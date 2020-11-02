Apple анонсировала третью осеннюю презентацию в 2020 году — она пройдёт 10 ноября Материал редакции
Тот самый one more thing.
Apple разослала приглашения на третью презентацию за осень 2020 года. Она пройдёт 10 ноября в 21:00 по московскому времени в онлайн-формате с трансляцией из штаб-квартиры компании.
По утечкам и данным источников Bloomberg, на третьем мероприятии за осень компания покажет новые Mac на arm-процессорах собственной разработки. Они станут первыми устройствами компании на чипах, которые она целиком создаёт сама.
Во время WWDC 2020 компания говорила, что представит первые устройства на собственных чипах до конца года. По данным Bloomberg, первым устройством на процессоре Apple станет 13-дюймовый MacBook Pro, он получит A14X — немного изменённую версию чипа, на котором работают последний iPad Air и iPhone 12.
Презентация в ноябре станет третьей для Apple за осень 2020 года. В сентябре вместо новых iPhone компания представила Apple Watch Series 6, SE, обновление iPad и iPad Air, а также новый сервис Apple Fitness+ и подписку Apple One.
Октябрьская презентация оказалась почти целиком посвящена iPhone: компания показала четыре новых модели с поддержкой 5G и OLED-экранами — 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Помимо айфонов компания показала HomePod mini за 99 долларов.
Бомж что ли?
Точный вентилятор
Осторожный американец
Это какой-то елдак на андроиде. А мне нужен iEldak.
Театральный волк
Елдак от сяоми - топ за свои деньги!
Осторожный американец
Советуешь?
эпол би лайк
Ну, жгите давайте, жду макбук с тачскрином, иначе зачем биг сюру такие огромные кнопки
не угадал, просто в будущем эпл срастит OC для iPad и MacBook. Но тачскрины в макбуки вставлять наверное не будут, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию планшету
жаль не успели на амд перейти до арма
нет жаль, интол должен быть унижен по всем фронтам
ой бля дрочер
В чём AMD-шные видеокарты могут быть интересными? Разве что в мемах об их никчёмности.
А технологии? А CUDA, а аппаратный рейтрейсинг, но на который не будет плевать всем производителям игр?
Короче не расстраиваемся, что доллар по 80, сейчас как обычно, бета-тестеры купят за миллион денег игрушку, которую только к 2023 году доведут до ума. Они клаву до ума доводили 5 лет, а тут целый новый процессор. Дам там проблем будет просто пздц.
В 2023, когда доллар будет по 180, возьмём норм устройство.
Они клаву до ума доводили 5 лет, а тут целый новый процессор
Процессор у них уже давно изучен на мобильных продуктах, да и совместимую одновременно с ARM и x86 разработку программ обеспечили заранее.
Точный вентилятор
милый друг не скучай я вернусь ты так и знай
может днём а может ночью ты меня не забывай
Так у тебя уже есть мак?
А ты мне на него донатил?🤷♂️
Нет.
Точный вентилятор
Это когда простыл и лежишь в кроватке...
У меня нет кроватки..
*отдает свою лежанку @NATO Liberator Soldier*
Спасибо, но она вся в шерстяном говне,..
Привет. Доллар 80.
Не пиши мне больше.
...
- а если зп в долларах?
- пиши почаще)))
Быстрый мангал
Почему 2 часа-то?
Молодой волк
если зайти на .com версию сайта на эвент и кликнуть на добавить в календарь, блокируется время с 7 до 9 (по местному времени).
Я думаю там время зарезервировано на постирать штаны после срезы.
iphone 12 full package с наушниками и зарядкой без брака. Ну купи
без брака
За простой минет, что ли?!!
Русский танк88
а ты только простой умеешь?
Молодой волк
золотое время заказывать всякие крутые ремесленные ништяки из россии за евро)
Процы ребята научились делать!
А ведь были времена, когда балом правили Intel и бюджетные AMD. Помню у меня был первый комп на проце 486 от AMD, а потом и уже с К5 от того же AMD. А ещё были модемы и BBS с FidoNet )))
Я не понял, а где анализ рисуночка на приглашении?
там вроде виден кино-проектор. учитывая то, что рынок акций сейчас валится, эппл думали беспонтовой презентацией беспонтового айфона что то изменится, но нет. поэтому в бой пошел план б