СМИ: Huawei сможет использовать процессоры Qualcomm в своих смартфонах Материал редакции
Из-за запрета использовать американское оборудование и ПО Huawei рисковала остаться без флагманских смартфонов.
Qualcomm получила лицензию Федеральной торговой комиссии США на поставку чипов для смартфонов Huawei, сообщило издание 36 Kr со ссылкой на близкий к китайской компании источник. Серия смартфонов P50 может выйти на процессоре Snapdragon 875 от Qualcomm, пишет издание.
После запрета на американское оборудование и ПО Huawei проектировала собственные чипы Kirin через своё подразделение HiSilicon, пишет Gizmochina. Фактическим производством занималась TSMC.
Однако TSMC использует для производства американское оборудование, поэтому ей пришлось прекратить сотрудничество с Huawei, напоминает Gizmochina. В августе 2020 года глава Huawei по потребительскому бизнесу Ю Ричард заявил, что модель Mate 40 может быть последним смартфоном бренда с процессором Kirin.
Intel, AMD, Samsung Display, Sony и другие также получили разрешение правительства США на продолжение бизнеса с Huawei, напоминает Gizmochina.
- В январе 2019 года Минюст США во время торговой войны с Китаем обвинил Huawei в промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве.
- В мае того же года Минторг США внёс Huawei в чёрный список и запретил закупать оборудование и ПО американских компаний без разрешения правительства США.
- Тогда же китайская компания и Qualcomm прекратилисотрудничество, а в июле 2020 года компании подписалидолгосрочный контракт о лицензировании технологий — санкции их не касаются.
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Излишний фонарь
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Минувший завод
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"Во американцы тупые. Я ж сам могу апкашку поставить и всё работать будет. Милярды свои зарабатывают, а я всё равно их переиграл?"
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