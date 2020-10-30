Apple запустила Apple One…

В России она позволит сэкономить до 290 рублей в месяц, если пользователь и так был подписан на всё по отдельности.

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Apple запустила единую подписку Apple One на свои сервисы в 100 странах мира, включая Россию. Пользователи могут платить одну цену за несколько сервисов, которые раньше требовали отдельных подписок.

Бесплатный пробный период на Apple One составляет 30 дней и распространяется на все сервисы, где не оформлена подписка или другой пробный период. В России в подписку вошли Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud.

Стоимость единой подписки для россиян составит от 365 рублей в месяц за индивидуальную подписку или от 525 рублей в месяц за семейную. В Apple утверждают, что в первом случае экономия составит 260 рублей в месяц, а во втором — 290 рублей в месяц соответственно.

Подписку начали запускать 30 октября, в течение дня она должна появиться у всех пользователей, но становится доступна постепенно. Для включения Apple One нужно перейти в «Настройки», нажать на имя пользователя Apple ID и выбрать «подписки», окно с предложением подписаться на Apple One появится само.

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