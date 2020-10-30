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Даша Лейзаренко
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«На шаг ближе к киберпанку»: Канье Уэст подарил Ким Кардашьян на день рождения трёхмерную голограмму её умершего отца Материал редакции

Во время обращения к дочери «воскресший» Роберт Кардашьян сказал, что она замужем за «самым самым самым самым самым гениальным человеком в мире» (что, вероятно, запрограммировали по просьбе самого Канье).

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Ким Кардашьян-Уэст получила в подарок на своё 40-летие от мужа Канье Уэста трёхмерную голограмму её умершего отца Роберта Кардашьяна. Теперь в соцсетях иронизируют над приближением общества к киберпанку и осуждают семейство за оторванность от реальности во время пандемии.

В ролике трёхмерная фигура Роберта предстаёт в белой рубашке и бежевом пиджаке. Он обращается к дочери, желает счастливого дня рождения, шутит про «громкие пуки», танцует под песню «Who Put The Bomp», которую пел с детьми в их детстве, называет Канье «самым самым самым самым самым гениальным человеком в мире» и говорит, как сильно гордится Ким.

Kim Kardashian West @KimKardashian
For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. https://t.co/jD6pHo17KC
На мой день рождения Канье подарил мне самый продуманный подарок за всё время. Особенный сюрприз с небес. Голограмму моего отца. ✨🤍 Она была такой реалистичной! Мы смотрели на неё снова и снова, переполненные эмоциями

Роберт Кардашьян, наиболее известный как адвокат защиты в деле О. Джея Симпсона, умер от рака прямой кишки в 2003 году, за несколько недель до 23-го дня рождения Ким.

Kim Kardashian West @KimKardashian
I can’t even describe what this meant to me and my sisters, my brother, my mom and closest friends to experience together. Thank you so much Kanye for this memory that will last a lifetime ✨ Here’s a more close up view to see the incredible detail. https://t.co/XpxmuHRNok
Я даже не могу описать, что этот опыт значит для меня и моих сестер, моего брата, моей мамы и ближайших друзей. Большое спасибо Канье за это воспоминание, которое останется на всю жизнь. Вот приближенная версия, чтобы можно было рассмотреть невероятные детали

Роберт Кардашьян — не единственная погибшая знаменитость, которую «воскрешали» с помощью голограммы. «Голографические» Тупак Шакур, Эми Уайнхаус, Фредди Меркьюри, Майкл Джексон, Принс и Рональд Рейган после смерти появлялись на музейных выставках или концертах. Но технически это были не настоящие голограммы, а проекции, созданные с помощью техники иллюзионизма «Призрак Пеппера», разработанной ещё в 19 веке.

В 2012 году MTV раскрыл, что разработка голограммы Тупака обошлась каналу в приличную сумму — от 100 до 400 тысяч долларов. Хотя благодаря развитию дипфейк-технологий, их производство, вероятно подешевело, о частных заказах всё ещё практически ничего неизвестно. Например, американская компания Artistry in Motion предлагает голограммы для «богатых клиентов», но не раскрывает стоимость.

Разработчиком «голографического воскрешения» Роберта Кардашьяна назвала себя компания Kaleida. На их сайте среди клиентов указан Канье Уэст, а также информация о том, что проект представили в октябре 2020 года на Таити — там проходила «секретная» вечеринка в честь 40-летия Ким. Kaleida специализируется на технологии Holonet с «самым прозрачным» оптическим дисплеем.

В твиттере голограмма стала поводом для шуток — пользователи иронизировали над тем, что общество наконец приближается к киберпанку, и удивлялись, почему Роберт так и не рассказал, убил ли О. Джей Симпсон свою бывшую жену.

TrueAnon Pod @TrueAnonPod
Getting really close to Phase IV here https://twitter.com/KimKardashian/status/1321955644736303104
Мы приближаемся к «Фазе 4»
Matt Ghost @MattPostSaysHi
The only good part about this is we're now one step closer to Blade Runner 2049 https://twitter.com/KimKardashian/status/1321955644736303104
Единственное хорошее в этом так это то, что мы на один шаг ближе к «Бегущему по лезвию»
MythAddict @MythAddict
@KimKardashian https://t.co/4nOAHtMDmK
Katie Nawrocki @KatieNawrocki14
So you’re telling me that Robert Kardashian came back in a hologram and just forgot to mention whether or not OJ did it? The audacity of these people I swear. https://twitter.com/KimKardashian/status/1321955644736303104
Вы утверждаете, что Роберт Кардашьян вернулся в качестве голограммы и просто забыл упомянуть, убийца О. Джей или нет? Какие эти люди наглые, я не могу

Другие осудили Кардашьянов за то, что те совсем оторвались от реальности. Поводом для этого послужила не только голограмма, но и факт того, что в честь своего 40-летия Ким привезла семью и друзей на частный остров, где они смогли «ненадолго притвориться, что всё нормально».

Ashley Feinberg @ashleyfeinberg
the celebs have now gone 9 months without getting direct validation from fans in any sort of regular capacity and they continue to break down in ways previously unforeseeable by man https://twitter.com/KimKardashian/status/1321955644736303104
Знаменитости провели девять месяцев, не получая прямого одобрения от фанатов на регулярной основе, и они продолжают творить дичь, невиданную прежде человеком
Rich Swinton 🇺🇸 @RicoSuaveJD
@KimKardashian Tax the rich.

Seriously.
Облагайте богатых налогами. Серьёзно
Angela Belcamino @AngelaBelcamino
@KimKardashian The tone-deafness of wealthy elites has become so evident during this pandemic. A hologram of Robert Kardashian? Choose your heroes wisely because in the end, most don't give a fucking shit about you.
Оторванность от реальности богатых элит стала такой очевидной во время пандемии. Голограмма Роберта Кардашьян? Выбирайте своих героев c умом, потому что в конце большинству будет на вас насрать

Некоторые осудили саму идею «воскрешения» людей с помощью голограмм.

ཊལབསརངཧ @David_Rudnick
I dont think there has never been a society less capable of contemplating or confronting the meaning of death, the sancitity of life, than contemporary America. I think it might be one of the most primitive cultures humanity has ever produced https://twitter.com/KimKardashian/status/1321955644736303104
Не думаю, что когда-либо существовало общество, настолько непонимающее значение смерти и святости жизни, чем современная Америка. Думаю, что это одна из самых примитивных культур, которые произвело человечество
Jay of The Dead 🎃💀🧟‍♂️ @JayJurden
My dad died when I was 15

and he just ouija boarded me to say this was weird as fuck. https://twitter.com/KimKardashian/status/1321955644736303104
Мой отец умер, когда мне было 15. И если бы он воскрес, чтобы сказать мне это, было бы п****ц как странно
AlwaysAshley @AshleyFrankly
@KimKardashian @its_kay_rina This is terrifying. And I say that as someone who misses her father terribly.
Это ужасающе. И это говорю я как человек, который невероятно скучает по своему отцу

Многие обратили внимание на то, как Канье Уэст не упустил шанса сделать комплимент своей гениальности с помощью «воскресшего» Роберта.

Matt Walsh @MattWalshBlog
Kanye really made a hologram of his wife's dead father and programmed it to call Kanye "the most genius man in the whole world" https://twitter.com/KimKardashian/status/1321955644736303104
Канье действительно сделал голограмму мёртвого отца своей жены и запрограммировал её так, чтобы она назвала Канье «самым гениальным человеком в мире»
Jordan @JenAndBouzy
@KimKardashian This was an odd but sweet sentiment until the hologram said “you have married the most, most, most, most, MOST genius man in the whole entire world...” and then it just lost me. Kanye’s using family to fulfill his narcissistic impulses now? Yikes
Это был странный, но милый подарок до тех пор, пока голограмма не сказала «ты вышла замуж за самого, самого, самого, самого, САМОГО гениального человека во всём мире...» Я запуталась. Канье использует свою семью ради своих нарциссических фантазий? Иу
Hey look it's me... @baabaaboobeep
@KimKardashian Yuck. Firstly, the speech was so ineloquent. I can’t imagine as a top lawyer, Robert K would have spoken anything like that. Secondly, imagine Kanye thinking that this was an appropriate moment to shoehorn in that ‘most most most amazing genius’ compliment. What a weirdo.
Фу. Во-первых, его речь была такой некрасноречивой. Не могу представить, чтобы крутой юрист, Роберт Кардашьян, сказал что-нибудь подобное. Во-вторых, почему Канье решил, что это подходящий момент, чтобы вставить этот комплимент про «самого, самого, самого, самого потрясающего гения»? Какой странный

На основе твита Ким появился небольшой мем — в соцсети принялись копировать её текст и добавлять голограммы поп-культурных персонажей.

Heather Antos @HeatherAntos
For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. https://t.co/919FoznMWP
На мой день рождения Канье подарил мне самый продуманный подарок за всё время. Особенный сюрприз с небес. Голограмму моего отца. ✨🤍 Она была такой реалистичной! Мы смотрели на неё снова и снова, переполненные эмоциями
yağmur the needlessly defiant @coolabedflms
For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. https://t.co/38CW6zccBO
Respectable Lawyer @RespectableLaw
For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. https://t.co/1ZjwkoALx3
Andrew @Mandrew149
@KimKardashian For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨💖 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. https://t.co/dqYsxmlB5j
Morgan Jerkins @MorganJerkins
For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. https://t.co/hgaTuzyXtg
Anthony Carboni @acarboni
For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. https://t.co/yTjHagi22X

В начале октября в США с помощью дипфейка «воскресили» погибшего после школьной стрельбы подростка для призыва проголосовать на выборах. В соцсетях родителей погибшего осудили за неэтичное отношение к памяти о собственном сыне, а авторов дипфейка — за «цифровую некромантию».

#соцсети #дипфейки

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12 комментариев
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пиу-пиу

14

 она замужем за «самым самым самым самым самым гениальным человеком в мире»

Дак он себе может подарил? Заставить отца жены лизать тебе жопу даже после смерти ... ну так-то гениально.

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Taktischer Corgi

пиу-пиу
0

гениально было бы и до смерти

Ответить

Владимир Филатов

пиу-пиу
0

Это часть предвыборной компании

Ответить

Жабка

11

Криповая хуета сама по себе, теперь еще и с самолюбованием

Ответить

сироп от щекотки

7

Былоб смешнее, еслиб загримированного Девида Швиммера пригласил в качестве подарка 

Ответить

Женя Кузьмин

сироп
–1

Ну кстати для создания голограммы, наверное, все равно нужна основа в виде актера – может это Швиммер и был!

Ответить

сироп от щекотки

Женя
0

Ну или Мик Милл😉

Ответить

Передовой утюг

4

Крипово немного...

Ответить

alexferman

3

Хочу говорящую голограмму пророка Мухаммеда в колготках и с накрашенными губами

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Блаженный хот-дог

alexferman
0

пубертатного периода.

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K Ch

2

Не понимаю в чем здесь криповость. Ну воскресил и воскресил, че началось-то? И людишки из этих ваших твиттеров совсем поехали:  оторвались от реальности, тусят на острове, аяяй, мрази-то какие. Мы, значит, последний хуй без соли доедаем, а они на острове, да на яхтах, ууу, осуждение!

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Евгений Клочков

1

Киберпанки требуют киберГоршка для киберхоя

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