GSMA: развитие 5G в России усложнится из-за санитарных норм излучения передатчиков Материал редакции
Операторам придётся ставить в пять раз больше базовых станций, чем провайдерам в других странах.
Действующие в России санитарные нормы (СанПиН) усложнят строительство 5G в стране и приведут к повышению стоимости развития сетей. Главная причина — жёсткие ограничения допустимого электромагнитного излучения от передатчиков. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на международную ассоацию операторов (GSMA).
- Сейчас излучение не может превышать 0,1 Вт на квадратный метр на частотах выше 2 ГГц. Чтобы не выйти за норматив, операторам придётся устанавливать примерно в пять раз больше базовых станций, чем в других странах;
- Ограничения действуют только в жилых зонах, поэтому в полях или около автотрасс можно будет установить мощные передатчики. Однако из-за санитарных норм 5G будет намного сложнее развивать в городах, где находится большая часть абонентов;
- Создание 5G-сети в диапазоне 3,4-3,8 ГГц (на момент написания заметки частоты недоступны операторам в РФ) обойдётся каждому оператору не менее чем в 37 миллиардов рублей, а по международным нормам обошлось бы в 6,7 миллиарда;
- Эксперты утверждают, что в России действуют одни из самых жёстких в мире норм по воздействию излучений. Более чем в 130 странах ограничения в пять раз ниже;
- Операторы по-разному оценивают влияние СанПиНов. «Билайн» согласен с выводами GSMA, в «Мегафоне» в нормах проблем не видят, а в Tele2 ограничения считают «морально устаревшими»;
- В ВОЗ негативного влияния 5G на человека в любых частотных диапазоных не обнаружили, но в Роспотребнадзоре заявили «Ведомостям», что пока причин менять нормы нет — нормативы подтверждены многолетними исследованиями.
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Тесный Орзэмэс
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ouxenТесный
он самый богатый человек в мире 👺
Мелкий супер_стар
экстренно, экспромтом, не на экспорт
ouxenМелкий
спешишь на любимый райончик
Обосранный унитаз
А когда здесь что-то упрощалось? Ну, для обычных людишек
Исполнительный бинокль
Хз даже как комментировать.
В ВОЗ негативного влияния 5G на человека в любых частотных диапазоных не обнаружили.
Википедия говорит, что план развития предложили только в 2015-м.
Dmitry Shiryaev
Безлимитный интернет за 100 долларов ждем? Опсосы могут увеличить цены превентивно)