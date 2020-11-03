«Яндекс» и Mail.ru Group запустят сервисы для видеоконференций в школах в 2022 году Материал редакции
Их разрабатывают при поддержке Ростелекома.
«Яндекс» и Mail.ru Group самостоятельно инвестируют в сервисы, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления в Совете Федерации. Подробностей он не привёл и заявил только, что платформы появятся в 2022 году. «Очень хорошо, что у нас здесь даже возникает определённая конкуренция», — добавил он. TJ обратился за комментариями в Mail.ru Group и «Яндекс».
По словам Шадаева, председатель Совфеда Валентина Матвиенко во время пандемии «неоднократно» указывала, что школы используют зарубежные платформы для проведения уроков. «Две крупнейшие наши интернет-компании нас услышали», — сказал Шадаев.
Весной во время ограничений из-за коронавируса учебные заведения переходили на дистанционную работу. Минпросвещения тогда анонсировало разработку отечественного аналога Zoom под рабочим названием Russian online communications assistant.
Служащий пистолет
Надеюсь, лучше так чем видеть ту хуйню которую они сделают.
«Яндекс» и Mail.ru Group самостоятельно инвестируют в сервисы
А кто, блядь, должен инвестировать в ваши проекты? Совсем пизданулись там существовать на деньги налогоплательщиков.