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Технологии
Алексей Боржонов
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Walmart перестал использовать роботов для инвентаризации в магазинах. Компания посчитала, что их могут заменить люди Материал редакции

Очередные последствия пандемии коронавируса.

24 комментария
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Как работает робот Видео Walmart

Walmart отказался от использования передвижных роботов, которые проводят инвентаризацию, сообщил первым The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, сеть розничной торговли прекратила сотрудничество с робототехнической компанией Bossa Nova Robotics, отказавшись «от многолетнего стремления автоматизировать» учёт товаров. Позже эту информацию подтвердил Би-би-си со ссылкой на компанию.

Предполагалось, что роботы помогут снизить затраты на рабочий персонал, однако во время пандемии коронавируса компания нашла более эффективные способы отслеживать число товаров в магазинах.

Как работает робот

По словам собеседников WSJ, из-за коронавируса вырос спрос на онлайн-доставку и самовывоз, потому сотрудники Walmart стали чаще ходить по проходам в магазинах и готовить заказы, одновременно собирая данные о запасах продукции. С помощью этих работников компания может отслеживать местонахождение и количество товаров, и роботы ей для этой цели не нужны, пишет издание. Кроме того, как сказал один из источников WSJ, генеральный директор Walmart в США Джон Фурнер обеспокоен реакцией некоторых покупателей на роботов в магазинах.

В январе Walmart объявлял, что роботы появятся примерно в тысяче из 4700 магазинов сети в США, пишет WSJ. Компания планировала развивать автоматизацию и называла роботов «помощниками», сравнивая их с R2D2 из «Звёздных войн». Роботы для инвентаризации — не единственные, кого использует Walmart. Также в магазинах сети есть, например, роботы-уборщики.

#новости #технологии #walmart

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24 комментария
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Максим Абрамчик

23

Шок, люди воруют рабочие места у роботов. 

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Женя Шепелявый

Максим
2

С другой стороны правильно. Даёшь роботам пособия — пусть отдыхают.

Ответить

Цивилизованный татарин

12

Ожидание: роботы будут работать вместо людей.
Реальность: работают люди, а роботы контролируют, чтобы люди хорошо работали и не отлынивали.

Ответить

Михаил Набоков

5

Очень жаль

Ответить

A big purple banana 🍆

2

Революция в человечизации!

Ответить

Центральный спрей

A
1

членовечизации

Ответить

Вова А.

Центральный
0

членовечинизации

Ответить

Центральный спрей

0

Только вот интересно, как эта хуйня определит что за банкой кукурузы стоит не банка бобов или горошка, которую туда по ошибке поставил человек 

Ответить

Михаил Набоков

Центральный
1

А ты можешь это определить, умник?

Ответить

Andrew Sychev

Михаил
0

Легко, при помощи встроенного манипулятора могу отодвинуть банку и посмотреть на следующую

Ответить

Михаил Набоков

Andrew
2

Для начала тебе нужно приехать в волмарт из рф

Ответить

Andrew Sychev

Михаил
0

Какая то грязная инсинуация

Ответить

Leha Shum

Центральный
0

Считав штрих-код с верху коробки или даже дистанционно с помощь РФИД метки

Ответить

Евгений Клочков

0

Как показал амазон, зачем брать роботов, если можно взять людей на минималку и приставить к ним робота-надсмотрщика

Киберантичность, мать ее

Ответить

Max M

Евгений
1
Ответить

Андрей Иванов

0

Таким образом человек доказал что он вершина прогресса.Скайнет сосать,Walmart наш!!!

Ответить

Andrew Sychev

0

Зачем нужен робот, если можно на работника навесить ещё одну обязанность бесплатно

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

потому сотрудники Walmart стали чаще ходить по проходам в магазинах и готовить заказы, одновременно собирая данные о запасах продукции

Звучит как хуйня

Ответить

Leha Shum

Stanley
0

«Данные о запасах продукции» - читай определяя сколько спиздили роботы😹🤷‍♀️🤦‍♀️

Ответить

Александр Гонтарев

0
Ответить

Константин Пак

0

Если вы слышите меня — вы и есть Сопротивление

Ответить

Михаил Набоков

Константин
0

Женя Корнев

Ответить

Leha Shum

0

У вас в заголовке ошибка.
Не хватало нам ещё робо-погромов и робо-лутинга!

Ответить

Rafael

0

Так а в чем причина то? Почему это выгоднее и т.д.?

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