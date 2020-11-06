Apple обяжет разработчиков указывать, какие данные о пользователе они собирают Материал редакции
Facebook предупреждал, что это нововведение может сказаться на эффективности рекламы.
«Ярлыки конфиденциальности» должны были появиться в iOS 14, но компания решила дать разработчикам больше времени на подготовку, поэтому их введут с 8 декабря. Об этом сообщила сама компания.
На ярлыках будут отображаться данные, которые собирают разработчики для рекламы, аналитики, персонализации продукта. Прежде чем загрузить приложение, пользователь может посмотреть на ярлык, как на этикетку с составом продукта в магазине, пишет The Verge.
Разработчики должны постоянно обновлять информацию о типах собираемых данных. При этом необязательно раскрывать данные, если они соответствуют следующим требованиям: не используются для отслеживания и для рекламы, их сбор нерегулярный и необязательный, пользователь сам дает разрешение на их использование в интерфейсе приложения. После появления «ярлыков» разработчики лишатся доступа к IDFA (идентификатору устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики) по умолчанию. Им придётся запрашивать у пользователей разрешение.
Впервые об обновлении настроек конфиденциальности Apple сообщила в июне на WWDC 2020. В августе Facebook пожаловался на ограничения отслеживания пользователей в iOS 14 и заявил, что это снизит эффективность рекламы, так как новые настройки не позволяют отслеживать пользователей в сторонних приложениях и на сайтах.
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Торжественный хичхакер
Но если женщины недалеко от тебя ищут знакомства для секса?
дело конечно хорошее, только эплом скоро вообще перестанут пользоваться, причем его же фанаты, вечно какие то геморои возникают при разработки, просто наблюдение со стороны.
тратишь больше других на покупку девайса с ограниченной системой, потом заебываешься чтобы все в ней коррентно работало.