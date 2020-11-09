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Технологии
Алексей Боржонов
2580

Virgin Hyperloop впервые протестировал сверхбыструю капсулу с пассажирами. Её скорость превысила 160 километров в час Материал редакции

Планируется, что в будущем капсула сможет разгоняться до скорости более 1000 километров в час.

50 комментариев
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8 ноября 2020 года Virgin Hyperloop провёл первые испытания своей сверхбыстрой транспортной системы. Они успешно прошли на полигоне DevLoop в американском штате Невада, где сооружен вакуумный тоннель протяжённостью 500 метров.

Компания заявляет, что провела свыше 400 тестов на полигоне перед испытаниями с людьми. Первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиян.

Специально для испытаний построили двухместную капсулу XP-2 — серийная машина будет вмещать до 28 пассажиров, отметили в Virgin Hyperloop. Уменьшенный прототип должен был показать безопасность такого вида путешествий.

Во время испытаний капсула разогналась до 100 миль в час (около 160 км/ч) в тоннеле длиной 500 метров, указывает The Verge. По прогнозу Virgin Hyperloop, в итоге капсула сможет разгоняться до 670 миль в час (более 1000 км/ч), но пока рекорд компании, достигнутый в 2017 году, — 240 миль в час (386 км/ч), отмечает издание.

#новости #hyperloop #технологии #транспорт

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50 комментариев
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Правовой блик

10

Чот их потряхивает даже не такой скорости. Что же будет, если разогнаться ещё сильнее?

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Несерьёзный Валера

Правовой
45
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ouxen

Несерьёзный
2

let’s the do the Harlem shake

Ответить

Киевский нос

Несерьёзный
0

пивас проебан

Ответить

Несерьёзный Валера

Киевский
0

Жаль.

Ответить

Ze Katze

Несерьёзный
0

ХиперТуп

Ответить

bor_vn

Правовой
0

Не будет потряхивать?
Мне казалось, когда на машине едешь - чем больше скорость, тем ровнее кажется дорога.

Хотя может заблуждаюсь.

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Zakhar Zakharov

bor_vn
2

так ты говоришь про прямопропорциональную зависимость скорости от ровности дороги) 
чем ровнее будет дорога, тем быстрее поедет машина. 
чем неровнее, там и не будет возможности набрать скорости)

Ответить

ouxen

Zakhar
4

а если бежать в дождь, то быстрее промокнешь чем если просто стоять?

Ответить

Max Diviani

ouxen
3
Ответить

Александр Королёв

ouxen
0

Да

Ответить

bor_vn

Zakhar
0

А не может быть такого, что ты просто пролетаешь углубления в дороге?
Или машины настолько тяжёлые, что и на 200км/ч не летают?

Ответить

Zakhar Zakharov

bor_vn
0

положи камушек на трассе формулы-1

Ответить

bor_vn

Zakhar
1

Летают! 😲

Ответить

Марк Рязанцев

bor_vn
0

это не релевантная пикча, потому что он взлател на воздухохаборнике которы поднимается вверх, т.е он как транплине полетел, лучше иллюстрация того, о чем вы говорите это авария петрова в 2012 году в малайзии

Ответить

Kirill Konopatkin

bor_vn
0

Тема летающих машин отлично в гонках Ле-Ман раскрыта: там из-за конструкционных просчётов машины бывало получше самолётов взлетали. Пожалуй, самый известный пример – полёт Mercedes CLR в гонке 1999 года.

Ответить

Правовой блик

bor_vn
0

Как думаешь, как тогда работают лежачие полицейские?

Ответить

ouxen

Правовой
1

намальна

Ответить

Oleg Vorogushin

Правовой
0

Вот так?

Ответить

Zakhar Zakharov

6

рельсовый транспорт? 
я думал, гиперлуп основан на чем-то типа из ряда подшипников скольжения. магниты, гидравлика, сжатый воздух или еще что. ради минимизации трения

Ответить

Павел Макров

Zakhar
13

Я тоже думал, что гиперлуп это маглев в вакууме или приближенных условиях...

А получается то хуйня какая-то полная

Ответить

Юрій Білозеров

Павел
2

Не хуйня, начиная с определенной скорости воздух начинает давать львиную долю сопротивления. Так что вакуумирование трассы, даже при прочих неизменных моментах, на больших скоростях даст ощутимый эффект.

Ответить

Zakhar Zakharov

Павел
2

"Virgin Hyperloop One тоже предпочёл магнитную левитацию, только не активную (как у маглева), а пассивную. Эта технология разработана в Ливерморской национальной лаборатории, она предполагает, что постоянные магниты прикреплены к капсуле, тем самым движутся над проводящей поверхностью"
в описании почти так и есть

Ответить

Павел Макров

Zakhar
0

Понял, спасибо

Ответить

common sense

Zakhar
0

Вообще да, сейчас просто "зачаточная" версия вообще всей технологии.
p.s.:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyperloop

Hyperloop
Hyperloóp (МФА: [haipə' lu:p], с англ. — «гиперпетля») — проект вакуумного поезда, предложенный в…
ru.wikipedia.org
Ответить

Психологический Паша

2

Если гиперлут это верджин, то что будет чадом?

Ответить

Kostya Zubanov

Психологический
24
Ответить

плюшевый батон

Психологический
0

Гиперзум — Чед. Не носишься как сучка на побегушках в соседние города, а самодостаточно сидишь на диване в видеоконференций

Ответить

Rudolf Cunningham

5

Чот как-то не сверхбыстро.

Ответить

Способный татарин

Rudolf
1

500 метров же всего

Ответить

Dmitri

0

Рогозину только не показывайте.

Ответить

Жаркий Илья

Dmitri
6

Рогозин попросил 15 миллиардов рублей на ...

Ответить

bor_vn

Жаркий
10

На карманные расходы.
И напомнил про 1,5 триллиона.

Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект…
«Роскосмос» просит власти выделить на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера» 1,5…
www.cnews.ru
Ответить

Просто Тимуррр

0

А шо там по перегрузкам? При 1000км/ч говно из жёппы не полезет?

Ответить

Юрій Білозеров

Просто
6

На самолете летал? Не вылезло из тебя ничего? Перегрузка - параметр, зависящий от ускорения, а не максимальной скорости.

Ответить

Oleg Vorogushin

Юрій
3

Из меня вылезало. Но вроде со скоростью это не связано, да

Ответить

плюшевый батон

Юрій
1

Но на коротких участках для того, что бы достигнуть 1000 км/ч придётся полпути ускоряться что бы пассажиры не ахуели?

Ответить

Юрій Білозеров

плюшевый
0

Да. И потом еще полпути замедляться. Как и при полете на самолете на дистанциях меньше 1000 км 80% времени это набор высоты и снижение.

Ответить

Дима Внезапно

плюшевый
0

Разгон до 100 км/час за 10 секунд вполне комфортный в машине, если ты сидишь, мне кажется если ещё в три раза снизить скорость разгона, и походить можно будет( что не предусмотрено гиперлуром, по идее. Итого 30 сек / 100 км, до разгона в 1000 км потребуется 5 минут, после чего ускорение =0, вставай, гуляй, делай что хочешь. Просто на время разгона и торможения просьба всем оставаться на своих местах, как в самолёте

Ответить

Михаил Зеленин

Юрій
0

Ты не поверишь, но ускорение зависит от радиуса кривизны и скорости, как V*V/R
Самолет может очень большие радиусы закладывать, а хиперлуп нет, либо придется его на гигантские эстакады или под землю закапывать 

Ответить

Михаил Зеленин

Юрій
0

Так для примера небольшой расчет. 1000 км/ч это 278 м/с
При 2G гавно уже может начать лезть. 
Считаем радиус 278*278/19,6=3,943 м. Т.е. примерно 4 км. У Садового кольца радиус примерно 2,5 км. У 3-ки где-то 5. 
Т.е. даже если гиперлуп запустить по трешке уже начнет вылезать говно.

И вот такими радиусами нужно огибать застройку, холмы, глубокие овраги и т.д., либо строить эстакады и тоннели 

Ответить

Igor Elfimov

2

не пойму, это скорый или фирменный?

Ответить

Роман Яремчук

2

Ого они смогли догнать пригородные электрички 

Ответить

Oleg Vorogushin

1

Столько фальшивой радости на еблетах, что прям тошно. Хотя и без них тошно, так что возможно дело во мне

Ответить

ouxen

0
Ответить

Киевский нос

0

Серый и красный цвета напомнили ржд прям

Ответить

Linar Sadykov

0

На краш тест когда посмотреть можно будет?;)

Ответить

Oleg Vorogushin

0

160 км/ч - это успех

Ответить

Артур Мудрик

0

Интересно как они разрулят очередность запуска капсул - будут дожидаться пока текущая доедет до станции или запилят какую-то хардовую систему торможения, чтобы по пути не столкнуться

Ответить

Руслан Астратов

0

" пока рекорд компании, достигнутый в 2017 году, — 240 миль в час (386 км/ч)" 

В случае, если что-то пойдёт не так, ты и понять не успеешь.

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