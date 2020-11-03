Очередные последствия пандемии коронавируса.

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Как работает робот Видео Walmart

Walmart отказался от использования передвижных роботов, которые проводят инвентаризацию, сообщил первым The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, сеть розничной торговли прекратила сотрудничество с робототехнической компанией Bossa Nova Robotics, отказавшись «от многолетнего стремления автоматизировать» учёт товаров. Позже эту информацию подтвердил Би-би-си со ссылкой на компанию.

Предполагалось, что роботы помогут снизить затраты на рабочий персонал, однако во время пандемии коронавируса компания нашла более эффективные способы отслеживать число товаров в магазинах.

Как работает робот

По словам собеседников WSJ, из-за коронавируса вырос спрос на онлайн-доставку и самовывоз, потому сотрудники Walmart стали чаще ходить по проходам в магазинах и готовить заказы, одновременно собирая данные о запасах продукции. С помощью этих работников компания может отслеживать местонахождение и количество товаров, и роботы ей для этой цели не нужны, пишет издание. Кроме того, как сказал один из источников WSJ, генеральный директор Walmart в США Джон Фурнер обеспокоен реакцией некоторых покупателей на роботов в магазинах.