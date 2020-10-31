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Даша Лейзаренко
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Робот-газонокосилка спас себя от вора, отправив владельцу сообщение с просьбой о помощи Материал редакции

Не связывайтесь с роботами.

8 комментариев
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В Германии робот-газонокосилка помешал вору украсть себя, сообщает AP News. Устройство отправило сообщение владельцу, когда его подняли с газона.

Полиция Германии рассказала, что житель города Липпштадт удивился, когда получил сообщение на смартфон о том, что его робот-газонокосилка перевернулся. Он вышел на крыльцо, чтобы проверить устройство, и заметил вора, который пытался скрыться вместе с роботом под мышкой.

Пойманный с поличным вор бросил робота и убежал. Полицейские обыскали округу, но не смогли обнаружить подозреваемого. Пострадал ли робот во время инцидента, не сообщается. Полиция попросила свидетелей происшествия сообщить о местонахождении подозреваемого.

#германия #роботы

Даша Лейзаренко PLUS
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8 комментариев
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Макс Бескоровайный

5

Следующее поколение роботов будет косить другую "зелень" 

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Неясный кран

0

Что с роботом? Я волнуюсь.

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Вова А.

Неясный
3

Я бы тоже волновался, учитывая сколько они стоят

Ответить

55Leon77

Неясный
1

У него стресс, проходит психологическую реабилитацию

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Vladislav Donets

1

 Робот-газонокосилка спас себя

Роботка-газонокосилочка спасла себя...

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ouxen

0

проиграл с тайтла

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Дурацкий танк88

0

Робот-газонокосилка

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Dra

0

Кожаный пидарас не смог осуществить задуманное.

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