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Дамир Камалетдинов
4647

Apple запустила ЭКГ на Apple Watch в России Материал редакции

Спустя два года после запуска функции в США.

89 комментариев
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Apple добавит ЭКГ и мониторинг мерцательной аритмии в Apple Watch в России. Пока функция доступна только в публичной бета-версии watchOS 7.1. Об этом TJ рассказали в Apple.

ЭКГ станет доступно в Apple Watch Series 4 и новее с выходом iOS 14.2 и watchOS 7.1. В Apple не уточнили сроки выхода обновлений.

С запуском ЭКГ пользователи смогут снимать электрокардиограмму с одним отведением прямо с часов. Также станет доступна функция уведомлений о нерегулярном сердечном ритме, ранее не работавшая в РФ. Она будет работать на Apple Watch Series 3 и новее.

#новости #apple #здоровье

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89 комментариев
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rossoshmap

46

ВСЕ ДАННЫЕ О ЭКГ РОССИЯН ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ НА СЕРВЕРАХ В РОССИИ!!!!!!!!!!!!!!!1111111111111111

Ответить

Лёша Любимцев

rossoshmap
30

Если при просмотре обращения президента не учащается пульс- 15 суток ареста

Ответить

Точный вентилятор

Лёша
7

Вы приняты на службу в звании Подполковник с жалованием 150 тысяч рублей в месяц и пенсией в 250 

Ответить

Лёша Любимцев

Точный
1

Но это ведь в 10 раз меньше зарплаты комментатора на тж

Ответить

Точный вентилятор

Лёша
3

извени, проебал твою шутку 

Ответить

Лёша Любимцев

Точный
0

ПОКАЖИ НДФЛ3!!!

Ответить

Точный

Лёша
0

нет, там нологи 

Ответить

Обосранный унитаз

Лёша
0

А если он пропадает нахуй ?

Ответить

Вечерние чтения

Лёша
0

и часы такие: "вы не смотрели сегодняшние новости по телевизору. Чтобы отменить посылку сообщения товарищу майору, включите телевизор"

Ответить

Mmmax

Вечерние
0

*И купи новую зарядку, п*дор. Как лох старой заряжаешь

Ответить

Конкретный Гоша

rossoshmap
2

ПОКУПАЕМ НАШИ РОДНЫЕ КАРДИОФЛЕШКИ, СКАЖЕМ НЕТ ПРОЕКТАМ ГОСДЕПА-ЭПОЛ!!!

Ответить

Точный вентилятор

rossoshmap
1

закон мурашко 

Ответить

Христианский Гоша

rossoshmap
0

Apple разгадала генетический код россиян с помощью ЭКГ

Ответить

Театральный волк

rossoshmap
0

На сервере поликлиники, к которой ты прикрепился на госуслугах. Для доступа к данным надо набрать номер полиса ОМС и паспорта, дату рождения и ПОЛНОЕ название страховой организации

Ответить

Артур Сафин

31
Ответить

Ксайн

8

Какие 5 лет? ЭКГ с 4-й серии в часах, они выпущены в 2018 году

Ответить

Слава Инженеров

Ксайн
14

Ты нормальный? Сейчас 2023, обратись в техподдержку майкрософт, похоже чип бракованный

Ответить

Ксайн

Слава
0

Позвонил, извинились, сказали чип из ранней партии, уточнили, что пока по гарантии не проходит, остаюсь в 2020.

Ответить

Слава Инженеров

Ксайн
0

Повезло тебе, тогда еще путин был у власти, эх спокойные путинские времена

Ответить

имя мне легион

Ксайн
0

Редакция так обрадовалась официальному комментарию Apple, что просто позабыла, какой сейчас год

Ответить

Осторожный американец

7

Дождались!! Хотя мне все равно, так как нет часов.

Ответить

Октябрьский парфюмер

Осторожный
6

У меня тоже нет, но душа поёт! 

Ответить

Точный вентилятор

Осторожный
6

сердца у тебя тоже нет 

Ответить

Христианский Гоша

1

чем???

Ответить

Марк Варламов

Христианский
14
Ответить

Aleksey Vasiliev

Марк
0

загадка

Ответить

Марк Варламов

Aleksey
7
Ответить

Andrew Kostin

Aleksey
1

Чем?
На ответ дается 30 секунд

Ответить

Лёша Любимцев

Христианский
11

Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple Об этом TJ рассказали в Apple

Ответить

Точный вентилятор

2

Когда будет планшет с КТ?? 

Ответить

Христианский Гоша

Точный
2

Крутишь айпад вокруг себя на селфипалке и получаешь мрт

Ответить

Точный вентилятор

Христианский
10

и получаешь пизды 

Ответить

Театральный волк

Точный
1

Айпадом по лицу

Ответить

Точный вентилятор

Театральный
0

только не по лицу 

Ответить

Ваша Закладко

Точный
0

дисклеймер 🍏 это не медицинский прибор
 

Ответить

Театральный волк

Ваша
4

Бля, а я уже в пятерочке купил килограмм яблок и думал, что щас сделаю экг

Ответить

Ваша Закладко

Театральный
0

давай

Ответить

Arthur Andreyev

3

О_О откуда цифра в пять лет? сейчас что, 2023 год? 
Четвертая серия вышла 21/09/18, редакторы

Ответить

ouxen

Arthur
1

Тоже в ахуе, качество материала дрянное

Ответить

Христианский Гоша

3

Об этом TJ рассказали в Apple.

Пуш?

Ответить

Просторный украинец

Христианский
0

Ок

Ответить

Христианский Гоша

Просторный
1

Жаль 

Ответить

Осторожный американец

Христианский
0

Пуш!

Ответить

André

1

Точность таких измерений достаточно низкая. Данных собирается мало.
Как консьюмерская фича - круто, как вещь для системы здравоохранения - пока соу-соу.
И да, я работал в стартапе с носимыми кардиографами в университете.

Ответить

ouxen

André
1

Спс кэп, ну все тогда не буду теперь вообще никак мерять экг, раз точность низкая

Ответить

André

ouxen
1

Спс кэп, если ты просто хочешь "мерять экг" (спойлер, не "мерять", а "снимать"), то можешь. А если такие измерения использовать для диагностических целей нормальными врачами в сложных кейсах - сядешь в лужу.

Ответить

ouxen

André
2

Я блять буду так измерять и получать предупреждения, если что-то не так, чем никак не измерять

Ответить

Испанский хичхакер

ouxen
0

Как будто ты прям реально побежишь при проскочившем разовом сообщении в больничку. Люди годами с одышкой и прочим ходят по лестницам, холодеют конечностями и имеют вообще гораздо более наглядные и понятные симптомы «что-то не так», но видимо если бог стив не сказал — не щитово.

Ответить

Всемирный Денис

Испанск…
1

Может сразу и не побежишь, но когда побежишь, твои часы предоставят врачу кучу всяких данных, которые они насобирали. 

Ответить

Испанский

Всемирн…
0

Я конечно все понимаю, но я не так давно был в поликлинике...

Плюс, там нет такого сорта накопительных полезных данных, почитай тут реддит из соседнего коммента.

Ответить

ouxen

Испанск…
1

Да побегу, когда часы ночью показали пульс меньше 50 ударов во сне, записался на суточный мониторинг!

Ответить

Всемирный Денис

ouxen
0

WOW! А так надо? У меня ночью и 44 бывает

Ответить

Испанский

ouxen
0

Не по наслышке знаю уровень лечения, который тебе будет предложен после оного мониторинга :)
Ну, если, конечно, там не очень простой случай.

Ответить

Всемирный Денис

ouxen
0

О БОЖЕ И 42 Я УМИРАЮ??!?!?!

Ответить

Дмитрий Григорьев

André
0

В сложных кейсах ты и с "нормальным" ЭКГ сядешь в лужу. Потому они и сложные. Отрывок из книги "Не навреди" Генри Марша для примера.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Дмитрий
0

Хотя в данном случае это скорее непрофессионализм самого врача, старший коллега позднее распознал проблему, которую не заметил сам Марш. Но смысл в том, что тащемто ни от какой ЭКГ не будет толку без специалиста, да и то, далеко не любого. А как фича для часиков - неплохо, и неважно, что не особо точная, точность не поможет среднестатистическому юзеру этих часов.

Ответить

Многолетний бокал

André
1

Интересно было бы провести сравнительный анализ этих часов и полноценного медицинского устройства для снятия ЭКГ, чтобы расставить все точки на i

Ответить

Arthur N

Многолетний
2

https://www.reddit.com/r/apple/comments/9fkb3t/im_an_emergency_physician_and_wanted_to_talk/

и т.д.

I'm an Emergency Physician and wanted to talk…
8,590 votes and 633 comments so far on Reddit
www.reddit.com
Ответить

Многолетний бокал

Arthur
0

Спасибо, почитаю)

Ответить

Театральный волк

André
1

Мне казалось, что эта фича никогда не позиционировалась как замена аппарату ЭКГ. Часы померят и в случае чего напишут, что пора бы показаться врачу

Ответить

Призванный Влад

2

Ну как раз к курсу рубля по 100, все правильно сделали.

Ответить

Lord X

2

Ну вот .. так и слушай после этого блохеров и ходи теперь с watch SE без экг :(

Ответить

Mikki Rurk

0

И чо они 5 лет делали?

Ответить

Многолетний бокал

Mikki
3

Получали все необходимые разрешения, вероятно.

Ответить

Петр Овечкин

1

2 года ждал

Ответить

Обосранный унитаз

1

Теперь в ресторы будут пенсы очередь занимать померять то-сё

Ответить

Театральный волк

0

Тим Эпл, экг, конечно, хорошо, но когда твои часы начнут мерить давление?!

Ответить

Паша Красников

Театральный
2

Тим Эпл, экг, конечно, хорошо, но когда твои часы начнут мерить уровень сахара неинвазивно?!

Ответить

Точный вентилятор

0

Дамир, длина статьи - оптимальная! Давай лучше так 

Ответить

Конкретный Гоша

0

Добавь в статью, пожалуйста, что измерят только отведение I

Ответить

Тео Брех с Земли-2

Конкретный
0

@кто это

Ответить

Кто это

Тео
0

NATO Liberator Soldier еще известен как: Жёлтый Березовый Лист, листочек, Степан Андрiйович Бандера, бревно без задач, Столярный верстачок BOSCH, московский школьник

Ответить

ouxen

0

В какой бетке есть? Че за хня, в 7.1 нету!

Ответить

ouxen

ouxen
0

Разъясни в статье

Ответить

Многолетний бокал

0

А ЭКГ с какого поколения доступно? Я сердечник, интересно будет мониторить эту историю

Ответить

Быстрый мангал

Многолетний
0

C четвертого

Ответить

Многолетний бокал

Быстрый
0

Спасибо)

Ответить

Lord X

Многолетний
0

В SE нет его ,а это промежуточная модель между 5 и 6м вотчин 🤓

Ответить

IO

0

Блять за такую статью надо нахуй пинать, хоть бы написал на каких часах поддержка будет

Ответить

Andrew Makarov

IO
0

Начиная с 4-ёх

Ответить

Andrew Makarov

0

Спустя пять лет после запуска функции в США.

ЭКГ появилось с 4-ех часов. Спустя два года, эээ

Ответить

Незаконный паук например

0

С новым курсом рубля ЭКГ актуально

Ответить

Всемирный Денис

0

Пять лет!? 6 декабря 2018 года эта функция стала доступна на Apple Watch Series 4. 

https://www.apple.com/newsroom/2018/12/ecg-app-and-irregular-heart-rhythm-notification-available-today-on-apple-watch/

Ответить

ouxen

0

Появились опции после наката паблик бетки, поверх девелоперской

Ответить

ouxen

ouxen
0

Втф

Ответить

Максим Ковалев

0

в чем практическое применение этой функции? даже если у человека проблемы с сердцем, каждый день проверять показания и думать «так, а это что тут у нас, все плохо?» и так каждый день, так можно получить только нервные расстройства.

Ответить

IO

Максим
0

Часы сами напишут если пиздец

Ответить

Максим Ковалев

IO
0

сообщение: «вам пиздец»

ну посмотрим, может и будет толк

Ответить

Pavel Budberg

0

Врачи-аритмологи говорят, что это шляпа. Проще купить портативный кардиомонитор, который синхронизируется со смартфоном. Он намного точнее.

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