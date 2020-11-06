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Apple обяжет разработчиков указывать, какие данные о пользователе они собирают​ Материал редакции

Facebook предупреждал, что это нововведение может сказаться на эффективности рекламы.

10 комментариев
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«Ярлыки конфиденциальности» должны были появиться в iOS 14, но компания решила дать разработчикам больше времени на подготовку, поэтому их введут с 8 декабря. Об этом сообщила сама компания.

На ярлыках будут отображаться данные, которые собирают разработчики для рекламы, аналитики, персонализации продукта. Прежде чем загрузить приложение, пользователь может посмотреть на ярлык, как на этикетку с составом продукта в магазине, пишет The Verge.

Разработчики должны постоянно обновлять информацию о типах собираемых данных. При этом необязательно раскрывать данные, если они соответствуют следующим требованиям: не используются для отслеживания и для рекламы, их сбор нерегулярный и необязательный, пользователь сам дает разрешение на их использование в интерфейсе приложения. После появления «ярлыков» разработчики лишатся доступа к IDFA (идентификатору устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики) по умолчанию. Им придётся запрашивать у пользователей разрешение.

Впервые об обновлении настроек конфиденциальности Apple сообщила в июне на WWDC 2020. В августе Facebook пожаловался на ограничения отслеживания пользователей в iOS 14 и заявил, что это снизит эффективность рекламы, так как новые настройки не позволяют отслеживать пользователей в сторонних приложениях и на сайтах.

#новости #apple

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10 комментариев
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Neketa Fo

23

по реакции фейсбука можно сделать вывод что эппл молодец 

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Соколов Андрей

3

Погроммисты условно бесплатного говна напряглись и подумали что Макдональдс это не так уж и бесперспективно

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Грязный алмаз

1

Я лучше буду получать рекламу тампонов, чем фейсбук будет подсовывать сайты знакомств после посещения любого порно-сайта

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Торжественный хичхакер

Грязный
1

Но если женщины недалеко от тебя ищут знакомства для секса?

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Грязный алмаз

Торжественный
0

Увы, но милфы не для меня

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пепси

Торжественный
0

Но если женщины недалеко от тебя ищут тампоны для месячных?

Ответить

ouxen

1

это вам не гугл, фб или яд с мылом

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Eduard Novikov

1

Среднестатистическому пользователю глубоко по хрену.

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NightmareZ

0

Хорошие новости? Кто у нас тут авторка по хорошим новостям?

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Mikhail Kuropatkin

0

дело конечно хорошее, только эплом скоро вообще перестанут пользоваться, причем его же фанаты, вечно какие то геморои возникают при разработки, просто наблюдение со стороны.
тратишь больше других на покупку девайса с ограниченной системой, потом заебываешься чтобы все в ней коррентно работало.

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