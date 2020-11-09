Планируется, что в будущем капсула сможет разгоняться до скорости более 1000 километров в час.

В закладки

8 ноября 2020 года Virgin Hyperloop провёл первые испытания своей сверхбыстрой транспортной системы. Они успешно прошли на полигоне DevLoop в американском штате Невада, где сооружен вакуумный тоннель протяжённостью 500 метров.

Компания заявляет, что провела свыше 400 тестов на полигоне перед испытаниями с людьми. Первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиян.

Специально для испытаний построили двухместную капсулу XP-2 — серийная машина будет вмещать до 28 пассажиров, отметили в Virgin Hyperloop. Уменьшенный прототип должен был показать безопасность такого вида путешествий.

[{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e <a href=\"https:\/\/virginhyperloop.com\/press\/first-passenger-testing\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Hyperloop<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ea344860-ae5b-5e88-90b1-f3381a950deb","width":800,"height":534,"size":45116,"type":"jpg","color":"bbb9b8","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e <a href=\"https:\/\/virginhyperloop.com\/press\/first-passenger-testing\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Hyperloop<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"2a706583-5b9d-5380-9dc4-594b135e6214","width":800,"height":449,"size":101714,"type":"jpg","color":"c0b6ac","hash":"","external_service":[]}}}]