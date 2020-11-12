Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Рубрика развивается при поддержке HP logo
Технологии
Дамир Камалетдинов
195

GSMA: развитие 5G в России усложнится из-за санитарных норм излучения передатчиков Материал редакции

Операторам придётся ставить в пять раз больше базовых станций, чем провайдерам в других странах.

Действующие в России санитарные нормы (СанПиН) усложнят строительство 5G в стране и приведут к повышению стоимости развития сетей. Главная причина — жёсткие ограничения допустимого электромагнитного излучения от передатчиков. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на международную ассоацию операторов (GSMA).

  • Сейчас излучение не может превышать 0,1 Вт на квадратный метр на частотах выше 2 ГГц. Чтобы не выйти за норматив, операторам придётся устанавливать примерно в пять раз больше базовых станций, чем в других странах;
  • Ограничения действуют только в жилых зонах, поэтому в полях или около автотрасс можно будет установить мощные передатчики. Однако из-за санитарных норм 5G будет намного сложнее развивать в городах, где находится большая часть абонентов;
  • Создание 5G-сети в диапазоне 3,4-3,8 ГГц (на момент написания заметки частоты недоступны операторам в РФ) обойдётся каждому оператору не менее чем в 37 миллиардов рублей, а по международным нормам обошлось бы в 6,7 миллиарда;
  • Эксперты утверждают, что в России действуют одни из самых жёстких в мире норм по воздействию излучений. Более чем в 130 странах ограничения в пять раз ниже;
  • Операторы по-разному оценивают влияние СанПиНов. «Билайн» согласен с выводами GSMA, в «Мегафоне» в нормах проблем не видят, а в Tele2 ограничения считают «морально устаревшими»;
  • В ВОЗ негативного влияния 5G на человека в любых частотных диапазоных не обнаружили, но в Роспотребнадзоре заявили «Ведомостям», что пока причин менять нормы нет — нормативы подтверждены многолетними исследованиями.
Главное о 5G: как устроены сети нового…
Пока Китай и США активно развивают 5G, российские операторы находятся в догоняющих из-за проблем с…
tjournal.ru

#новости #5g

Дамир Камалетдинов PLUS
+145 775
Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
1
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","5g"], "comments": 7, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 234526, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Nov 2020 14:50:41 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Объявление на TJ Отключить рекламу
Семинар «Развитие навыков критического мышления»
1 декабря Онлайн 37 440 ₽
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Тесный Орзэмэс

1

Билл Гейтс был в ярости, когда узнал, что

Ответить

ouxen

Тесный
0

он самый богатый человек в мире 👺

Ответить

Мелкий супер_стар

ouxen
1

экстренно, экспромтом, не на экспорт 

Ответить

ouxen

Мелкий
1

спешишь на любимый райончик

Ответить

Обосранный унитаз

1

А когда здесь что-то упрощалось? Ну, для обычных людишек

Ответить

Исполнительный бинокль

0

Хз даже как комментировать. 

 В ВОЗ негативного влияния 5G на человека в любых частотных диапазоных не обнаружили.

Википедия говорит, что план развития предложили только в 2015-м.

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Безлимитный интернет за 100 долларов ждем? Опсосы могут увеличить цены превентивно) 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Духовное управление мусульман России назвало браки с представителями других религий недопустимыми
Но эксперты и представители других мусульманских организаций говорят, что следовать запрету необязательно.
188
Новости
Пользователи «Google Фото» не смогут бесплатно хранить фотографии в высоком качестве сверх лимита в 15 ГБ
С 1 июня 2021 года за это придётся заплатить.
151
Новости
Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе
Страны остановятся на занимаемых ими позициях, а Россия расположит в зоне конфликта миротворцев.
137
Популярное за три дня
Новости
Илья Яшин отсудил у связанного с Пригожиным РИА ФАН 100 тысяч рублей за новость с обвинениями в коррупции
Агентство утверждало, что Яшин присвоил бюджетные деньги на фиктивное мероприятие.
41
Животные
Запись в подсайте Животные
Предатель
10
Новости
В ОАЭ разрешили сожительство вне брака и употребление алкоголя
Поправки приняли, чтобы сделать страну более привлекательной для иностранцев.
82
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

CiZerin

Запись в подсайте Telegram

Vitaly Tarakanov

Россия после отравления…

Stas Kartuzov

Героическое спасение кота

Роман Александров

Красноярская телекомпания…

Алексей Куликов

«Ъ»: МВД подготовило поправки…

Dmitry Shiryaev

GSMA: развитие 5G в России…

colorless

Россия после отравления…

Ivan Uralskiy

Журналиста The New Yorker…

Rudolf Cunningham

«Мне негде даже спрятаться, она…

Алексей Панкратов

Героическое спасение кота

AttentiveMilk

«Мне негде даже спрятаться, она…

Litnikov Danil

«Мне негде даже спрятаться, она…

Рулон Обоев

«Мне негде даже спрятаться, она…

Алексей Куликов

«Ъ»: МВД подготовило поправки…

Darya Timofeeva

Студент из Омской области…

Никита Имамутдинов

«ВКонтакте» начала…

Паша Красников

Студент из Омской области…

AttentiveMilk

«Мне негде даже спрятаться, она…

Животное

Первую белорусскую АЭС строили…

Рыжий

«ВКонтакте» начала…
null