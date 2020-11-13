Компания нигде не предупреждала о региональных ограничениях, но они есть.

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Центр по исследованиям и разработкам «Мегафона» на окраине Петербурга Фото TJ

В 2020 году Apple выпустила iPhone 12 — свои первые смартфоны с поддержкой 5G. В России технология пока не работает — власти уже несколько лет не могут выделить нужные частоты связи. Но редактор TJ всё же решил узнать, как айфоны могли бы работать с 5G в утопичной версии страны, где новое поколение связи уже доступно.

Мы договорились с одним из сотовых операторов, отправились на окраину Петербурга и посетили тестовую зону 5G в закрытой охраняемой лаборатории. А теперь рассказываем, что из этого вышло — результаты эксперимента оказались неутешительными, но позволили узнать о региональном ограничении на 5G от Apple.

Как TJ проверял 5G

В России нет ни одной коммерческой зоны с 5G-связью. Нужные операторам частоты власти не отдают, потому что те заняты под военное использование, а свободные нельзя использовать для широкого внедрения стандарта.

Из-за этого никто не может внедрять связь нового поколения, но у каждого оператора есть экспериментальные зоны, в том числе и публичные. Правда, чаще всего к ним не получится подключиться, если просто прийти с телефоном с поддержкой 5G: обычно нужны специальные образцы смартфонов, настроенные определённым образом.

Для проверки работы 5G на iPhone 12 в России TJ обратился ко всем операторам из «большой четвёрки». В Tele2 рассказали о тестовой зоне в Москве, в «Билайне» и «МТС» на запросы не ответили. Единственным оператором с тестовой зоной в Петербурге оказался «Мегафон»: сначала его представители уверяли, что ничего не выйдет, но потом всё же согласились помочь.

Я думал, что нас позовут проверять 5G в Высшую школу менеджмента СПбГУ, где у «Мегафона» больше года работает лаборатория. Но вместо этого представители оператора прислали мне адрес в районе метро «Проспект Ветеранов». На месте я обнаружил неприметное типовое шестиэтажное здание с маленькими окнами и закрытыми дверьми — в советское время в таких находились автоматические телефонные станции (АТС).

Я много раз видел такие постройки в Петербурге, в том числе и в своём районе, но не знал, для чего их используют сейчас. Единственная общая деталь, которую я всегда замечал — пропускной режим и отсутствие входящих и выходящих оттуда людей.

Фото TJ

Оказалось, что в здании старой советской АТС находится центр по исследованиям и разработкам «Мегафона»: как я узнал позже, там тестируют новое оборудование поставщиков и собственные разработки компании. Со стороны постройка выглядит неприступной — и попасть внутрь, даже если очень захочется, действительно нелегко.

Чтобы оказаться в нужном помещении, мы с представителем оператора прошли три уровня безопасности — на входе в здание, при входе на этаж и в саму тестовую зону. Снимать внутри мне, конечно, не разрешили, поэтому остаётся лишь описать увиденное словами. Снаружи здание АТС кажется ветхим и старым, а на входе встречает эстетикой позднего СССР, но последний этаж с лабораторией выполнен в современном и даже немного футуристичном дизайне с белыми панелями вместо стен.

В саму лабораторию можно попасть только по специальной проходке после отдельного охранника на этаже. Внутри она выглядит слегка подпольно и зловеще: оказываешься посреди дата-центра с кучей серверов, труб и проводов вокруг, громко жужащщей вентиляцией, в полумраке и без окон.

Между рядами стояла небольшая тумбочка, у которой нас уже ждал один из инженеров «Мегафона» с ноутбуком, подключённым к базовой станции с 5G. Он пояснил, что до этого не тестировал iPhone 12, но рядом лежало два Android-смартфона, на которых сети пятого поколения уже проверяли.

Просто так прийти и подключиться к тестовой сети оператора нельзя. Хотя в лаборатории «Мегафона» 5G раздают на частоте 3,5 ГГц — одной из самых подходящих для массового использования, оператор по закону не может подключить её как коммерческую сеть из-за отсутствия разрешённых частот.

Из-за этого компания тестирует связь в закрытом режиме: для подключения нужна специальная SIM-карта, которая есть только у инженеров компании, а мощность передатчика искусственно ограничена — случайно поймать сигнал с улицы не выйдет. Сигнал раздают настолько осторожно, что даже в лаборатории для получения максимальной скорости нужно подойти чуть ли не вплотную к антенне, рядом с которой висит табличка: «Осторожно! Излучение!».

Вместе с инженерами «Мегафона» мы установили SIM-карту с поддержкой 5G в iPhone 12 Pro Max, но ничего не произошло. Тогда сотрудники компании попытались поменять некоторые настройки сети и перезагрузили смартфон.

Инженер «Мегафона» попытался отследить, что выдаёт базовая станция и подключается ли айфон к 5G, но результаты оказались неутешительными. Как выяснилось, iPhone 12 соединяется с передатчиком, но затем выдаёт отказ и не хочет работать с сетями нового поколения в России. Правда, узнать об этом можно только имея прямой доступ к самой антенне и просматривая логи.

Почему на российских айфонах не работает 5G и что теперь делать

Как выяснил TJ, 5G на iPhone 12 в России не работает из-за региональных ограничений Apple. Компания нигде не предупреждала о блокировке технологии в разных странах, как было, например, с ЭКГ, но и не акцентировала на ней внимание в рекламной кампании iPhone 12 для РФ.

Это даже логично: нет поддержки 5G, нет и смысла продвигать смартфоны через эту технологию. При этом на сайте и на коробке с новыми iPhone 12 компания осторожно пишет «некоторые функции доступны не во всех регионах» и зависят от операторов, но между «доступны» и «ограничены» всё же есть разница. Мы направили запрос в Apple с предложением подробно прокомментировать ситуацию, но пока не получили ответа.

Похоже, Apple блокирует 5G в странах, где сетей ещё нет, включая Россию. Даже сами российские операторы не могут протестировать связь пятого поколения на iPhone 12: для этого нужна специальная прошивка iOS, но чтобы её получить, нужно предоставить Apple план развития 5G по всей стране, которого нет ни у кого из-за отсутствия нужных частот и разрешений.

Как пояснили в «Мегафоне», у каждого производителя своё отношение к доступности новых возможностей для массовых пользователей. Например, 5G уже поддерживают самые дорогие модели Honor, Huawei или Samsung, но у Apple «более жёсткая политика».

Чтобы получить тестовую прошивку для тестирования iPhone 12 в сетях пятого поколения, требуется предоставить чёткий план развёртывания 5G. В России до сих пор сохраняется неопределённость с выделением частот под их строительство. Поэтому Apple не поддерживает 5G на iPhone 12 в сетях российских операторов. пресс-служба «Мегафона»

В «Мегафоне» также рассказали о перспективах развития 5G в России. Как пояснили в пресс-службе оператора, имеющиеся частоты уже сейчас почти полностью заняты под LTE и 3G, а запуск 5G на тех же частотах будет экономически невыгодным для операторов и абонентов.

На момент написания материала российские власти были готовы выделить операторам лишь узкий диапазон частот 4,8-4,9 ГГц, но с ним не работает коммерческое оборудование — в том числе новые iPhone 12. Для полноценного развития 5G операторам нужно выделить частоту 3,5 ГГц, утверждают в компании.

Например, закрытие сетей 3G позволит операторам высвободить только 15 МГц частотного спектра. При этом скорость работы сети 5G будет сопоставима с текущей технологией 4G, и потребитель не заметит разницы. Для полноценного запуска 5G требуется полоса 100-400 МГц, что возможно при выделении новых частотных диапазонов, например, диапазона 3,5 ГГц, используемого для сетей 5G в Европе.

пресс-служба «Мегафона»

В «Мегафоне» также назвали наиболее подходящей для отрасли моделью развития 5G c применением технологии spectrum sharing — она позволяет одновременно использовать одни и те же частоты для связи 2G, 3G, 4G и 5G. По мнению оператора, с её помощью можно будет плавно, в течение нескольких лет начать использовать выделенные частоты, постепенно заменяя оборудование. Однако запустить 5G операторы смогут только после решения вопроса с дефицитом частотного ресурса.

А пока, чтобы протестировать 5G, можно съездить с новым айфоном за границу. Даже официальная российская версия будет работать в других странах, где есть технология. Это подтверждает и Apple, и операторы.

Несмотря на региональную блокировку 5G в iPhone 12 и отсутствие сетей в России, владельцы новых айфонов всё равно могут получить прирост в скорости мобильной связи за счёт обновления модема для LTE. Теперь айфон поддерживает до 32 диапазонов частот этого поколения связи и в теории позволяет добиться скорости до 2 Гбит/с, сопоставимой с коммерческими сетями 5G.

Однако тут многое будет зависеть от операторов и расположения абонента относительно передатчика. Как пояснили TJ инженеры «Мегафона», технически iPhone 12 действительно может выдать до 2 Гбит/с за счёт агрегации сразу нескольких частот, но для этого пользователю нужно будет оказаться в очень удачном месте, где частоты пересекаются.

При этом операторам не понадобится заменять оборудование на новое, чтобы «выжать максимум» из LTE. Им достаточно будет перенастроить станции на работу с агрегацией частот для новых iPhone, правда, смысл в этом появится, только если таких абонентов будет достаточно много.

Как мы всё же проверили 5G, но не на айфоне

Мне всё же удалось потестировать работу 5G в лаборатории «Мегафона»: после провала с iPhone 12 я вспомнил, что у меня с собой есть Honor 30 Pro+, который я постоянно забывал выложить из рюкзака перед выходом из дома. Этот смартфон тоже поддерживал 5G и оставалась надежда, что с ним всё получится.

Мы переставили SIM-карты и начали ждать: сначала он подключился к коммерческой LTE-сети «Мегафона», но после перезагрузки сразу же показал заветный значок «5G» на экране. Устройство не пришлось перенастраивать — технология была разблокирована и просто работала, нужен был лишь подходящий частотный диапазон.

Первым делом я запустил SpeedTest — и сразу же выбил практически гигабит скорости в секунду даже без попытки найти наилучшую передачу антенны. Сама цифра, конечно, мало что значит, но всё равно впечатляет: у меня дома до сих пор лишь 100-мегабитное соединение. При этом задержка соединения была вполне обычной для LTE — около 20 миллисекунд, но как мне объяснили инженеры «Мегафона», это обусловлено особенностями устройства тестовой зоны: она подключена не напрямую к коммерческой сети.

Я решил проверить скорость в деле и загрузить что-нибудь «тяжёлое». Не придумал ничего лучше, как просто найти самую тяжёлую игру в магазине приложений — первой попавшейся оказалась Eve Echoes, которая занимала почти 2 гигабайта. На 5G игра скачалась чуть меньше чем за 20 секунд и устанавливалсь дольше, чем загружалась.

Следом я решил загрузить какой-нибудь фильм из стримингового сервиса. Для меня это насущная проблема перед поездками в командировки или в отпуск — я хочу взять кино или сериалы в дорогу, но часто вспоминаю об этом в последний момент и не успеваю ничего загрузить для просмотра без связи. В итоге приходится смотреть в окно, что, конечно, тоже не самый плохой вариант.

Для примера я загрузил последний фильм Гая Ричи «Джентльмены» на «Кинопоиске» в максимально доступном качестве. Сколько весит файл, не указывается, но загружался он дольше игры Eve Echoes — вероятно, дело в серверах «Яндекса» или каких-то других факторах.

Помимо Honor 30 Pro+, у инженеров «Мегафона» были и свои тестовые смартфоны — неизвестные мне модели Realme и Xiaomi. В тестах на скорость лучше всех показал себя Xiaomi, а Realme оказался хуже Honor. При этом оба бренда не работают с 5G из коробки — для этого приходится их перенастраивать и в некоторых случаях даже использовать специальную прошивку.

Несмотря на то, что iPhone 12 с 5G проверить не удалось, я всё равно остался впечатлён работой технологии. Конечно, скорость — лишь одно из преимуществ 5G, причём даже не самое значительное: связь нового поколения позволяет всерьёз уменьшить задержку соединения и мгновенно взаимодействовать с устройствами «умного» дома. А ещё она более эффективна и может обслуживать больше абонентов за счёт меньшего количества базовых станций.

Но поражает даже возможность просто за считанные секунды скачать фильм или игру в дорогу. И от этого ещё больше жаль, что россияне вряд ли смогут приобщиться к мировому тренду перехода на 5G в ближайшее время — власти хоть и идут на диалог, но не прислушиваются к мнению операторов и вместо выделения нужных частот предлагают разрабатывать собственное оборудование.

Видимо, у России и здесь «свой путь» — путь без 5G, ведь ради крошечного российского рынка никто не станет менять архитектуру мобильных модемов и процессоров.