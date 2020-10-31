Apple признала проблему с треском в AirPods Pro и пообещала заменять проблемные наушники бесплатно Материал редакции
Владельцы устройства жаловались на треск ещё с момента их выхода в 2019 году.
Apple признала, что у «небольшого процента AirPods Pro», выпущенных до октября 2020 года, могут быть проблемы со звуком. Компания запустила программу обслуживания и пообещала бесплатно заменять проблемные наушники.
Пользователи AirPods Pro жаловались на потрескивающие и статичные звуки в наушниках с ещё момента их появления в ноябре 2019 года. Массовой проблема стала к январю 2020 года, когда её начали обсуждать на форуме Apple.
В мае 2020 года Apple выпустила инструкцию для тех, кто столкнулся с проблемой. В ней компания советовала обновить устройства, проверить подключение и слушать звук через разные приложения.
Сервисные центры признали брак заводским, но компания не объявляла публичную программу замены. Apple выпустили обновление прошивки наушников, но многим это не помогло решить проблему.
Щас бы называть тыщу рублей тонной
Вероятный Орзэмэс
Хули вам, терпилоидам, все сожрете, лишь бы не критиковать святую секту.
Частый Орзэмэс
Я ими с самсунга пользуюсь, денег на айфон нет
Квадратный танк88
Телефон надеюсь дороже наушников?
В СЦ не надо доказывать. Они просто фиксируют с твоих слов жалобу. Я так сдавал айфон с косячным аккумом когда Эпл признал такую проблему. Просто выдали новый телефон.
По гарантии меняют легко. А проверить треск просто. Надо включить активный режим(или шумодав или прозрачность) и врубить на максимум трек с басами. Самый запущенный вариант - просто походить громко топая.
Просто трещат переполненные от бабла кошельки эпл, а услышать этот треск можно только, если купишь именно эти воздушные бобы Pro
Дурацкий танк88
прям как ты при виде новостей на тж
У меня трещат когда плохо сидят в ухе, это брак?
Вероятный Орзэмэс
Да, иди в роддом, проси заменить тебя