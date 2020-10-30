SmartThings Find использует технологии Bluetooth с низким энергопотреблением и сверхширокополосной связи Ultra Wideband.

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Samsung запустил сервис SmartThings Find, который поможет находить устройства Galaxy под управлением Android 8 или более поздней версии без подключения к интернету, сообщили в компании.

Для поиска SmartThings Find использует технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) и сверхширокополосной связи Ultra Wideband (UWB). Пользователи сервиса смогут помочь друг другу. После 30-минутного нахождения в автономном режиме, устройство подаёт сигнал BLE, который может получить другой гаджет.

Если о потере сообщить с помощью SmartThings Find, находящийся поблизости смартфон или планшет Galaxy, может помочь в поисках, сообщив серверу Samsung о своём местоположении. Оттуда сигнал поступит к владельцу потерявшегося устройства. Данные сервиса зашифрованы, поэтому информация не попадёт к посторонним.

Доступ к сервису появится после обновления SmartThings. С начала 2021 года Samsung распространит его работу и на брелки-метки, которые позволят находить не только устройства Galaxy, но и другие предметы. О доступности SmartThings Find и UWB в России сообщат дополнительно.