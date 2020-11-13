«Ведомости»: Apple получит в России частоты для тестирования аналога Bluetooth Материал редакции
Из-за запрета властей в России не работает технология Ultra WideBand, которая используется в смартфонах начиная с iPhone 11.
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) согласилась выделить компании «Эппл рус» частоты в диапазоне 6,2–8,2 ГГц для тестирования технологии Ultra Wide Band. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы заседания.
Частоты выделят для проверки электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с другим радиооборудованием. Разрешение ГКРЧ будет действовать до 1 октября 2021 года. «Ведомости» уточнили, что окончательное решение по выделению частот примут на заседании 23 ноября.
Технология UWB используется в работе чипа U1. На сайте Apple указано, что чип позволяет передавать данные другим пользователям, просто наводя смартфон на их устройства, без необходимости искать получателя в списке из всех доступных аппаратов.
- В декабре 2019 года стало известно, что Apple отключила в России чипы U1 из-за ограничений властей — Роскомнадзор отказал компании в лицензии на частоты в диапазоне 6 ГГц, объяснив это необходимостью дополнительных исследований. Источники «Известий» в Минобороны рассказывали, что эти частоты «критически важны для обороноспособности страны». Сама технология UWB существует несколько десятилетий и изначально применялась в военной технике;
- 24 сентября РБК рассказал, что Apple повторно попросила выделить ей в России частоты для тестирования аналога Bluetooth.
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Арбитражный фитиль
СберЮ - это бывшие яндекс деньги. СберЮ1 - это попытка сделать яндекс деньги с нуля
Ну да, почти уверен, что будь такая функция у ведра, они её бы даже не заметили
Когда России дадут 5G?
Арбитражный фитиль
Известно, что дед не любит смартфоны и пользуется чуть ли не кнопочным телефоном