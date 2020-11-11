Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Рубрика развивается при поддержке HP logo
Технологии
Новости vc.ru
268

СМИ: Huawei сможет использовать процессоры Qualcomm в своих смартфонах Материал редакции

Из-за запрета использовать американское оборудование и ПО Huawei рисковала остаться без флагманских смартфонов.

5 комментариев
В закладки
Huawei Mate 40 Pro Фото TJ

Qualcomm получила лицензию Федеральной торговой комиссии США на поставку чипов для смартфонов Huawei, сообщило издание 36 Kr со ссылкой на близкий к китайской компании источник. Серия смартфонов P50 может выйти на процессоре Snapdragon 875 от Qualcomm, пишет издание.

После запрета на американское оборудование и ПО Huawei проектировала собственные чипы Kirin через своё подразделение HiSilicon, пишет Gizmochina. Фактическим производством занималась TSMC.

Однако TSMC использует для производства американское оборудование, поэтому ей пришлось прекратить сотрудничество с Huawei, напоминает Gizmochina. В августе 2020 года глава Huawei по потребительскому бизнесу Ю Ричард заявил, что модель Mate 40 может быть последним смартфоном бренда с процессором Kirin.

Intel, AMD, Samsung Display, Sony и другие также получили разрешение правительства США на продолжение бизнеса с Huawei, напоминает Gizmochina.

  • В январе 2019 года Минюст США во время торговой войны с Китаем обвинил Huawei в промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве.
  • В мае того же года Минторг США внёс Huawei в чёрный список и запретил закупать оборудование и ПО американских компаний без разрешения правительства США.
  • Тогда же китайская компания и Qualcomm прекратилисотрудничество, а в июле 2020 года компании подписалидолгосрочный контракт о лицензировании технологий — санкции их не касаются.

#новость #huawei #qualcomm

Новости vc.ru PLUS
+244
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","qualcomm","huawei"], "comments": 5, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 234100, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 11 Nov 2020 15:58:47 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Чистый Илья

2

кто в здравом уме станет покупать телефон на андроиде без гуглосервисов, помимо китайцев? все выпущенные после бана новые модели хуавеев не имеют смысла

Ответить

Контрабандист Апельсиновый

1

Без гуглплей сервисов нинада

Ответить

Излишний фонарь

Контрабандист
0

А самому поставить? Или хотя бы Аврору вместо Гугл Плея?

Ответить

Минувший завод

Излишний
0

А самому поставить?

"Во американцы тупые. Я ж сам могу апкашку поставить и всё работать будет. Милярды свои зарабатывают, а я всё равно их переиграл?"
Давно не работает. Пишет, что неподдерживаемое устройство как ни ставь

Ответить

Андрей Рядькин

0

еще не успели скопировать, еще годик-два надо 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Москве на два месяца запретят работу клубов и ресторанов в ночное время, а студентов переведут на дистанционку
Новые меры по борьбе с коронавирусом.
282
Новости
Солдат-срочник под Воронежем напал на сослуживцев, несколько человек погибли
Он отобрал пистолет у офицера, открыл стрельбу, а потом скрылся.
363
Новости
Над Арменией сбили российский вертолёт. Два члена экипажа погибли
Один эвакуирован с травмами средней тяжести.
281
Популярное за три дня
Животные
Запись в подсайте Животные
Предатель
10
Новости
«Камчатка-информ» рассказала об убийстве военными медведицы и медвежонка, которые залезли на подлодку
Судя по ролику животные спасали жизни, пытаясь не утонуть.
219
Twitter
40
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Соколов Андрей

Первые MacBook на ARM и…

пиу-пиу

Предложена теория появления…

Константин Курасов

The Times: дом Шерлока Холмса…

це я вбила Ерiку

Предложена теория появления…

Mikhail Lukup

Правительство Венгрии…

Big Dick Energy

Создатели российской вакцины от…

Унылый Лось

Предложена теория появления…

bro mi

Правительство Венгрии…

Иван Демченко

Сендвич с рваной свининой и…

Сергей Касулин

Предложена теория появления…

alexferman

Предложена теория появления…

kotova lidiya

Правительство Венгрии…

CiZerin

Правительство Венгрии…

пиу-пиу

Предложена теория появления…

це я вбила Ерiку

Предложена теория появления…

Унылый Лось

Правительство Венгрии…

alexferman

Правительство Венгрии…

Александр Антонов

Владельцы телеграм-каналов…

CHEERS, RASA!

Правительство Венгрии…
null