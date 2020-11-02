Спустя два года после запуска функции в США.

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Apple добавит ЭКГ и мониторинг мерцательной аритмии в Apple Watch в России. Пока функция доступна только в публичной бета-версии watchOS 7.1. Об этом TJ рассказали в Apple.

ЭКГ станет доступно в Apple Watch Series 4 и новее с выходом iOS 14.2 и watchOS 7.1. В Apple не уточнили сроки выхода обновлений.

С запуском ЭКГ пользователи смогут снимать электрокардиограмму с одним отведением прямо с часов. Также станет доступна функция уведомлений о нерегулярном сердечном ритме, ранее не работавшая в РФ. Она будет работать на Apple Watch Series 3 и новее.

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