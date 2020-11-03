Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Рубрика развивается при поддержке HP logo
Технологии
Алексей Боржонов
139

«Яндекс» и Mail.ru Group запустят сервисы для видеоконференций в школах в 2022 году Материал редакции

Их разрабатывают при поддержке Ростелекома.

10 комментариев
В закладки

«Яндекс» и Mail.ru Group самостоятельно инвестируют в сервисы, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления в Совете Федерации. Подробностей он не привёл и заявил только, что платформы появятся в 2022 году. «Очень хорошо, что у нас здесь даже возникает определённая конкуренция», — добавил он. TJ обратился за комментариями в Mail.ru Group и «Яндекс».

По словам Шадаева, председатель Совфеда Валентина Матвиенко во время пандемии «неоднократно» указывала, что школы используют зарубежные платформы для проведения уроков. «Две крупнейшие наши интернет-компании нас услышали», — сказал Шадаев.

Весной во время ограничений из-за коронавируса учебные заведения переходили на дистанционную работу. Минпросвещения тогда анонсировало разработку отечественного аналога Zoom под рабочим названием Russian online communications assistant.

#новости #яндекс #mailrugroup

Алексей Боржонов PLUS
+54 324
0
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mailrugroup"], "comments": 10, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 230568, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 03 Nov 2020 14:14:15 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Служащий пистолет

2

Я так понимаю в 2022 году корона ещё будет...

Ответить

Чужой якорь

Служащий
1

Не, в 2022 будет ядерная война

Ответить

Южный Мика

1

«Яндекс» и Mail.ru Group запустят очередную хуйню

Лучше бы гуся запустили

Ответить

Благодарный дебаркадер

0

Как раз к этому времени успеем подохнуть

Ответить

Служащий пистолет

Благодарный
0

Надеюсь, лучше так чем видеть ту хуйню которую они сделают.

Ответить

Благодарный дебаркадер

Служащий
0

Согласен

Ответить

rossoshmap

0

Мы вас услышали!

Ответить

Характерный цвет

0

И будет их совместное детище называться «Телемост в ОК Лайв»

Ответить

Характерный цвет

0

Очень хочу интеграцию сервиса в ок лайв. Дети делают задания под присмотром «одноклассников», которые строчат в чат:

Саветское абразование было лудшим, а щас дерьмо

ЕГЭ портит детей

У училки классная попка

Ответить

NightmareZ

–1

 «Яндекс» и Mail.ru Group самостоятельно инвестируют в сервисы

А кто, блядь, должен инвестировать в ваши проекты? Совсем пизданулись там существовать на деньги налогоплательщиков.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Кемеровского блогера оштрафовали на 30 тысяч рублей за ролик с «необоснованной негативной оценкой Конституции»
Он назвал Конституцию «продажной», а результаты голосования по поправкам — сфальсифицированными.
127
Новости
Макрон: «Я всегда буду защищать в своей стране свободу говорить, писать, думать, рисовать»
Президент заявил, что понимает чувства мусульман, но добавил, что «радикальный ислам» представляет угрозу для всех.
206
Новости
Число жертв теракта в Вене возросло до трёх. Власти заявили о исламистском мотиве нападения
Четырёх подозреваемых задержали, одного убили, несколько находятся в бегах.
204
Популярное за три дня
Новости
Макрон: «Я всегда буду защищать в своей стране свободу говорить, писать, думать, рисовать»
Президент заявил, что понимает чувства мусульман, но добавил, что «радикальный ислам» представляет угрозу для всех.
206
Интернет
В Роттердаме поезд метро не смог остановиться и чуть не рухнул с высоты. Его спас арт-объект в виде хвоста кита
Получившаяся сцена с вагоном, который на высоте восьми метров удерживает скульптура, похожа на ещё более замысловатый арт-объект.
93
Новости
Кемеровского блогера оштрафовали на 30 тысяч рублей за ролик с «необоснованной негативной оценкой Конституции»
Он назвал Конституцию «продажной», а результаты голосования по поправкам — сфальсифицированными.
127
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Вова А.

Запись в подсайте Telegram

Александр

Роскомнадзор обязал «Пикабу» и…

Blahblah Pooh

Верховный муфтий России назвал…

Dmitri

Эдвард Сноуден подаст заявку на…

Blahblah Pooh

Верховный муфтий России назвал…

Master Oogway

«Яндекс» и Mail.ru Group…

Кот Василий

«Яндекс» и Mail.ru Group…

Роман Яремчук

У синагоги в центре Вены…

Дмитрий Иванов

Президентские выборы в…

Petr

У синагоги в центре Вены…

Роман Яремчук

У синагоги в центре Вены…

rossoshmap

Запись в подсайте Twitter

Настя Иванова

«Яндекс» и Mail.ru Group…

Slow Dimon

В квартире подозреваемого в…
null