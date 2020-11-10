Главные анонсы с мероприятия, посвящённого только Mac.

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Apple провела последнюю крупную презентацию в 2020 году. Компания показала первый процессор собственной разработки для настольных компьютеров и ноутбуков, а также представила два MacBook и Mac mini на новом чипе. TJ собрал главные анонсы с мероприятия.

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M1 — первый процессор Apple для Mac

Презентация началась с анонса M1 — первого процессора для Mac, который Apple создала сама после отказа от Intel. Он основан на ARM-архитектуре — на ней же построены чипы, на которых работают iPhone, iPad и другие устройства компании.

M1 выполнен по 5-нанометровому техпроцессу — самому передовому в индустрии на данный момент. Чип получил восьмиядерный центральный процессор и восьмиядерный графический процессор. В него также встроили 16-ядерный Neural Engine для работы с машинным обучением и нейросетями.

Главные особенности M1 Изображение Apple

Процессор M1 назвали самым мощным на рынке ПК как по энергоэффективности, так и по производительности. В компании заявили о более чем двукратной разнице по этим показателям по сравнению с последними настольными процессорами на рынке.

MacBook Air 2020 — первый макбук на ARM

Вместе с первым своим процессором Apple представила первый макбук на новом чипе — им стал MacBook Air 2020. Теперь устройство может работать до 18 часов на одном заряде, Apple утверждает, что он работает на 85% быстрее ноутбуков, проданных за последних год.

Новый MacBook Air теперь оснащён до 2 терабайтами внутреннего SSD. В Apple утверждают, что на процессоре M1 он работает до 3,5 раз быстрее предыдущего поколения и до 5 раз лучше показывает себя при задачах с графикой. Устройство получило два разъёма Thunderbolt/USB 4, Wi-Fi 6, 13,3-дюймовый Retina-дисплей, разблокировку по отпечатку пальцев TouchID, а также девятикратный прирост в задачах с машинным обучением.

Новая модель появится в продаже по цене от 999 долларов — за ту же стартовую цену, что и прошлое поколение. Студенты и образовательные учреждения смогут приобрести его за 899 долларов.

Mac mini 2020 — ещё один Mac на M1

Apple также представила Mac mini на новом процессоре M1. Он получил такой же прирост производительности, как и MacBook Air. Его можно будет приобрести по цене от 699 долларов — на 100 долларов дешевле стартовой цены прошлого поколения.

MacBook Pro — тоже на процессоре M1

MacBook Pro на процессоре M1 получил все возможности процессора. Он работает до 20 часов на одном заряде, оснащён до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной. Стоимость нового MacBook Pro составит 1299 долларов, как и стартовая цена прошлого поколения.

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Зачем Apple перешла на собственные процессоры в Mac

Apple объявила об отказе от Intel в Mac на WWDC 2020. Причиной перехода на собственные процессоры стала энергоэффективность: в Apple считают, что её чипы мощнее и потребляют меньше энергии. Теперь, как утверждает компания, получится внедрять «уникальные возможности» и использовать общую архитектуру для всех продуктов. С переходом на ARM-чипы разработчики смогут переносить iOS-приложения на macOS без дополнительных изменений.

Одними из первых доступных приложений на macOS, переработанных для работы на ARM, станут продукты Adobe и Microsoft. Word и Excel уже работают «нативно», как и Lightroom с Photoshop. Apple собирается завершить переход за два года. Всё это время в продажу намерены выпускать новые модели как на базе Intel, так и на базе собственных процессоров.

С отказом от Intel компания впервые за 36 лет перешла на собственные процессоры в своих же компьютерах. До 90-х Apple использовала процессоры Motorola, а потом перешла на PowerPC и только в 2005 году сменила чипы на Intel.

При этом приложения, созданные для Apple-чипов можно будет запускать и на устройствах на базе Intel — для этого придумали инструмент обратного перевода команд Universal 2. Все уже выпущенные под Intel-платформу программы в свою очередь будут работать на новых макбуках через другой инструмент Rosetta 2.

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