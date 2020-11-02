Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Рубрика развивается при поддержке HP logo
Технологии
Дамир Камалетдинов
3490

Apple анонсировала третью осеннюю презентацию в 2020 году — она пройдёт 10 ноября Материал редакции

Тот самый one more thing.

76 комментариев
В закладки

Apple разослала приглашения на третью презентацию за осень 2020 года. Она пройдёт 10 ноября в 21:00 по московскому времени в онлайн-формате с трансляцией из штаб-квартиры компании.

По утечкам и данным источников Bloomberg, на третьем мероприятии за осень компания покажет новые Mac на arm-процессорах собственной разработки. Они станут первыми устройствами компании на чипах, которые она целиком создаёт сама.

Во время WWDC 2020 компания говорила, что представит первые устройства на собственных чипах до конца года. По данным Bloomberg, первым устройством на процессоре Apple станет 13-дюймовый MacBook Pro, он получит A14X — немного изменённую версию чипа, на котором работают последний iPad Air и iPhone 12.

Mac на ARM: зачем Apple перешла на собственные…
Старые Mac не перестанут работать в одночасье, macOS будет поддерживать оба типа процессоров, а…
tjournal.ru

Презентация в ноябре станет третьей для Apple за осень 2020 года. В сентябре вместо новых iPhone компания представила Apple Watch Series 6, SE, обновление iPad и iPad Air, а также новый сервис Apple Fitness+ и подписку Apple One.

Октябрьская презентация оказалась почти целиком посвящена iPhone: компания показала четыре новых модели с поддержкой 5G и OLED-экранами — 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Помимо айфонов компания показала HomePod mini за 99 долларов.

#новости #apple

Дамир Камалетдинов PLUS
+145 425
Привет, я главный по технологиям на TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
5
33
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 76, "likes": 33, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 230226, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Nov 2020 20:05:56 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
76 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Преподобный щит

32

ура, ноутбуки за миллион

Ответить

AttentiveMilk

Преподобный
0

Бомж что ли?

Ответить

Антон Пострунин

AttentiveMilk
9

Лучше, россиянин. 

Ответить

Атлант поправил плечи

Преподобный
0

к 10 ноября цена будет уже 2 миллиона 

Ответить

Осторожный американец

0

Хоть бы iEldak анонсировали...

Ответить

Точный вентилятор

Осторожный
21
Ответить

Осторожный американец

Точный
11

Это какой-то елдак на андроиде. А мне нужен iEldak.

Ответить

Театральный волк

Осторожный
0

Елдак от сяоми - топ за свои деньги!

Ответить

Осторожный американец

Театральный
0

Советуешь?

Ответить

Театральный волк

Осторож…
0

Комментаторы на ютубе не могут врать

Ответить

Nastya Kogalymskaya

4
Ответить

Marow from Neverland

3

эпол би лайк

Ответить

пепси

Marow
3

ю мо гвей ма фай ни цяу

Ответить

Andre Macareno

2

Ну, жгите давайте, жду макбук с тачскрином, иначе зачем биг сюру такие огромные кнопки

Ответить

Театральный волк

Andre
5

Потому что эпол заботится о слепых

Ответить

Христианский Гоша

Andre
0

Мак ось на iPad pro

Ответить

Max Okhrimenko

Andre
0

не угадал, просто в будущем эпл срастит OC для iPad и MacBook. Но тачскрины в макбуки вставлять наверное не будут, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию планшету

Ответить

Илюхер XXX

2

жаль не успели на амд перейти до арма

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илюхер
3

не жаль

Ответить

Илюхер XXX

Дамир
1

нет жаль, интол должен быть унижен по всем фронтам

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илюхер
0

Both

Ответить

Илюхер XXX

Дамир
1

ой бля дрочер

Ответить

Дамир

Илюхер
5

Ну на самом деле если выбирать между мочой и говном, я выберу интел

Ответить

Ren Nu

Дамир
1

а что там по представленным амудэшным видяхам, тж не интересно это?

Ответить

Паша Красников

Ren
1

В чём AMD-шные видеокарты могут быть интересными? Разве что в мемах об их никчёмности.

Ответить

Ren Nu

Паша
0

6800xt норм по цена/производительность

Ответить

Паша Красников

Ren
0

А технологии? А CUDA, а аппаратный рейтрейсинг,  но на который не будет плевать всем производителям игр?

Ответить

Ограниченный яд

Ren
0

Неинтересно

Ответить

Красивый кот

Дамир
0

Почему? Давай лонгрид

Ответить

Роман Ястребовенко

2

Короче не расстраиваемся, что доллар по 80, сейчас как обычно, бета-тестеры купят за миллион денег игрушку, которую только к 2023 году доведут до ума. Они клаву до ума доводили 5 лет, а тут целый новый процессор. Дам там проблем будет просто пздц.

В 2023, когда доллар будет по 180, возьмём норм устройство.

Ответить

Паша Красников

Роман
0

Они клаву до ума доводили 5 лет, а тут целый новый процессор

Процессор у них уже давно изучен на мобильных продуктах, да и совместимую одновременно с ARM и x86 разработку программ обеспечили заранее.

Ответить

Майский жук

Роман
0

По 180 это уже после деноминации или ещё до?

Ответить

Конкретный Гоша

1

Осень это когда? Я забыл..

Ответить

Точный вентилятор

Конкретный
1

милый друг не скучай я вернусь ты так и знай 

Ответить

NightmareZ

Точный
3

может днём а может ночью ты меня не забывай

Ответить

пепси

NightmareZ
0

Так у тебя уже есть мак?

Ответить

NightmareZ

пепси
0

А ты мне на него донатил?🤷‍♂️

Ответить

пепси

Nightma…
0

Вопрос заключался не в этом 

Ответить

NightmareZ

пепси
0

Нет.

Ответить

пепси

Nightma…
0

Жаль

Ответить

NightmareZ

пепси
0

Ну такое.

Ответить

Точный вентилятор

NightmareZ
0
Ответить

Точный вентилятор

Точный
0

из архивов, личьное 

Ответить

Дмитрий

Точный
0

Совсем молоденькой ещё здеся

Ответить

Осторожный американец

Конкретный
0

Это когда простыл и лежишь в кроватке...

Ответить

Конкретный Гоша

Осторожный
1

У меня нет кроватки..

Ответить

Осторожный американец

Конкретный
1

*отдает свою лежанку @NATO Liberator Soldier*

Ответить

Конкретный Гоша

Осторожный
1

Спасибо, но она вся в шерстяном говне,..

Ответить

Осторожный

Конкрет…
1

А ты жопу побрей и шерсти не будет...

Ответить

Точный

Осторож…
1

он лесбуха 

Ответить

Конкретный Гоша

Осторож…
0

Ты меня недооцениваешь

Ответить

nokk

Конкретный
0

Так сделай, валежник же разрешили собирать

Ответить

bor_vn

1

Привет. Доллар 80.
Не пиши мне больше.

Ответить

Константин Курасов

bor_vn
0

...
- а если зп в долларах?
- пиши почаще)))

Ответить

bor_vn

Константин
1

Если зп в долларах. Мужа не ищешь?

Ответить

Михаил Зеленин

bor_vn
0

В марте был по 80, никто не страдал

Ответить

Молодой волк

0

неужели 2 часа презы посветят только новым букам на арме? или будет one more thing внутри one more thing?

Ответить

Быстрый мангал

Молодой
1

Почему 2 часа-то?

Ответить

Молодой волк

Быстрый
0

если зайти на .com версию сайта на эвент и кликнуть на добавить в календарь, блокируется время с 7 до 9 (по местному времени).

Ответить

Антон Пострунин

Молодой
–1

Я думаю там время зарезервировано на постирать штаны после срезы. 

Ответить

Максимальный хот-дог

0

Ура, новые эмодзи!

Ответить

Осторожный американец

Максимальный
0

Новые разновидности медицинских масок?

Ответить

No Name

0

iphone 12 full package с наушниками и зарядкой без брака. Ну купи

Ответить

Паша Красников

No
0

без брака

За простой минет, что ли?!!

Ответить

Русский танк88

Паша
0

а ты только простой умеешь?

Ответить

Паша Красников

Русский
0

По этому у меня PC и iPhone SE первого поколения

Ответить

Антон Лисин

0

С такими ценами на доллар, в радость уже кнопочные телефоны.

Ответить

Театральный волк

0

Эпол: Мы презентуем самый дешевый ноутбук за нашу историю...
Российские реалии: 119000₽

Ответить

Молодой волк

Театральный
0

золотое время заказывать всякие крутые ремесленные ништяки из россии за евро)

Ответить

it-trend

0

Процы ребята научились делать!
А ведь были времена, когда балом правили Intel и бюджетные AMD. Помню у меня был первый комп на проце 486 от AMD, а потом и уже с К5 от того же AMD. А ещё были модемы и BBS с FidoNet )))

Ответить

Русский танк88

it-trend
0

Первый комп был на Cyrix 133

Ответить

Быстрый мангал

0

Лучше бы 12-дюймовый макбук выпустили первым на арме, а не недопрошку

Ответить

Театральный волк

Быстрый
0

А мне что-то кажется, что представят mac mini

Ответить

Театральный волк

0

Вопрос: что Эпл уберет из коробки нового макбука? Пока убрали только тряпочку

Ответить

Антон Пострунин

–1

Я не понял, а где анализ рисуночка на приглашении?

Ответить

Aram Mirzoyants

Антон
0

там вроде виден кино-проектор. учитывая то, что рынок акций сейчас валится, эппл думали беспонтовой презентацией беспонтового айфона что то изменится, но нет. поэтому в бой пошел план б

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Эдвард Сноуден подаст заявку на российское гражданство
22 октября ему выдали бессрочный вид на жительство в России.
206
Технологии
Apple запустила ЭКГ на Apple Watch в России
Спустя два года после запуска функции в США.
223
Новости
Во французском Лионе открыли стрельбу возле греческой церкви. Ранен священник
Подозреваемого задержали.
232
Популярное за три дня
Новости
Белорусы вышли на «Марш против террора». В Минске силовики стягивают спецтехнику и делают предупредительные выстрелы
Центр столицы оцепили, задержали 120 человек.
122
Интернет
В Роттердаме поезд метро не смог остановиться и чуть не рухнул с высоты. Его спас арт-объект в виде хвоста кита
Получившаяся сцена с вагоном, который на высоте восьми метров удерживает скульптура, похожа на ещё более замысловатый арт-объект.
86
Интернет
Артемий Лебедев раскритиковал работы художника Telegram. На следующем арте канал дизайнера оказался в мусорной корзине
Пасхалку можно увидеть на иллюстрации к последнему обновлению мессенджера (и сразу узнать Лебедева по аватарке).
166
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

ZGMarty

В США россиянина приговорили к…
null