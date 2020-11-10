Сделку оценивают в 100 миллиардов юаней — около 15,2 миллиарда долларов.

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Бренд Honor планируют продать консорциуму во главе с основным дистрибьютором смартфонов Digital China и правительством Шэньчжэня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями.

По их словам, сделка будет включать почти все активы Honor, в том числе бренд, исследования и разработки, а также связанный с ними бизнес по управлению цепочками поставок. Huawei может объявить о сделке 15 ноября 2020 года, уточнил один из собеседников.

Digital China станет одним из крупнейших держателей акций Honor Terminal с долей почти 15%, утверждают два источника. По данным реестра юрлиц, на который ссылается агентство, эта компания зарегистрирована в апреле и полностью принадлежит Huawei.

К Digital China присоединятся как минимум три инвесткомпании, поддерживаемые правительством Шэньчжэня, говорят источники. По их словам, каждая из них будет владеть от 10% до 15%.

После сделки Honor планирует сохранить большую часть топ-менеджеров и более 7000 сотрудников, заявили собеседники издания. Кроме того, компания думает о выходе на биржу в течение трёх лет.

Honor отказался от комментариев, Huawei, Digital China и правительство Шэньчжэня не ответили на запросы к моменту написания заметки.