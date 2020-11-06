Panasonic создал пылесос для сбора упавших на рельсы беспроводных наушников. Его разработали после обращений пассажиров Материал редакции
Обычно предметы достают щипцами, но наушники поднимать ими неудобно.
East Japan Railway совместно с Panasonic представили пылесос, который поднимает с железнодорожных путей мелкие предметы, например, беспроводные наушники.
С июля по сентябрь 2020 года в железнодорожную компанию обратилось 950 клиентов, у которых беспроводные наушники упали на рельсы в Токио. Сотрудников Japan Railway часто просят достать устройства сразу, не дожидаясь последнего поезда, после которого можно безопасно спуститься на рельсы.
Раньше на станциях использовали щипцы для сбора мусора, который можно использовать, чтобы схватить крупные предметы, например, одежду, обувь, бутылки с водой. Беспроводные наушники часто оказываются между камнями или в щелях. Доставать их с помощью подобных устройств невозможно.
Пока пылесос тестируют на станции Ikebukuro JR East. Panasonic планирует отдельно выпустить насадку, на которую прикрепляются наушники, для клиентов, которые роняют устройства не только на станциях, но и дома или на улице.
Проблемы белых людей
Грузинский Влад
жёлтых
Органический космос
Японцы разве не бледнолицые?
Если даже чуть желтоватые, то всячески отбеливают кремами и закрывают косметикой.
Органический космос
Ясно, островная версия южнокорейцев кароч
Конечно, надо же всем показать, что ты не в поле работаешь. В Азии модно.
Органический
Вот бы черные так же поступали.
Зачем?
Ну так и негры не совсем черные
Вытаскивал солдатиков из под дивана ещё в конце девяностых простым пылесосом и носком на надетым на трубку.
А магнитиком нельзя?
Алсо вот к чему приводит ваша ебаная тяга к обеспроводлению всего подряд.
Согласен, пора возвращаться к традиционным проводным средствам для общения.
Panasonic создал пылесос для сбора упавших на рельсы пассажиров
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