благодаря ему становятся возможны ночные портреты в iPhone 12 Pro, плюс он помогает смартфону быстрее фокусироваться, потому что «видит» в темноте.

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Фото Никиты Родионова для TJ

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Фото Никиты Родионова для TJ

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Портрет на селфи-камеру

Самое значимое обновление по видеосъёмке получили оба смартфона: раньше видео в HDR можно было только смотреть, да и то — только на Pro-моделях, а теперь можно ещё и снимать. Apple также громко объявила о записи видео по используемому в кино стандарту Dolby Vision. Но это больше маркетинговая формулировка, чем что-то значимое для повседневных задач: новые iPhone смогут улавливать больше цветов, но убедиться в этом можно будет только на их экранах или на другом дисплее с поддержкой этого стандарта.

Добавили цветов, чёткости и прочности экранам базовых iPhone

В 2020 году все четыре новых iPhone впервые получили дисплея Super Retina XDR, которым до этого оснащали только Pro-версии. Это означает означает более яркий, контрастный и насыщенный дисплей, чем в прошлогоднем iPhone 11, а также повышенную чёткость.

Новый дисплей — одно из самых заметных отличий iPhone 12, которое бросается в глаза сразу, как только берёшь его в руки. После iPhone 11 возникает ощущение, будто протёр глаза: всё стало чётче, виднее и красочнее.

iPhone 12 (сверху) и iPhone 11 (снизу) Фото Никиты Родионова для TJ

В iPhone 11 Apple использовала дисплеи Liquid Retina, как у iPhone XR. Они могли выдавать яркость до 625 нит и не поддерживали HDR. Super Retina XDR может выдать на пике вдвое больше яркости — до 1200 нит. Кроме того, новый дисплей поддерживает HDR10: это делает просмотр фильмов с поддержкой стандарта более красочным и контрастным.

С новым экраном выросло и разрешение: теперь базовая модель поддерживает Full HD — 2532 на 1170 пикселей. Плотность пикселей составляет 460 против 326 у iPhone 11.

Фото TJ

Но одним из главных изменений в экране, на котором акцентировали внимание на презентации, стал переход на стекло с керамикой. В Apple утверждали, что это значительно повышает прочность дисплея: якобы в случае падения вероятность повредить экран стала в четыре раза ниже, а для защиты от мелких царапин применяют двойной ионный обмен — по той же технологии делают матовую заднюю крышку iPhone 12 Pro.

За громкими формулировками, как и всегда, стоят лабораторные тесты, которые могут иметь мало общего с реальностью. Керамическое стекло в моём iPhone 12 Pro оказалось настолько «прочным», что первую царапину я обнаружил уже в первую пару часов — даже до того, как перенёс все данные со старого айфона. Наверняка керамическое стекло прочнее предыдущей технологии, использовавшейся в Apple, но защитное стекло всё равно не помешает.

Убрали зарядку из комплекта и всех запутали

С выходом iPhone 12 Apple отказалась от наушников и адаптера для питания в комплекте. Это объяснили заботой об экологии — чем меньше одна коробка, тем меньше углеродного следа оставляют перевозки и меньше электронного мусора создают потребители.

Но Apple аккуратно умолчала о возможных экономических причинах решения — компания помимо прочего может сэкономить на логистике и транспортировать почти вдвое больше айфонов за раз, чем раньше. А ещё можно сократить издержки, не производя зарядки и наушники, и заработать, продавая их отдельно.

Главное объяснение Apple — у покупателей новых айфонов, скорее всего, уже есть обычная зарядка от одной из прошлых моделей. Но есть нюанс — с iPhone 12 идут кабели не с обычным USB-A, а с USB-C на Lightning. Это значит, что их не получится использовать со старыми зарядными устройствами или вставить в большинство обычных компьютеров.

Выходит, что в погоне за экологией Apple одним махом превратила в мусор все старые комплектные зарядки и побудила покупать новые.

Покупатели iPad Pro 2020 или MacBook Air 2020 действительно имеют дома блок питания, в который можно вставить кабель с USB-C. Но что делать всем остальным? Легко представить ситуацию: родители решают купить ребёнку первый iPhone, а после распаковки подарка выясняется, что его нечем зарядить и необходимо заказывать адаптер питания. Впрочем, Apple не скрывает «урезанной» комплектации — информация об этом есть как на сайте, так и на тыльной стороне коробки.

Неурядица с зарядками продолжается уже второй год: в iPhone 11 внедрили «быструю» зарядку, но не положили в комплект адаптер на 18 ватт с её поддержкой. Его можно было купить отдельно за четыре тысячи рублей, но к нему не подошёл бы кабель для зарядки — он был с USB-A, а «быстрая» зарядка поддерживала только USB-С.

В этом году ситуацию с кабелем решили, но так как адаптера в комплекте больше нет, проблема усугубилась. Дошло до абсурда: новая беспроводная зарядка MagSafe за четыре тысячи рублей работает от провода с USB-C, но адаптера в комплекте с ней тоже нет. То есть можно купить iPhone и модную зарядку к нему, а потом понять, что зарядить смартфон всё равно не получится.

Но тут в действиях Apple даже прослеживается логика: компания намекает на покупку 18-ваттного адаптера за две тысячи рублей — и даже специально снизила на него цену вдвое. Он позволит заряжать айфоны быстрее (до 50% за 30 минут), тогда как с комплектной зарядкой процесс способен растянуться на четыре часа.

В этом году айфоны лишились главной визитной карточки — теперь в отдельных случаях они не могут работать из коробки. Новым пользователям iPhone придётся совершать дополнительные действия и разбираться в нюансах.

Придумали MagSafe — но это не просто зарядка, а экосистема аксессуаров

Вместе с отказом от адаптера питания Apple представила новый способ зарядки айфонов — через коннектор MagSafe, который примагничивается к задней стороне смартфона. Устройства поддерживали беспроводную зарядку и раньше, но только по «медленному» стандарту Qi, собственное решение Apple может зарядить смартфон вдвое быстрее, чем до этого. Правда, по меркам зарядки от провода это всё равно будет очень медленно.

Можно подумать, что MagSafe — всего лишь зарядка, но на самом деле Apple продвигает её как целую экосистему аксессуаров для iPhone, хотя собственные чехлы компании пока вызывают только разочарование.

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По презентации могло сложиться впечатление, что они держатся на смартфоне за счёт магнитов, а на самом деле они, как и любые другие чехлы, цепляются за корпус. Единственная разница — к самим чехлам можно примагнитить что-то ещё: внутри они повторяют контуры MagSafe и пропускают ток.

Так изящно всё выглядит только в промо-материалах Изображение Apple

Apple уже выпустила чехол-бумажник, но, похоже, он красиво смотрится только в промо-материалах. А в реальной жизни оказалось, что едва держится на айфоне и легко может отвалиться при попытке положить смартфон в карман. Остаётся надеяться, что в будущем Apple доведёт технологию до ума, но пока это кажется сырым решением, а не чем-то удобным и прорывным на каждый день.

Демонстрация работы MagSafe-кошелька Кадры из ролика Маркиса Браунли

5G добавили в iPhone 12, но не в Россию

Apple почти всю презентацию делала акцент на поддержке 5G в iPhone 12: компания показывала замеры скорости, рассказывала, какие возможности даст переход на новое поколение связи и не только. Всё это оказалось больше актуальным для США и некоторых стран Европы из-за особенностей рынка.

В Штатах операторы почти полностью провалили переход на LTE: большая часть мобильных сетей в стране до сих пор работают с 3G. Поэтому переход на 5G и поддержка стандарта самым крупным производителем смартфонов на местном рынке очень важны именно для Америки — таким образом США хотят совершить резкий инфраструктурный скачок. В Европе ситуация со связью чуть лучше, но там 5G внедряют уже несколько лет.

А вот Россия, похоже, полностью пропустит новое поколение связи: из-за того, что нужные частоты в стране заняты военными, операторы не могут использовать общедоступное оборудование и построить эффективные сети.

В недавнем разговоре с TJ представители «большой четвёрки» прямо говорили, что не знают, когда ждать появления 5G, и что это зависит от согласования властей — пока нет даже нормативов. В «Билайне» и вовсе сказали, что новое поколение связи придёт в страну не раньше 2024 года. К этому времени в мире могут уже начать разворачивать 6G.

Ситуация с 5G в стране настолько непростая, что редакции TJ не удалось испытать новую технологию в iPhone даже в тестовой зоне одного из операторов. Оказалось, что компании не могут даже в ограниченном режиме раздавать сигнал на нужных частотах, которые поддерживает iPhone 12. Для подключения к тестовой сети 5G пришлось бы внести конструктивные изменения в смартфон, но даже это не гарантировало бы результат из-за вопроса сертификации 5G-антенн в стране.

Но есть и хорошие новости: Россия, в отличие от США, не пропустила развитие LTE — операторы уже давно добились хорошего покрытия в большинстве крупных городов и продолжают развивать стандарт. В iPhone 12 обновили модем и теперь он способен работать с LTE на скорости до 2 Гбит/c, но для этого операторам ещё предстоит обновить оборудование — сейчас LTE даже в Петербурге и Москве редко где выдаёт 100 Мбит/с.

Тест скорости LTE от Yota на iPhone 12 и 12 Pro Фото TJ

Получился iPhone 11, который довели до ума

Когда вышел iPhone 11, я ругал его в обзоре за в целом бесполезную сверхширокоугольную камеру и отсутствие инновации, которая бы отвечала на вопрос «зачем его покупать». Теперь Apple выпустила iPhone 12, в котором исправила многие недочёты, но так и не добавила чего-то прорывного.

Если бы компания придерживалась старой логики названий, это был бы отличный iPhone 11S. Айфон изменился внешне, но не так значительно, и практически не изменился внутренне. Просто аппаратные инновации окончательно отошли на второй план, а их место заняли программные трансформации.

Главное изменение в новом iPhone 12 — внедрение нового экрана, который раньше был только у Pro. Разница действительно значительная, хотя её сложно увидеть на фотографиях и видео, она очень сильно ощущается вживую.

LiDAR-датчик действительно даёт iPhone 12 Pro небольшое преимущество при съёмке ночью. Но мы пока не знаем, для чего именно Apple внедряет этот сенсор: скорее всего, его реальные возможности только предстоит увидеть.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Фото Никиты Родионова для TJ

Обе модели получили новые алгоритмы для съёмки фото, но нельзя сказать, что стали снимать лучше по каким-то конкретным параметрам. Просто в отдельных ситуациях вроде съёмки закатов или городских пейзажей нейросети позволяют получить более яркую и детализированную картинку, чем раньше. Некоторые возможности вроде «ночных портретов» стали доступны впервые, но можно обойтись и без них, а основная камера теперь реже переходит в «ночной режим» — потому что и так улавливает больше света.

Переходить на iPhone 12 с iPhone 11 и даже iPhone XS кажется не очень рациональным: изменений не так уж много. Но если хочется снимки получше и наконец-то хорошую сверхширокоугольную камеру, то, вероятно, оно того стоит. С iPhone 12 Pro всё чуть сложнее — тут изменений ещё меньше: по сути, доработали только камеры, а Super Retina XDR-экраны в этой модели и так были уже несколько поколений.

Вероятно, полная расстановка сил в линейке станет понятна после того, как к СМИ и блогерам попадут iPhone 12 Pro Max и mini. Ну а пока при раздумьях, какую модель покупать, не стоит забывать, что у двух других айфонов тоже не будет 5G, такие же нюансы с зарядкой, а выбор зависит от того, нужны ли вам программные обновления, новый дизайн и куда более удачная съёмка ночью.

Автор и редакция TJ благодарят Никиту Родионова и Ксению Лаевскую за помощь в подготовке видеообзора, материала и фотографий к нему.