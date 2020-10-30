«На шаг ближе к киберпанку»: Канье Уэст подарил Ким Кардашьян на день рождения трёхмерную голограмму её умершего отца
Материал редакции
Во время обращения к дочери «воскресший» Роберт Кардашьян сказал, что она замужем за «самым самым самым самым самым гениальным человеком в мире» (что, вероятно, запрограммировали по просьбе самого Канье).
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Ким Кардашьян-Уэст получила в подарок на своё 40-летие от мужа Канье Уэста трёхмерную голограмму её умершего отца Роберта Кардашьяна. Теперь в соцсетях иронизируют над приближением общества к киберпанку и осуждают семейство за оторванность от реальности во время пандемии.
В ролике трёхмерная фигура Роберта предстаёт в белой рубашке и бежевом пиджаке. Он обращается к дочери, желает счастливого дня рождения, шутит про «громкие пуки», танцует под песню «Who Put The Bomp», которую пел с детьми в их детстве, называет Канье «самым самым самым самым самым гениальным человеком в мире» и говорит, как сильно гордится Ким.
Роберт Кардашьян, наиболее известный как адвокат защиты в деле О. Джея Симпсона, умер от рака прямой кишки в 2003 году, за несколько недель до 23-го дня рождения Ким.
Роберт Кардашьян — не единственная погибшая знаменитость, которую «воскрешали» с помощью голограммы. «Голографические» Тупак Шакур, Эми Уайнхаус, Фредди Меркьюри, Майкл Джексон, Принс и Рональд Рейган после смерти появлялись на музейных выставках или концертах. Но технически это были не настоящие голограммы, а проекции, созданные с помощью техники иллюзионизма «Призрак Пеппера», разработанной ещё в 19 веке.
В 2012 году MTV раскрыл, что разработка голограммы Тупака обошлась каналу в приличную сумму — от 100 до 400 тысяч долларов. Хотя благодаря развитию дипфейк-технологий, их производство, вероятно подешевело, о частных заказах всё ещё практически ничего неизвестно. Например, американская компания Artistry in Motion предлагает голограммы для «богатых клиентов», но не раскрывает стоимость.
Разработчиком «голографического воскрешения» Роберта Кардашьяна назвала себя компания Kaleida. На их сайте среди клиентов указан Канье Уэст, а также информация о том, что проект представили в октябре 2020 года на Таити — там проходила «секретная» вечеринка в честь 40-летия Ким. Kaleida специализируется на технологии Holonet с «самым прозрачным» оптическим дисплеем.
В твиттере голограмма стала поводом для шуток — пользователи иронизировали над тем, что общество наконец приближается к киберпанку, и удивлялись, почему Роберт так и не рассказал, убил ли О. Джей Симпсон свою бывшую жену.
Другие осудили Кардашьянов за то, что те совсем оторвались от реальности. Поводом для этого послужила не только голограмма, но и факт того, что в честь своего 40-летия Ким привезла семью и друзей на частный остров, где они смогли «ненадолго притвориться, что всё нормально».
Некоторые осудили саму идею «воскрешения» людей с помощью голограмм.
Многие обратили внимание на то, как Канье Уэст не упустил шанса сделать комплимент своей гениальности с помощью «воскресшего» Роберта.
На основе твита Ким появился небольшой мем — в соцсети принялись копировать её текст и добавлять голограммы поп-культурных персонажей.
В начале октября в США с помощью дипфейка «воскресили» погибшего после школьной стрельбы подростка для призыва проголосовать на выборах. В соцсетях родителей погибшего осудили за неэтичное отношение к памяти о собственном сыне, а авторов дипфейка — за «цифровую некромантию».