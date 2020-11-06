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Новости vc.ru
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Panasonic создал пылесос для сбора упавших на рельсы беспроводных наушников. Его разработали после обращений пассажиров Материал редакции

Обычно предметы достают щипцами, но наушники поднимать ими неудобно.

25 комментариев
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Видео JJN

East Japan Railway совместно с Panasonic представили пылесос, который поднимает с железнодорожных путей мелкие предметы, например, беспроводные наушники.

С июля по сентябрь 2020 года в железнодорожную компанию обратилось 950 клиентов, у которых беспроводные наушники упали на рельсы в Токио. Сотрудников Japan Railway часто просят достать устройства сразу, не дожидаясь последнего поезда, после которого можно безопасно спуститься на рельсы.

Раньше на станциях использовали щипцы для сбора мусора, который можно использовать, чтобы схватить крупные предметы, например, одежду, обувь, бутылки с водой. Беспроводные наушники часто оказываются между камнями или в щелях. Доставать их с помощью подобных устройств невозможно.

Пока пылесос тестируют на станции Ikebukuro JR East. Panasonic планирует отдельно выпустить насадку, на которую прикрепляются наушники, для клиентов, которые роняют устройства не только на станциях, но и дома или на улице.

#panasonic #новости #технологии

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25 комментариев
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Eugen T

9

Проблемы белых людей

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Грузинский Влад

Eugen
15

жёлтых

Ответить

Владимир Филатов

Грузинский
4

расист!

Ответить

Eugen T

Грузинский
3
Ответить

Органический космос

Грузинский
0

Японцы разве не бледнолицые?

Ответить

Anton Gostev

Органический
1

Если даже чуть желтоватые, то всячески отбеливают кремами и закрывают косметикой.

Ответить

Органический космос

Anton
0

Ясно, островная версия южнокорейцев кароч

Ответить

Anton Gostev

Органич…
0

Конечно, надо же всем показать, что ты не в поле работаешь. В Азии модно.

Ответить

Органический

Anton
0

Вот бы черные так же поступали.

Ответить

Anton Gostev

Органич…
0

Зачем?

Ответить

Rex Sacrorum

Anton
0

Чтобы все стали белыми, и исчез расизм.

Ответить

lumieny

Органический
0

Ну так и негры не совсем черные

Ответить

Органический космос

lumieny
0

Серые? GLM!

Ответить

Владимир Филатов

Eugen
1

расист!

Ответить

Михаил Зеленин

Eugen
0

*удаленный комментарий 

Ответить

Виталий Лановой

8

Вытаскивал солдатиков из под дивана ещё в конце девяностых простым пылесосом и носком на надетым на трубку.

Ответить

пепси

Виталий
7

РУССКАЯ СМЕКАЛОЧКА!

А!
А!

ПИДОСЫ И ЯПОСЫ СОСАТЬ!

Ответить

Илюхер XXX

4

А магнитиком нельзя?
Алсо вот к чему приводит ваша ебаная тяга к обеспроводлению всего подряд.

Ответить

Владимир Стародубов

Илюхер
0

Согласен, пора возвращаться к традиционным проводным средствам для общения.

Ответить

Kir Kirsky

Илюхер
0

Магнитом доставать наушник...

Ответить

Владимир Филатов

3

Panasonic создал пылесос для сбора упавших на рельсы пассажиров

Кто прочитал так же?

Ответить

Асрор

1

Ахренеть новость,

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Михаил Булатов

0

Пфф... жалкая пародия советской палки-хваталки!

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Скелет Лучник

0

Мдее бля, современные проблемы современного общества

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Ozabot

0

Эпл создает больше проблем, чем решает... Ничего не изменилось.

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