Reuters: Huawei запланировал продать Honor дистрибьютору и правительству Шэньчжэня, чтобы вывести его из-под санкций США Материал редакции
Сделку оценивают в 100 миллиардов юаней — около 15,2 миллиарда долларов.
Бренд Honor планируют продать консорциуму во главе с основным дистрибьютором смартфонов Digital China и правительством Шэньчжэня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями.
По их словам, сделка будет включать почти все активы Honor, в том числе бренд, исследования и разработки, а также связанный с ними бизнес по управлению цепочками поставок. Huawei может объявить о сделке 15 ноября 2020 года, уточнил один из собеседников.
Digital China станет одним из крупнейших держателей акций Honor Terminal с долей почти 15%, утверждают два источника. По данным реестра юрлиц, на который ссылается агентство, эта компания зарегистрирована в апреле и полностью принадлежит Huawei.
К Digital China присоединятся как минимум три инвесткомпании, поддерживаемые правительством Шэньчжэня, говорят источники. По их словам, каждая из них будет владеть от 10% до 15%.
После сделки Honor планирует сохранить большую часть топ-менеджеров и более 7000 сотрудников, заявили собеседники издания. Кроме того, компания думает о выходе на биржу в течение трёх лет.
Honor отказался от комментариев, Huawei, Digital China и правительство Шэньчжэня не ответили на запросы к моменту написания заметки.
- Huawei создала бренд Honor в 2013 году, но бизнес в основном работает независимо от материнской компании, указывает Reuters. По данным исследовательской компании Canalys за июль-сентябрь, которые приводит издание, смартфоны Honor составили 26% от всех смартфонов Huawei.
- Китайская Huawei с 2019 года находится в чёрном списке властей США. Если Honor не будет зависеть от компании, на бренд не будут распространяться санкции, указывает агентство.
- В октябре 2020 года источники Reuters также говорили о переговорах Huawei насчёт продажи Honor. Тогда издание писало о сумме сделки до $3,7 млрд, а детали не приводило.
Внимательный Петя
А пока ты собираешь чемоданы я вздремну немножко...
... А ты куда чемодан собрал?
honor это просто марка, под которой выпускают слегка видоизмененные (и то не всегда) хуавеи, в жизни не поверю, что у них есть какие-то реальные отдельные активы кроме дизайн-бюро и может быть маркетологов.
это бренд, который не имеет ценности в отрыве от былой мощи хуавея, кому он нахуй нужен?
Что мешает властям США внести санкции против проданного Honor?