Apple запустила Apple One – единую подписку на сервисы Music, TV+, Arcade и iCloud Материал редакции
В России она позволит сэкономить до 290 рублей в месяц, если пользователь и так был подписан на всё по отдельности.
Apple запустила единую подписку Apple One на свои сервисы в 100 странах мира, включая Россию. Пользователи могут платить одну цену за несколько сервисов, которые раньше требовали отдельных подписок.
Бесплатный пробный период на Apple One составляет 30 дней и распространяется на все сервисы, где не оформлена подписка или другой пробный период. В России в подписку вошли Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud.
Стоимость единой подписки для россиян составит от 365 рублей в месяц за индивидуальную подписку или от 525 рублей в месяц за семейную. В Apple утверждают, что в первом случае экономия составит 260 рублей в месяц, а во втором — 290 рублей в месяц соответственно.
Подписку начали запускать 30 октября, в течение дня она должна появиться у всех пользователей, но становится доступна постепенно. Для включения Apple One нужно перейти в «Настройки», нажать на имя пользователя Apple ID и выбрать «подписки», окно с предложением подписаться на Apple One появится само.
Вот объясните мне, у меня нет яблофона я нищебород, есть яблофон я челик с достатком, какого тогда меня должна парить экономия 260 деревянных в первом и 290 во втором случае? Это сколько 3-4 мертвых президента? Такое предложение выглядит, как тонкий троллинг от компании! Яблофаны не принимайте близко к сердцу, я чисто про скидочные предложения.
Во-первых, прямая связь достатка и наличия айфона — это стереотип, тянущийся с представления первой модели. Туда же идут плоские шутки про то, что «если у тебя айфон, то почему ты ездишь в метро или маршрутке ахаха».
Во-вторых, экономия имеет смысл. Это в России подписка стоит копейки, а в США аналогичный вариант — 15 долларов (1190 рублей). То есть, при сравнении с отдельной подпиской на все сервисы, экономия в Штатах составляет 6 долларов в месяц или 72 в год (5700 рублей по нынешнему курсу против 3100 в России). Дальше можно уже рассуждать про то, что подписок всё больше, а денег у людей уже столько нет, и так далее.
В-третьих, экономия появляется, только если ты действительно пользуешься большинством этих сервисов. А если ты и так не собираешься играть, смотреть фильмы на TV+ или переходить с другого стриминга, то нужно всё индивидуально взвешивать.
Взвешивать нужно все покупки. Но ты же про подписку спросил, а сейчас на айфон в целом внезапно переключился!
Ну вот выпустили пар, можно и поговорить, я сразу извиняюсь если задел Вас чем-то, я понял Вас взбесило слово нищебород, так я не о Вас, это сказал, так постоянно говорят и я лишь подхватил, не за чем было переходить на личности, зачем же право слово сразу на себя примерили нелепое высказование
А Вы не заметили, что обычно с точностью наоборот когда именно он и есть возникает такой вопрос, не все поверьте такие простые обыватели купил и ладно, многие покупают и пытаются рассуждать, как ранее сказали взвешивать ситуацию, модели и фирмы, софт, приложения, предложения, эргономику, эстетику итд
Административный хот-дог
Это просто возможность платить меньше и никого это не парит, потому что для этого не нужно напрягаться, а наоборот становится даже проще.
Ну и у америкосов выигрыш побольше.
Я понимаю, что заплатить один раз, это эргономично, но я не понимаю, что значит платить меньше, если ты изначально заплатил больше, в чём экономия? А парит я так понимаю только манагеров эпл
Не оформляй подписку, если в ней больше ненужного, чем нужного тебе. Всё просто
Передовой утюг
Ну так хотя бы после покупки нового телефона будет больше денег на еду...
Чет говно. А где тариф с 2 TB iCloud? У меня там уже 500 гигов. Походу в пролете чтоль?
Нехороший пистолет
Можно отдельно увеличить за 599р до 2тб
Меня нереально уёбывает что есть 200 и 2000, и ничего между ними.
Городской корабль
Потому что есть есть 200 и 2000, и ничего между ними (с)
200 ГБ мало, 2 ТБ много, но как есть
Городской корабль
Хотя вот сейчас читаю на D*F, что можно докупить место вдобавок к подписке Apple One, оно суммируется. Т.е. общая подписка за 365 рублей и 200 ГБ + ещё 200 ГБ за 149 рублей, получится дешевле одной только двухтерабайтной подписки (600 руб), а места в принципе достаточно уже 🤔 Можно будет подумать, когда бесплатная на ATV+ кончится
С чего бы вдруг?
Передовой утюг
Одна подписка на все сервисы. Теперь не надо будет у сторонних ничего покупать и т.д. Были ведь уже на эту тему новости.
В семейной подписке 200 гб на всех или каждому?
На всех
В таком случае каждый только свои фоточки видит или все общие в кучу?
Каждый видит только свои фото и управляет только своей личной учёткой, конфиденциальность никуда не девается. Просто доступное место в облаке «распределяется» между всеми, кто в подписке
Ммм, не.
Эппл ТВ+ и Аркейд не зашли, а Айклауд у меня 2 терабайта на двоих. И, честно говоря, я думал, у всех плюс-минус так.
Решил я такой посмотреть на эппл тв +, а на хроме плеер не работает, ну думаю ладно, черт с ним. Решил попытаться посмотреть на фоксе, а там тоже не работает. И вот теперь не понимаю это я тупой, или лыжи не едут...