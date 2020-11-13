Мы проверили 5G на iPhone 12 в России. Всё очень плохо — Apple заблокировала технологию в стране Материал редакции
Компания нигде не предупреждала о региональных ограничениях, но они есть.
В 2020 году Apple выпустила iPhone 12 — свои первые смартфоны с поддержкой 5G. В России технология пока не работает — власти уже несколько лет не могут выделить нужные частоты связи. Но редактор TJ всё же решил узнать, как айфоны могли бы работать с 5G в утопичной версии страны, где новое поколение связи уже доступно.
Мы договорились с одним из сотовых операторов, отправились на окраину Петербурга и посетили тестовую зону 5G в закрытой охраняемой лаборатории. А теперь рассказываем, что из этого вышло — результаты эксперимента оказались неутешительными, но позволили узнать о региональном ограничении на 5G от Apple.
Как TJ проверял 5G
В России нет ни одной коммерческой зоны с 5G-связью. Нужные операторам частоты власти не отдают, потому что те заняты под военное использование, а свободные нельзя использовать для широкого внедрения стандарта.
Из-за этого никто не может внедрять связь нового поколения, но у каждого оператора есть экспериментальные зоны, в том числе и публичные. Правда, чаще всего к ним не получится подключиться, если просто прийти с телефоном с поддержкой 5G: обычно нужны специальные образцы смартфонов, настроенные определённым образом.
Для проверки работы 5G на iPhone 12 в России TJ обратился ко всем операторам из «большой четвёрки». В Tele2 рассказали о тестовой зоне в Москве, в «Билайне» и «МТС» на запросы не ответили. Единственным оператором с тестовой зоной в Петербурге оказался «Мегафон»: сначала его представители уверяли, что ничего не выйдет, но потом всё же согласились помочь.
Я думал, что нас позовут проверять 5G в Высшую школу менеджмента СПбГУ, где у «Мегафона» больше года работает лаборатория. Но вместо этого представители оператора прислали мне адрес в районе метро «Проспект Ветеранов». На месте я обнаружил неприметное типовое шестиэтажное здание с маленькими окнами и закрытыми дверьми — в советское время в таких находились автоматические телефонные станции (АТС).
Я много раз видел такие постройки в Петербурге, в том числе и в своём районе, но не знал, для чего их используют сейчас. Единственная общая деталь, которую я всегда замечал — пропускной режим и отсутствие входящих и выходящих оттуда людей.
Оказалось, что в здании старой советской АТС находится центр по исследованиям и разработкам «Мегафона»: как я узнал позже, там тестируют новое оборудование поставщиков и собственные разработки компании. Со стороны постройка выглядит неприступной — и попасть внутрь, даже если очень захочется, действительно нелегко.
Чтобы оказаться в нужном помещении, мы с представителем оператора прошли три уровня безопасности — на входе в здание, при входе на этаж и в саму тестовую зону. Снимать внутри мне, конечно, не разрешили, поэтому остаётся лишь описать увиденное словами. Снаружи здание АТС кажется ветхим и старым, а на входе встречает эстетикой позднего СССР, но последний этаж с лабораторией выполнен в современном и даже немного футуристичном дизайне с белыми панелями вместо стен.
Между рядами стояла небольшая тумбочка, у которой нас уже ждал один из инженеров «Мегафона» с ноутбуком, подключённым к базовой станции с 5G. Он пояснил, что до этого не тестировал iPhone 12, но рядом лежало два Android-смартфона, на которых сети пятого поколения уже проверяли.
Просто так прийти и подключиться к тестовой сети оператора нельзя. Хотя в лаборатории «Мегафона» 5G раздают на частоте 3,5 ГГц — одной из самых подходящих для массового использования, оператор по закону не может подключить её как коммерческую сеть из-за отсутствия разрешённых частот.
Из-за этого компания тестирует связь в закрытом режиме: для подключения нужна специальная SIM-карта, которая есть только у инженеров компании, а мощность передатчика искусственно ограничена — случайно поймать сигнал с улицы не выйдет. Сигнал раздают настолько осторожно, что даже в лаборатории для получения максимальной скорости нужно подойти чуть ли не вплотную к антенне, рядом с которой висит табличка: «Осторожно! Излучение!».
Вместе с инженерами «Мегафона» мы установили SIM-карту с поддержкой 5G в iPhone 12 Pro Max, но ничего не произошло. Тогда сотрудники компании попытались поменять некоторые настройки сети и перезагрузили смартфон.
Инженер «Мегафона» попытался отследить, что выдаёт базовая станция и подключается ли айфон к 5G, но результаты оказались неутешительными. Как выяснилось, iPhone 12 соединяется с передатчиком, но затем выдаёт отказ и не хочет работать с сетями нового поколения в России. Правда, узнать об этом можно только имея прямой доступ к самой антенне и просматривая логи.
Почему на российских айфонах не работает 5G и что теперь делать
Как выяснил TJ, 5G на iPhone 12 в России не работает из-за региональных ограничений Apple. Компания нигде не предупреждала о блокировке технологии в разных странах, как было, например, с ЭКГ, но и не акцентировала на ней внимание в рекламной кампании iPhone 12 для РФ.
Это даже логично: нет поддержки 5G, нет и смысла продвигать смартфоны через эту технологию. При этом на сайте и на коробке с новыми iPhone 12 компания осторожно пишет «некоторые функции доступны не во всех регионах» и зависят от операторов, но между «доступны» и «ограничены» всё же есть разница. Мы направили запрос в Apple с предложением подробно прокомментировать ситуацию, но пока не получили ответа.
Похоже, Apple блокирует 5G в странах, где сетей ещё нет, включая Россию. Даже сами российские операторы не могут протестировать связь пятого поколения на iPhone 12: для этого нужна специальная прошивка iOS, но чтобы её получить, нужно предоставить Apple план развития 5G по всей стране, которого нет ни у кого из-за отсутствия нужных частот и разрешений.
Как пояснили в «Мегафоне», у каждого производителя своё отношение к доступности новых возможностей для массовых пользователей. Например, 5G уже поддерживают самые дорогие модели Honor, Huawei или Samsung, но у Apple «более жёсткая политика».
В «Мегафоне» также рассказали о перспективах развития 5G в России. Как пояснили в пресс-службе оператора, имеющиеся частоты уже сейчас почти полностью заняты под LTE и 3G, а запуск 5G на тех же частотах будет экономически невыгодным для операторов и абонентов.
На момент написания материала российские власти были готовы выделить операторам лишь узкий диапазон частот 4,8-4,9 ГГц, но с ним не работает коммерческое оборудование — в том числе новые iPhone 12. Для полноценного развития 5G операторам нужно выделить частоту 3,5 ГГц, утверждают в компании.
В «Мегафоне» также назвали наиболее подходящей для отрасли моделью развития 5G c применением технологии spectrum sharing — она позволяет одновременно использовать одни и те же частоты для связи 2G, 3G, 4G и 5G. По мнению оператора, с её помощью можно будет плавно, в течение нескольких лет начать использовать выделенные частоты, постепенно заменяя оборудование. Однако запустить 5G операторы смогут только после решения вопроса с дефицитом частотного ресурса.
Несмотря на региональную блокировку 5G в iPhone 12 и отсутствие сетей в России, владельцы новых айфонов всё равно могут получить прирост в скорости мобильной связи за счёт обновления модема для LTE. Теперь айфон поддерживает до 32 диапазонов частот этого поколения связи и в теории позволяет добиться скорости до 2 Гбит/с, сопоставимой с коммерческими сетями 5G.
Однако тут многое будет зависеть от операторов и расположения абонента относительно передатчика. Как пояснили TJ инженеры «Мегафона», технически iPhone 12 действительно может выдать до 2 Гбит/с за счёт агрегации сразу нескольких частот, но для этого пользователю нужно будет оказаться в очень удачном месте, где частоты пересекаются.
При этом операторам не понадобится заменять оборудование на новое, чтобы «выжать максимум» из LTE. Им достаточно будет перенастроить станции на работу с агрегацией частот для новых iPhone, правда, смысл в этом появится, только если таких абонентов будет достаточно много.
Как мы всё же проверили 5G, но не на айфоне
Мне всё же удалось потестировать работу 5G в лаборатории «Мегафона»: после провала с iPhone 12 я вспомнил, что у меня с собой есть Honor 30 Pro+, который я постоянно забывал выложить из рюкзака перед выходом из дома. Этот смартфон тоже поддерживал 5G и оставалась надежда, что с ним всё получится.
Мы переставили SIM-карты и начали ждать: сначала он подключился к коммерческой LTE-сети «Мегафона», но после перезагрузки сразу же показал заветный значок «5G» на экране. Устройство не пришлось перенастраивать — технология была разблокирована и просто работала, нужен был лишь подходящий частотный диапазон.
Первым делом я запустил SpeedTest — и сразу же выбил практически гигабит скорости в секунду даже без попытки найти наилучшую передачу антенны. Сама цифра, конечно, мало что значит, но всё равно впечатляет: у меня дома до сих пор лишь 100-мегабитное соединение. При этом задержка соединения была вполне обычной для LTE — около 20 миллисекунд, но как мне объяснили инженеры «Мегафона», это обусловлено особенностями устройства тестовой зоны: она подключена не напрямую к коммерческой сети.
Я решил проверить скорость в деле и загрузить что-нибудь «тяжёлое». Не придумал ничего лучше, как просто найти самую тяжёлую игру в магазине приложений — первой попавшейся оказалась Eve Echoes, которая занимала почти 2 гигабайта. На 5G игра скачалась чуть меньше чем за 20 секунд и устанавливалсь дольше, чем загружалась.
Следом я решил загрузить какой-нибудь фильм из стримингового сервиса. Для меня это насущная проблема перед поездками в командировки или в отпуск — я хочу взять кино или сериалы в дорогу, но часто вспоминаю об этом в последний момент и не успеваю ничего загрузить для просмотра без связи. В итоге приходится смотреть в окно, что, конечно, тоже не самый плохой вариант.
Для примера я загрузил последний фильм Гая Ричи «Джентльмены» на «Кинопоиске» в максимально доступном качестве. Сколько весит файл, не указывается, но загружался он дольше игры Eve Echoes — вероятно, дело в серверах «Яндекса» или каких-то других факторах.
Помимо Honor 30 Pro+, у инженеров «Мегафона» были и свои тестовые смартфоны — неизвестные мне модели Realme и Xiaomi. В тестах на скорость лучше всех показал себя Xiaomi, а Realme оказался хуже Honor. При этом оба бренда не работают с 5G из коробки — для этого приходится их перенастраивать и в некоторых случаях даже использовать специальную прошивку.
Несмотря на то, что iPhone 12 с 5G проверить не удалось, я всё равно остался впечатлён работой технологии. Конечно, скорость — лишь одно из преимуществ 5G, причём даже не самое значительное: связь нового поколения позволяет всерьёз уменьшить задержку соединения и мгновенно взаимодействовать с устройствами «умного» дома. А ещё она более эффективна и может обслуживать больше абонентов за счёт меньшего количества базовых станций.
Но поражает даже возможность просто за считанные секунды скачать фильм или игру в дорогу. И от этого ещё больше жаль, что россияне вряд ли смогут приобщиться к мировому тренду перехода на 5G в ближайшее время — власти хоть и идут на диалог, но не прислушиваются к мнению операторов и вместо выделения нужных частот предлагают разрабатывать собственное оборудование.
А спецы Меги новый профиль оператора присылали на трубку?
Огромный плюс. Я помню, как без специального профиля в своё время Yota с LTE на айфоне не работала. Но когда выпустили обновление конфигурации оператора, все пошло. Так что да, нужен был профиль
зойчем вы минусите его, просто поинтересовался человек
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Читать про лабораторию и тесты было гораздо интереснее, чем узнать саму новость про айфоны. Спасибо, Дамир, классный репортаж!
"в теории позволяет добиться скорости до 2 Гбит/с" - чё эт в теории? Получите - распишитесь, как говорится.
But hey, 5G just got real! 😅 https://t.co/oCmMONcK42
Арбитражный фитиль
Чёрный фокусник показывает, как убить батарею за 5 минут
5g меньше жрет батарею, просадка может быть вызвана разве что непосредственно обработкой полученной инфы процем/оперативкой
«5g» модуль жрет больше батарею за счёт новой модуляции/
Вау, за такое объяснение у меня в вузе отправили бы готовиться заново, или предложили двойку
Можешь написать об этом поподробнее? У нас с Московским спор насчет жрет не жрет... с меня репост если текст классный и с аргументами
Писать не буду. Используй аргумент:5g хотят для интернета вещей из-за как раз низкого энергопотребления.
Since the massive MIMO antenna and base station systems communicate with remote clients using a focused beam, the wireless protocols can calculate the minimum power required for communication. This reduces the energy consumption for wireless energy transmissions for both the base station and the client devices. As a result, 5G networks using beamforming consume about four times less power than comparable 4G networks.
Чё, какой вуз. У нас их не так много, сам вот учусь. У тебя повышенные требования по связи за счёт возросшей частоты. Как будешь компенсировать возросший ОСШ.
Раз уж ты с вуза, заодно узнаешь, что это такой же 5g, как и 4g в своё время/
У меня факультет связи был. Вуз не напишу.
Да у меня просто тоже. Питер?
Город не гапишу. Я вообще кот, чего ты тут мою личность и подготовку спрашиваешь?
Ну как знаешь, просто хотел подискутировать со специалистом смежной области/
Дискутируй. Я про диванон говорил.
Ну собственно я задал там выше вопросы. Суть в том, что сегодняшний 5g почти не соответствует требованиям 5g 3gpp. Те методы, что ты есть на тех сайтах, тупо сейчас не работают, единственное, что действительно может сыграть сейчас, это возможность переходить в спящий режим(что обыграно кстати на третьем сайте). IoT это круто и 5g сильно там поможет, только для действительно энергосистем я бы лучше ZigBee юзал, он и проще и малозатратнее, хотя конечно зависит ещё от задач.
Конечно я могу что-то путать, поскольку у меня ещё магистратура в Чехии, но пока это моя позиция, жду нормального 5g, как было с 4g и 4g-a/
А так вообще, тупо в баре посидеть и дискутировать. Ты вроде уже спец, и я бы с удовольствием так послушал/
Арбитражный фитиль
Значит, это слухи, что 5г жрёт батарею? Точнее вечные попытки телефона подключиться к станции?
ебануться конечно, у меня друг сидит в Подмосковье с одним провайдером в 10 мбит
Зачем тебя о чём-то предупреждать, холоп, в Эпол решили - значит так и надо
лови эпикдрочера
Я габенодебил так-то
мои соболезнования
«Осторожно! Излучение!»
Ищите нового редактора, Дамиру недолго осталось
Прав был Володя Гуриев, ...
Прав был Володя Гуриев, самое главное в новом айфоне это лидар. Окажешься вдруг в пустыне с телефоном - а он как у дурака, без лидара! https://www.macrumors.com/2020/10/19/5g-dual-sim-mode-software-update-planned/
прошли три уровня безопасности
Как это выглядит - просто двери с эл. замком или досмотр?
Ты видишь на фото: подъёмный кран в окно поднят - вот через него и заходят
а если увезти российский айфон в страну с 5G, то 5G там тоже работать не будет?
Следом я решил загрузить какой-нибудь фильм из стримингового сервиса. Для меня это насущная проблема перед поездками в командировки или в отпуск — я хочу взять кино или сериалы в дорогу, но часто вспоминаю об этом в последний момент и не успеваю ничего загрузить для просмотра без связи. В итоге приходится смотреть в окно, что, конечно, тоже не самый плохой вариант
блимн, забывчивый
Ничего удивительного в этом нет, Apple точно так же жестко ограничивали приход 4G и LTE в России, ставьте лайк, если помните.
Apple точно так же жестко ограничивали приход 4G и LTE в России
Вообще-то их ограничивали военныe/
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При этом задержка соединения была вполне обычной для LTE — около 20 миллисекунд, но как мне объяснили инженеры «Мегафона», это обусловлено особенностями устройства тестовой зоны: она подключена не напрямую к коммерческой сети.
Как же плавно они съезжают с темы, что это не совсем 5G/
Раньше ты это с лёгкостью писал
и попасть внутрь, даже если очень захочется, действительно нелегко.
поэтому мы вызвали кран и залезли через окно.
Есть ли среди читателей резиденты или посетители ОАЭ? Знаю что там внедрен 5G, хотелось бы узнать может там можно затестить
почему именно ОАЭ?
ну вот пришло в голову именно ОАЭ. туристическое направление , как никак сейчас
Не пойму, а в чём логика у Эпл. Какой смысл, с точки зрения маркетинга, блокировать то, что и так не работает.
Потому что когда заработает - они сами протестируют и выдадут разрешение, что всё тип-топ, а то пользователям было заявлено одно, но получат немного другое и будут винить не операторов, а Apple.
который я постоянно забывал выложить из рюкзака перед выходом из дома
В начале было похоже на великолепную историю, но 9% зарядки все же убедило.
А почему при загрузки с мобильной сети горит значок вайфай? К нему был подключён, но он не давал интернет?
Возможно, в сколтехе ещё можно протестировать
здание - наш ответ TITANPOINTE https://tjournal.ru/flood/37433-titanpointe-tainstvennyy-neboskreb-v-serdce-manhettena-okazalsya-sekretnym-centrom-anb