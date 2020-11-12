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Технологии
Дамир Камалетдинов
4487

Макбуки на процессорах Apple M1 в первых тестах обогнали предшественников на Intel и немного уступили ПК Материал редакции

MacBook Air на M1 без охлаждения работает быстрее топового MacBook Pro 2019 года по данным синтетического теста Geekbench.

110 комментариев
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MacBook Pro 2020 на процессоре M1 Изображение Apple

В базе данных Geekbench появились первые компьютеры Apple на собственных процессорах M1. По результатам синтетических тестов они работают быстрее всех предшественников на Intel и немного проигрывают популярным «настольным» чипам.

MacBook Air с 8 ГБ оперативной памяти на чипе M1 показал 1687 баллов в тестах однопоточной производительности и 7433 балла в мультипоточной. Это выше, чем у многих предыдущих моделях на Intel-процессорах, в том числе последних iMac на i9 и i7 и MacBook Pro с i7.

MacBook Air по производительности в однопоточных задачах превосходит любые уже вышедшие и доступные для покупки Mac, даже самые топовые модели с процессорами Intel 10-го поколения. При этом новое устройство от Apple работает без активного охлаждения и оснащено 8 ГБ оперативной памяти против 16 ГБ у Pro-моделей c Intel на борту.

Результат теста однопоточной производительности Скриншот MacRumors

В многопоточной производительности MacBook Air на M1 обгоняет Mac Pro конца 2013 года на Intel Xeon, а также MacBook Pro 2019 года с топовым Intel Core i9. Однако проигрывает Mac Pro 2019 года, iMac Pro конца 2017 года и iMac на i7 середины 2020 года.

Новый Air также на 53% быстрее самой максимальной модели на i7, которая вышла весной 2020 года как в однопоточных задачах, и втрое быстрее в многопоточных. Устройство также превосходит процессор Ryzen 9 для ноутбуков в однопоточных задачах на 41% и на 6,6% отстаёт в многопоточных. Настольному ПК на Ryzen 5 5600X новый Air на M1 проигрывает менее 1% производительности в одном потоке и 12% — в многопотоке.

При этом Geekbench не отражает реальную производительность, а выдаёт унифицированные результаты в синтетических тестах. Как именно устройства на M1 будут справляться с повседневными и профессиональными задачами, пока неизвестно: для полного раскрытия их потенциала разработчикам ещё предстоит адаптировать программы и игры под новую архитектуру. Geekbench также не учитывает работу с графикой. По ней MacBook Air вряд ли смог бы обогнать решения с дискретными видеокартами.

Первые MacBook на ARM и процессор M1 для…
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#новости #apple #макбуки #процессоры

Дамир Камалетдинов PLUS
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Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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110 комментариев
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Немой диод

35

MacBook Air на M1 без охлаждения работает быстрее топового MacBook Pro 2019 года.

Дамир, солнышко, пожалуйста пиши "по данным синтетического теста Geekbench".

Спасибо.

Ответить

Немой диод

Немой
14

Собственно, почему я этого прошу. Синтетические тесты типа этого меряют много разной мути, для которой (может) использоваться встроенная видеокарта (и в особенности разные акселераторы). Вот например ты пишешь:

Geekbench также не учитывает работу с графикой.

Но ведь в тестах есть Face Detection, Horizon Detection, Image Inpainting, Machine Learning и Speech Recognition, которые вполне могут быть перекинуты на встроенную видюху, даже если авторы бенча этого не хотят (которой нет в топовых пк-камнях).

Более того, были уже примеры, как производители химичили с результатами (https://www.theguardian.com/technology/2013/oct/13/samsung-benchmarking-apps https://www.gizmochina.com/2018/09/08/smartphone-benchmark-analysis-huawei-scandal/)

Don't You Judge A Smartphone By Its Benchmark…
More often than not, companies have to play dirty in the race to the top. We have seen plenty of…
www.gizmochina.com
Ответить

Патриотический Паша

Немой
1

которые вполне могут быть перекинуты на встроенную видюху

Как будто что-то плохое. Нехер было расслабляться - OpenCL был доступен на x86 все эти годы, и надо было им пользоваться, а не говнокодить на отъебись. А теперь получите и распишитесь:

даже если авторы бенча этого не хотят

И правильно - если у платформы есть такая фича, которая дает преимущество в реальных задачах - бенчмарк должен показывать фактическое преимущество платформы в этих задачах.

Ответить

Исполнительный бинокль

Патриотический
0

 Как будто что-то плохое.

Ни разу не объективное, лол. 

 Нехер было расслабляться - OpenCL был доступен на x86 все эти годы

Все эти годы на пк есть нормальные дискретные карты. Потестируем с перекидыванием тестов на них? Нет? Тогда давайте указывать, что это сравнение производительности _процессоров с встроенным видео_?) 

Ответить

Немой диод

Патриотический
0

которая дает преимущество в реальных задачах

Ну да, у  Intel Xeon такая фича тоже есть, называется дискретная видеокарта.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Немой
0

Да не вопрос вообще. Я думал, вполне достаточно сомнений добавил — такие тесты это просто тесты, ждём когда их проверят в реальных условиях, конечно

Ответить

Nikita Rodionov

Дамир
1

Если там есть аппаратная работа с h264 и хевк это уже победа 

Ответить

Rifat Kayumov

Nikita
0

что-то мне подсказывает, что нет... почему-то эпл в своих тестах apple prores юзали, и ни слова про 264 или 265. может оно там и есть, но мы узнаем это когда маки появятся в руках у юзеров

Ответить

jeudesprits

Rifat
4

Есть там аппаратная поддержка целого ряда кодеков.

Ответить

Александр Елисеев

4

Впечатляет. Новые маки уже на следующей неделе выходят,
посмотрим реальные тесты.

Лично я ожидаю, что M1 будут как первые Ryzen, со всеми нюансами и недостатками.  А вот уже следующее поколение М2 будут поинтереснее. 

Ответить

пепси

Александр
28

Экспертно прозвучало

Ответить

bor_vn

пепси
52

Впечатляет. Новые Роял Бекон уже на следующей неделе выходят,
посмотрим реальные тесты.

Лично я ожидаю, что Роял Бекон будут как первые Биг Тейсти, со всеми нюансами и недостатками. А вот уже следующее поколение Двойной Роял Бекон будут поинтереснее. 

Ответить

пепси

bor_vn
5

ах ты пёс!

хочу в мак теперь!

Ответить

Андрей Рядькин

пепси
0

главное в доставке не брать, постоянно остывшие приезжают

Ответить

bor_vn

bor_vn
1

идеально!

Ответить

Эстетический дым

bor_vn
0

Все так и было 

Ответить

Владимир Филатов

пепси
2

Это даже логично. Пока не вышло в продакшн, то ты всё равно много чего не усмотришь, поэтому только после реальных тестов получится исправить что-то.

Ответить

alexferman

Александр
0

M1 будут как первые Ryzen

Ставлю на уровень Core i7 7700 в компиляции, рендеринге и кодировании видео

Ответить

Ivan Rybkin

Александр
0

Только вот разницы между Райзен 1ххх и 2ххх практически не было

Ответить

Александр Елисеев

Ivan
0

Это не так. C архитектурной точки зрения, Райзен 2xxx была большой работой над ошибками. И в интернете можно поискать обзоры, как стало лучше по сравнению
с  Райзен 1xxx.

Ответить

Рыжий

5

Булшит же. Дешевый мобильный проц быстрее, чем топовый десктопный, ага

Ответить

Гигантский месяц

Рыжий
26

Ссылочку на РТ МОЖНО?!?

Ответить

Рыжий

Гигантский
0

Скорее ссылочку не на агенства всякие, а на блогеров, которые одновременно запускают сборку проекта или рендеринг на разных устройствах

Ответить

Степан Анейчик

Рыжий
0

так ты же даже в этом случае будешь верещать что эппл купила всех блогеров

Ответить

Рыжий

Степан
0

Кто сказал? Ты? Ну вы гражданин соврамши (с) Кроме вилсакома полно еще блогеров, и которым можно доверять тоже есть 

Ответить

Степан Анейчик

Рыжий
0

cinebench r23 выкатили вчера с поддержкой арм. Такому тесту тоже не доверяешь?

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Рыжий
4

А почему дешёвый? А почему нет? Х86 это архитектура которая во многом состоит из истории типа "давай вот это сюда вхерачим, потом нормально сделаем". Если Эппл при своих ресурсах задрочила свою ОС так, что она нормально работает и нормально использует розетту там, где не работает - почему нет.

Ответить

Рыжий

g͡o͞od҉
–4

 А почему дешёвый?

Потому что стоит в компе за 70к
 Если

В таком случае, Эппл через неделю убьет Интел и АМД в потребительском сегменте рынка. Но что-то мне не очень в этом верится. Скорее всего они именно что задрочили свою ОС в определенных сценариях (тест ведь синтетический). Если рендеринг какого-то ролика на macbook air новом будет просходить хотя бы за столько же времени, как на топовом iMac - тогда можно будет говорить о том, какие они молодцы

Ответить

alexferman

Рыжий
2

В таком случае, Эппл через неделю убьет Интел и АМД в потребительском сегменте рынка

Да с фига, потребительский сегмент же на Винде сидит

Ответить

Рыжий

alexferman
2

Ну и зачем тебе покупать ноут за 80к на amd ryzen, когда будет ноут за 80к на m1 в несколько раз мощнее + всякие плюшки в виде 2к монитора в комплекте? Ну если пофантазировать, что на самом деле m1 так хорош 

Ответить

alexferman

Рыжий
–5

Затем что на Винде нужный софт и игры

Ответить

Рыжий

alexfer…
4

Но ноутах за 80к обычно не играют (если это не специально "игровой ноутбук 4 ядра 4 гига игровая видеокарта"). Софт в основном есть - офис, фотошоп, браузеры, плееры для кинца, 1с даже есть

Ответить

alexferman

Рыжий
1

Очень даже играют, почему нет.

Ответить

Кеша Шушпанов

Рыжий
0

На минуточку, ноут за 50к купленный недавно моей девушкой спокойно вывозит Ведьмака 3 на ультрах в фулхд. Почему за 80к не играют тогда?

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Рыжий
0

А чем отличается текущая ситуация от описываемой? Есть макбуки, есть другие ноуты.

Ответить

Рыжий

g͡o͞od҉
0

Тем, что макбуки Air не мощнее настольных ПК с i9 10ого поколения на борту 

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Рыжий
3

А зачем мы ноут сравниваем с десктопом? Я запутался.

Ответить

Рыжий

g͡o͞od҉
–2

Так делает агенство из поста. Чем мы хуже =)

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Рыжий
4

Так делает синтетический тест.

Ответить

alexferman

Рыжий
0

И не будет мощнее, будет ещё слабее

Ответить

Эстетический дым

Рыжий
0

Затем что люди в целом покупают ноуты за 50 а не 80. А некоторые и за 30-40 стараются выщемить.

Ответить

ouxen

alexferman
–1

потому что говноеды с топами за свои деньги

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Рыжий
1

В каком потребительском сегменте? В сегменте макбуков? Ну так там АМД нет.
Ну стоит в компе за 70к. M3 интела тоже не особо дорогое, но и не особо холодные.

Мы же про Эппл говорим. У них своя ОС, свое железо, естественно они надрочили ОС на это железо.
Сравнение топового аймака против ноутбука - это конечно вообще, да.

Ответить

Anton Golovanov

Рыжий
–4

Эппл через неделю убьет Интел и АМД в потребительском сегменте рынка

Вообще не в состоянии убить, независимо от свойств. Эппл решили, что на их процессоре нельзя будет запустить альтернативные ОС. Нахер он нужен в потребительском сегменте с таким ограничением?

Ответить

Кикер Котиков

Anton
1

Линукс который уже сто лет под армой работает как родной: ну-да ну-да, пошёл я нахер

Ответить

Рыжий

Кикер
–3

Не, там с 2016 года вроде бы нельзя по-нормальному запустить линукс из-за чипа T2. Винда ставится, через Boot Camp

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Рыжий
0

Дров не было. Теперь есть.
Но зачем ставить Линукс на макбук?
В чем сакральный смысл?

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Anton
0

Я знаю и верю, что есть люди, что покупают маки, чтоб туда ставить Винду. Но их все ещё мало.

Ответить

Нижний интернет

12

— вот когда появятся первые тесты, тогда и поговорим —
~ ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ ~
— вот когда появятся первые нормальные тесты, тогда и поговорим —
— вот когда появятся результаты в реальных приложениях, тогда и поговорим —
— вот когда появятся результаты в неоптимизированных приложениях, тогда и поговорим —
— вот когда М1 обгонит разогнанный i9-10900k под водянкой, тогда и поговорим —

Ответить

Rifat Kayumov

Нижний
2

Самое смешное, что до предпоследнего пункта по времени прям совсем-совсем чуть-чуть, буквально неделя, даже меньше)

Ответить

Степан Анейчик

Нижний
2

дополнил

Вот сделают более менее нормальный ARM для мобилок тогда и поговорим
Вот обгонят хотя бы Атом тогда и поговорим
Вот когда появятся первые тесты, тогда и поговорим
Вот обгонят хотя бы интел i3 тогда и поговорим
Вот обгонят i5 тогда и поговорим
Вот сделают хотя бы макбук про на ARM тогда и поговорим
Вот сделают что б i9 обгонял тогда и поговорим
~ ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ ~
Вот когда появятся первые нормальные тесты, тогда и поговорим
Вот когда появятся результаты в реальных приложениях, тогда и поговорим
Вот когда появятся результаты в неоптимизированных приложениях, тогда и поговорим
Вот когда М1 обгонит разогнанный i9-10900k под водянкой, тогда и поговорим

Ответить

Мелкий супер_стар

0

 без охлаждения

Лол, долго ли? 

Ответить

пепси

Мелкий
29

Ну Орлов вон сколько тут сидит

Ответить

Огненный Мурод

пепси
5

То жепа, а не мозг. 

Ответить

Равный диод

Огненный
3

Там мозг интегрированный в жопу

Ответить

Равный диод

Равный
3

Дискретный мозг отсутствует

Ответить

ouxen

Равный
1

это жеска

Ответить

Иван Трофимов

Мелкий
1

А что, ты видел тротлящие мобильные устройства Apple? Мне кажется, за счет пониженных частот относительно прошки (в теории) и большой металлической поверхности, пассивное охлаждение должно неплохо справляться.

Ответить

Растительный супер_стар

Иван
2

Пффф

Ответить

Рыжий

Иван
0

Macbook Air (2018 и 2019 годов) тротлит

Ответить

Иван Трофимов

Рыжий
0

Я про мобильные устройства на ARM, ноутбуки не имел в виду. Ноуты у них нормально так тротлят, это не секрет.

Ответить

Растительный супер_стар

Иван
1

Любой проц троттлит при перегреве, и айфончики не исключение

Ответить

Иван Трофимов

Растите…
0

Да, но как ты написал, для этого должен произойти перегрев. Выше разобрал это

Ответить

Рыжий

Иван
0

Вторая ссылка в гугле https://ru.ifixit.com/Answers/View/549356/Thermal+Throttling+on+an+iPad

Ответить

Иван Трофимов

Рыжий
1

Ну да, и по ней же написано:
 Yes. iOS devices will first try to reduce power consumption by scaling down screen brightness, then try to throttle processors.Thermal throttling on iPad is much rarer than iPhone. A bigger screen and battery means much more power and thermal budget. In fact most iPad models that has the same processor as iPhone models at the time will have around 10% overclock to begin with.

То есть, хороший нагрев идёт от самого экрана, плюс написано, что iPad почти не троттлят из-за размера, который в ноуте будет ещё больше.

Но да, возможно, насчет айфонов я был неправ, но никогда о таком не слышал, просто.

Ответить

Andrew Kostin

Иван
0

iPhone 8 Plus начинает тротлить при съемке видосов спустя 15-20 минут. Выражается это как раз снижением яркости (процентов на 40) и ощутимыми тормозами всей системы.

На шестерке я такого никогда не замечал

Ответить

Мелкий супер_стар

Иван
0

Ну тогда он будет работать на уровне какого нибудь i7 не? 

Ответить

Иван Трофимов

Мелкий
0

Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Но в любом случае, пока можно только гадать, надо ждать обзоров. Просто, я не думаю, что этот чип намного продвинутее того же A14, а у того проблем даже в миниатюрном айфоне нет с перегревом.

Ответить

Мелкий супер_стар

Иван
0

Я так говорю, потому что заявлять что он круче 10000К, но это пока он без охлаждения работает 5 мин, это да, что-то плохое. Наебалово. 

Ответить

Иван Трофимов

Мелкий
0

Согласен, в этом плане Apple всегда сильны

Ответить

Степан Анейчик

Мелкий
0

пока он без охлаждения работает 5 мин

это ты откуда взял?

Ответить

Мелкий

Степан
0

из дыни 

Ответить

Степан Анейчик

Мелкий
0

ты же сам это придумал, а потом на основании своей выдумки написал "наебалово". ты ебанутый?

Ответить

little fox

Иван
0

Айфон от полной загрузки троттлится раза в 2.
Но даже если результаты гигбенча из статьи поделить на 2, это всё ещё будет неплохо

Ответить

jeudesprits

9

Не стоит забывать, что этот Джонни Сруджи :), VP Apple по технологиям аппаратного обеспечения и настоящий гений. Именно его кстати Intel в своё время хотела сделать CEO. От простого стажёра в Intel, до предложения стать CEO... Да и в Apple он устраивался с одним условием, что ему дадут сделать чип полностью с нуля. 

Ответить

Подробный самолет

6

Однако проигрывает Mac Pro 2019 года

Вопрос первый: правильно ли понимаю, что проигрывает, когда не стоит проблема троттлинга?

Вопрос второй: насколько корректно сравнивать процессоры на CISC и RISC архитектурах синтетическими тестами?

Ответить

Рыжий

Подробный
4

 Вопрос второй

Не рефлексируй, распространяй

Ответить

Растительный супер_стар

Подробный
2

НЕ МЕШАЙ НАМ НАСЛАЖДАТЬСЯ И ГОРДИТЬСЯ ЭППЛОВСКИМИ ЭМЭЙЗИН ТЕКНОЛОДЖИ!!!!!!, ВЕДРОЧЕР!!111

Ответить

Stanley H. Tweedle

Подробный
–1

Ни на сколько. Всё ещё печатная машинка за много денег.

Ответить

Ёжик-под-левой-сисей

Stanley
0

Самое большое заблуждение. Пора бы уже принять, что от архитектуры проца и его гигагерцов зависит мало чего в 20 году. Гораздо важнее скорости кешей, шедулинг и пиннинг по ядрам, скорости доступа к памяти  и доп. сопроццессоров заточенных для специальных задач. И не удивительно, что имея отдельные сопроцессоры для векторных/матричных вычислений и для шифрования M1 на Arm уделывает в тестах ваш любимый x86 с кучей костыльных 16 байтных инструкций для тех же задач

Ответить

Подробный самолет

Ёжик-под-левой…
1

Пора бы уже принять, что от архитектуры проца и его гигагерцов зависит мало чего в 98 году.

Пора бы уже принять, что от архитектуры проца и его гигагерцов зависит мало чего в 2002 году.

Пора бы уже принять, что от архитектуры проца и его гигагерцов зависит мало чего в 2008 году.

Пора бы уже принять, что от архитектуры проца и его гигагерцов зависит мало чего в 2016 году.

Пора бы уже принять, что от архитектуры проца и его гигагерцов зависит мало чего в 20 году.

Агада, понял-принял. Фантазия длиною в жизнь.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Ёжик-под-левой…
0

Точно-точно, чудеса да и только.

Ответить

Подозрительный Кот

Подробный
0

по сути apple перенесла iOS и мобильный процессор в корпус ноутбука, скорее всего синтетические тесты вводят в заблуждение и во многих реальных задачах не оптимизированых специально под новый процессор всё будет работать очень медленно.

Ответить

Подробный самолет

Подозрительный
0

Ну так не задачи оптимизируются под процессор, а процессор под задачи. Я жду, что их процессор порвёт рынок, но пока не вижу сухих цифр (справедливости ради, не особо искал).

Ответить

little fox

Подробный
0

А почему некорректно? Совершенно корректно. А насколько релевантно — зависит от теста и предполагаемых задач.
Хотя гикбенч в принципе ни о чём, им не то что риск с циском, а вообще ничего ни с чем сравнивать не надо бы

Ответить

Sergey Filippov

3

MacBook Air на M1 без охлаждения работает быстрее топового MacBook Pro 2019 года.

*но не долго*

Ответить

Гигантский месяц

2
Первые MacBook на ARM и процессор M1 для…
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tjournal.ru
Ответить

ouxen

2

это ни о чем не говорит!!!! это всего-лишь синтетика!!!!

Ответить

Kubig

ouxen
0

Ну было бы глупо показывать плохую синтетику. Правда?

Ответить

Степан Анейчик

Kubig
0

так это не сами эппл показала синтетику. Эппл вообще никогда не показывает синтетику, а всегда показывает разницу в реальных приложениях. 

Ответить

Кикер Котиков

2

Арм вперёд
Арм вперёд
Арм вперёд
Арм вперёд
Арм вперёд

Ответить

плюшевый батон

0

Что там как по всяким интерпретаторам пистонов и жс? Пересобрали все под новую архитектуру? Будет профит?

Ответить

Anton Golovanov

плюшевый
2

Сами интерпретаторы-то есть, вопрос в некоторых ненативных пакетах. Например, в научном питоне полно пакетов, которые используют под капотом код на C, C++ или Fortran, причем часто содержащий много векторных инструкций. Но я так погуглил, основные вроде доступны для AArch64; насчет производительности не уверен.

Ответить

Иван Трофимов

плюшевый
1

На какую новую архитектуру? Уже давно всё компилируется под ARM

Ответить

плюшевый батон

Иван
0

А какие сейчас устройства например node использовали? Я к тому, что понятно, что это возможно, но хорошо ли обкатано?

Ответить

Иван Трофимов

плюшевый
0

Если честно, я не очень понял, что там Apple намутили с Rosetta и как она будет работать. Есть подозрение, что всё что не мобильное, будет гоняться через эту прослойку и смысла в твоём вопросе пока нет.

Ответить

Кикер Котиков

плюшевый
0

На линуксе давно под арму всё собирается и отлично работает(на тех же Raspberry Pi). Разницы с макосом не будет почти.

Ответить

Kubig

Кикер
0

Сделают линуха под эир? Как думаешь?

Ответить

little fox

плюшевый
0

Эппл собственноручно заслали патчи в кучу опенсорс-проектов, в дотнет коре например

Ответить

Kubig

0

Сразу скажу что статью не читал, но это были тексты в x86?

Ответить

Rifat Kayumov

Kubig
0

нет, тексты были синтетические - в МЕЖПЛАТФОРМЕННОЙ СИНТЕТЕЧИСКОЙ ПРОГРАММЕ geekbench 

Ответить

Kubig

Rifat
0

Ты же понял что Я про тесты?

Ответить

Огненный Мурод

0

Я так далек от этой низости! 

Ответить

Vitaliy Vitaliev

0

Продам макбук!

Ответить

законопослушный гражданин

0

стоит ли мне купить их продукт основываясь на это статье?

Ответить

Kubig

законопослушный
0

А где почитать что там с портами?

Ответить

Евгений Долгий

–2

Прекрасный выбор для штаба Навального.

Ответить

Kubig

Евгений
0

Клятому напольному только бы русское не покупать!

Ответить

Евгений Долгий

Kubig
0

Да почему же клятому. Это фидбек от донатера.

Мне просто заебло донатить на подарки слабовичкам.

Купите сяоми разок, епт, все равно заберут.

А, может, и отвадит. кстати. Нахуй кому этот сяоми нужен. м?

Ответить

законопослушный гражданин

Евгений
0

если ты мусарок , то - да, отжимай железо

Ответить
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Комментарии

Alex Blake

«Мне негде даже спрятаться, она…

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Макбуки на процессорах Apple M1…

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