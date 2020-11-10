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Reuters: Huawei запланировал продать Honor дистрибьютору и правительству Шэньчжэня, чтобы вывести его из-под санкций США Материал редакции

Сделку оценивают в 100 миллиардов юаней — около 15,2 миллиарда долларов.

9 комментариев
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Бренд Honor планируют продать консорциуму во главе с основным дистрибьютором смартфонов Digital China и правительством Шэньчжэня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями.

По их словам, сделка будет включать почти все активы Honor, в том числе бренд, исследования и разработки, а также связанный с ними бизнес по управлению цепочками поставок. Huawei может объявить о сделке 15 ноября 2020 года, уточнил один из собеседников.

Digital China станет одним из крупнейших держателей акций Honor Terminal с долей почти 15%, утверждают два источника. По данным реестра юрлиц, на который ссылается агентство, эта компания зарегистрирована в апреле и полностью принадлежит Huawei.

К Digital China присоединятся как минимум три инвесткомпании, поддерживаемые правительством Шэньчжэня, говорят источники. По их словам, каждая из них будет владеть от 10% до 15%.

После сделки Honor планирует сохранить большую часть топ-менеджеров и более 7000 сотрудников, заявили собеседники издания. Кроме того, компания думает о выходе на биржу в течение трёх лет.

Honor отказался от комментариев, Huawei, Digital China и правительство Шэньчжэня не ответили на запросы к моменту написания заметки.

  • Huawei создала бренд Honor в 2013 году, но бизнес в основном работает независимо от материнской компании, указывает Reuters. По данным исследовательской компании Canalys за июль-сентябрь, которые приводит издание, смартфоны Honor составили 26% от всех смартфонов Huawei.
  • Китайская Huawei с 2019 года находится в чёрном списке властей США. Если Honor не будет зависеть от компании, на бренд не будут распространяться санкции, указывает агентство.
  • В октябре 2020 года источники Reuters также говорили о переговорах Huawei насчёт продажи Honor. Тогда издание писало о сумме сделки до $3,7 млрд, а детали не приводило.

#новости #huawei #honor

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9 комментариев
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Учащийся пёс_анон

4

Сынок, собирай чемодан, есть тут одно дело в Китае.

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Внимательный Петя

Учащийся
0

А пока ты собираешь чемоданы я вздремну немножко...

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Ivan

Внимательный
1

... А ты куда чемодан собрал?

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Внимательный Петя

Ivan
0

...А вспомнил. Продолжай.

Ответить

Учащийся пёс_анон

Ivan
0

-  В Китай, ты же сам сказал..
- Да не эти, ты не тусоваться едешь. Те чемоданы, для денег, тупица! 

Ответить

Ze Katze

0

Миротворцы прибыли?
Продовайте  Honor

Ответить

Илюхер XXX

0

honor это просто марка, под которой выпускают слегка видоизмененные (и то не всегда) хуавеи, в жизни не поверю, что у них есть какие-то реальные отдельные активы кроме дизайн-бюро и может быть маркетологов.
это бренд, который не имеет ценности в отрыве от былой мощи хуавея, кому он нахуй нужен?

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Олег Матвеенко

0

Что мешает властям США внести санкции против проданного Honor? 

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Слава Инженеров

Олег
0
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