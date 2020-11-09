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Новости vc.ru
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Virgin Hyperloop провёл первые испытания прототипа сверхбыстрой капсулы с пассажирами Материал редакции

Первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиян.

4 комментария
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8 ноября 2020 года Virgin Hyperloop провела первые испытания своей сверхбыстрой транспортной системы. Они успешно прошли на полигоне DevLoop в американском штате Невада, где сооружен вакуумный тоннель протяжённостью 500 метров.

Компания заявляет, что провела свыше 400 тестов на полигоне перед испытаниями с людьми. Специально для испытаний построили двухместную капсулу XP-2 — серийная машина будет вмещать до 28 пассажиров, отметили в Virgin Hyperloop. Уменьшенный прототип должен был показать безопасность такого вида путешествий.

Во время испытаний капсула разогналась до 100 миль в час (около 160 км/ч), указывает The Verge. По прогнозу Virgin Hyperloop, в конечном итоге капсула сможет разгоняться до 670 миль в час (более 1000 км/ч), но пока рекорд компании, достигнутый в 2017 году, — 240 миль в час (386 км/ч), отмечает издание.

#новости #hyperloop #технологии

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Правовой блик

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Чот их потряхивает даже не такой скорости. Что же будет, если разогнаться ещё сильнее?

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ouxen

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Психологический Паша

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Если гиперлут это верджин, то что будет чадом?

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Kostya Zubanov

Психологический
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