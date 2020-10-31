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Технологии
Даша Лейзаренко
1933

Apple признала проблему с треском в AirPods Pro и пообещала заменять проблемные наушники бесплатно Материал редакции

Владельцы устройства жаловались на треск ещё с момента их выхода в 2019 году.

30 комментариев
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Apple признала, что у «небольшого процента AirPods Pro», выпущенных до октября 2020 года, могут быть проблемы со звуком. Компания запустила программу обслуживания и пообещала бесплатно заменять проблемные наушники.

Пользователи AirPods Pro жаловались на потрескивающие и статичные звуки в наушниках с ещё момента их появления в ноябре 2019 года. Массовой проблема стала к январю 2020 года, когда её начали обсуждать на форуме Apple.

В мае 2020 года Apple выпустила инструкцию для тех, кто столкнулся с проблемой. В ней компания советовала обновить устройства, проверить подключение и слушать звук через разные приложения.

Сервисные центры признали брак заводским, но компания не объявляла публичную программу замены. Apple выпустили обновление прошивки наушников, но многим это не помогло решить проблему.

Треск в AirPods Pro: в чём причина, как…
Некоторые связывают звук с обновлением прошивки, по другой версии — проблема в заводском браке.
tjournal.ru

#новости #apple

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30 комментариев
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Частый Орзэмэс

3

Так они трещат же не постоянно. Это надо еще в сервисном центре поймать удачный момент, чтобы треск услышать. Короче, хуйня. У меня вот трещат, но редко. Чаще всего один из них просто не работает

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Даша Лейзаренко

Частый
9

наверное бесит, когда наушники за 17 тонн трещат? 

Ответить

Анна Давыдова

Даша
9

Щас бы называть тыщу рублей тонной

Ответить

Николай Петров

Анна
0

Севентиин грэндс оф раблз, бичез.

Ответить

Даша Лейзаренко

Анна
–2

и? 

Ответить

Дурацкий танк88

Даша
4

у меня нет наушников и бесит что не трещат

Ответить

Частый Орзэмэс

Даша
3
Ответить

Вероятный Орзэмэс

Даша
1

А ты сколько весишь?

Ответить

Вероятный Орзэмэс

Частый
5

Хули вам, терпилоидам, все сожрете, лишь бы не критиковать святую секту.

Ответить

Частый Орзэмэс

Вероятный
3

Я ими с самсунга пользуюсь, денег на айфон нет 

Ответить

Квадратный танк88

Частый
0

Телефон надеюсь дороже наушников?

Ответить

Частый Орзэмэс

Квадратный
1

Смотря где покупать. Если на авито, то дешевле.

Ответить

Просто Тимуррр

Частый
1

В СЦ не надо доказывать. Они просто фиксируют с твоих слов жалобу. Я так сдавал айфон с косячным аккумом когда Эпл признал такую проблему. Просто выдали новый телефон.

Ответить

Bobby HaveFun

Частый
1

По гарантии меняют легко. А проверить треск просто. Надо включить активный режим(или шумодав или прозрачность) и врубить на максимум трек с басами. Самый запущенный вариант - просто походить громко топая. 

Ответить

Shenmue

6

Просто трещат переполненные от бабла кошельки эпл, а услышать этот треск можно только, если купишь именно эти воздушные бобы Pro

Ответить

Sloy Pyli

3

Ещё бы обычные стали менять, при умирании микрофонов.

Ответить

Олег Иванов

3

Не может быть, наверное перепутали с хлаоми

Ответить

Квадратный танк88

2

Вот это скорость. Apple как всегда на высоте.

Ответить

Дурацкий танк88

Квадратный
0

прям как ты при виде новостей на тж

Ответить

Частый Орзэмэс

Дурацкий
2

нет ты 

Ответить

Квадратный танк88

Дурацкий
1

Это наезд?

Ответить

IO

0

У меня трещат когда плохо сидят в ухе, это брак?

Ответить

Вероятный Орзэмэс

IO
2

Да, иди в роддом, проси заменить тебя

Ответить

IO

Вероятный
0

Традиционный ебанутый комментарий на ТЖ, спасибо и иди нахуй

Ответить

Дамир Камалетдинов

IO
0

Обычно это начало проблем, описанных в материале по ссылке 

Ответить

Bobby HaveFun

IO
0

Да. Я так сменил правый, теперь начинается то же самое с левым. 

Ответить

A big purple banana 🍆

1

Э К О Л О Г И Я
К
О
Л
О
Г
И
Я

Ответить

Алексей Панкратов

0

Сэкономили, блядь, на зарядках. Лохи.   

Ответить

Богдан Вертикальный

0

только щас узнал, что у эппл есть форумы

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Sergey Michko

0

обычный гарантийный случай, хуле

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