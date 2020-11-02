Apple запустила ЭКГ на Apple Watch в России Материал редакции
Спустя два года после запуска функции в США.
Apple добавит ЭКГ и мониторинг мерцательной аритмии в Apple Watch в России. Пока функция доступна только в публичной бета-версии watchOS 7.1. Об этом TJ рассказали в Apple.
ЭКГ станет доступно в Apple Watch Series 4 и новее с выходом iOS 14.2 и watchOS 7.1. В Apple не уточнили сроки выхода обновлений.
С запуском ЭКГ пользователи смогут снимать электрокардиограмму с одним отведением прямо с часов. Также станет доступна функция уведомлений о нерегулярном сердечном ритме, ранее не работавшая в РФ. Она будет работать на Apple Watch Series 3 и новее.
ВСЕ ДАННЫЕ О ЭКГ РОССИЯН ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ НА СЕРВЕРАХ В РОССИИ!!!!!!!!!!!!!!!1111111111111111
Если при просмотре обращения президента не учащается пульс- 15 суток ареста
Вы приняты на службу в звании Подполковник с жалованием 150 тысяч рублей в месяц и пенсией в 250
Но это ведь в 10 раз меньше зарплаты комментатора на тж
извени, проебал твою шутку
и часы такие: "вы не смотрели сегодняшние новости по телевизору. Чтобы отменить посылку сообщения товарищу майору, включите телевизор"
Конкретный Гоша
ПОКУПАЕМ НАШИ РОДНЫЕ КАРДИОФЛЕШКИ, СКАЖЕМ НЕТ ПРОЕКТАМ ГОСДЕПА-ЭПОЛ!!!
Театральный волк
На сервере поликлиники, к которой ты прикрепился на госуслугах. Для доступа к данным надо набрать номер полиса ОМС и паспорта, дату рождения и ПОЛНОЕ название страховой организации
Какие 5 лет? ЭКГ с 4-й серии в часах, они выпущены в 2018 году
Ты нормальный? Сейчас 2023, обратись в техподдержку майкрософт, похоже чип бракованный
Повезло тебе, тогда еще путин был у власти, эх спокойные путинские времена
Редакция так обрадовалась официальному комментарию Apple, что просто позабыла, какой сейчас год
загадка
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Христианский Гоша
Крутишь айпад вокруг себя на селфипалке и получаешь мрт
Точный вентилятор
и получаешь пизды
Театральный волк
Айпадом по лицу
дисклеймер 🍏 это не медицинский прибор
Театральный волк
Бля, а я уже в пятерочке купил килограмм яблок и думал, что щас сделаю экг
О_О откуда цифра в пять лет? сейчас что, 2023 год?
Четвертая серия вышла 21/09/18, редакторы
Просторный украинец
Ок
Точность таких измерений достаточно низкая. Данных собирается мало.
Как консьюмерская фича - круто, как вещь для системы здравоохранения - пока соу-соу.
И да, я работал в стартапе с носимыми кардиографами в университете.
Испанский хичхакер
Как будто ты прям реально побежишь при проскочившем разовом сообщении в больничку. Люди годами с одышкой и прочим ходят по лестницам, холодеют конечностями и имеют вообще гораздо более наглядные и понятные симптомы «что-то не так», но видимо если бог стив не сказал — не щитово.
Всемирный Денис
Может сразу и не побежишь, но когда побежишь, твои часы предоставят врачу кучу всяких данных, которые они насобирали.
Испанский
Я конечно все понимаю, но я не так давно был в поликлинике...
Плюс, там нет такого сорта накопительных полезных данных, почитай тут реддит из соседнего коммента.
Испанский
Не по наслышке знаю уровень лечения, который тебе будет предложен после оного мониторинга :)
Ну, если, конечно, там не очень простой случай.
В сложных кейсах ты и с "нормальным" ЭКГ сядешь в лужу. Потому они и сложные. Отрывок из книги "Не навреди" Генри Марша для примера.
Хотя в данном случае это скорее непрофессионализм самого врача, старший коллега позднее распознал проблему, которую не заметил сам Марш. Но смысл в том, что тащемто ни от какой ЭКГ не будет толку без специалиста, да и то, далеко не любого. А как фича для часиков - неплохо, и неважно, что не особо точная, точность не поможет среднестатистическому юзеру этих часов.
Многолетний бокал
Интересно было бы провести сравнительный анализ этих часов и полноценного медицинского устройства для снятия ЭКГ, чтобы расставить все точки на i
Театральный волк
Мне казалось, что эта фича никогда не позиционировалась как замена аппарату ЭКГ. Часы померят и в случае чего напишут, что пора бы показаться врачу
И чо они 5 лет делали?
Тим Эпл, экг, конечно, хорошо, но когда твои часы начнут мерить уровень сахара неинвазивно?!
@кто это
В какой бетке есть? Че за хня, в 7.1 нету!
Быстрый мангал
C четвертого
Блять за такую статью надо нахуй пинать, хоть бы написал на каких часах поддержка будет
Спустя пять лет после запуска функции в США.
ЭКГ появилось с 4-ех часов. Спустя два года, эээ
Пять лет!? 6 декабря 2018 года эта функция стала доступна на Apple Watch Series 4.
https://www.apple.com/newsroom/2018/12/ecg-app-and-irregular-heart-rhythm-notification-available-today-on-apple-watch/
Появились опции после наката паблик бетки, поверх девелоперской
в чем практическое применение этой функции? даже если у человека проблемы с сердцем, каждый день проверять показания и думать «так, а это что тут у нас, все плохо?» и так каждый день, так можно получить только нервные расстройства.
Врачи-аритмологи говорят, что это шляпа. Проще купить портативный кардиомонитор, который синхронизируется со смартфоном. Он намного точнее.