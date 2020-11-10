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Дамир Камалетдинов
6703

Первые MacBook на ARM и процессор M1 для компьютеров: что Apple показала на последней презентации в году Материал редакции

Главные анонсы с мероприятия, посвящённого только Mac.

95 комментариев
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Apple провела последнюю крупную презентацию в 2020 году. Компания показала первый процессор собственной разработки для настольных компьютеров и ноутбуков, а также представила два MacBook и Mac mini на новом чипе. TJ собрал главные анонсы с мероприятия.

Материал будет дополняться. Если хотите сразу прочитать про всё, добавьте в закладки и возвращайтесь позже

M1 — первый процессор Apple для Mac

Презентация началась с анонса M1 — первого процессора для Mac, который Apple создала сама после отказа от Intel. Он основан на ARM-архитектуре — на ней же построены чипы, на которых работают iPhone, iPad и другие устройства компании.

M1 выполнен по 5-нанометровому техпроцессу — самому передовому в индустрии на данный момент. Чип получил восьмиядерный центральный процессор и восьмиядерный графический процессор. В него также встроили 16-ядерный Neural Engine для работы с машинным обучением и нейросетями.

Главные особенности M1 Изображение Apple

Процессор M1 назвали самым мощным на рынке ПК как по энергоэффективности, так и по производительности. В компании заявили о более чем двукратной разнице по этим показателям по сравнению с последними настольными процессорами на рынке.

MacBook Air 2020 — первый макбук на ARM

Вместе с первым своим процессором Apple представила первый макбук на новом чипе — им стал MacBook Air 2020. Теперь устройство может работать до 18 часов на одном заряде, Apple утверждает, что он работает на 85% быстрее ноутбуков, проданных за последних год.

Новый MacBook Air теперь оснащён до 2 терабайтами внутреннего SSD. В Apple утверждают, что на процессоре M1 он работает до 3,5 раз быстрее предыдущего поколения и до 5 раз лучше показывает себя при задачах с графикой. Устройство получило два разъёма Thunderbolt/USB 4, Wi-Fi 6, 13,3-дюймовый Retina-дисплей, разблокировку по отпечатку пальцев TouchID, а также девятикратный прирост в задачах с машинным обучением.

Новая модель появится в продаже по цене от 999 долларов — за ту же стартовую цену, что и прошлое поколение. Студенты и образовательные учреждения смогут приобрести его за 899 долларов.

Mac mini 2020 — ещё один Mac на M1

Apple также представила Mac mini на новом процессоре M1. Он получил такой же прирост производительности, как и MacBook Air. Его можно будет приобрести по цене от 699 долларов — на 100 долларов дешевле стартовой цены прошлого поколения.

MacBook Pro — тоже на процессоре M1

MacBook Pro на процессоре M1 получил все возможности процессора. Он работает до 20 часов на одном заряде, оснащён до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной. Стоимость нового MacBook Pro составит 1299 долларов, как и стартовая цена прошлого поколения.

Зачем Apple перешла на собственные процессоры в Mac

Apple объявила об отказе от Intel в Mac на WWDC 2020. Причиной перехода на собственные процессоры стала энергоэффективность: в Apple считают, что её чипы мощнее и потребляют меньше энергии. Теперь, как утверждает компания, получится внедрять «уникальные возможности» и использовать общую архитектуру для всех продуктов. С переходом на ARM-чипы разработчики смогут переносить iOS-приложения на macOS без дополнительных изменений.

Одними из первых доступных приложений на macOS, переработанных для работы на ARM, станут продукты Adobe и Microsoft. Word и Excel уже работают «нативно», как и Lightroom с Photoshop. Apple собирается завершить переход за два года. Всё это время в продажу намерены выпускать новые модели как на базе Intel, так и на базе собственных процессоров.

С отказом от Intel компания впервые за 36 лет перешла на собственные процессоры в своих же компьютерах. До 90-х Apple использовала процессоры Motorola, а потом перешла на PowerPC и только в 2005 году сменила чипы на Intel.

При этом приложения, созданные для Apple-чипов можно будет запускать и на устройствах на базе Intel — для этого придумали инструмент обратного перевода команд Universal 2. Все уже выпущенные под Intel-платформу программы в свою очередь будут работать на новых макбуках через другой инструмент Rosetta 2.

Mac на ARM: зачем Apple перешла на собственные…
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#новости #apple #mac

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Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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95 комментариев
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Рыжий

17

 в Apple считают, что её чипы мощнее и потребляют меньше энергии

Вообще вся суть. Пока не будет реальных тестов - все эти "Apple считают" - булшит 

Ответить

Степан Анейчик

Рыжий
4

Тэгну тебя когда будут реальные тесты

Ответить

Рыжий

Степан
0

Да я сам залечу в эти посты. Ну 18 часов работы, серьезно? Не-ве-рю

Ответить

Игорь Рачук

Рыжий
1

 серьезно?

Ответить

Алексей Андрианов

Рыжий
0

*вы находитесь здесь*

Ответить

Рыжий

Алексей
0

Не канает, т.к Apple просто напиздели про свои "12 часов работы" в прошлом поколении. Максимум 5-6 часов их макбуки про 16 держат от батареи  (на личном опыте)

Ответить

Владимир Филатов

Рыжий
1

Ну всё зависит от условий использования.

Ответить

Алексей

Рыжий
0

дьявол в деталях, например методе тестирования

ясно же, что если биткоин-ферму (о кстати мысль) запустить, то результаты немного поплывут

Ответить

Владимир Филатов

Алексей
2

На ноуте пускать криптоферму? :)

Ответить

Рыжий

Алексей
1

Достаточно запустить докер с 4 контейнерами, два браузера, IDE + GUI для БД. А если тебе еще и нужно переключаться между проектами (т.е докер с 6-7 контейнерами)...

Ответить

Владимир Филатов

Рыжий
0

С такими сайтами как сегодня, то достаточно будет запустить несколько вкладок какого-то жирного сайта и будет достаточно.

Ответить

Рыжий

Владимир
0

Я помню, года 3 назад - авито очень сильно разряжал мой ноут (и заставлял куллеры крутиться шумно). Тупо 20 минут просмотра объявлений равно -25% примерно заряда батареи. Меня от этого бомбило сильно, потому что "ну чему там нагружать проц"

Ответить

Железный химик

Рыжий
–1

Вроде программист, а такой еблан, пиздец. Профессия опускается на дно.

Ответить

Рыжий

Железный
0

Это кто программист, я программист? Ты че меня оскорбляешь?

Ответить

Алексей Волосач

Рыжий
0

Там же всегда пишется "до" 12 часов, но более важно то, что приписывается мол в режиме просмотра видео на 50% яркости со всеми отключенными соединениями. Никто вроде не обещает 12 часов полноценной работы под нагрузкой

Ответить

Рыжий

Алексей
0

 Никто вроде не обещает 12 часов полноценной работы под нагрузкой

Это и бесит. Это как мелкий шрифт в каком-нибудь договоре. Т.е в презентации тебе сказали - "до 12(18) часов работы". И только после того, как устройство выпустят в продакшн, блогеры проведут тесты - ты узнаешь, что на самом деле это часов 6-7 работы 

Ответить

Степан Анейчик

Рыжий
0

И 18 часов, да

Ответить

Илья Волочков

Рыжий
1

Не удивлюсь, если они написали бенчмарки для arm-архитектуры и запускали на Intel через свой 'Universal 2', а потом нарисовали графики...

Ответить

Владимир Филатов

Рыжий
–1

А ещё может куча всего не заводиться. OpenGL (вроде не CL) как минимум.

Ответить

Колючий рубин

Владимир
–4

Ты не понимаешь, такая излишняя мощь нужна, чтобы лайтрум или калькулятор за 0.00000000000000000001нс запускался, а не чтобы игры нормально шли

Ответить

Vyacheslav Gorin

Колючий
3

Зачем игоры на ноуте для работы/интернетов?

Ответить

Рыжий

Vyacheslav
5

Просто рвутся от того, что на ноуте за 90к рублей нельзя играть. Не знают, зачем нужны макбуки и рвутся 

Ответить

Rudolf

Рыжий
2

Никто не знает.

Ответить

Рыжий

Rudolf
0

Кроме тех, кто их покупает

Ответить

Rudolf

Рыжий
0

Так если бы.

Ответить

Рыжий

Rudolf
0

Ну с другой стороны, кому какое дело, куда человек потратил 200-300 тыс рублей 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Vyacheslav
1

Печатная машинка за тысячи баксов. Лол.

Ответить

Колючий рубин

Vyacheslav
0

Несомненно, покупка ноутбука с яблочком на задней крышечке и металлическим корпусом даёт +999999% к производительности труда

Ответить

Рыжий

Колючий
0

К производительности дает огромный минус. К "производительность с хорошей мобильностью" дает +1000 

Ответить

thetrickster

Рыжий
0

К производительности дает огромный минус.

С чего бы?

Ответить

Рыжий

thetric…
0

Потому что это мобильное устройство. И в расчете "производительность на рубль" оно дает огромный минус к самой производительности. Сравни любой макбук про за 120к рублей с Asus Zenbook за 120к рублей. Асус рвет маки. 
Но если критична мобильность - уже другой расклад 

Ответить

Владимир Филатов

Колючий
3

Ничего, что не только в играх используется этот движок?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Владимир
0

ЭТО НЕВАЖНО!

Ответить

Владимир Филатов

Stanley
0

А что важно?

Ответить

Stanley H

Владимир
0

Родина брат.

Ответить

Владимир Филатов

Stanley
0

Нет, она не важна.

Ответить

Vyacheslav Gorin

5

Как обычно, даже в такую тонкую тему, как ARM/RISC на персональных компьютерах, Apple въезжают как красавчики.

Ответить

alexferman

Vyacheslav
9

есть только обещания и рекламный буллшит

"Эппл въезжают как красавчики!"

Ответить

Vyacheslav Gorin

alexferman
1

Выкатывают новую, потенциально наиболее производительную на ватт платформу с поддержкой всего основного софта, поддержкой девсов с перебилдами, семимильными шагами идут в сторону настоящей долгожданной совместимости апп на всех устройствах. Да, все их заявления наполнены маркетингом, но это в том числе нужно и для того, чтобы мотивировать разрабов перебилдить свои программы. Напомнить кейс малоизвестной компании с пуком в лужу в виде «великой» и никому нахер не нужной системы с тысячами обманутых пользователей и пустым аппстором?

Ответить

thetrickster

Vyacheslav
0

Совместимость софта не нужна. Нужны свои версии для разных типов устройств. Та же самая компания обосралась с та интерфейсом на десктопных ОС.

Ответить

Владимир Филатов

alexferman
1

Возможно сарказм

Ответить

solawind

Vyacheslav
1

Так пиздеть и рисовать графики в свою пользу "как красвчики" они хорошо умеют, неудивительно что и тут получилось.

Ответить

Колючий рубин

5

Latest PC laptop chip

по сравнению с последними настольными процессорами на рынке

Так настольными или для ноутов? Всё же разница есть, навряд ли армный m1 проц будет мощнее тех же амд эпик и intel 10-го поколения

Ответить

Производственный бас

Колючий
3

Там наверно миллиард оговорок. 
 > последние настольные процессоры на рынке *

* - у которых мощности 13wt и когда они без куллера,  у нас на маке хуевое охлаждение, простити

Ответить

wmhy

Колючий
2

В их парадигме всё, что не Mac, то PC. Соответственно, имеется в виду писюшные ноуты.
Видимо, у Дамира трудности с переводом

Ответить

Степан Анейчик

Колючий
0

Цпу мощнее в 2 рада, гпу в 3 раза.

Ответить

Игорь Рачук

Степан
1

Пафосность рожи владельца в 10 раз

Ответить

Александр Терентьев

Колючий
0

Ну, сейчас уже Мак мини показывают. Возможно, не только ноуты, а вся линейка Мака

Ответить

Роман Трусов

1

Вот зашибись теперь разрабам под мак переписывать всё ПО с x86 на ARM.

Ответить

Volodya Dobrovolsky

Роман
11

Большая часть софта на языках высокого уровня, где ничего менять не придется, собрать разве что под другую архитектуру

Ответить

Конечный паук например

Роман
1

Как всегда обещают, что всё можно переписать, нажав на одну кнопку

Ответить

Колючий рубин

Конечный
0

Представляю, сколько говнокода будут жевать эти инструменты

Ответить

Vyacheslav Gorin

Колючий
1

В чем проблема? Для 80% софта задача сведётся к билду с другим компилятором

Ответить

Timur Muratshin

Vyacheslav
1

Любое ПО с интерфейсами так или иначе использует какие-то костыли, таков путь

Ответить

Конечный паук например

Колючий
0

Да, поэтому большинство программ работать не будет

Ответить

Артём Ботнарь

2

Но 5 нм "Мое почтение"

Ответить

Stepan Trifonov

2

Мак мини за 700 баксов - звучит круто

Ответить

Игорь Рачук

Stepan
0

Плюсани для рашки ещё 1000))

Ответить

Kubig

1

А помните через сколько чуваки которые делают Эльбрус (как их там, напомните) показали свой первый комп?

Ответить

Ivan

Kubig
3

у них другие задачи

Ответить

thetrickster

Ivan
0

Откаты?

Ответить

Рыжий

Kubig
1

Сравнил фирму, которая работает на массы хомячков с фирмой, которая работает на военку. genius

Ответить

Конечный паук например

1

Зачетная пародия на пк в виде чувака в костюме

Ответить

wmhy

Конечный
1

Это привет из 2006 https://www.youtube.com/watch?v=0eEG5LVXdKo

Ответить

Конечный паук например

wmhy
0

Природа настолько очистилась, что в эпл откопали рекламу 2006 года и сделали ее ремейк. Точнее продолжение

Ответить

Nikita Zubkov

Конечный
0

Это классика, это знать надо

Ответить

Конечный паук например

Nikita
0

Классика - это пластиковый макбук, а не алюминевые банки

Ответить

kerokero

1

Apple назвала процессор M1 самым мощным на рынке ПК как по энергоэффективности, так и по производительности.

самым мощным на рынке ПК по производительности

Што. Может, имелась в виду производительность на ватт?

Ответить

Кирилл Втюрин

1

самым мощным на рынке ПК

Нет, на слайдах презентации четко написано, что сравнивают с ноутбучными (latest PC laptop chip)

Ответить

Ivan

Кирилл
0

с каким?

Ответить

Timur Muratshin

Ivan
0

С последним

Ответить

Обычный меч

1

Apple назвала процессор M1 самым мощным на рынке ПК как по энергоэффективности, так и по производительности.

Ну что за желтизна. Речь о соотношении производительности к энергопотреблению. 

Ответить

Artem Tamoian

0

Революция.

Ответить

solawind

Artem
2

В развешивании лапши на уши. 

Ответить

Конечный паук например

0

Лень искать, но в комментах я прогнозировал мак мини

Ответить

Александр Рязанов

Конечный
1

Его еще на wwdc 2020 показали, ПРОГНОЗАТОР

Ответить

Конечный паук например

Александр
0

Да, но в этих ваших интернетах было пофиг на этот факт

Ответить

common sense

Конечный
0

.

Ответить

Конечный паук например

common
1

Теперь я официально ИНСАЙДЕР

Ответить

Советский велосипед

0

цен ещё нет? Когда в продаже?

Ответить

Конечный паук например

Советский
1

Со след. недели в США

Ответить

Свиридов Ренат

0

Господа, интересно ваше мнение, сейчас имею MacBook 13 2020 года на i5, с выходом этого мой не тыква? Глупый вопрос, но все же))

Ответить

wmhy

Свиридов
0

Не тыква, все ещё один из лучших ноутов на рынке
Пока идёт переход, выгоднее оставаться на последних интелах

Ответить

Свиридов Ренат

wmhy
0

Да в принципе если подтвердиться, что их процессор в итоге пушка, я свой продать смогу если что

Ответить

wmhy

Свиридов
1

я вот пока боюсь недосчитаться нужного софта

Ответить

Dmitry

Свиридов
0

походу тыква( особенно если в баксах такая же цена будет

Ответить

Илья Волочков

Свиридов
0

Он ещё не вышел и тестов нет, рано паниковать.

Ответить

Свиридов Ренат

Свиридов
0

Новая Прошка на арме(( начинаю паниковать

Ответить

Dmitry

Свиридов
0

и стоит столько же)00

Ответить

Рыжий

Свиридов
0

Не паникуй. Переход на другую архитектуру означает лаги в первые месяцы-годы, т.к разработчикам надо переписать еще под эту архитектуру софт (чтобы не пользоваться трансляторами, которые и тормозят все). Они обещают еще выпускать ноуты на intel, так что на i5 в 2021 еще будет продаваться

Ответить

Конечный паук например

Свиридов
0

Три года будет актуальным, но маркетологи скажут, что это дрянь, купи ещё

Ответить

ouxen

0

Кук excited! я excited! все excited!

Ответить

Сергей Ахрем

0

это атомная бомба ,сброшенная на рынок камней

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Самая унылая презентация! Помню по работе проходил обучение для статуса apple outsized reseller :) сукааа хотелось выпрыгнуть в windows 8.1. Привет Asbis

Ответить

Конечный паук например

Миржан
0

По объему можно было анонсировать еще месяц назад

Ответить
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