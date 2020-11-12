Операторам придётся ставить в пять раз больше базовых станций, чем провайдерам в других странах.

Действующие в России санитарные нормы (СанПиН) усложнят строительство 5G в стране и приведут к повышению стоимости развития сетей. Главная причина — жёсткие ограничения допустимого электромагнитного излучения от передатчиков. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на международную ассоацию операторов (GSMA).