«Яндекс» и Mail.ru Group самостоятельно инвестируют в сервисы, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления в Совете Федерации. Подробностей он не привёл и заявил только, что платформы появятся в 2022 году. «Очень хорошо, что у нас здесь даже возникает определённая конкуренция», — добавил он. TJ обратился за комментариями в Mail.ru Group и «Яндекс».