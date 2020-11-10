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Алексей Боржонов
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Zoom пообещал властям США не искажать данные о безопасности. После обвинений в обмане о сквозном шифровании Материал редакции

Компания утверждала, что использует сквозное шифрование, хотя это было неправдой на протяжении четырёх лет.

13 комментариев
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) заявила, что достигла соглашения с Zoom после того, как она обвинила компанию в обмане пользователей из-за заявлений о сквозном шифровании. Сервис для видеоконференций согласился усилить меры по безопасности и не искажать информацию о конфиденциальности.

FTC утверждал, что по крайней мере с 2016 года сервис для видеоконференций Zoom «вводил пользователей в заблуждение» и утверждал, что использует «сквозное 256-битное шифрование» для защиты коммуникаций, когда на самом деле обеспечивал более низкий уровень безопасности.

FTC отмечает, что при сквозном шифровании доступ к сообщениям есть только у отправителя и получателя, а третьи лица, в том числе платформа, прочесть данные не могут. Тем не менее, говорится в жалобе FTC, Zoom хранил криптографические ключи, с помощью которых можно получить доступ к беседам клиентов.

Федеральная торговая комиссия США пришла к выводу, что Zoom давал пользователям «ложное чувство безопасности», в особенности это коснулось тех, кто обсуждал «деликатные темы», такие как здоровье или финансы. Утверждения о наличии сквозного шифрования появлялись а маркетинговых материалах компании, отмечает Business Insider.

В марте 2020 года, когда Zoom стал одним из самых востребованных приложений на фоне пандемии коронавируса, журналисты выяснили, что сервис на самом деле не использует сквозное шифрование. После этого он пообещал добавить его для всех пользователей, и обновил приложение в октябре.

Кроме того, компания вводила в заблуждение пользователей, которые хранили записи видеозвонков на облачном сервере Zoom. Сервис утверждал, что записи зашифровываются сразу после окончания беседы, однако, как выяснила FTC, некоторые из них хранились в незашифрованном виде до 60 дней. Также FTC нашла нарушения в обновлении для Mac в 2018 году, когда компания «тайно установила» пользователям ПО ZoomOpener, которое автоматически подключает клиента ко встрече. Федеральная торговая комиссия, считает, что обновление обходило защиту Safari от вредоносных программ, и подвергало риску пользователей.

Zoom — главное приложение эпохи пандемии. Но…
Сервис позволил удобно и бесплатно поддерживать связь во времена карантина, но популярность…
tjournal.ru

#новости #zoom

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13 комментариев
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Бумажный Петя

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пообещал шифровать

пообещал, что не будет врать, что шифрует

не, ну тогда точно можно верить

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Бумажный Петя

Бумажный
3

а вообще используйте jitsi:
https://meet.jit.si
https://jitsi.org

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Владимир Филатов

Бумажный
0

пока только у скайпа я не слышу себя у собеседника, даже у мс тимс такой грешок имеется

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Dmitri

Владимир
0

Google duo вроде без этого.

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Владимир Филатов

Dmitri
0

А скайп точно. И пока ни одна другая платформа этого не предоставляет почему-то.

Ответить

Dmitri

Владимир
0

Отказался от скайпа много лет назад.

Ответить

Владимир Филатов

Dmitri
0

Ну если честно, то это единственный плюс скайпа :)

Ответить

Внимательный Петя

Бумажный
0

Правда правда будет шифровать. На этот раз точно!

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Антон Лисин

3

Зум помойка.

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Собака

Антон
0

быдлятня ебаная я бы даже сказала

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Конечный паук например

2

Хочется сказать, что зум - помойка, но нет, 98% вебкамер и микрофонов - помойка

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Forrest Gump

0

Все более-менее продвинутые перешли уже на Дискорд, а вы всё паритесь с Зумом. 

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Кирилл Половинкин

0

Пользуемся Webex на работе, все нравится 

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