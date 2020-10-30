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Технологии
Дамир Камалетдинов
1854

Apple запустила Apple One – единую подписку на сервисы Music, TV+, Arcade и iCloud Материал редакции

В России она позволит сэкономить до 290 рублей в месяц, если пользователь и так был подписан на всё по отдельности.

45 комментариев
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Apple запустила единую подписку Apple One на свои сервисы в 100 странах мира, включая Россию. Пользователи могут платить одну цену за несколько сервисов, которые раньше требовали отдельных подписок.

Бесплатный пробный период на Apple One составляет 30 дней и распространяется на все сервисы, где не оформлена подписка или другой пробный период. В России в подписку вошли Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud.

Стоимость единой подписки для россиян составит от 365 рублей в месяц за индивидуальную подписку или от 525 рублей в месяц за семейную. В Apple утверждают, что в первом случае экономия составит 260 рублей в месяц, а во втором — 290 рублей в месяц соответственно.

Подписку начали запускать 30 октября, в течение дня она должна появиться у всех пользователей, но становится доступна постепенно. Для включения Apple One нужно перейти в «Настройки», нажать на имя пользователя Apple ID и выбрать «подписки», окно с предложением подписаться на Apple One появится само.

#новости #apple

Дамир Камалетдинов PLUS
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45 комментариев
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Shenmue

–3

Вот объясните мне, у меня нет яблофона я нищебород, есть яблофон я челик с достатком, какого тогда меня должна парить экономия 260 деревянных в первом и 290 во втором случае? Это сколько 3-4 мертвых президента? Такое предложение выглядит, как тонкий троллинг от компании! Яблофаны не принимайте близко к сердцу, я чисто про скидочные предложения.

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Сергей Звезда

Shenmue
12

Во-первых, прямая связь достатка и наличия айфона — это стереотип, тянущийся с представления первой модели. Туда же идут плоские шутки про то, что «если у тебя айфон, то почему ты ездишь в метро или маршрутке ахаха».

Во-вторых, экономия имеет смысл. Это в России подписка стоит копейки, а в США аналогичный вариант — 15 долларов (1190 рублей). То есть, при сравнении с отдельной подпиской на все сервисы, экономия в Штатах составляет 6 долларов в месяц или 72 в год (5700 рублей по нынешнему курсу против 3100 в России). Дальше можно уже рассуждать про то, что подписок всё больше, а денег у людей уже столько нет, и так далее.

В-третьих, экономия появляется, только если ты действительно пользуешься большинством этих сервисов. А если ты и так не собираешься играть, смотреть фильмы на TV+ или переходить с другого стриминга, то нужно всё индивидуально взвешивать.

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Shenmue

Сергей
–1

Тут как то Олег сказал треть бюджета он не готов тратить на телефон и это очень здраво прозвучало и вдруг Вы предлагаете взвешивать! Взвешивать нужно было на старте!?

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Сергей Звезда

Shenmue
3

Взвешивать нужно все покупки. Но ты же про подписку спросил, а сейчас на айфон в целом внезапно переключился!

Ответить

Shenmue

Сергей
0

Я всё пытаюсь Вам сказать, что я прежде чем купить телефон взвесил, далее взвешивать бессмысленно весы в другую сторону не качнутся

Ответить

Thomas

Shenmue
2

Никто тебя не заставляет взять все бросить и экономить на продукте, которым ты не пользуешься.
Ладно, что ты «нищеброд и яблофона нет», так ты еще и тупой)

Ответить

Shenmue

Thomas
0

Противный

Ответить

Thomas

Shenmue
1

Допустим.
Но это не отменяет озвученного мной выше.

Ответить

Shenmue

Thomas
0

Ну вот выпустили пар, можно и поговорить, я сразу извиняюсь если задел Вас чем-то, я понял Вас взбесило слово нищебород, так я не о Вас, это сказал, так постоянно говорят и я лишь подхватил, не за чем было переходить на личности, зачем же право слово сразу на себя примерили нелепое высказование

Ответить

Shenmue

Thomas
0

Я задал вопрос экспертам, а Вы сразу взорвались, если Вы так реагируете, то в следующий раз снимите чехол с телефона и подержите в руках без чехла, обычно отпускает

Ответить

Thomas

Shenmue
1

Как это мило.
Я уже и забыл, а ты продолжаешь...
О боги.

Ответить

Shenmue

Thomas
0

Всё больше Вам писать не буду, хорошего Вам вечера

Ответить

Shenmue

Thomas
0

А Вы не заметили, что обычно с точностью наоборот когда именно он и есть возникает такой вопрос, не все поверьте такие простые обыватели купил и ладно, многие покупают и пытаются рассуждать, как ранее сказали взвешивать ситуацию, модели и фирмы, софт, приложения, предложения, эргономику, эстетику итд

Ответить

Административный хот-дог

Shenmue
2

Это просто возможность платить меньше и никого это не парит, потому что для этого не нужно напрягаться, а наоборот становится даже проще.
Ну и у америкосов выигрыш побольше.

Ответить

Shenmue

Административный
0

Я понимаю, что заплатить один раз, это эргономично, но я не понимаю, что значит платить меньше, если ты изначально заплатил больше, в чём экономия? А парит я так понимаю только манагеров эпл

Ответить

Сергей Звезда

Shenmue
3

Не оформляй подписку, если в ней больше ненужного, чем нужного тебе. Всё просто

Ответить

Shenmue

Сергей
0

Да сделать 50К в год на всё и даже на то, что умудряются придумать продажники эпловские в течении года делов то. Или 50К накинуть на ценник телефона и всё остальное нужно или ненужно у тебя по умолчанию подключено, ну хотя бы на месяц

Ответить

Передовой утюг

Shenmue
2

Ну так хотя бы после покупки нового телефона будет больше денег на еду...

Ответить

Shenmue

Shenmue
0

Ну вот приплыли, написал же не принимайте близко к сердцу, но нет же всё равно задел кого-то, да не серчайте давайте просто общаться, кидайте комменты, а не минусы, ну не дуйтесь право слово

Ответить

Осенний Данила

1

Можно.
Настройки > Ваше Имя > Подписки

Ответить

Ruslan Shashkov

Осенний
3

Чет говно. А где тариф с 2 TB iCloud? У меня там уже 500 гигов. Походу в пролете чтоль?

Ответить

Нехороший пистолет

Ruslan
0

Можно отдельно увеличить за 599р до 2тб

Ответить

Ruslan Shashkov

Нехороший
2

Типа берешь One + отдельную подписку?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Осенний
0

У меня там просто мои действующие подписки, пока ничего нет

Ответить

Осенний Данила

Дамир
0

Хм. Может перезапустить телефон?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Осенний
0

Она действительно волнами идёт и пока не у всех доступна просто

Ответить

Сергей Звезда

Осенний
0

Угу, у меня тоже вот ща

Ответить

Городской корабль

1

Без 2 ТБ нинужно

Ответить

Егор Гаврилюк

Городской
1

Меня нереально уёбывает что есть 200 и 2000, и ничего между ними. 

Ответить

ouxen

Городской
0

а нах тебе 2тб?

Ответить

Городской корабль

ouxen
0

Потому что есть есть 200 и 2000, и ничего между ними (с)
200 ГБ мало, 2 ТБ много, но как есть

Ответить

Городской корабль

Городской
0

Хотя вот сейчас читаю на D*F, что можно докупить место вдобавок к подписке Apple One, оно суммируется. Т.е. общая подписка за 365 рублей и 200 ГБ + ещё 200 ГБ за 149 рублей, получится дешевле одной только двухтерабайтной подписки (600 руб), а места в принципе достаточно уже 🤔 Можно будет подумать, когда бесплатная на ATV+ кончится

Ответить

Передовой утюг

0

Плачьте антимонопольщики.

Ответить

Владимир Филатов

Передовой
1

С чего бы вдруг?

Ответить

Передовой утюг

Владимир
0

Одна подписка на все сервисы. Теперь не надо будет у сторонних ничего покупать и т.д. Были ведь уже на эту тему новости.

Ответить

Владимир Филатов

Передовой
0

Почему плакать?

Ответить

Damir Kombikov

0

В семейной подписке 200 гб на всех или каждому?

Ответить

Сергей Звезда

Damir
1

На всех

Ответить

Damir Kombikov

Сергей
0

спасибо!

Ответить

Aydar Salikhov

Сергей
0

В таком случае каждый только свои фоточки видит или все общие в кучу?

Ответить

Сергей Звезда

Aydar
0

Каждый видит только свои фото и управляет только своей личной учёткой, конфиденциальность никуда не девается. Просто доступное место в облаке «распределяется» между всеми, кто в подписке

Ответить

Нехороший пистолет

0

Можно и по 87,5р подписаться)) 

Ответить

George Jejeya

0

Ммм, не.

Эппл ТВ+ и Аркейд не зашли, а Айклауд у меня 2 терабайта на двоих. И, честно говоря, я думал, у всех плюс-минус так.

Ответить

ouxen

0

пиздец, подписка на матч?
какого хера pillow с подпиской? там разовая покупка

Ответить

Shpendalf

0

Решил я такой посмотреть на эппл тв +, а на хроме плеер не работает, ну думаю ладно, черт с ним. Решил попытаться посмотреть на фоксе, а там тоже не работает. И вот теперь не понимаю это я тупой, или лыжи не едут...

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