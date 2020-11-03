Walmart перестал использовать роботов для инвентаризации в магазинах. Компания посчитала, что их могут заменить люди Материал редакции
Очередные последствия пандемии коронавируса.
Walmart отказался от использования передвижных роботов, которые проводят инвентаризацию, сообщил первым The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, сеть розничной торговли прекратила сотрудничество с робототехнической компанией Bossa Nova Robotics, отказавшись «от многолетнего стремления автоматизировать» учёт товаров. Позже эту информацию подтвердил Би-би-си со ссылкой на компанию.
Предполагалось, что роботы помогут снизить затраты на рабочий персонал, однако во время пандемии коронавируса компания нашла более эффективные способы отслеживать число товаров в магазинах.
По словам собеседников WSJ, из-за коронавируса вырос спрос на онлайн-доставку и самовывоз, потому сотрудники Walmart стали чаще ходить по проходам в магазинах и готовить заказы, одновременно собирая данные о запасах продукции. С помощью этих работников компания может отслеживать местонахождение и количество товаров, и роботы ей для этой цели не нужны, пишет издание. Кроме того, как сказал один из источников WSJ, генеральный директор Walmart в США Джон Фурнер обеспокоен реакцией некоторых покупателей на роботов в магазинах.
В январе Walmart объявлял, что роботы появятся примерно в тысяче из 4700 магазинов сети в США, пишет WSJ. Компания планировала развивать автоматизацию и называла роботов «помощниками», сравнивая их с R2D2 из «Звёздных войн». Роботы для инвентаризации — не единственные, кого использует Walmart. Также в магазинах сети есть, например, роботы-уборщики.
Шок, люди воруют рабочие места у роботов.
С другой стороны правильно. Даёшь роботам пособия — пусть отдыхают.
Революция в человечизации!
А ты можешь это определить, умник?
Легко, при помощи встроенного манипулятора могу отодвинуть банку и посмотреть на следующую
Для начала тебе нужно приехать в волмарт из рф
Считав штрих-код с верху коробки или даже дистанционно с помощь РФИД метки
Как показал амазон, зачем брать роботов, если можно взять людей на минималку и приставить к ним робота-надсмотрщика
Киберантичность, мать ее
Таким образом человек доказал что он вершина прогресса.Скайнет сосать,Walmart наш!!!
Зачем нужен робот, если можно на работника навесить ещё одну обязанность бесплатно
потому сотрудники Walmart стали чаще ходить по проходам в магазинах и готовить заказы, одновременно собирая данные о запасах продукции
Звучит как хуйня
Если вы слышите меня — вы и есть Сопротивление