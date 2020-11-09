iPhone 12 Pro Max: каким получился самый большой и «профессиональный» айфон. Первые впечатления Материал редакции
Экран и размер порой удивляют даже больше съёмки.
В 2020 году Apple представила четыре iPhone, но в продажу стала выпускать их постепенно. Сначала появились основные модели — iPhone 12 и 12 Pro. С 13 ноября в магазинах появится iPhone mini, а также iPhone 12 Pro Max — самая крупная и напичканная инновациями модель в линейке.
Мы уже рассказывали об основных изменениях в новых айфонах в подробном обзоре. TJ получил экслюзивный ранний доступ к iPhone 12 Pro Max за несколько дней до старта продаж и теперь делится впечатлениями от камеры, экрана и размера смартфона.
iPhone 12 Pro Max — самый большой iPhone в истории
Главных отличий iPhone 12 Pro Max от остальных моделей на самом деле всего два: его размеры и камеры. В 2020 году Apple впервые выпустила самый маленький и самый большой «безрамочные» айфоны.
Диагональ iPhone 12 Pro Max составляет внушительные 6,7 дюйма, настолько далеко не заходили даже многие Android-флагманы. По сравнению с топовой моделью даже обычный Pro начинает казаться крошечным и компактным, хотя фактически разница между дисплеями всего 0,6 дюйма.
Как и обычная Pro-версия, Max получил новый дизайн с острыми углами и доступен в четырёх цветах: «тихоокеанском синем», золотом, серебристом и графитовом. От младших моделей Pro отличаются задней крышкой из матового стекла и рамкой из «хирургической» стали.
У Pro Max в золотом цвете есть особенность: его рамки на самом деле ярче и контрастнее, чем версии в других цветах. Это связано с особенностями производства золотого напыления — чтобы цвет не облезал, в Apple используют вакуумное напыление: атомы золота активируют при помощи электричества и превращают в пар, который потом оседает на рамке.
В случае с новым iPhone такой цвет может дополнительно придать статусности: золотая рамка остаётся видна в любых условиях, даже когда смотришь на смартфон с лицевой стороны и выглядит намного заметнее Pro-версии в «тихоокеанском синем».
В руках Pro Max ощущается настоящим гигантом: после топовых Android-флагманов меня сложно удивить размерами корпуса, но у Apple получилось. У таких размеров есть и плюсы, и минусы: 6,7-дюймовый Pro Max явно будет проще случайно повредить, с другой стороны, с него намного приятнее потреблять любой визуальный контент, даже банально сидеть в инстаграме.
Всё дело в экране. Как и все модели в линейке, Pro Max получил Super Retina XDR-дисплей — так в Apple называют OLED-матрицу с поддержкой HDR. К большому, яркому и контрастному дисплею быстро привыкаешь, а айфоны поменьше после него кажутся какими-то слишком крошечными.
iPhone 12 Pro Max — это прямой преемник iPhone 11 Pro Max: тоже самый «профессиональный» с точки зрения съёмки, чуть больше (6,7 дюймов против 6,5, разрешение почти не отличается), два из четырёх цветов остались прежними (золотой и серебристый).
Судя по первым впечатлениям, дисплеи смартфонов практически идентичны в плане яркости, контраста и цветопередачи. В 12 Pro Max, как уже много раз сказано, новое серьёзное защитное стекло Ceramic Shield — но в первые дни использования серьёзной проверке оно не подверглось, тогда как экран 11 Pro Max за год «поистрепался» и даже при бережном отношении заработал несколько крупных царапин.
Экран — это источник, пожалуй, первого серьёзного впечатления от 12 Pro Max. После года с 11 Pro Max — смартфона, который, например, сложно держать в джинсах при завязывании шнурков и в целом невозможно забыть (это будет ощущаться в первую же секунду) — даже 12 Pro Max кажется слишком крупным. Да, это по-прежнему не тот айфон, которым легко пользоваться одной рукой и который безопасно держать над головой в лежащем положении. Дотянуться большим пальцем до противоположного верхнего угла не выйдет, но разве это новость, да ещё и в мире, есть виджеты, как раз подходящие для верхней части экрана?
Но главное в другом — возврат к прямоугольным рамкам особенно важен в самой дорогой версии айфона. Держать 12 Pro Max намного удобнее, чем 11 Pro Max — большая доля беспокойства за него действительно пропадает. Очень не хочется ронять телефон за 110 тысяч рублей.
Больше всего изменений — в камере
С каждым годом Apple добавляет в базовые версии всё меньше аппаратных инноваций: в поколении 2020 года главные нововведения в iPhone 12, mini и Pro и вовсе обеспечил чип A14, в котором сделали упор на работу с машинным обучением и нейросетями. Помимо этого, в Pro-модели добавили датчик LiDAR, но никаких других заметных изменений «начинки» в этих моделях не произошло.
Зато в iPhone 12 Pro Max многое в камерах изменили именно с аппаратной стороны. В отличие от остальных моделей, смартфон получил новую матрицу, которая стала больше на 47%, а сами пиксели в ней увеличили — в теории, устройство должно лучше улавливать свет и обеспечить больше деталей на снимке, особенно в плохих условиях освещения.
На практике заметить разницу между снимками с iPhone 12 Pro и Pro Max достаточно затруднительно. Но в некоторых случаях Pro Max сильно экономит время, если снимать на обычную широкоугольную камеру — там, где у обычного Pro включается «ночной режим», Pro Max позволяет делать обычный снимок без выдержки.
В «галереях» слева фото на iPhone 12 Pro, а справа — на iPhone 12 Pro Max
Впервые в iPhone компания применила стабилизацию со сдвигом матрицы: то есть смартфон компенсирует не колебания линзы, а колебания самого сенсора. В Apple утверждают, что это первое подобное решение для смартфонов и что раньше подобная система была доступна только на зеркальных фотоаппаратах.
Качество стабилизации на широкоугольную камеру действительно стало лучше, чем в обычном 12 Pro. Это заметнее всего видно, если попытаться снять пейзаж из транспорта или из машины, либо пройтись быстрым шагом со смартфоном в руке.
Но такая стабилизация едва ли пригодится массовым пользователям: даже стабилизации в обычном 12-м iPhone для повседневных задач хватит с лихвой — смартфон и так отлично справляется с тряской. Эта возможность будет интереснее всего профессионалам, которые занимаются видеосъёмкой — вероятно, теперь они смогут реже использовать стабилизаторы вроде DJI Ronin-SC, чтобы получить суперплавную картинку, если решат снять что-то на iPhone.
Третье изменение в камере Pro Max — новый телефото-объектив с фокусным расстоянием 65 миллиметров вместо 52 миллиметров у обычной Pro-модели. Камера теперь позволяет получить 2,5-кратное оптическое увеличение, в том числе и для портретов. Это приближает айфоны к флагманам на Android, которые давно освоили пятикратный оптический зум и увеличивает свободу в съёмке фото или видео.
Но есть нюанс: при недостатке освещения айфон автоматически переключается на широкоугольную камеру с цифровым зумом и нигде об этом не предупреждает. Догадаться можно только по качеству картинки, которая на цифровом увеличении становится заметно хуже. На Pro Max с таким сталкиваться придётся даже чаще, чем на обычном Pro из-за того, что телефото-объектив в нём чуть менее светосильный, а «ночного режима» для него нет.
Pro Max — демонстрация возможностей для профессионалов с заделом на будущее
В отличие от других новых iPhone 12, в Pro Max самые любопытные изменения — «железные». Пока в других моделях Apple «продаёт» нейросети, топовый флагман позиционируют как устройство для очень узкого круга людей — супер-профи в фото- или видеосъёмке, которым действительно не хватает возможностей обычных айфонов.
С этой точки зрения Pro Max справляется со своей задачей. Во время презентации его даже представлял Эмманюель Любецки, известный любовью к естественному освещению, ручной камере и одноплановым кадрам. Правда, у нас пока не было возможности снять видео, достойное оператора «Выжившего» и «Бёрдмена».
Apple уже вполне прямо предлагает профессионалам использовать iPhone для съёмки большого кино, но прислушаются ли они к этому — это ещё большой вопрос. Фильмы на iPhone снимали и до iPhone 12 Pro Max, просто теперь смартфон даёт чуть больше «свободы» и меньше зависит от стороннего оборудования, но, скорее всего, массовым устройством для съёмки чего-то серьёзного он так и не станет — он всё ещё недостаточно гибкий.
Pro Max лучше воспринимать иначе. Для большинства потребителей это возможность оценить технологии и возможности, которые через пару лет «спустятся» в основные модели и станут для нас обыденностью.
" Это связано с особенностями производства золотого напыления — чтобы цвет не облезал, в Apple помещают рамку в раствор с золотом, а потом пускают по ней ток, притягивая металл к рамке."
в наше время это называлось гальваническое покрытие, но для зумеров это слишком сложно
Ну и круто, что автор разжевал.
Я вот не знаю что такое гальваническое покрытие.
2,5 зум - это не просто увеличение, а настоящая машина времени в 2007 год!
Что такое "профессиональный айфон"? Бывают профессиональные самсунги?
Профессиональный - это когда облако точек с лидара можно экспортировать в LAS и совместить с измерениями с твоего тахеометра прямо сразу в Autodesk. В противном случае ничего профессионального тут нет
Как телефон может быть профессиональным? В нем же не работают. На нем графику не рендарят и видосы не монтируют.
Жаркий Илья
В кавычках ведь написано...
Какой-то контент создаётся с помощью телефона. Те-же видео для тик-ток, какая-то обработка фотографий для инстаграмма. Другое дело что все это можно с таким же успехом делать и на других моделях телефонов.
поэтому и есть кавычки
Это теоретический вопрос.
риторический?
Нет. Мало ли.
Способный
Есть тиктокеры и инстаграм блогеры, которые полностью производят и обрабатывают контент с телефонов потому что их аудитория не сможет отличить качественный контент от некачественного.
И как на это влияет новый Айфон? У него есть тулзы для тик-токеров и инстаграма?
Если раньше бабы просто давали за айфон, то сейчас с учётом его цены, они должны как минимум на месячное рабство подписываться
Старинный инструмент
сейчас с учётом его цены
Так то цена айфона не сильно меняется, просто из года в год рубль пробивает дно, накидывают свежий НДС (налоги) + бонус от перекупов.
Дело не в цене, а в соотношении цена-качества. У Apple это соотношение говёное
через пять лет уже будут нормальные экраны без чёлок, зачем тебе этот
И доллар подешевеет!
золотые красивые
Я вот купила чёрный, покрыла его чёрным чехлом и грущу
До этого просто был золотой с белым, а зелёный/лиловый/жёлтый не взяла бы
Только от мозолей шахтовой кирки
Жаркий Илья
Это да, надо же как-то кредит отдавать.
За полторы тысячи долларов эта штука должна уметь хуй сосать.
Жаркий Илья
Нраица! Очень нраица! Мать, отец, старыший сестра тоже нраица!
А циган им можно убивать?
почему все сегодня публикуют? айфоны ж вроде давно уже вышли
Частый танк88
Промаксы выходят в продажу только 13-го, а сегодня видимо сняли эмбарго на обзоры
Я наших вообще не смотрю, буэ
Ну вот Дамира только читаю ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Дроидер были неплохи, когда смотрел их, согл
Второго не знаю
Сейчас времени/желания на ютуб особо нет, поэтому если и смотрю, то буржуев, инфа актуальнее обычно (кроме 5G, который они там постоянно тестируют ща, а нам в РФ/РБ хуйца а не 5G), ну и шоб совсем пронансиэйшон не забывать
Всё так, что с протек, что с дроидером.
Я на rozetked залипаю, уж больно сочная картинка. Но в последнее время стало дофига рекламы и продажных обзоров.
Дамир, есть ощутимая разница с топами других производителей?