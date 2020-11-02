FT: Huawei после санкций США откроет свой завод по производству микросхем, чтобы не зависеть от американских технологий Материал редакции
Китайская компания пыталась обойти ограничения на экспорт из Штатов, но США расширяли санкции против неё.
Huawei запланировал открытие собственного завода по производству микросхем в Шанхае, чтобы не зависеть от ограничений на экспорт из США, сообщает Financial Times.
Собеседники издания утверждают, что управлять предприятием будет партнёр Shanghai IC R&D Center, занимающийся исследованиями в области микросхем и поддерживаемый правительством Шанхая. Планы строительства завода появились после того, как США расширили санкции против Huawei летом 2020 года и запретили компании закупать микросхемы, созданные с использованием американских технологий.
Ужесточение экспортного контроля, пишет FT, усиливает доминирующее положение США в области производства микросхем. Создание собственного завода позволит Huawei не зависеть от американских технологий, добавляет издание.
Поначалу завод будет производить 45-нанометровые чипы — эту технологию мировые лидеры в производстве микросхем начали использовать 15 лет назад. Затем, к концу 2021 году, Huawei станет выпускать 28-нанометровые чипы, рассчитанные на смарт-телевизоры и устройства интернета вещей. К концу 2022 года компания рассчитывает выпускать 20-нанометровые чипы, которые используют в производстве оборудования 5G.
- США начали блокаду Huawei в 2019 году, когда компанию внесли в чёрный список, запретив ей без разрешения Штатов покупать компоненты и технологии американских производителей;
- Весной 2020 года бизнесу, использующему американское ПО и технологии, запретили работать с компанией;
- Летом того же года Huawei планировал обойти санкции, договорившись с Qualcomm об использовании американских технологий по лицензии, что не попадало под запрет, однако США расширили блокаду, запретив компании производить оборудование с американскими технологиями.
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бля, спасибо братишка. от души
Обширный якорь
ебать дыня подгнила
Точный вентилятор
остерегайтесь подделок
Потому что её никто не ебёт
Точный вентилятор
я знал, что ты придешь в ближайшую минуту, и даже меньшонить не стал специально
для работы с западными рынками не шибко поможет. США скажут - кто сотрудничает с ними, тому санкцию под ребро.
что же поделать, будут крепится со своим миллиардом
ещё могут взять в компанию Северную Корею и Иран.
КИТАЙЦЫ ВПЕРЕД!
нахуя ссылаться на файненшенл таймс в заголовке, да еще и в таком уебищном виде? какой утилитарный смысл в этом?
Короче, может прощаться со своими киринами хуавей, пока до 14нм дотопает, все уже на 3нм будут сидеть
Нет у них национальной гордости, сразу завод. А контрсанкции, ведёрко с ядерным пеплом заслать, ну и мультики канешн страшные?