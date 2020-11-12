Макбуки на процессорах Apple M1 в первых тестах обогнали предшественников на Intel и немного уступили ПК Материал редакции
MacBook Air на M1 без охлаждения работает быстрее топового MacBook Pro 2019 года по данным синтетического теста Geekbench.
В базе данных Geekbench появились первые компьютеры Apple на собственных процессорах M1. По результатам синтетических тестов они работают быстрее всех предшественников на Intel и немного проигрывают популярным «настольным» чипам.
MacBook Air с 8 ГБ оперативной памяти на чипе M1 показал 1687 баллов в тестах однопоточной производительности и 7433 балла в мультипоточной. Это выше, чем у многих предыдущих моделях на Intel-процессорах, в том числе последних iMac на i9 и i7 и MacBook Pro с i7.
MacBook Air по производительности в однопоточных задачах превосходит любые уже вышедшие и доступные для покупки Mac, даже самые топовые модели с процессорами Intel 10-го поколения. При этом новое устройство от Apple работает без активного охлаждения и оснащено 8 ГБ оперативной памяти против 16 ГБ у Pro-моделей c Intel на борту.
В многопоточной производительности MacBook Air на M1 обгоняет Mac Pro конца 2013 года на Intel Xeon, а также MacBook Pro 2019 года с топовым Intel Core i9. Однако проигрывает Mac Pro 2019 года, iMac Pro конца 2017 года и iMac на i7 середины 2020 года.
Новый Air также на 53% быстрее самой максимальной модели на i7, которая вышла весной 2020 года как в однопоточных задачах, и втрое быстрее в многопоточных. Устройство также превосходит процессор Ryzen 9 для ноутбуков в однопоточных задачах на 41% и на 6,6% отстаёт в многопоточных. Настольному ПК на Ryzen 5 5600X новый Air на M1 проигрывает менее 1% производительности в одном потоке и 12% — в многопотоке.
При этом Geekbench не отражает реальную производительность, а выдаёт унифицированные результаты в синтетических тестах. Как именно устройства на M1 будут справляться с повседневными и профессиональными задачами, пока неизвестно: для полного раскрытия их потенциала разработчикам ещё предстоит адаптировать программы и игры под новую архитектуру. Geekbench также не учитывает работу с графикой. По ней MacBook Air вряд ли смог бы обогнать решения с дискретными видеокартами.
Немой диод
Собственно, почему я этого прошу. Синтетические тесты типа этого меряют много разной мути, для которой (может) использоваться встроенная видеокарта (и в особенности разные акселераторы). Вот например ты пишешь:
Geekbench также не учитывает работу с графикой.
Но ведь в тестах есть Face Detection, Horizon Detection, Image Inpainting, Machine Learning и Speech Recognition, которые вполне могут быть перекинуты на встроенную видюху, даже если авторы бенча этого не хотят (которой нет в топовых пк-камнях).
Более того, были уже примеры, как производители химичили с результатами (https://www.theguardian.com/technology/2013/oct/13/samsung-benchmarking-apps https://www.gizmochina.com/2018/09/08/smartphone-benchmark-analysis-huawei-scandal/)
Патриотический Паша
которые вполне могут быть перекинуты на встроенную видюху
Как будто что-то плохое. Нехер было расслабляться - OpenCL был доступен на x86 все эти годы, и надо было им пользоваться, а не говнокодить на отъебись. А теперь получите и распишитесь:
даже если авторы бенча этого не хотят
И правильно - если у платформы есть такая фича, которая дает преимущество в реальных задачах - бенчмарк должен показывать фактическое преимущество платформы в этих задачах.
Исполнительный бинокль
Как будто что-то плохое.
Ни разу не объективное, лол.
Нехер было расслабляться - OpenCL был доступен на x86 все эти годы
Все эти годы на пк есть нормальные дискретные карты. Потестируем с перекидыванием тестов на них? Нет? Тогда давайте указывать, что это сравнение производительности _процессоров с встроенным видео_?)
Немой диод
которая дает преимущество в реальных задачах
Ну да, у Intel Xeon такая фича тоже есть, называется дискретная видеокарта.
Если там есть аппаратная работа с h264 и хевк это уже победа
что-то мне подсказывает, что нет... почему-то эпл в своих тестах apple prores юзали, и ни слова про 264 или 265. может оно там и есть, но мы узнаем это когда маки появятся в руках у юзеров
Впечатляет. Новые маки уже на следующей неделе выходят,
посмотрим реальные тесты.
Лично я ожидаю, что M1 будут как первые Ryzen, со всеми нюансами и недостатками. А вот уже следующее поколение М2 будут поинтереснее.
Это даже логично. Пока не вышло в продакшн, то ты всё равно много чего не усмотришь, поэтому только после реальных тестов получится исправить что-то.
M1 будут как первые Ryzen
Ставлю на уровень Core i7 7700 в компиляции, рендеринге и кодировании видео
Только вот разницы между Райзен 1ххх и 2ххх практически не было
Это не так. C архитектурной точки зрения, Райзен 2xxx была большой работой над ошибками. И в интернете можно поискать обзоры, как стало лучше по сравнению
с Райзен 1xxx.
Булшит же. Дешевый мобильный проц быстрее, чем топовый десктопный, ага
Гигантский месяц
Ссылочку на РТ МОЖНО?!?
Скорее ссылочку не на агенства всякие, а на блогеров, которые одновременно запускают сборку проекта или рендеринг на разных устройствах
так ты же даже в этом случае будешь верещать что эппл купила всех блогеров
cinebench r23 выкатили вчера с поддержкой арм. Такому тесту тоже не доверяешь?
А почему дешёвый? А почему нет? Х86 это архитектура которая во многом состоит из истории типа "давай вот это сюда вхерачим, потом нормально сделаем". Если Эппл при своих ресурсах задрочила свою ОС так, что она нормально работает и нормально использует розетту там, где не работает - почему нет.
А почему дешёвый?
Потому что стоит в компе за 70к
Если
В таком случае, Эппл через неделю убьет Интел и АМД в потребительском сегменте рынка. Но что-то мне не очень в этом верится. Скорее всего они именно что задрочили свою ОС в определенных сценариях (тест ведь синтетический). Если рендеринг какого-то ролика на macbook air новом будет просходить хотя бы за столько же времени, как на топовом iMac - тогда можно будет говорить о том, какие они молодцы
В таком случае, Эппл через неделю убьет Интел и АМД в потребительском сегменте рынка
Да с фига, потребительский сегмент же на Винде сидит
Ну и зачем тебе покупать ноут за 80к на amd ryzen, когда будет ноут за 80к на m1 в несколько раз мощнее + всякие плюшки в виде 2к монитора в комплекте? Ну если пофантазировать, что на самом деле m1 так хорош
Затем что на Винде нужный софт и игры
На минуточку, ноут за 50к купленный недавно моей девушкой спокойно вывозит Ведьмака 3 на ультрах в фулхд. Почему за 80к не играют тогда?
А чем отличается текущая ситуация от описываемой? Есть макбуки, есть другие ноуты.
А зачем мы ноут сравниваем с десктопом? Я запутался.
Эстетический дым
Затем что люди в целом покупают ноуты за 50 а не 80. А некоторые и за 30-40 стараются выщемить.
В каком потребительском сегменте? В сегменте макбуков? Ну так там АМД нет.
Ну стоит в компе за 70к. M3 интела тоже не особо дорогое, но и не особо холодные.
Мы же про Эппл говорим. У них своя ОС, свое железо, естественно они надрочили ОС на это железо.
Сравнение топового аймака против ноутбука - это конечно вообще, да.
Эппл через неделю убьет Интел и АМД в потребительском сегменте рынка
Вообще не в состоянии убить, независимо от свойств. Эппл решили, что на их процессоре нельзя будет запустить альтернативные ОС. Нахер он нужен в потребительском сегменте с таким ограничением?
Линукс который уже сто лет под армой работает как родной: ну-да ну-да, пошёл я нахер
Дров не было. Теперь есть.
Но зачем ставить Линукс на макбук?
В чем сакральный смысл?
Я знаю и верю, что есть люди, что покупают маки, чтоб туда ставить Винду. Но их все ещё мало.
— вот когда появятся первые тесты, тогда и поговорим —
~ ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ ~
— вот когда появятся первые нормальные тесты, тогда и поговорим —
— вот когда появятся результаты в реальных приложениях, тогда и поговорим —
— вот когда появятся результаты в неоптимизированных приложениях, тогда и поговорим —
— вот когда М1 обгонит разогнанный i9-10900k под водянкой, тогда и поговорим —
Самое смешное, что до предпоследнего пункта по времени прям совсем-совсем чуть-чуть, буквально неделя, даже меньше)
дополнил
Вот сделают более менее нормальный ARM для мобилок тогда и поговорим
Вот обгонят хотя бы Атом тогда и поговорим
Вот когда появятся первые тесты, тогда и поговорим
Вот обгонят хотя бы интел i3 тогда и поговорим
Вот обгонят i5 тогда и поговорим
Вот сделают хотя бы макбук про на ARM тогда и поговорим
Вот сделают что б i9 обгонял тогда и поговорим
~ ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ ~
Вот когда появятся первые нормальные тесты, тогда и поговорим
Вот когда появятся результаты в реальных приложениях, тогда и поговорим
Вот когда появятся результаты в неоптимизированных приложениях, тогда и поговорим
Вот когда М1 обгонит разогнанный i9-10900k под водянкой, тогда и поговорим
А что, ты видел тротлящие мобильные устройства Apple? Мне кажется, за счет пониженных частот относительно прошки (в теории) и большой металлической поверхности, пассивное охлаждение должно неплохо справляться.
Я про мобильные устройства на ARM, ноутбуки не имел в виду. Ноуты у них нормально так тротлят, это не секрет.
Любой проц троттлит при перегреве, и айфончики не исключение
Да, но как ты написал, для этого должен произойти перегрев. Выше разобрал это
Вторая ссылка в гугле https://ru.ifixit.com/Answers/View/549356/Thermal+Throttling+on+an+iPad
Ну да, и по ней же написано:
Yes. iOS devices will first try to reduce power consumption by scaling down screen brightness, then try to throttle processors.Thermal throttling on iPad is much rarer than iPhone. A bigger screen and battery means much more power and thermal budget. In fact most iPad models that has the same processor as iPhone models at the time will have around 10% overclock to begin with.
То есть, хороший нагрев идёт от самого экрана, плюс написано, что iPad почти не троттлят из-за размера, который в ноуте будет ещё больше.
Но да, возможно, насчет айфонов я был неправ, но никогда о таком не слышал, просто.
iPhone 8 Plus начинает тротлить при съемке видосов спустя 15-20 минут. Выражается это как раз снижением яркости (процентов на 40) и ощутимыми тормозами всей системы.
На шестерке я такого никогда не замечал
Ну тогда он будет работать на уровне какого нибудь i7 не?
Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Но в любом случае, пока можно только гадать, надо ждать обзоров. Просто, я не думаю, что этот чип намного продвинутее того же A14, а у того проблем даже в миниатюрном айфоне нет с перегревом.
Я так говорю, потому что заявлять что он круче 10000К, но это пока он без охлаждения работает 5 мин, это да, что-то плохое. Наебалово.
пока он без охлаждения работает 5 мин
это ты откуда взял?
Мелкий
из дыни
ты же сам это придумал, а потом на основании своей выдумки написал "наебалово". ты ебанутый?
Айфон от полной загрузки троттлится раза в 2.
Но даже если результаты гигбенча из статьи поделить на 2, это всё ещё будет неплохо
Не стоит забывать, что этот Джонни Сруджи :), VP Apple по технологиям аппаратного обеспечения и настоящий гений. Именно его кстати Intel в своё время хотела сделать CEO. От простого стажёра в Intel, до предложения стать CEO... Да и в Apple он устраивался с одним условием, что ему дадут сделать чип полностью с нуля.
Растительный супер_стар
НЕ МЕШАЙ НАМ НАСЛАЖДАТЬСЯ И ГОРДИТЬСЯ ЭППЛОВСКИМИ ЭМЭЙЗИН ТЕКНОЛОДЖИ!!!!!!, ВЕДРОЧЕР!!111
Ни на сколько. Всё ещё печатная машинка за много денег.
Самое большое заблуждение. Пора бы уже принять, что от архитектуры проца и его гигагерцов зависит мало чего в 20 году. Гораздо важнее скорости кешей, шедулинг и пиннинг по ядрам, скорости доступа к памяти и доп. сопроццессоров заточенных для специальных задач. И не удивительно, что имея отдельные сопроцессоры для векторных/матричных вычислений и для шифрования M1 на Arm уделывает в тестах ваш любимый x86 с кучей костыльных 16 байтных инструкций для тех же задач
Подробный самолет
Пора бы уже принять, что от архитектуры проца и его гигагерцов зависит мало чего в 98 году.
Пора бы уже принять, что от архитектуры проца и его гигагерцов зависит мало чего в 2002 году.
Пора бы уже принять, что от архитектуры проца и его гигагерцов зависит мало чего в 2008 году.
Пора бы уже принять, что от архитектуры проца и его гигагерцов зависит мало чего в 2016 году.
Пора бы уже принять, что от архитектуры проца и его гигагерцов зависит мало чего в 20 году.
Агада, понял-принял. Фантазия длиною в жизнь.
по сути apple перенесла iOS и мобильный процессор в корпус ноутбука, скорее всего синтетические тесты вводят в заблуждение и во многих реальных задачах не оптимизированых специально под новый процессор всё будет работать очень медленно.
Подробный самолет
Ну так не задачи оптимизируются под процессор, а процессор под задачи. Я жду, что их процессор порвёт рынок, но пока не вижу сухих цифр (справедливости ради, не особо искал).
А почему некорректно? Совершенно корректно. А насколько релевантно — зависит от теста и предполагаемых задач.
Хотя гикбенч в принципе ни о чём, им не то что риск с циском, а вообще ничего ни с чем сравнивать не надо бы
MacBook Air на M1 без охлаждения работает быстрее топового MacBook Pro 2019 года.
*но не долго*
это ни о чем не говорит!!!! это всего-лишь синтетика!!!!
так это не сами эппл показала синтетику. Эппл вообще никогда не показывает синтетику, а всегда показывает разницу в реальных приложениях.
Что там как по всяким интерпретаторам пистонов и жс? Пересобрали все под новую архитектуру? Будет профит?
Сами интерпретаторы-то есть, вопрос в некоторых ненативных пакетах. Например, в научном питоне полно пакетов, которые используют под капотом код на C, C++ или Fortran, причем часто содержащий много векторных инструкций. Но я так погуглил, основные вроде доступны для AArch64; насчет производительности не уверен.
На какую новую архитектуру? Уже давно всё компилируется под ARM
А какие сейчас устройства например node использовали? Я к тому, что понятно, что это возможно, но хорошо ли обкатано?
Если честно, я не очень понял, что там Apple намутили с Rosetta и как она будет работать. Есть подозрение, что всё что не мобильное, будет гоняться через эту прослойку и смысла в твоём вопросе пока нет.
На линуксе давно под арму всё собирается и отлично работает(на тех же Raspberry Pi). Разницы с макосом не будет почти.
Эппл собственноручно заслали патчи в кучу опенсорс-проектов, в дотнет коре например
Сразу скажу что статью не читал, но это были тексты в x86?
нет, тексты были синтетические - в МЕЖПЛАТФОРМЕННОЙ СИНТЕТЕЧИСКОЙ ПРОГРАММЕ geekbench
стоит ли мне купить их продукт основываясь на это статье?
Прекрасный выбор для штаба Навального.
Да почему же клятому. Это фидбек от донатера.
Мне просто заебло донатить на подарки слабовичкам.
Купите сяоми разок, епт, все равно заберут.
А, может, и отвадит. кстати. Нахуй кому этот сяоми нужен. м?