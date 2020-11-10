Первые MacBook на ARM и процессор M1 для компьютеров: что Apple показала на последней презентации в году Материал редакции
Главные анонсы с мероприятия, посвящённого только Mac.
Apple провела последнюю крупную презентацию в 2020 году. Компания показала первый процессор собственной разработки для настольных компьютеров и ноутбуков, а также представила два MacBook и Mac mini на новом чипе. TJ собрал главные анонсы с мероприятия.
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M1 — первый процессор Apple для Mac
Презентация началась с анонса M1 — первого процессора для Mac, который Apple создала сама после отказа от Intel. Он основан на ARM-архитектуре — на ней же построены чипы, на которых работают iPhone, iPad и другие устройства компании.
M1 выполнен по 5-нанометровому техпроцессу — самому передовому в индустрии на данный момент. Чип получил восьмиядерный центральный процессор и восьмиядерный графический процессор. В него также встроили 16-ядерный Neural Engine для работы с машинным обучением и нейросетями.
Процессор M1 назвали самым мощным на рынке ПК как по энергоэффективности, так и по производительности. В компании заявили о более чем двукратной разнице по этим показателям по сравнению с последними настольными процессорами на рынке.
MacBook Air 2020 — первый макбук на ARM
Вместе с первым своим процессором Apple представила первый макбук на новом чипе — им стал MacBook Air 2020. Теперь устройство может работать до 18 часов на одном заряде, Apple утверждает, что он работает на 85% быстрее ноутбуков, проданных за последних год.
Новый MacBook Air теперь оснащён до 2 терабайтами внутреннего SSD. В Apple утверждают, что на процессоре M1 он работает до 3,5 раз быстрее предыдущего поколения и до 5 раз лучше показывает себя при задачах с графикой. Устройство получило два разъёма Thunderbolt/USB 4, Wi-Fi 6, 13,3-дюймовый Retina-дисплей, разблокировку по отпечатку пальцев TouchID, а также девятикратный прирост в задачах с машинным обучением.
Новая модель появится в продаже по цене от 999 долларов — за ту же стартовую цену, что и прошлое поколение. Студенты и образовательные учреждения смогут приобрести его за 899 долларов.
Mac mini 2020 — ещё один Mac на M1
Apple также представила Mac mini на новом процессоре M1. Он получил такой же прирост производительности, как и MacBook Air. Его можно будет приобрести по цене от 699 долларов — на 100 долларов дешевле стартовой цены прошлого поколения.
MacBook Pro — тоже на процессоре M1
MacBook Pro на процессоре M1 получил все возможности процессора. Он работает до 20 часов на одном заряде, оснащён до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной. Стоимость нового MacBook Pro составит 1299 долларов, как и стартовая цена прошлого поколения.
Зачем Apple перешла на собственные процессоры в Mac
Apple объявила об отказе от Intel в Mac на WWDC 2020. Причиной перехода на собственные процессоры стала энергоэффективность: в Apple считают, что её чипы мощнее и потребляют меньше энергии. Теперь, как утверждает компания, получится внедрять «уникальные возможности» и использовать общую архитектуру для всех продуктов. С переходом на ARM-чипы разработчики смогут переносить iOS-приложения на macOS без дополнительных изменений.
Одними из первых доступных приложений на macOS, переработанных для работы на ARM, станут продукты Adobe и Microsoft. Word и Excel уже работают «нативно», как и Lightroom с Photoshop. Apple собирается завершить переход за два года. Всё это время в продажу намерены выпускать новые модели как на базе Intel, так и на базе собственных процессоров.
При этом приложения, созданные для Apple-чипов можно будет запускать и на устройствах на базе Intel — для этого придумали инструмент обратного перевода команд Universal 2. Все уже выпущенные под Intel-платформу программы в свою очередь будут работать на новых макбуках через другой инструмент Rosetta 2.
в Apple считают, что её чипы мощнее и потребляют меньше энергии
Вообще вся суть. Пока не будет реальных тестов - все эти "Apple считают" - булшит
Тэгну тебя когда будут реальные тесты
*вы находитесь здесь*
С такими сайтами как сегодня, то достаточно будет запустить несколько вкладок какого-то жирного сайта и будет достаточно.
Там же всегда пишется "до" 12 часов, но более важно то, что приписывается мол в режиме просмотра видео на 50% яркости со всеми отключенными соединениями. Никто вроде не обещает 12 часов полноценной работы под нагрузкой
Никто вроде не обещает 12 часов полноценной работы под нагрузкой
Это и бесит. Это как мелкий шрифт в каком-нибудь договоре. Т.е в презентации тебе сказали - "до 12(18) часов работы". И только после того, как устройство выпустят в продакшн, блогеры проведут тесты - ты узнаешь, что на самом деле это часов 6-7 работы
Не удивлюсь, если они написали бенчмарки для arm-архитектуры и запускали на Intel через свой 'Universal 2', а потом нарисовали графики...
А ещё может куча всего не заводиться. OpenGL (вроде не CL) как минимум.
Колючий рубин
Ты не понимаешь, такая излишняя мощь нужна, чтобы лайтрум или калькулятор за 0.00000000000000000001нс запускался, а не чтобы игры нормально шли
Зачем игоры на ноуте для работы/интернетов?
Просто рвутся от того, что на ноуте за 90к рублей нельзя играть. Не знают, зачем нужны макбуки и рвутся
Колючий рубин
Несомненно, покупка ноутбука с яблочком на задней крышечке и металлическим корпусом даёт +999999% к производительности труда
К производительности дает огромный минус.
С чего бы?
Ничего, что не только в играх используется этот движок?
ЭТО НЕВАЖНО!
А что важно?
Как обычно, даже в такую тонкую тему, как ARM/RISC на персональных компьютерах, Apple въезжают как красавчики.
есть только обещания и рекламный буллшит
"Эппл въезжают как красавчики!"
Выкатывают новую, потенциально наиболее производительную на ватт платформу с поддержкой всего основного софта, поддержкой девсов с перебилдами, семимильными шагами идут в сторону настоящей долгожданной совместимости апп на всех устройствах. Да, все их заявления наполнены маркетингом, но это в том числе нужно и для того, чтобы мотивировать разрабов перебилдить свои программы. Напомнить кейс малоизвестной компании с пуком в лужу в виде «великой» и никому нахер не нужной системы с тысячами обманутых пользователей и пустым аппстором?
Совместимость софта не нужна. Нужны свои версии для разных типов устройств. Та же самая компания обосралась с та интерфейсом на десктопных ОС.
Так пиздеть и рисовать графики в свою пользу "как красвчики" они хорошо умеют, неудивительно что и тут получилось.
Производственный бас
Там наверно миллиард оговорок.
> последние настольные процессоры на рынке *
* - у которых мощности 13wt и когда они без куллера, у нас на маке хуевое охлаждение, простити
Цпу мощнее в 2 рада, гпу в 3 раза.
Ну, сейчас уже Мак мини показывают. Возможно, не только ноуты, а вся линейка Мака
Вот зашибись теперь разрабам под мак переписывать всё ПО с x86 на ARM.
Большая часть софта на языках высокого уровня, где ничего менять не придется, собрать разве что под другую архитектуру
Конечный паук например
Как всегда обещают, что всё можно переписать, нажав на одну кнопку
Колючий рубин
Представляю, сколько говнокода будут жевать эти инструменты
В чем проблема? Для 80% софта задача сведётся к билду с другим компилятором
Любое ПО с интерфейсами так или иначе использует какие-то костыли, таков путь
Мак мини за 700 баксов - звучит круто
А помните через сколько чуваки которые делают Эльбрус (как их там, напомните) показали свой первый комп?
Это привет из 2006 https://www.youtube.com/watch?v=0eEG5LVXdKo
Конечный паук например
Природа настолько очистилась, что в эпл откопали рекламу 2006 года и сделали ее ремейк. Точнее продолжение
Это классика, это знать надо
Apple назвала процессор M1 самым мощным на рынке ПК как по энергоэффективности, так и по производительности.
самым мощным на рынке ПК по производительности
Што. Может, имелась в виду производительность на ватт?
самым мощным на рынке ПК
Нет, на слайдах презентации четко написано, что сравнивают с ноутбучными (latest PC laptop chip)
Революция.
Его еще на wwdc 2020 показали, ПРОГНОЗАТОР
.
Господа, интересно ваше мнение, сейчас имею MacBook 13 2020 года на i5, с выходом этого мой не тыква? Глупый вопрос, но все же))
Да в принципе если подтвердиться, что их процессор в итоге пушка, я свой продать смогу если что
Новая Прошка на арме(( начинаю паниковать
Не паникуй. Переход на другую архитектуру означает лаги в первые месяцы-годы, т.к разработчикам надо переписать еще под эту архитектуру софт (чтобы не пользоваться трансляторами, которые и тормозят все). Они обещают еще выпускать ноуты на intel, так что на i5 в 2021 еще будет продаваться
Конечный паук например
Три года будет актуальным, но маркетологи скажут, что это дрянь, купи ещё
Самая унылая презентация! Помню по работе проходил обучение для статуса apple outsized reseller :) сукааа хотелось выпрыгнуть в windows 8.1. Привет Asbis