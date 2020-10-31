Робот-газонокосилка спас себя от вора, отправив владельцу сообщение с просьбой о помощи Материал редакции
Не связывайтесь с роботами.
8 комментариев
В закладки
В Германии робот-газонокосилка помешал вору украсть себя, сообщает AP News. Устройство отправило сообщение владельцу, когда его подняли с газона.
Полиция Германии рассказала, что житель города Липпштадт удивился, когда получил сообщение на смартфон о том, что его робот-газонокосилка перевернулся. Он вышел на крыльцо, чтобы проверить устройство, и заметил вора, который пытался скрыться вместе с роботом под мышкой.
Пойманный с поличным вор бросил робота и убежал. Полицейские обыскали округу, но не смогли обнаружить подозреваемого. Пострадал ли робот во время инцидента, не сообщается. Полиция попросила свидетелей происшествия сообщить о местонахождении подозреваемого.
{ "author_name": "Даша Лейзаренко", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u044b","\u0440\u043e\u0431\u043e\u0442","\u0433\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f"], "comments": 8, "likes": 13, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 229290, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 31 Oct 2020 13:57:40 +0300", "is_special": false }
Промо
Коротко: освоить профессию системного аналитика и бизнес-аналитика на SkillFactory
Личный ментор, настоящие задачи, преподаватели из известных компаний и помощь в устройстве на работу.
0
8 комментариев
Написать комментарий...
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
«Марш на Варшаву»: жители…
Водители грузовиков похитили…