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Технологии
Ольга Щербинина
1816

Samsung запустил сервис для поиска телефонов и планшетов Galaxy без подключения к интернету Материал редакции

SmartThings Find использует технологии Bluetooth с низким энергопотреблением и сверхширокополосной связи Ultra Wideband.

28 комментариев
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Samsung запустил сервис SmartThings Find, который поможет находить устройства Galaxy под управлением Android 8 или более поздней версии без подключения к интернету, сообщили в компании.

Для поиска SmartThings Find использует технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) и сверхширокополосной связи Ultra Wideband (UWB). Пользователи сервиса смогут помочь друг другу. После 30-минутного нахождения в автономном режиме, устройство подаёт сигнал BLE, который может получить другой гаджет.

Если о потере сообщить с помощью SmartThings Find, находящийся поблизости смартфон или планшет Galaxy, может помочь в поисках, сообщив серверу Samsung о своём местоположении. Оттуда сигнал поступит к владельцу потерявшегося устройства. Данные сервиса зашифрованы, поэтому информация не попадёт к посторонним.

Доступ к сервису появится после обновления SmartThings. С начала 2021 года Samsung распространит его работу и на брелки-метки, которые позволят находить не только устройства Galaxy, но и другие предметы. О доступности SmartThings Find и UWB в России сообщат дополнительно.

#новости #технологии #samsung

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28 комментариев
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Стройный паук например

8

У Эпола вроде такое было уже?

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Александр Вересаев

Стройный
7

Угу, точь в точь такую же штуку (работа без интернета) запускали полтора года назад

Функция Найти iPhone в iOS 13 работает без…
Теперь вы можете найти потерянный iPhone без интернета.
www.iphones.ru
Ответить

Стройный паук например

Александр
1

Абизянничают…

Ответить

ouxen

Стройный
0

держат марку

Ответить

Паша Красников

Стройный
1

Было, есть и будет.

Ответить

Любовь Черепанова

Стройный
0

Без интернета? Разве?

Ответить

ouxen

Любовь
0

да

Ответить

Kubig

Стройный
0

А чё там на эпле уже показывают с какого номера смс пришла?

Ответить

Константин Золотов

5

Как будто найдется хоть один человек, которому реально нужно найти самсунк. Ведь их как раз выкидывают чтобы больше они даже на глаза не попадались.

Ответить

Kubig

Константин
0

А где выкидывают? Друг спрашивает.

Ответить

Константин Золотов

Kubig
0

Да где придется, в обычных мусорках наверняка есть.

Ответить

Старательный утюг

4

что-то между

Ответить

ouxen

3

художественный фильм спиздили

Ответить

Роман Чубин

2

крутая фича

Ответить

Служебный Паша

1

Напишите новость, что самсунг ещё хочет спиздить у эппл отстутствие зарядки в коробке

Ответить

ouxen

Служебный
1

ты будешь смеяться

Ответить

Ленинградский вентилятор

–3

Хуета

Ответить

Steve Smith

Ленинградский
1

Бля, я уже не могу молчать, всё читаю, читаю и охуеваю, тебе обязательно в каждой новости засветиться?
Да, я порвался

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пепси

Ленинградский
0

Пожаловался

Ответить

Ленинградский вентилятор

пепси
0

На кого?

Ответить

пепси

Ленинградский
0

На тебя

Ответить

Ленинградский вентилятор

пепси
0

При сталине за жалобы расстреливали

Ответить

Паша Красников

Ленингр…
3

Я хочу спросить: кто написал эти три миллиона жалоб на Орлова?

Ответить

alexferman

Паша
2

Его мамка

Ответить

пепси

Ленингр…
0

Алга!

Ответить

Александр Гонтарев

0

прикольно

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Victor Vasiljev

0

Ну, почти вовремя... позавчера потерял свой note.

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ouxen

Victor
0

на счастье

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