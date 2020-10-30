Samsung запустил сервис для поиска телефонов и планшетов Galaxy без подключения к интернету Материал редакции
SmartThings Find использует технологии Bluetooth с низким энергопотреблением и сверхширокополосной связи Ultra Wideband.
Samsung запустил сервис SmartThings Find, который поможет находить устройства Galaxy под управлением Android 8 или более поздней версии без подключения к интернету, сообщили в компании.
Для поиска SmartThings Find использует технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) и сверхширокополосной связи Ultra Wideband (UWB). Пользователи сервиса смогут помочь друг другу. После 30-минутного нахождения в автономном режиме, устройство подаёт сигнал BLE, который может получить другой гаджет.
Если о потере сообщить с помощью SmartThings Find, находящийся поблизости смартфон или планшет Galaxy, может помочь в поисках, сообщив серверу Samsung о своём местоположении. Оттуда сигнал поступит к владельцу потерявшегося устройства. Данные сервиса зашифрованы, поэтому информация не попадёт к посторонним.
Доступ к сервису появится после обновления SmartThings. С начала 2021 года Samsung распространит его работу и на брелки-метки, которые позволят находить не только устройства Galaxy, но и другие предметы. О доступности SmartThings Find и UWB в России сообщат дополнительно.
Угу, точь в точь такую же штуку (работа без интернета) запускали полтора года назад
Без интернета? Разве?
Как будто найдется хоть один человек, которому реально нужно найти самсунк. Ведь их как раз выкидывают чтобы больше они даже на глаза не попадались.
А где выкидывают? Друг спрашивает.
Бля, я уже не могу молчать, всё читаю, читаю и охуеваю, тебе обязательно в каждой новости засветиться?
Да, я порвался
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Пожаловался
На кого?
На тебя
При сталине за жалобы расстреливали
Я хочу спросить: кто написал эти три миллиона жалоб на Орлова?
Ну, почти вовремя... позавчера потерял свой note.