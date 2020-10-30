Во время обращения к дочери «воскресший» Роберт Кардашьян сказал, что она замужем за «самым самым самым самым самым гениальным человеком в мире» (что, вероятно, запрограммировали по просьбе самого Канье).

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Ким Кардашьян-Уэст получила в подарок на своё 40-летие от мужа Канье Уэста трёхмерную голограмму её умершего отца Роберта Кардашьяна. Теперь в соцсетях иронизируют над приближением общества к киберпанку и осуждают семейство за оторванность от реальности во время пандемии.

В ролике трёхмерная фигура Роберта предстаёт в белой рубашке и бежевом пиджаке. Он обращается к дочери, желает счастливого дня рождения, шутит про «громкие пуки», танцует под песню «Who Put The Bomp», которую пел с детьми в их детстве, называет Канье «самым самым самым самым самым гениальным человеком в мире» и говорит, как сильно гордится Ким.

Kim Kardashian West @KimKardashian For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. https://t.co/jD6pHo17KC На мой день рождения Канье подарил мне самый продуманный подарок за всё время. Особенный сюрприз с небес. Голограмму моего отца. ✨🤍 Она была такой реалистичной! Мы смотрели на неё снова и снова, переполненные эмоциями

Роберт Кардашьян, наиболее известный как адвокат защиты в деле О. Джея Симпсона, умер от рака прямой кишки в 2003 году, за несколько недель до 23-го дня рождения Ким.

Kim Kardashian West @KimKardashian I can’t even describe what this meant to me and my sisters, my brother, my mom and closest friends to experience together. Thank you so much Kanye for this memory that will last a lifetime ✨ Here’s a more close up view to see the incredible detail. https://t.co/XpxmuHRNok Я даже не могу описать, что этот опыт значит для меня и моих сестер, моего брата, моей мамы и ближайших друзей. Большое спасибо Канье за это воспоминание, которое останется на всю жизнь. Вот приближенная версия, чтобы можно было рассмотреть невероятные детали

Роберт Кардашьян — не единственная погибшая знаменитость, которую «воскрешали» с помощью голограммы. «Голографические» Тупак Шакур, Эми Уайнхаус, Фредди Меркьюри, Майкл Джексон, Принс и Рональд Рейган после смерти появлялись на музейных выставках или концертах. Но технически это были не настоящие голограммы, а проекции, созданные с помощью техники иллюзионизма «Призрак Пеппера», разработанной ещё в 19 веке.

В 2012 году MTV раскрыл, что разработка голограммы Тупака обошлась каналу в приличную сумму — от 100 до 400 тысяч долларов. Хотя благодаря развитию дипфейк-технологий, их производство, вероятно подешевело, о частных заказах всё ещё практически ничего неизвестно. Например, американская компания Artistry in Motion предлагает голограммы для «богатых клиентов», но не раскрывает стоимость.

Разработчиком «голографического воскрешения» Роберта Кардашьяна назвала себя компания Kaleida. На их сайте среди клиентов указан Канье Уэст, а также информация о том, что проект представили в октябре 2020 года на Таити — там проходила «секретная» вечеринка в честь 40-летия Ким. Kaleida специализируется на технологии Holonet с «самым прозрачным» оптическим дисплеем.

В твиттере голограмма стала поводом для шуток — пользователи иронизировали над тем, что общество наконец приближается к киберпанку, и удивлялись, почему Роберт так и не рассказал, убил ли О. Джей Симпсон свою бывшую жену.

Matt Ghost @MattPostSaysHi The only good part about this is we're now one step closer to Blade Runner 2049 https://twitter.com/KimKardashian/status/1321955644736303104 Единственное хорошее в этом так это то, что мы на один шаг ближе к «Бегущему по лезвию»

Katie Nawrocki @KatieNawrocki14 So you’re telling me that Robert Kardashian came back in a hologram and just forgot to mention whether or not OJ did it? The audacity of these people I swear. https://twitter.com/KimKardashian/status/1321955644736303104 Вы утверждаете, что Роберт Кардашьян вернулся в качестве голограммы и просто забыл упомянуть, убийца О. Джей или нет? Какие эти люди наглые, я не могу

Другие осудили Кардашьянов за то, что те совсем оторвались от реальности. Поводом для этого послужила не только голограмма, но и факт того, что в честь своего 40-летия Ким привезла семью и друзей на частный остров, где они смогли «ненадолго притвориться, что всё нормально».

Ashley Feinberg @ashleyfeinberg the celebs have now gone 9 months without getting direct validation from fans in any sort of regular capacity and they continue to break down in ways previously unforeseeable by man https://twitter.com/KimKardashian/status/1321955644736303104 Знаменитости провели девять месяцев, не получая прямого одобрения от фанатов на регулярной основе, и они продолжают творить дичь, невиданную прежде человеком

Angela Belcamino @AngelaBelcamino @KimKardashian The tone-deafness of wealthy elites has become so evident during this pandemic. A hologram of Robert Kardashian? Choose your heroes wisely because in the end, most don't give a fucking shit about you. Оторванность от реальности богатых элит стала такой очевидной во время пандемии. Голограмма Роберта Кардашьян? Выбирайте своих героев c умом, потому что в конце большинству будет на вас насрать

Некоторые осудили саму идею «воскрешения» людей с помощью голограмм.

ཊལབསརངཧ @David_Rudnick I dont think there has never been a society less capable of contemplating or confronting the meaning of death, the sancitity of life, than contemporary America. I think it might be one of the most primitive cultures humanity has ever produced https://twitter.com/KimKardashian/status/1321955644736303104 Не думаю, что когда-либо существовало общество, настолько непонимающее значение смерти и святости жизни, чем современная Америка. Думаю, что это одна из самых примитивных культур, которые произвело человечество

Jay of The Dead 🎃💀🧟‍♂️ @JayJurden



and he just ouija boarded me to say this was weird as fuck. My dad died when I was 15and he just ouija boarded me to say this was weird as fuck. https://twitter.com/KimKardashian/status/1321955644736303104 Мой отец умер, когда мне было 15. И если бы он воскрес, чтобы сказать мне это, было бы п****ц как странно

AlwaysAshley @AshleyFrankly @KimKardashian @its_kay_rina This is terrifying. And I say that as someone who misses her father terribly. Это ужасающе. И это говорю я как человек, который невероятно скучает по своему отцу

Многие обратили внимание на то, как Канье Уэст не упустил шанса сделать комплимент своей гениальности с помощью «воскресшего» Роберта.

Matt Walsh @MattWalshBlog Kanye really made a hologram of his wife's dead father and programmed it to call Kanye "the most genius man in the whole world" https://twitter.com/KimKardashian/status/1321955644736303104 Канье действительно сделал голограмму мёртвого отца своей жены и запрограммировал её так, чтобы она назвала Канье «самым гениальным человеком в мире»

Jordan @JenAndBouzy @KimKardashian This was an odd but sweet sentiment until the hologram said “you have married the most, most, most, most, MOST genius man in the whole entire world...” and then it just lost me. Kanye’s using family to fulfill his narcissistic impulses now? Yikes Это был странный, но милый подарок до тех пор, пока голограмма не сказала «ты вышла замуж за самого, самого, самого, самого, САМОГО гениального человека во всём мире...» Я запуталась. Канье использует свою семью ради своих нарциссических фантазий? Иу

Hey look it's me... @baabaaboobeep @KimKardashian Yuck. Firstly, the speech was so ineloquent. I can’t imagine as a top lawyer, Robert K would have spoken anything like that. Secondly, imagine Kanye thinking that this was an appropriate moment to shoehorn in that ‘most most most amazing genius’ compliment. What a weirdo. Фу. Во-первых, его речь была такой некрасноречивой. Не могу представить, чтобы крутой юрист, Роберт Кардашьян, сказал что-нибудь подобное. Во-вторых, почему Канье решил, что это подходящий момент, чтобы вставить этот комплимент про «самого, самого, самого, самого потрясающего гения»? Какой странный

На основе твита Ким появился небольшой мем — в соцсети принялись копировать её текст и добавлять голограммы поп-культурных персонажей.

Heather Antos @HeatherAntos For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. https://t.co/919FoznMWP На мой день рождения Канье подарил мне самый продуманный подарок за всё время. Особенный сюрприз с небес. Голограмму моего отца. ✨🤍 Она была такой реалистичной! Мы смотрели на неё снова и снова, переполненные эмоциями

yağmur the needlessly defiant @coolabedflms For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. https://t.co/38CW6zccBO [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Elia6jLXYAE3XWe.jpg","width":340,"height":492}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Elia6tKWoAELuDh.jpg","width":640,"height":440}}}]

Respectable Lawyer @RespectableLaw For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. https://t.co/1ZjwkoALx3

Andrew @Mandrew149 @KimKardashian For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨💖 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. https://t.co/dqYsxmlB5j

Morgan Jerkins @MorganJerkins For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. https://t.co/hgaTuzyXtg

Anthony Carboni @acarboni For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. https://t.co/yTjHagi22X

В начале октября в США с помощью дипфейка «воскресили» погибшего после школьной стрельбы подростка для призыва проголосовать на выборах. В соцсетях родителей погибшего осудили за неэтичное отношение к памяти о собственном сыне, а авторов дипфейка — за «цифровую некромантию».