Из-за запрета использовать американское оборудование и ПО Huawei рисковала остаться без флагманских смартфонов.

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Huawei Mate 40 Pro Фото TJ

Qualcomm получила лицензию Федеральной торговой комиссии США на поставку чипов для смартфонов Huawei, сообщило издание 36 Kr со ссылкой на близкий к китайской компании источник. Серия смартфонов P50 может выйти на процессоре Snapdragon 875 от Qualcomm, пишет издание.

После запрета на американское оборудование и ПО Huawei проектировала собственные чипы Kirin через своё подразделение HiSilicon, пишет Gizmochina. Фактическим производством занималась TSMC.

Однако TSMC использует для производства американское оборудование, поэтому ей пришлось прекратить сотрудничество с Huawei, напоминает Gizmochina. В августе 2020 года глава Huawei по потребительскому бизнесу Ю Ричард заявил, что модель Mate 40 может быть последним смартфоном бренда с процессором Kirin.

Intel, AMD, Samsung Display, Sony и другие также получили разрешение правительства США на продолжение бизнеса с Huawei, напоминает Gizmochina.