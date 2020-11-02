Китайская компания пыталась обойти ограничения на экспорт из Штатов, но США расширяли санкции против неё.

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Huawei запланировал открытие собственного завода по производству микросхем в Шанхае, чтобы не зависеть от ограничений на экспорт из США, сообщает Financial Times.

Собеседники издания утверждают, что управлять предприятием будет партнёр Shanghai IC R&D Center, занимающийся исследованиями в области микросхем и поддерживаемый правительством Шанхая. Планы строительства завода появились после того, как США расширили санкции против Huawei летом 2020 года и запретили компании закупать микросхемы, созданные с использованием американских технологий.

Ужесточение экспортного контроля, пишет FT, усиливает доминирующее положение США в области производства микросхем. Создание собственного завода позволит Huawei не зависеть от американских технологий, добавляет издание.

Поначалу завод будет производить 45-нанометровые чипы — эту технологию мировые лидеры в производстве микросхем начали использовать 15 лет назад. Затем, к концу 2021 году, Huawei станет выпускать 28-нанометровые чипы, рассчитанные на смарт-телевизоры и устройства интернета вещей. К концу 2022 года компания рассчитывает выпускать 20-нанометровые чипы, которые используют в производстве оборудования 5G.