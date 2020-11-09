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Дамир Камалетдинов
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iPhone 12 Pro Max: каким получился самый большой и «профессиональный» айфон. Первые впечатления Материал редакции

Экран и размер порой удивляют даже больше съёмки.

88 комментариев
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Фото здесь и далее — TJ

В 2020 году Apple представила четыре iPhone, но в продажу стала выпускать их постепенно. Сначала появились основные модели — iPhone 12 и 12 Pro. С 13 ноября в магазинах появится iPhone mini, а также iPhone 12 Pro Max — самая крупная и напичканная инновациями модель в линейке.

Мы уже рассказывали об основных изменениях в новых айфонах в подробном обзоре. TJ получил экслюзивный ранний доступ к iPhone 12 Pro Max за несколько дней до старта продаж и теперь делится впечатлениями от камеры, экрана и размера смартфона.

iPhone 12 Pro Max — самый большой iPhone в истории

Главных отличий iPhone 12 Pro Max от остальных моделей на самом деле всего два: его размеры и камеры. В 2020 году Apple впервые выпустила самый маленький и самый большой «безрамочные» айфоны.

Диагональ iPhone 12 Pro Max составляет внушительные 6,7 дюйма, настолько далеко не заходили даже многие Android-флагманы. По сравнению с топовой моделью даже обычный Pro начинает казаться крошечным и компактным, хотя фактически разница между дисплеями всего 0,6 дюйма.

iPhone 12 Pro Max (слева) и iPhone 12 Pro (справа)

Как и обычная Pro-версия, Max получил новый дизайн с острыми углами и доступен в четырёх цветах: «тихоокеанском синем», золотом, серебристом и графитовом. От младших моделей Pro отличаются задней крышкой из матового стекла и рамкой из «хирургической» стали.

У Pro Max в золотом цвете есть особенность: его рамки на самом деле ярче и контрастнее, чем версии в других цветах. Это связано с особенностями производства золотого напыления — чтобы цвет не облезал, в Apple используют вакуумное напыление: атомы золота активируют при помощи электричества и превращают в пар, который потом оседает на рамке.

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12

В случае с новым iPhone такой цвет может дополнительно придать статусности: золотая рамка остаётся видна в любых условиях, даже когда смотришь на смартфон с лицевой стороны и выглядит намного заметнее Pro-версии в «тихоокеанском синем».

В руках Pro Max ощущается настоящим гигантом: после топовых Android-флагманов меня сложно удивить размерами корпуса, но у Apple получилось. У таких размеров есть и плюсы, и минусы: 6,7-дюймовый Pro Max явно будет проще случайно повредить, с другой стороны, с него намного приятнее потреблять любой визуальный контент, даже банально сидеть в инстаграме.

Всё дело в экране. Как и все модели в линейке, Pro Max получил Super Retina XDR-дисплей — так в Apple называют OLED-матрицу с поддержкой HDR. К большому, яркому и контрастному дисплею быстро привыкаешь, а айфоны поменьше после него кажутся какими-то слишком крошечными.

iPhone 12 Pro Max — это прямой преемник iPhone 11 Pro Max: тоже самый «профессиональный» с точки зрения съёмки, чуть больше (6,7 дюймов против 6,5, разрешение почти не отличается), два из четырёх цветов остались прежними (золотой и серебристый).

iPhone 11 Pro Max и 12 Pro Max

Судя по первым впечатлениям, дисплеи смартфонов практически идентичны в плане яркости, контраста и цветопередачи. В 12 Pro Max, как уже много раз сказано, новое серьёзное защитное стекло Ceramic Shield — но в первые дни использования серьёзной проверке оно не подверглось, тогда как экран 11 Pro Max за год «поистрепался» и даже при бережном отношении заработал несколько крупных царапин.

Впрочем, Apple ещё задолго до анонса квартета iPhone 12 убрала из продажи iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. И это понятно: апгрейд заметен, но в другой вселенной нынешние устройства могли бы получить приставку «S» вместо нового числа в названии.

Экран — это источник, пожалуй, первого серьёзного впечатления от 12 Pro Max. После года с 11 Pro Max — смартфона, который, например, сложно держать в джинсах при завязывании шнурков и в целом невозможно забыть (это будет ощущаться в первую же секунду) — даже 12 Pro Max кажется слишком крупным. Да, это по-прежнему не тот айфон, которым легко пользоваться одной рукой и который безопасно держать над головой в лежащем положении. Дотянуться большим пальцем до противоположного верхнего угла не выйдет, но разве это новость, да ещё и в мире, есть виджеты, как раз подходящие для верхней части экрана?

Но главное в другом — возврат к прямоугольным рамкам особенно важен в самой дорогой версии айфона. Держать 12 Pro Max намного удобнее, чем 11 Pro Max — большая доля беспокойства за него действительно пропадает. Очень не хочется ронять телефон за 110 тысяч рублей.

Больше всего изменений — в камере

С каждым годом Apple добавляет в базовые версии всё меньше аппаратных инноваций: в поколении 2020 года главные нововведения в iPhone 12, mini и Pro и вовсе обеспечил чип A14, в котором сделали упор на работу с машинным обучением и нейросетями. Помимо этого, в Pro-модели добавили датчик LiDAR, но никаких других заметных изменений «начинки» в этих моделях не произошло.

Зато в iPhone 12 Pro Max многое в камерах изменили именно с аппаратной стороны. В отличие от остальных моделей, смартфон получил новую матрицу, которая стала больше на 47%, а сами пиксели в ней увеличили — в теории, устройство должно лучше улавливать свет и обеспечить больше деталей на снимке, особенно в плохих условиях освещения.

В Pro Max больше не только корпус, но и сам блок камер — объективы физически крупнее, чем на других моделях. На фото слева направо 12 Pro Max, 12 Pro и 12

На практике заметить разницу между снимками с iPhone 12 Pro и Pro Max достаточно затруднительно. Но в некоторых случаях Pro Max сильно экономит время, если снимать на обычную широкоугольную камеру — там, где у обычного Pro включается «ночной режим», Pro Max позволяет делать обычный снимок без выдержки.

В «галереях» слева фото на iPhone 12 Pro, а справа — на iPhone 12 Pro Max

Впервые в iPhone компания применила стабилизацию со сдвигом матрицы: то есть смартфон компенсирует не колебания линзы, а колебания самого сенсора. В Apple утверждают, что это первое подобное решение для смартфонов и что раньше подобная система была доступна только на зеркальных фотоаппаратах.

Качество стабилизации на широкоугольную камеру действительно стало лучше, чем в обычном 12 Pro. Это заметнее всего видно, если попытаться снять пейзаж из транспорта или из машины, либо пройтись быстрым шагом со смартфоном в руке.

Стабилизация на iPhone 12 Pro Max
Стабилизация того же видео на iPhone 12 Pro

Но такая стабилизация едва ли пригодится массовым пользователям: даже стабилизации в обычном 12-м iPhone для повседневных задач хватит с лихвой — смартфон и так отлично справляется с тряской. Эта возможность будет интереснее всего профессионалам, которые занимаются видеосъёмкой — вероятно, теперь они смогут реже использовать стабилизаторы вроде DJI Ronin-SC, чтобы получить суперплавную картинку, если решат снять что-то на iPhone.

Третье изменение в камере Pro Max — новый телефото-объектив с фокусным расстоянием 65 миллиметров вместо 52 миллиметров у обычной Pro-модели. Камера теперь позволяет получить 2,5-кратное оптическое увеличение, в том числе и для портретов. Это приближает айфоны к флагманам на Android, которые давно освоили пятикратный оптический зум и увеличивает свободу в съёмке фото или видео.

Портрет на iPhone 12 Pro Max на 2,5-кратным зумом

Но есть нюанс: при недостатке освещения айфон автоматически переключается на широкоугольную камеру с цифровым зумом и нигде об этом не предупреждает. Догадаться можно только по качеству картинки, которая на цифровом увеличении становится заметно хуже. На Pro Max с таким сталкиваться придётся даже чаще, чем на обычном Pro из-за того, что телефото-объектив в нём чуть менее светосильный, а «ночного режима» для него нет.

Pro Max — демонстрация возможностей для профессионалов с заделом на будущее

В отличие от других новых iPhone 12, в Pro Max самые любопытные изменения — «железные». Пока в других моделях Apple «продаёт» нейросети, топовый флагман позиционируют как устройство для очень узкого круга людей — супер-профи в фото- или видеосъёмке, которым действительно не хватает возможностей обычных айфонов.

С этой точки зрения Pro Max справляется со своей задачей. Во время презентации его даже представлял Эмманюель Любецки, известный любовью к естественному освещению, ручной камере и одноплановым кадрам. Правда, у нас пока не было возможности снять видео, достойное оператора «Выжившего» и «Бёрдмена».

Apple уже вполне прямо предлагает профессионалам использовать iPhone для съёмки большого кино, но прислушаются ли они к этому — это ещё большой вопрос. Фильмы на iPhone снимали и до iPhone 12 Pro Max, просто теперь смартфон даёт чуть больше «свободы» и меньше зависит от стороннего оборудования, но, скорее всего, массовым устройством для съёмки чего-то серьёзного он так и не станет — он всё ещё недостаточно гибкий.

Pro Max лучше воспринимать иначе. Для большинства потребителей это возможность оценить технологии и возможности, которые через пару лет «спустятся» в основные модели и станут для нас обыденностью.

#apple #обзоры #iphone #смартфоны

Дамир Камалетдинов PLUS
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Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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88 комментариев
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Beerman

18

" Это связано с особенностями производства золотого напыления — чтобы цвет не облезал, в Apple помещают рамку в раствор с золотом, а потом пускают по ней ток, притягивая металл к рамке."

в наше время это называлось гальваническое покрытие, но для зумеров это слишком сложно

Ответить

Углук ¯\_(ツ)_/¯

Beerman
0

Ну и круто, что автор разжевал.
Я вот не знаю что такое гальваническое покрытие.

Ответить

Твоего деда дед

Углук
4

Просто это ни разу не особенность iPhone, а стандартная практика

Ответить

Илюхер XXX

Углук
1

мало того что не знает, так еще и гордится, пиздец

Ответить

Beerman

Углук
0

ну, если объяснение на уровне 2 класса  это "разжевал"...

Ответить

Илюхер XXX

Beerman
2

может, эпол еще и анодирование не изобретали?

Ответить

Холодный бас

8

Ивахнов травит едой, Дамир гаджетами, 

Ответить

Taktischer Corgi

Холодный
14

 Ивахнов травит едой, Дамир гаджетами,

а Иван Семёнович

Ответить

AttentiveMilk

Холодный
0

Пора травить жопами

Ответить

bor_vn

7

2,5 зум - это не просто увеличение, а настоящая машина времени в 2007 год!

Ответить

bor_vn

bor_vn
5

зачем это, никто же не будет снимать в зуме с таким качеством

Ответить

Мировой шар

bor_vn
2

при этом пишут, что это оптическое увеличение, пиздят 

Ответить

aliftin

6

Что такое "профессиональный айфон"? Бывают профессиональные самсунги? 

Ответить

solawind

aliftin
6

Это когда очень хочется продать на несколько сотен баксов дороже, но просто добавив "+" в названии не выглядит для покупателей стоящим того..

Ответить

aliftin

solawind
0

+ было, max было, pro было, что дальше? Super и Power наверно. 

Ответить

solawind

aliftin
3

King size. XL . Elite. Производители презервативов все уже придумали

Ответить

Илюхер XXX

solawind
0

Magnum вообще топ

Ответить

Rodion Kutsaev

aliftin
1

Айфон для профессионалов, вот только профессия не ясна.

Ответить

Чехол от очков

aliftin
0

Профессиональный - это когда облако точек с лидара можно экспортировать в LAS и совместить с измерениями с твоего тахеометра прямо сразу в Autodesk. В противном случае ничего профессионального тут нет

Ответить

Marhal_New _Arleana

5

Как телефон может быть профессиональным? В нем же не работают. На нем графику не рендарят и видосы не монтируют.

Ответить

Жаркий Илья

Marhal_New
0

В кавычках ведь написано...

Ответить

solawind

Жаркий
4

Но апл же пишет это название без кавычек.

Ответить

aliftin

Marhal_New
1

Какой-то контент создаётся с помощью телефона. Те-же видео для тик-ток, какая-то обработка фотографий для инстаграмма. Другое дело что все это можно с таким же успехом делать и на других моделях телефонов. 

Ответить

Сергей Звезда

Marhal_New
0

поэтому и есть кавычки

Ответить

Marhal_New _Arleana

Сергей
0

Это теоретический вопрос.

Ответить

bor_vn

Marhal_New
1

риторический?

Ответить

Marhal_New _Arleana

bor_vn
0

Нет. Мало ли.

Ответить

Способный

Marhal_…
7

Есть тиктокеры и инстаграм блогеры, которые полностью производят и обрабатывают контент с телефонов потому что их аудитория не сможет отличить качественный контент от некачественного. 

Ответить

Marhal_New

Способн…
0

И как на это влияет новый Айфон? У него есть тулзы для тик-токеров и инстаграма?

Ответить

Никита Сивирин

2

Если раньше бабы просто давали за айфон, то сейчас с учётом его цены, они должны как минимум на месячное рабство подписываться

Ответить

Старинный инструмент

Никита
5

 сейчас с учётом его цены

Так то цена айфона не сильно меняется, просто из года в год рубль пробивает дно, накидывают свежий НДС (налоги) + бонус от перекупов.

Ответить

ouxen

Старинный
2

так и есть, а лошье ватное рвётся потом

Ответить

Artur Heizenberg

Старинный
1

Дело не в цене, а в соотношении цена-качества. У Apple это соотношение говёное

Ответить

Ограниченный жар

3

Ну раз он такой классный, возьму его лет через 5 

Дамиру спасибо за статью! 

Ответить

Taktischer Corgi

Ограниченный
2

через пять лет уже будут нормальные экраны без чёлок, зачем тебе этот

Ответить

bor_vn

Taktischer
0

И доллар подешевеет!

Ответить

Товарный шар

bor_vn
0

Тогда на рубль уже пофиг будет, валюта поменяется

Ответить

bor_vn

Товарный
0

тенге?

Ответить

Легендарный ящик

3

Сколько новых впечатлений нам ещё ждать?

Ответить

ouxen

Легендарный
1

enough!

Ответить

MrZlydnya

ouxen
1

genug!

Ответить

Екатерина Кузнецова

3

золотые красивые 

Ответить

MrZlydnya

Екатерина
1

Девочки как сороки. Всегда на блестящее тянет.

Ответить

solawind

MrZlydnya
1

Перепись девочек в плюсах Екатерины

Ответить

Mmmax

solawind
0

То-то какой нить гелик или беха седьмая

Ответить

MrZlydnya

solawind
0

Ты хочешь сказать, что плюсы Катиному комменту поставили одни девочки? Но ведь там одни лица мужского пола! Они что, не мужчины на самом деле?

Ответить

Екатерина Кузнецова

MrZlydnya
0

Я вот купила чёрный, покрыла его чёрным чехлом и грущу

Ответить

MrZlydnya

Екатерина
0

ну, черный это скучно. Сам черный телефон больше никогда не возьму. Повседневная жизнь и так...серая, чтобы брать черный телефон. Однако, так.

Ответить

Екатерина Кузнецова

MrZlydnya
0

До этого просто был золотой с белым, а зелёный/лиловый/жёлтый не взяла бы

Ответить

Многий браслет

Екатери…
0

вот я тоже из-за цвета не хочу брать 12й, поэтому присматриваюсь очень активно к 12 прошке тихоокеанский)

Ответить

Екатерина

Многий
0

У 12 прошек оч крутые цвета, золотые прям необычные такие. Да и синий прошка класс

Ответить

Жаркий Илья

2

Как там руки? Не кровоточат?

Ответить

AttentiveMilk

Жаркий
2

Только от мозолей шахтовой кирки

Ответить

Жаркий Илья

AttentiveMilk
0

Это да, надо же как-то кредит отдавать.

Ответить

Холодный бас

Жаркий
1

Опять два твинка пиздят друг с другом

Ответить

Жаркий Илья

Холодный
0

Хозяин не бей.

Ответить

van der Pusch

1

прекрасный телефон, если бы не iOS

Ответить

Частый танк88

1

Спасибо за обзор, надеюсь в пт найду в рознице, а то опять пугают дефицитом

Ответить

ouxen

Частый
1

кучеряво живешь) я вот прошку на 10,5» взял на днях, наслаждаюсь после эйра 2

Ответить

Частый танк88

ouxen
1

Да просто год такой ¯\_(ツ)_/¯ Удаленка и затворничество пздц экономят бабло, как оказалось

Ответить

Способный татарин

0

Это правда, что он режет руки, если его долго использовать?

Ответить

Alexander Smirnov

Способный
3

Да так же режет как и 4 с 5 все ж без пальцев ходили тогда

Ответить

Способный татарин

Alexander
–1

Четверки и пятерки были сильно меньше.

Ответить

ouxen

Способный
3

Просто вы его не так держите

Ответить

Новый Гоша

Способный
3

Нет, это пиздеж

Ответить

ouxen

1

где обзор битс флекс, ты обещал на выхах запилить

Ответить

Илюхер XXX

1

ассоциация с эмалированным тазиком

Ответить

AZP

0

За полторы тысячи долларов эта штука должна уметь хуй сосать.

Ответить

bor_vn

AZP
2

смотря кому покупаешь

Ответить

Taktischer Corgi

0
Ответить

Жаркий Илья

Taktischer
1

Нраица! Очень нраица! Мать, отец, старыший сестра тоже нраица!

Ответить

Miracle Movies

Жаркий
1

А циган им можно убивать?

Ответить

ouxen

Miracle
2

можно только плодить

Ответить

Miracle Movies

ouxen
0
Ответить

Илюхер XXX

0

почему все сегодня публикуют? айфоны ж вроде давно уже вышли

Ответить

Частый танк88

Илюхер
1

Промаксы выходят в продажу только 13-го, а сегодня видимо сняли эмбарго на обзоры

Ответить

ouxen

Частый
1

миники уже амеры обсосали за пару дней, наши через неделю докатятся

Ответить

Частый танк88

ouxen
1

Я наших вообще не смотрю, буэ
Ну вот Дамира только читаю ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

ouxen

Частый
1

ProTech норм освещает по сути, но сам он урод и голос мерзкий, и название канала и лого говно) Дроидер начали уникальный контент клепать с лета, остальное всё трэш

Ответить

Частый танк88

ouxen
1

Дроидер были неплохи, когда смотрел их, согл
Второго не знаю
Сейчас времени/желания на ютуб особо нет, поэтому если и смотрю, то буржуев, инфа актуальнее обычно (кроме 5G, который они там постоянно тестируют ща, а нам в РФ/РБ хуйца а не 5G), ну и шоб совсем пронансиэйшон не забывать

Ответить

ouxen

Частый
1

базаришь

Ответить

Дмитрий Польных

ouxen
0

Всё так, что с протек, что с дроидером.
Я на rozetked залипаю, уж больно сочная картинка. Но в последнее время стало дофига рекламы и продажных обзоров.

Ответить

Сергей Звезда

Частый
0

так и есть 

Ответить

Mmmax

0

Дамир, есть ощутимая разница с топами других производителей?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Mmmax
0

Смотря по какому критерию. Айфоны немного в своей реальности существуют

Ответить

Mmmax

Дамир
2

Понял.
*Обзор как всегда крутой.

Ответить

Мировой шар

Дамир
0

когда обзор на телефон, а не планшет? я про мини 

Ответить

Товарный шар

0

Какая же елда этот pro max super big cock

Ответить
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