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Технологии
Дамир Камалетдинов
6305

Мы проверили 5G на iPhone 12 в России. Всё очень плохо — Apple заблокировала технологию в стране Материал редакции

Компания нигде не предупреждала о региональных ограничениях, но они есть.

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Центр по исследованиям и разработкам «Мегафона» на окраине Петербурга Фото TJ

В 2020 году Apple выпустила iPhone 12 — свои первые смартфоны с поддержкой 5G. В России технология пока не работает — власти уже несколько лет не могут выделить нужные частоты связи. Но редактор TJ всё же решил узнать, как айфоны могли бы работать с 5G в утопичной версии страны, где новое поколение связи уже доступно.

Мы договорились с одним из сотовых операторов, отправились на окраину Петербурга и посетили тестовую зону 5G в закрытой охраняемой лаборатории. А теперь рассказываем, что из этого вышло — результаты эксперимента оказались неутешительными, но позволили узнать о региональном ограничении на 5G от Apple.

Как TJ проверял 5G

В России нет ни одной коммерческой зоны с 5G-связью. Нужные операторам частоты власти не отдают, потому что те заняты под военное использование, а свободные нельзя использовать для широкого внедрения стандарта.

Из-за этого никто не может внедрять связь нового поколения, но у каждого оператора есть экспериментальные зоны, в том числе и публичные. Правда, чаще всего к ним не получится подключиться, если просто прийти с телефоном с поддержкой 5G: обычно нужны специальные образцы смартфонов, настроенные определённым образом.

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Для проверки работы 5G на iPhone 12 в России TJ обратился ко всем операторам из «большой четвёрки». В Tele2 рассказали о тестовой зоне в Москве, в «Билайне» и «МТС» на запросы не ответили. Единственным оператором с тестовой зоной в Петербурге оказался «Мегафон»: сначала его представители уверяли, что ничего не выйдет, но потом всё же согласились помочь.

Я думал, что нас позовут проверять 5G в Высшую школу менеджмента СПбГУ, где у «Мегафона» больше года работает лаборатория. Но вместо этого представители оператора прислали мне адрес в районе метро «Проспект Ветеранов». На месте я обнаружил неприметное типовое шестиэтажное здание с маленькими окнами и закрытыми дверьми — в советское время в таких находились автоматические телефонные станции (АТС).

Я много раз видел такие постройки в Петербурге, в том числе и в своём районе, но не знал, для чего их используют сейчас. Единственная общая деталь, которую я всегда замечал — пропускной режим и отсутствие входящих и выходящих оттуда людей.

Фото TJ

Оказалось, что в здании старой советской АТС находится центр по исследованиям и разработкам «Мегафона»: как я узнал позже, там тестируют новое оборудование поставщиков и собственные разработки компании. Со стороны постройка выглядит неприступной — и попасть внутрь, даже если очень захочется, действительно нелегко.

Чтобы оказаться в нужном помещении, мы с представителем оператора прошли три уровня безопасности — на входе в здание, при входе на этаж и в саму тестовую зону. Снимать внутри мне, конечно, не разрешили, поэтому остаётся лишь описать увиденное словами. Снаружи здание АТС кажется ветхим и старым, а на входе встречает эстетикой позднего СССР, но последний этаж с лабораторией выполнен в современном и даже немного футуристичном дизайне с белыми панелями вместо стен.

В саму лабораторию можно попасть только по специальной проходке после отдельного охранника на этаже. Внутри она выглядит слегка подпольно и зловеще: оказываешься посреди дата-центра с кучей серверов, труб и проводов вокруг, громко жужащщей вентиляцией, в полумраке и без окон.

Между рядами стояла небольшая тумбочка, у которой нас уже ждал один из инженеров «Мегафона» с ноутбуком, подключённым к базовой станции с 5G. Он пояснил, что до этого не тестировал iPhone 12, но рядом лежало два Android-смартфона, на которых сети пятого поколения уже проверяли.

Просто так прийти и подключиться к тестовой сети оператора нельзя. Хотя в лаборатории «Мегафона» 5G раздают на частоте 3,5 ГГц — одной из самых подходящих для массового использования, оператор по закону не может подключить её как коммерческую сеть из-за отсутствия разрешённых частот.

Из-за этого компания тестирует связь в закрытом режиме: для подключения нужна специальная SIM-карта, которая есть только у инженеров компании, а мощность передатчика искусственно ограничена — случайно поймать сигнал с улицы не выйдет. Сигнал раздают настолько осторожно, что даже в лаборатории для получения максимальной скорости нужно подойти чуть ли не вплотную к антенне, рядом с которой висит табличка: «Осторожно! Излучение!».

Вместе с инженерами «Мегафона» мы установили SIM-карту с поддержкой 5G в iPhone 12 Pro Max, но ничего не произошло. Тогда сотрудники компании попытались поменять некоторые настройки сети и перезагрузили смартфон.

Инженер «Мегафона» попытался отследить, что выдаёт базовая станция и подключается ли айфон к 5G, но результаты оказались неутешительными. Как выяснилось, iPhone 12 соединяется с передатчиком, но затем выдаёт отказ и не хочет работать с сетями нового поколения в России. Правда, узнать об этом можно только имея прямой доступ к самой антенне и просматривая логи.

Почему на российских айфонах не работает 5G и что теперь делать

Как выяснил TJ, 5G на iPhone 12 в России не работает из-за региональных ограничений Apple. Компания нигде не предупреждала о блокировке технологии в разных странах, как было, например, с ЭКГ, но и не акцентировала на ней внимание в рекламной кампании iPhone 12 для РФ.

Это даже логично: нет поддержки 5G, нет и смысла продвигать смартфоны через эту технологию. При этом на сайте и на коробке с новыми iPhone 12 компания осторожно пишет «некоторые функции доступны не во всех регионах» и зависят от операторов, но между «доступны» и «ограничены» всё же есть разница. Мы направили запрос в Apple с предложением подробно прокомментировать ситуацию, но пока не получили ответа.

Похоже, Apple блокирует 5G в странах, где сетей ещё нет, включая Россию. Даже сами российские операторы не могут протестировать связь пятого поколения на iPhone 12: для этого нужна специальная прошивка iOS, но чтобы её получить, нужно предоставить Apple план развития 5G по всей стране, которого нет ни у кого из-за отсутствия нужных частот и разрешений.

Как пояснили в «Мегафоне», у каждого производителя своё отношение к доступности новых возможностей для массовых пользователей. Например, 5G уже поддерживают самые дорогие модели Honor, Huawei или Samsung, но у Apple «более жёсткая политика».

Чтобы получить тестовую прошивку для тестирования iPhone 12 в сетях пятого поколения, требуется предоставить чёткий план развёртывания 5G. В России до сих пор сохраняется неопределённость с выделением частот под их строительство. Поэтому Apple не поддерживает 5G на iPhone 12 в сетях российских операторов.

пресс-служба «Мегафона»

В «Мегафоне» также рассказали о перспективах развития 5G в России. Как пояснили в пресс-службе оператора, имеющиеся частоты уже сейчас почти полностью заняты под LTE и 3G, а запуск 5G на тех же частотах будет экономически невыгодным для операторов и абонентов.

На момент написания материала российские власти были готовы выделить операторам лишь узкий диапазон частот 4,8-4,9 ГГц, но с ним не работает коммерческое оборудование — в том числе новые iPhone 12. Для полноценного развития 5G операторам нужно выделить частоту 3,5 ГГц, утверждают в компании.

Например, закрытие сетей 3G позволит операторам высвободить только 15 МГц частотного спектра. При этом скорость работы сети 5G будет сопоставима с текущей технологией 4G, и потребитель не заметит разницы.

Для полноценного запуска 5G требуется полоса 100-400 МГц, что возможно при выделении новых частотных диапазонов, например, диапазона 3,5 ГГц, используемого для сетей 5G в Европе.

пресс-служба «Мегафона»

В «Мегафоне» также назвали наиболее подходящей для отрасли моделью развития 5G c применением технологии spectrum sharing — она позволяет одновременно использовать одни и те же частоты для связи 2G, 3G, 4G и 5G. По мнению оператора, с её помощью можно будет плавно, в течение нескольких лет начать использовать выделенные частоты, постепенно заменяя оборудование. Однако запустить 5G операторы смогут только после решения вопроса с дефицитом частотного ресурса.

А пока, чтобы протестировать 5G, можно съездить с новым айфоном за границу. Даже официальная российская версия будет работать в других странах, где есть технология. Это подтверждает и Apple, и операторы.

Несмотря на региональную блокировку 5G в iPhone 12 и отсутствие сетей в России, владельцы новых айфонов всё равно могут получить прирост в скорости мобильной связи за счёт обновления модема для LTE. Теперь айфон поддерживает до 32 диапазонов частот этого поколения связи и в теории позволяет добиться скорости до 2 Гбит/с, сопоставимой с коммерческими сетями 5G.

Однако тут многое будет зависеть от операторов и расположения абонента относительно передатчика. Как пояснили TJ инженеры «Мегафона», технически iPhone 12 действительно может выдать до 2 Гбит/с за счёт агрегации сразу нескольких частот, но для этого пользователю нужно будет оказаться в очень удачном месте, где частоты пересекаются.

При этом операторам не понадобится заменять оборудование на новое, чтобы «выжать максимум» из LTE. Им достаточно будет перенастроить станции на работу с агрегацией частот для новых iPhone, правда, смысл в этом появится, только если таких абонентов будет достаточно много.

Как мы всё же проверили 5G, но не на айфоне

Мне всё же удалось потестировать работу 5G в лаборатории «Мегафона»: после провала с iPhone 12 я вспомнил, что у меня с собой есть Honor 30 Pro+, который я постоянно забывал выложить из рюкзака перед выходом из дома. Этот смартфон тоже поддерживал 5G и оставалась надежда, что с ним всё получится.

Мы переставили SIM-карты и начали ждать: сначала он подключился к коммерческой LTE-сети «Мегафона», но после перезагрузки сразу же показал заветный значок «5G» на экране. Устройство не пришлось перенастраивать — технология была разблокирована и просто работала, нужен был лишь подходящий частотный диапазон.

Первым делом я запустил SpeedTest — и сразу же выбил практически гигабит скорости в секунду даже без попытки найти наилучшую передачу антенны. Сама цифра, конечно, мало что значит, но всё равно впечатляет: у меня дома до сих пор лишь 100-мегабитное соединение. При этом задержка соединения была вполне обычной для LTE — около 20 миллисекунд, но как мне объяснили инженеры «Мегафона», это обусловлено особенностями устройства тестовой зоны: она подключена не напрямую к коммерческой сети.

Я решил проверить скорость в деле и загрузить что-нибудь «тяжёлое». Не придумал ничего лучше, как просто найти самую тяжёлую игру в магазине приложений — первой попавшейся оказалась Eve Echoes, которая занимала почти 2 гигабайта. На 5G игра скачалась чуть меньше чем за 20 секунд и устанавливалсь дольше, чем загружалась.

Следом я решил загрузить какой-нибудь фильм из стримингового сервиса. Для меня это насущная проблема перед поездками в командировки или в отпуск — я хочу взять кино или сериалы в дорогу, но часто вспоминаю об этом в последний момент и не успеваю ничего загрузить для просмотра без связи. В итоге приходится смотреть в окно, что, конечно, тоже не самый плохой вариант.

Для примера я загрузил последний фильм Гая Ричи «Джентльмены» на «Кинопоиске» в максимально доступном качестве. Сколько весит файл, не указывается, но загружался он дольше игры Eve Echoes — вероятно, дело в серверах «Яндекса» или каких-то других факторах.

Помимо Honor 30 Pro+, у инженеров «Мегафона» были и свои тестовые смартфоны — неизвестные мне модели Realme и Xiaomi. В тестах на скорость лучше всех показал себя Xiaomi, а Realme оказался хуже Honor. При этом оба бренда не работают с 5G из коробки — для этого приходится их перенастраивать и в некоторых случаях даже использовать специальную прошивку.

Несмотря на то, что iPhone 12 с 5G проверить не удалось, я всё равно остался впечатлён работой технологии. Конечно, скорость — лишь одно из преимуществ 5G, причём даже не самое значительное: связь нового поколения позволяет всерьёз уменьшить задержку соединения и мгновенно взаимодействовать с устройствами «умного» дома. А ещё она более эффективна и может обслуживать больше абонентов за счёт меньшего количества базовых станций.

Но поражает даже возможность просто за считанные секунды скачать фильм или игру в дорогу. И от этого ещё больше жаль, что россияне вряд ли смогут приобщиться к мировому тренду перехода на 5G в ближайшее время — власти хоть и идут на диалог, но не прислушиваются к мнению операторов и вместо выделения нужных частот предлагают разрабатывать собственное оборудование.

Видимо, у России и здесь «свой путь» — путь без 5G, ведь ради крошечного российского рынка никто не станет менять архитектуру мобильных модемов и процессоров.

#5g #мегафон #операторы #apple #айфоны #россия #интернет

Дамир Камалетдинов PLUS
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Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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95 комментариев
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Димэйс

2

Пишу коммент с iPhone 12 Pro и благодарю за подробное раскрытие темы.

Ответить

Парадный месяц

0

Достаточно было заглянуть в настройки и увидеть, что режима 5G нет, а значит он отключён в iOS для России, не?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Парадный
26

Не, недостаточно. Потому что там показаны режимы, доступные для конкретной сети, к которой ты подключён прямо сейчас. Ты не сможешь в обычной коммерческой сети увидеть в России 5G в любом случае, а вот на счёт тестовой оставался вопрос — это мы и выяснили

Ответить

true iBegginer

Дамир
1

А спецы Меги новый профиль оператора присылали на трубку?

Ответить

Дамир Камалетдинов

true
0

Нет, никаких профилей

Ответить

Andrey

Дамир
0

надо было раздобыть симку оператора, который работает в том же диапазоне из другой страны, думаю, заработало бы

Ответить

Дамир

Andrey
1

В наше время это, знаешь ли, немного проблематично... Но мы думали о таком варианте и он вряд ли бы сработал — симка бы приконнектилась всё равно к вышке в России, а оборудование «Мегафона» не пустило бы чужого оператора в тестовую зону 

Ответить

Эрик Гешаев

true
0

Огромный плюс. Я помню, как без специального профиля в своё время Yota с LTE на айфоне не работала. Но когда выпустили обновление конфигурации оператора, все пошло. Так что да, нужен был профиль

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Эрик
0

У меня банально не работал, пока я не махнул симку на usim

Ответить

Сергей Звезда

Парадный
5

зойчем вы минусите его, просто поинтересовался человек

Ответить

Парадный месяц

Сергей
3

да пусть развлекаются

Ответить

Комментарий удален

Программный холод

Сергей
–2

Разбань @Сергей Звезда 

Ответить

Теоретический будильник

9

Статья о том, как купил телевизор, но оказалось, что ты в лесу в палатке живёшь...

Ответить

AttentiveMilk

Теоретический
0

/me_irl

Ответить

Иван Трофимов

7

Читать про лабораторию и тесты было гораздо интереснее, чем узнать саму новость про айфоны. Спасибо, Дамир, классный репортаж!

Ответить

Дамир Камалетдинов

Иван
0

Спасибо ♥️

Ответить

jeudesprits

6

"в теории позволяет добиться скорости до 2 Гбит/с" - чё эт в теории? Получите - распишитесь, как говорится.

Marques Brownlee @MKBHD
Then I drove 1 block and got 47 down.
But hey, 5G just got real! 😅 https://t.co/oCmMONcK42
Ответить

Арбитражный фитиль

jeudesprits
1

Чёрный фокусник показывает, как убить батарею за 5 минут

Ответить

Kir Kirsky

Арбитражный
0

5g меньше жрет батарею, просадка может быть вызвана разве что непосредственно обработкой полученной инфы процем/оперативкой

Ответить

Лысина Арика

Kir
0

«5g» модуль жрет больше батарею за счёт новой модуляции/

Ответить

Kir Kirsky

Лысина
0

Вау, за такое объяснение у меня в вузе отправили бы готовиться заново, или предложили двойку

Ответить

Дитковский

Kir
0

Можешь написать об этом поподробнее? У нас с Московским спор насчет жрет не жрет... с меня репост если текст классный и с аргументами

Ответить

Kir Kirsky

Дитковс…
1

Писать не буду. Используй аргумент:5g хотят для интернета вещей из-за как раз низкого энергопотребления.
Since the massive MIMO antenna and base station systems communicate with remote clients using a focused beam, the wireless protocols can calculate the minimum power required for communication. This reduces the energy consumption for wireless energy transmissions for both the base station and the client devices. As a result, 5G networks using beamforming consume about four times less power than comparable 4G networks.

5G Energy Efficiency Explained | A10 Networks
This article describes the various 5G technologies and architectures that are being deployed to…
www.a10networks.com
Ответить

Kir Kirsky

Дитковс…
1
A technical look at 5G energy consumption and…
How can 5G increase performance and ensure low energy consumption? Find out in our latest Research…
www.ericsson.com
Ответить

Kir Kirsky

Дитковс…
1
5G and Beyond: The Power Consumption Challenge…
ALCAN’s 5G solution has the benefit of being energy-efficient (up to 5× less power consumption…
www.alcansystems.com
Ответить

Лысина Арика

Kir
0

Чё, какой вуз. У нас их не так много, сам вот учусь. У тебя  повышенные требования по связи за счёт возросшей частоты. Как будешь компенсировать возросший ОСШ.
Раз уж ты с вуза, заодно узнаешь, что это такой же 5g, как и 4g в своё время/ 

Ответить

Kir Kirsky

Лысина
0

У меня факультет связи был. Вуз не напишу.

Ответить

Лысина Арика

Kir
0

Да у меня просто тоже. Питер?

Ответить

Kir Kirsky

Лысина
0

Город не гапишу. Я вообще кот, чего ты тут мою личность и подготовку спрашиваешь?

Ответить

Лысина Арика

Kir
0

Ну как знаешь, просто хотел подискутировать со специалистом смежной области/ 

Ответить

Kir Kirsky

Лысина
0

Дискутируй. Я про диванон говорил.

Ответить

Лысина Арика

Kir
0

Ну собственно я задал там выше вопросы. Суть в том, что сегодняшний 5g почти не соответствует требованиям 5g 3gpp. Те методы, что ты есть на тех сайтах, тупо сейчас не работают, единственное, что действительно может сыграть сейчас, это возможность переходить в спящий режим(что обыграно кстати на третьем сайте). IoT это круто и 5g сильно там поможет, только для действительно энергосистем я бы лучше ZigBee юзал, он и проще и малозатратнее, хотя конечно зависит ещё от задач.

Конечно я могу что-то путать, поскольку у меня ещё магистратура в Чехии, но пока это моя позиция, жду нормального 5g, как было с 4g и 4g-a/

Ответить

Лысина Арика

Kir
0

А так вообще, тупо в баре посидеть и дискутировать. Ты вроде уже спец, и я бы с удовольствием так послушал/ 

Ответить

Арбитражный фитиль

Kir
0

Значит, это слухи, что 5г жрёт батарею? Точнее вечные попытки телефона подключиться к станции?

Ответить

Kir Kirsky

Арбитражный
0

Это больше похоже на глюки модуля

Ответить

Vladyslav Rybalko

jeudesprits
0

ебануться конечно, у меня друг сидит в Подмосковье с одним провайдером в 10 мбит

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

Зачем тебя о чём-то предупреждать, холоп, в Эпол решили - значит так и надо

Ответить

Седой холод

Stanley
1

лови эпикдрочера

Ответить

Stanley H. Tweedle

Седой
13

Я габенодебил так-то

Ответить

AttentiveMilk

Stanley
2

Мои поздравления

Ответить

Седой холод

Stanley
1

мои соболезнования

Ответить

Егор Сорокин

Седой
0

это не комментарий, не смотрите сюда

Ответить

Егор Сорокин

Stanley
0

моё нейтральное отношение

Ответить

bor_vn

5

«Осторожно! Излучение!»

Ищите нового редактора, Дамиру недолго осталось

Ответить

Дамир Камалетдинов

bor_vn
1

Буквально рисковал яйцами ради материала!

Ответить

John Doe

Дамир
0

Прикладывал что ли?

Ответить

Паша Красников

3

https://t.me/addmeto/3614

addmeto
Чтобы вы понимали, насколько этот 5G никому не нужен даже в эппл: утечка из документации Эппла подтверждает, что 5G не будет работать в новых айфонах в режиме “две симкарты”. Говорят, что проблема софтверная и когда-нибудь (в следующем году) ее починят.

Прав был Володя Гуриев, ...
Чтобы вы понимали, насколько этот 5G никому не нужен даже в эппл: утечка из документации Эппла подтверждает, что 5G не будет работать в новых айфонах в режиме “две симкарты”. Говорят, что проблема софтверная и когда-нибудь (в следующем году) ее починят.

Прав был Володя Гуриев, самое главное в новом айфоне это лидар. Окажешься вдруг в пустыне с телефоном - а он как у дурака, без лидара! https://www.macrumors.com/2020/10/19/5g-dual-sim-mode-software-update-planned/
Ответить

Kir Kirsky

Паша
2

Скорее что Эппл уже давно не на передовой развития технологий.

Ответить

Жабка

Паша
0

Давай переведу: чтобы вы понимали насколько Эппл насрать на своих пользователей.. далее по тексту без изменений

Ответить

Сергей Звезда

3
Ответить

Программный холод

Сергей
–1

Разбань

Ответить

Немой файл

2

@Дмитрий Орлов привет не рвись 

Ответить

Иван Трофимов

2
Ответить

bor_vn

1

прошли три уровня безопасности

Как это выглядит - просто двери с эл. замком или досмотр?

Ответить

Дамир Камалетдинов

bor_vn
3

А ты зачем интересуешься...

Ответить

bor_vn

Дамир
1

Просто обычные эл. замки при входе, на этаж и в помещение - в любой компании, где есть конфиденциальная информация.

Значит, у них что-то еще поинтересней, раз ты об этом упомянул.

Ответить

AttentiveMilk

bor_vn
0

Рейлган

Ответить

Паша Красников

bor_vn
2

Ты видишь на фото: подъёмный кран в окно поднят - вот через него и заходят

Ответить

bor_vn

Паша
0

Он на территории, к нему еще надо попасть

Ответить

Даша Лейзаренко

1

а если увезти российский айфон в страну с 5G, то 5G там тоже работать не будет? 

Ответить

bor_vn

Даша
1

Кто из них прав?

Ответить

Сергей Звезда

bor_vn
1

Я не так понял вопрос. Будет, конечно

Ответить

Алексей Логачев

Даша
0

Так вроде регион определяется по геолокации? 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Даша
0

Там как раз будет 

Ответить

Владимир

Дамир
0

ммм, а разве для этого не нужна будет сим карта, поддерживающая 5G?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Владимир
0

В «Мегафоне» говорят, что достаточно уехать в роуминг с уже действующей SIM-картой

Ответить

Владимир

Дамир
0

В своё время, когда на старте продаж я купил iphone 6s, мне пришлось менять сим карту в салоне мегафона на новую, поддерживающую 4G, потому что старая поддерживала только 3G.

Ответить

Сергей Звезда

Даша
0

Будет работать! Об этом говорят и операторы, и сама Apple

Ответить

Заработный Артем

1
Ответить

пепси

1

Следом я решил загрузить какой-нибудь фильм из стримингового сервиса. Для меня это насущная проблема перед поездками в командировки или в отпуск — я хочу взять кино или сериалы в дорогу, но часто вспоминаю об этом в последний момент и не успеваю ничего загрузить для просмотра без связи. В итоге приходится смотреть в окно, что, конечно, тоже не самый плохой вариант

блимн, забывчивый 

Ответить

Константин Панфилов

1

Классная идея 👍

Ответить

Дамир Камалетдинов

Константин
0

Спасибо ♥️

Ответить

Английский кот

1

у меня дома до сих пор лишь 100-мегабитное соединение

Лишь?!
Травишь парня с березы.

Ответить

Sergey Grischyov

1

Ничего удивительного в этом нет, Apple точно так же жестко ограничивали приход 4G и LTE в России, ставьте лайк, если помните.

Ответить

Лысина Арика

Sergey
0

Apple точно так же жестко ограничивали приход 4G и LTE в России

Вообще-то их ограничивали военныe/

Ответить

Комментарий удален

Программный холод

Сергей
–1

Разбань

Ответить

bor_vn

Программный
2

Ты его так достал, что Сергей свой комментарий удалил? ))

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Лысина Арика

0

При этом задержка соединения была вполне обычной для LTE — около 20 миллисекунд, но как мне объяснили инженеры «Мегафона», это обусловлено особенностями устройства тестовой зоны: она подключена не напрямую к коммерческой сети.

Как же плавно они съезжают с темы, что это не совсем 5G/

Ответить

Специальный Паша

0

мне неудобно и нелегко это вслух писать, но дамир плохой техножурналист

Ответить

Паша Красников

Специальный
0

Раньше ты это с лёгкостью писал

Ответить

Специальный Паша

Паша
0

ну он хороший чувак

Ответить

Подозрительный Кот

0

и попасть внутрь, даже если очень захочется, действительно нелегко.

поэтому мы вызвали кран и залезли через окно.

Ответить

Ilya Grigöryev

0

силовики на столько ахуели, что препятствуют техническому прогрессу

Ответить

Митя Мурасов

0

Есть ли среди читателей резиденты или посетители ОАЭ? Знаю что там внедрен 5G, хотелось бы узнать может там можно затестить

Ответить

Сергей Звезда

Митя
0

почему именно ОАЭ?

Ответить

Митя Мурасов

Сергей
0

ну вот пришло в голову именно ОАЭ. туристическое направление , как никак сейчас

Ответить

Сергей Зверев

0

Не пойму, а в чём логика у Эпл. Какой смысл, с точки зрения маркетинга, блокировать то, что и так не работает.

Ответить

Паша Красников

Сергей
0

Потому что когда заработает - они сами протестируют и выдадут разрешение, что всё тип-топ, а то пользователям было заявлено одно, но получат немного другое и будут винить не операторов, а Apple.

Ответить

Специальный пистолет

0

Лойс.

А военные поломаются как обычно и всё дадут, проходили уже. Возможно кто-то специально ждёт икру на хлеб с маслом и поэтому тянут.

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Специальный пистолет

0

который я постоянно забывал выложить из рюкзака перед выходом из дома

В начале было похоже на великолепную историю, но 9% зарядки все же убедило.

@Дамир Камалетдинов

А почему при загрузки с мобильной сети горит значок вайфай? К нему был подключён, но он не давал интернет?

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Дамир Камалетдинов

Специальный
0

Это просто не значок Wi-Fi, в EMUI он по-другому выглядит 

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Denis Prokopenko

0

Возможно, в сколтехе ещё можно протестировать

Skoltech @Skoltech
We are happy to announce that Skoltech and @ru_mts have launched a #5G pilot zone in #Moscow! We will be testing new developments in new-generation communication technologies and creating cutting-edge solutions and services with #Skolkovo residents and our industrial partners. https://t.co/Jmiugj6Jqq
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Кирилл Вселенский

0

А обзор на iphone mini будет? @Дамир Камалетдинов 

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Ленинград Amsterdam

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здание - наш ответ TITANPOINTE https://tjournal.ru/flood/37433-titanpointe-tainstvennyy-neboskreb-v-serdce-manhettena-okazalsya-sekretnym-centrom-anb

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FOX

0

Реклама Huawei, расходимся

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