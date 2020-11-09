Virgin Hyperloop впервые протестировал сверхбыструю капсулу с пассажирами. Её скорость превысила 160 километров в час Материал редакции
Планируется, что в будущем капсула сможет разгоняться до скорости более 1000 километров в час.
8 ноября 2020 года Virgin Hyperloop провёл первые испытания своей сверхбыстрой транспортной системы. Они успешно прошли на полигоне DevLoop в американском штате Невада, где сооружен вакуумный тоннель протяжённостью 500 метров.
Компания заявляет, что провела свыше 400 тестов на полигоне перед испытаниями с людьми. Первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиян.
Специально для испытаний построили двухместную капсулу XP-2 — серийная машина будет вмещать до 28 пассажиров, отметили в Virgin Hyperloop. Уменьшенный прототип должен был показать безопасность такого вида путешествий.
Во время испытаний капсула разогналась до 100 миль в час (около 160 км/ч) в тоннеле длиной 500 метров, указывает The Verge. По прогнозу Virgin Hyperloop, в итоге капсула сможет разгоняться до 670 миль в час (более 1000 км/ч), но пока рекорд компании, достигнутый в 2017 году, — 240 миль в час (386 км/ч), отмечает издание.
Киевский нос
пивас проебан
так ты говоришь про прямопропорциональную зависимость скорости от ровности дороги)
чем ровнее будет дорога, тем быстрее поедет машина.
чем неровнее, там и не будет возможности набрать скорости)
положи камушек на трассе формулы-1
это не релевантная пикча, потому что он взлател на воздухохаборнике которы поднимается вверх, т.е он как транплине полетел, лучше иллюстрация того, о чем вы говорите это авария петрова в 2012 году в малайзии
Тема летающих машин отлично в гонках Ле-Ман раскрыта: там из-за конструкционных просчётов машины бывало получше самолётов взлетали. Пожалуй, самый известный пример – полёт Mercedes CLR в гонке 1999 года.
Правовой блик
Как думаешь, как тогда работают лежачие полицейские?
рельсовый транспорт?
я думал, гиперлуп основан на чем-то типа из ряда подшипников скольжения. магниты, гидравлика, сжатый воздух или еще что. ради минимизации трения
Я тоже думал, что гиперлуп это маглев в вакууме или приближенных условиях...
А получается то хуйня какая-то полная
Не хуйня, начиная с определенной скорости воздух начинает давать львиную долю сопротивления. Так что вакуумирование трассы, даже при прочих неизменных моментах, на больших скоростях даст ощутимый эффект.
"Virgin Hyperloop One тоже предпочёл магнитную левитацию, только не активную (как у маглева), а пассивную. Эта технология разработана в Ливерморской национальной лаборатории, она предполагает, что постоянные магниты прикреплены к капсуле, тем самым движутся над проводящей поверхностью"
в описании почти так и есть
Вообще да, сейчас просто "зачаточная" версия вообще всей технологии.
p.s.:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyperloop
Гиперзум — Чед. Не носишься как сучка на побегушках в соседние города, а самодостаточно сидишь на диване в видеоконференций
Чот как-то не сверхбыстро.
Рогозину только не показывайте.
Жаркий Илья
Рогозин попросил 15 миллиардов рублей на ...
На карманные расходы.
И напомнил про 1,5 триллиона.
А шо там по перегрузкам? При 1000км/ч говно из жёппы не полезет?
На самолете летал? Не вылезло из тебя ничего? Перегрузка - параметр, зависящий от ускорения, а не максимальной скорости.
Но на коротких участках для того, что бы достигнуть 1000 км/ч придётся полпути ускоряться что бы пассажиры не ахуели?
Да. И потом еще полпути замедляться. Как и при полете на самолете на дистанциях меньше 1000 км 80% времени это набор высоты и снижение.
Разгон до 100 км/час за 10 секунд вполне комфортный в машине, если ты сидишь, мне кажется если ещё в три раза снизить скорость разгона, и походить можно будет( что не предусмотрено гиперлуром, по идее. Итого 30 сек / 100 км, до разгона в 1000 км потребуется 5 минут, после чего ускорение =0, вставай, гуляй, делай что хочешь. Просто на время разгона и торможения просьба всем оставаться на своих местах, как в самолёте
Ты не поверишь, но ускорение зависит от радиуса кривизны и скорости, как V*V/R
Самолет может очень большие радиусы закладывать, а хиперлуп нет, либо придется его на гигантские эстакады или под землю закапывать
Так для примера небольшой расчет. 1000 км/ч это 278 м/с
При 2G гавно уже может начать лезть.
Считаем радиус 278*278/19,6=3,943 м. Т.е. примерно 4 км. У Садового кольца радиус примерно 2,5 км. У 3-ки где-то 5.
Т.е. даже если гиперлуп запустить по трешке уже начнет вылезать говно.
И вот такими радиусами нужно огибать застройку, холмы, глубокие овраги и т.д., либо строить эстакады и тоннели
Столько фальшивой радости на еблетах, что прям тошно. Хотя и без них тошно, так что возможно дело во мне
Интересно как они разрулят очередность запуска капсул - будут дожидаться пока текущая доедет до станции или запилят какую-то хардовую систему торможения, чтобы по пути не столкнуться
" пока рекорд компании, достигнутый в 2017 году, — 240 миль в час (386 км/ч)"
В случае, если что-то пойдёт не так, ты и понять не успеешь.