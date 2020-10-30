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Технологии
Женя Кузьмин
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В Британии провели гонку беспилотных автомобилей. Один из болидов стартовал — и сразу же въехал в стену Материал редакции

За «суицидальным» стартом автономной машины наблюдали тысячи зрителей Twitch-трансляции.

5 комментариев
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В октябре стартовал бета-сезон Roborace — первых в мире беспилотных автогонок, которые проводят заезды в рамках этапов Формулы Е. Шесть команд соревнуются между собой на одинаковых болидах, но с собственными системами автономного вождения. Первый этап сезона прошёл 29 октября на британской Тракстанской трассе, но как минимум для одной из команд гонка пошла не по плану.

Болид команды SIT Acronis Autonomous от сотрудников швейцарского института технологий Шаффхаузена стартовал вторым — и в первые же секунды вместо поездки по трассе направился прямиком в стену. Roborace транслируют на Twitch, поэтому момент аварии попал на стрим (в записи гонку посмотрели уже более 350 тысяч раз).

Ryan @dogryan100
Roborace is the world first driver-less/autonomous motorsports category.

This is one of their first live-broadcasted events.

This was the second run.

It drove straight into a wall. https://t.co/ss5R2YVRi3
Roborace — первая в мире беспилотная гонка в автоспорте. Это была одна из их первых трансляций. Это был второй заезд. Болид поехал прямиком в стену

Позже организаторы Roborace опубликовали видео из кабины болида. В результате аварии никто не пострадал, поскольку машина была без водителя.

Roborace @roborace
WHATTT 😭 It's live http://twitch.tv/roborace https://t.co/Jz5mxclmH5

Не только SIT Acronis Autonomous столкнулась с проблемами — машина команды Autonomous Racing Graz сошла с трассы на повороте и досрочно завершила гонку.

Ryan @dogryan100
Another spin! Not as bad as the first one though... https://t.co/NpFrYkYTFF

Вскоре после гонки на реддит пришёл один из инженеров SIT Acronis Autonomous: он подробно пояснил, что именно произошло с болидом. По его словам, неисправность произошла ещё до момента аварии, на этапе тестового круга, когда автомобилем управлял человек. По версии инженера, во время этого этапа с рулевой системой что-то произошло и она заблокировалась на команде «повернуть максимально вправо».

И, судя по записям системы, на старте гонки машина должна была пойти по заданной траектории, но ей не дала это сделать блокировка управления. «Болид точно не планировал сам врезаться в стену», — подчеркнул инженер.

Участник SIT Acronis Autonomous отметил, что точную причину сбоя ещё устанавливают, но это «крайне редкий сценарий» сбоя работы контроллеров. Обычно защитные фильтры оберегают от них, но в исключительных случаях сбой может распространиться на всю систему: «Нам очень „повезло“ поймать этот сбой именно во время соревнований».

#технологии #беспилотники #автомобили

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5 комментариев
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Передовой утюг

11

Автомобиль решил выпилиться что бы больше не гонятся с другими автомобилями ради развлечения человеков.

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Старательный утюг

1

неисправность произошла ещё до момента аварии, на этапе тестового круга, когда автомобилем управлял человек

лол беспилотные автомобили тестируют людей

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Оксана Звонова

0

Да, очень интересное зрелище конечно...

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Нулевой

0
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Vyacheslav Gorin

0

ДЕШЁВКА

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