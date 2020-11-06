Facebook предупреждал, что это нововведение может сказаться на эффективности рекламы.

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«Ярлыки конфиденциальности» должны были появиться в iOS 14, но компания решила дать разработчикам больше времени на подготовку, поэтому их введут с 8 декабря. Об этом сообщила сама компания.

На ярлыках будут отображаться данные, которые собирают разработчики для рекламы, аналитики, персонализации продукта. Прежде чем загрузить приложение, пользователь может посмотреть на ярлык, как на этикетку с составом продукта в магазине, пишет The Verge.

Разработчики должны постоянно обновлять информацию о типах собираемых данных. При этом необязательно раскрывать данные, если они соответствуют следующим требованиям: не используются для отслеживания и для рекламы, их сбор нерегулярный и необязательный, пользователь сам дает разрешение на их использование в интерфейсе приложения. После появления «ярлыков» разработчики лишатся доступа к IDFA (идентификатору устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики) по умолчанию. Им придётся запрашивать у пользователей разрешение.