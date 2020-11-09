Экран и размер порой удивляют даже больше съёмки.

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Фото здесь и далее — TJ

В 2020 году Apple представила четыре iPhone, но в продажу стала выпускать их постепенно. Сначала появились основные модели — iPhone 12 и 12 Pro. С 13 ноября в магазинах появится iPhone mini, а также iPhone 12 Pro Max — самая крупная и напичканная инновациями модель в линейке.

Мы уже рассказывали об основных изменениях в новых айфонах в подробном обзоре. TJ получил экслюзивный ранний доступ к iPhone 12 Pro Max за несколько дней до старта продаж и теперь делится впечатлениями от камеры, экрана и размера смартфона.

iPhone 12 Pro Max — самый большой iPhone в истории

Главных отличий iPhone 12 Pro Max от остальных моделей на самом деле всего два: его размеры и камеры. В 2020 году Apple впервые выпустила самый маленький и самый большой «безрамочные» айфоны.

Диагональ iPhone 12 Pro Max составляет внушительные 6,7 дюйма, настолько далеко не заходили даже многие Android-флагманы. По сравнению с топовой моделью даже обычный Pro начинает казаться крошечным и компактным, хотя фактически разница между дисплеями всего 0,6 дюйма.

iPhone 12 Pro Max (слева) и iPhone 12 Pro (справа)

Как и обычная Pro-версия, Max получил новый дизайн с острыми углами и доступен в четырёх цветах: «тихоокеанском синем», золотом, серебристом и графитовом. От младших моделей Pro отличаются задней крышкой из матового стекла и рамкой из «хирургической» стали.

У Pro Max в золотом цвете есть особенность: его рамки на самом деле ярче и контрастнее, чем версии в других цветах. Это связано с особенностями производства золотого напыления — чтобы цвет не облезал, в Apple используют вакуумное напыление: атомы золота активируют при помощи электричества и превращают в пар, который потом оседает на рамке.

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12

В случае с новым iPhone такой цвет может дополнительно придать статусности: золотая рамка остаётся видна в любых условиях, даже когда смотришь на смартфон с лицевой стороны и выглядит намного заметнее Pro-версии в «тихоокеанском синем».

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В руках Pro Max ощущается настоящим гигантом: после топовых Android-флагманов меня сложно удивить размерами корпуса, но у Apple получилось. У таких размеров есть и плюсы, и минусы: 6,7-дюймовый Pro Max явно будет проще случайно повредить, с другой стороны, с него намного приятнее потреблять любой визуальный контент, даже банально сидеть в инстаграме.

Всё дело в экране. Как и все модели в линейке, Pro Max получил Super Retina XDR-дисплей — так в Apple называют OLED-матрицу с поддержкой HDR. К большому, яркому и контрастному дисплею быстро привыкаешь, а айфоны поменьше после него кажутся какими-то слишком крошечными.

iPhone 12 Pro Max — это прямой преемник iPhone 11 Pro Max: тоже самый «профессиональный» с точки зрения съёмки, чуть больше (6,7 дюймов против 6,5, разрешение почти не отличается), два из четырёх цветов остались прежними (золотой и серебристый).

iPhone 11 Pro Max и 12 Pro Max

Судя по первым впечатлениям, дисплеи смартфонов практически идентичны в плане яркости, контраста и цветопередачи. В 12 Pro Max, как уже много раз сказано, новое серьёзное защитное стекло Ceramic Shield — но в первые дни использования серьёзной проверке оно не подверглось, тогда как экран 11 Pro Max за год «поистрепался» и даже при бережном отношении заработал несколько крупных царапин.

Впрочем, Apple ещё задолго до анонса квартета iPhone 12 убрала из продажи iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. И это понятно: апгрейд заметен, но в другой вселенной нынешние устройства могли бы получить приставку «S» вместо нового числа в названии.

Экран — это источник, пожалуй, первого серьёзного впечатления от 12 Pro Max. После года с 11 Pro Max — смартфона, который, например, сложно держать в джинсах при завязывании шнурков и в целом невозможно забыть (это будет ощущаться в первую же секунду) — даже 12 Pro Max кажется слишком крупным. Да, это по-прежнему не тот айфон, которым легко пользоваться одной рукой и который безопасно держать над головой в лежащем положении. Дотянуться большим пальцем до противоположного верхнего угла не выйдет, но разве это новость, да ещё и в мире, есть виджеты, как раз подходящие для верхней части экрана?

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Но главное в другом — возврат к прямоугольным рамкам особенно важен в самой дорогой версии айфона. Держать 12 Pro Max намного удобнее, чем 11 Pro Max — большая доля беспокойства за него действительно пропадает. Очень не хочется ронять телефон за 110 тысяч рублей.

Больше всего изменений — в камере

С каждым годом Apple добавляет в базовые версии всё меньше аппаратных инноваций: в поколении 2020 года главные нововведения в iPhone 12, mini и Pro и вовсе обеспечил чип A14, в котором сделали упор на работу с машинным обучением и нейросетями. Помимо этого, в Pro-модели добавили датчик LiDAR, но никаких других заметных изменений «начинки» в этих моделях не произошло.

Зато в iPhone 12 Pro Max многое в камерах изменили именно с аппаратной стороны. В отличие от остальных моделей, смартфон получил новую матрицу, которая стала больше на 47%, а сами пиксели в ней увеличили — в теории, устройство должно лучше улавливать свет и обеспечить больше деталей на снимке, особенно в плохих условиях освещения.

В Pro Max больше не только корпус, но и сам блок камер — объективы физически крупнее, чем на других моделях. На фото слева направо 12 Pro Max, 12 Pro и 12

На практике заметить разницу между снимками с iPhone 12 Pro и Pro Max достаточно затруднительно. Но в некоторых случаях Pro Max сильно экономит время, если снимать на обычную широкоугольную камеру — там, где у обычного Pro включается «ночной режим», Pro Max позволяет делать обычный снимок без выдержки.

В «галереях» слева фото на iPhone 12 Pro, а справа — на iPhone 12 Pro Max

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Впервые в iPhone компания применила стабилизацию со сдвигом матрицы: то есть смартфон компенсирует не колебания линзы, а колебания самого сенсора. В Apple утверждают, что это первое подобное решение для смартфонов и что раньше подобная система была доступна только на зеркальных фотоаппаратах.

Качество стабилизации на широкоугольную камеру действительно стало лучше, чем в обычном 12 Pro. Это заметнее всего видно, если попытаться снять пейзаж из транспорта или из машины, либо пройтись быстрым шагом со смартфоном в руке.

Стабилизация на iPhone 12 Pro Max

Стабилизация того же видео на iPhone 12 Pro

Но такая стабилизация едва ли пригодится массовым пользователям: даже стабилизации в обычном 12-м iPhone для повседневных задач хватит с лихвой — смартфон и так отлично справляется с тряской. Эта возможность будет интереснее всего профессионалам, которые занимаются видеосъёмкой — вероятно, теперь они смогут реже использовать стабилизаторы вроде DJI Ronin-SC, чтобы получить суперплавную картинку, если решат снять что-то на iPhone.

Третье изменение в камере Pro Max — новый телефото-объектив с фокусным расстоянием 65 миллиметров вместо 52 миллиметров у обычной Pro-модели. Камера теперь позволяет получить 2,5-кратное оптическое увеличение, в том числе и для портретов. Это приближает айфоны к флагманам на Android, которые давно освоили пятикратный оптический зум и увеличивает свободу в съёмке фото или видео.

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Портрет на iPhone 12 Pro Max на 2,5-кратным зумом

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Но есть нюанс: при недостатке освещения айфон автоматически переключается на широкоугольную камеру с цифровым зумом и нигде об этом не предупреждает. Догадаться можно только по качеству картинки, которая на цифровом увеличении становится заметно хуже. На Pro Max с таким сталкиваться придётся даже чаще, чем на обычном Pro из-за того, что телефото-объектив в нём чуть менее светосильный, а «ночного режима» для него нет.

Pro Max — демонстрация возможностей для профессионалов с заделом на будущее

В отличие от других новых iPhone 12, в Pro Max самые любопытные изменения — «железные». Пока в других моделях Apple «продаёт» нейросети, топовый флагман позиционируют как устройство для очень узкого круга людей — супер-профи в фото- или видеосъёмке, которым действительно не хватает возможностей обычных айфонов.

С этой точки зрения Pro Max справляется со своей задачей. Во время презентации его даже представлял Эмманюель Любецки, известный любовью к естественному освещению, ручной камере и одноплановым кадрам. Правда, у нас пока не было возможности снять видео, достойное оператора «Выжившего» и «Бёрдмена».

Apple уже вполне прямо предлагает профессионалам использовать iPhone для съёмки большого кино, но прислушаются ли они к этому — это ещё большой вопрос. Фильмы на iPhone снимали и до iPhone 12 Pro Max, просто теперь смартфон даёт чуть больше «свободы» и меньше зависит от стороннего оборудования, но, скорее всего, массовым устройством для съёмки чего-то серьёзного он так и не станет — он всё ещё недостаточно гибкий.

Pro Max лучше воспринимать иначе. Для большинства потребителей это возможность оценить технологии и возможности, которые через пару лет «спустятся» в основные модели и станут для нас обыденностью.