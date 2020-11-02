Тот самый one more thing.

В закладки

Apple разослала приглашения на третью презентацию за осень 2020 года. Она пройдёт 10 ноября в 21:00 по московскому времени в онлайн-формате с трансляцией из штаб-квартиры компании.

По утечкам и данным источников Bloomberg, на третьем мероприятии за осень компания покажет новые Mac на arm-процессорах собственной разработки. Они станут первыми устройствами компании на чипах, которые она целиком создаёт сама.

Во время WWDC 2020 компания говорила, что представит первые устройства на собственных чипах до конца года. По данным Bloomberg, первым устройством на процессоре Apple станет 13-дюймовый MacBook Pro, он получит A14X — немного изменённую версию чипа, на котором работают последний iPad Air и iPhone 12.

Презентация в ноябре станет третьей для Apple за осень 2020 года. В сентябре вместо новых iPhone компания представила Apple Watch Series 6, SE, обновление iPad и iPad Air, а также новый сервис Apple Fitness+ и подписку Apple One.

Октябрьская презентация оказалась почти целиком посвящена iPhone: компания показала четыре новых модели с поддержкой 5G и OLED-экранами — 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Помимо айфонов компания показала HomePod mini за 99 долларов.