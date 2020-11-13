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Технологии
Артём Мазанов
1313

«Ведомости»: Apple получит в России частоты для тестирования аналога Bluetooth Материал редакции

Из-за запрета властей в России не работает технология Ultra WideBand, которая используется в смартфонах начиная с iPhone 11.

14 комментариев
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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) согласилась выделить компании «Эппл рус» частоты в диапазоне 6,2–8,2 ГГц для тестирования технологии Ultra Wide Band. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы заседания.

Частоты выделят для проверки электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с другим радиооборудованием. Разрешение ГКРЧ будет действовать до 1 октября 2021 года. «Ведомости» уточнили, что окончательное решение по выделению частот примут на заседании 23 ноября.

Технология UWB используется в работе чипа U1. На сайте Apple указано, что чип позволяет передавать данные другим пользователям, просто наводя смартфон на их устройства, без необходимости искать получателя в списке из всех доступных аппаратов.

  • В декабре 2019 года стало известно, что Apple отключила в России чипы U1 из-за ограничений властей — Роскомнадзор отказал компании в лицензии на частоты в диапазоне 6 ГГц, объяснив это необходимостью дополнительных исследований. Источники «Известий» в Минобороны рассказывали, что эти частоты «критически важны для обороноспособности страны». Сама технология UWB существует несколько десятилетий и изначально применялась в военной технике;
  • 24 сентября РБК рассказал, что Apple повторно попросила выделить ей в России частоты для тестирования аналога Bluetooth.

#новости #apple

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Зарегистрировался только что

2

«Ведомости»: Apple получит государственную поддержку из-за пандемии

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Банковский завод

1

Прогнулись под пендосов

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Банковский завод

Банковский
0

Когда Сбербанк выпустит СберЮ1

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AttentiveMilk

Банковский
7

У тебя аватар под рекламу выкупили?

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Тогдашний единорожек88

AttentiveMilk
0

Это новый уровень

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Арбитражный фитиль

Банковский
0

СберЮ - это бывшие яндекс деньги. СберЮ1 - это попытка сделать яндекс деньги с нуля

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Специальный пистолет

0

Потому что чиновники сами с айфонами гоняют. Пролетариат выбирает ондройд!!!

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Арбитражный фитиль

Специальный
1

Чиновники не понимают, зачем им нужен какой-то чип

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wmhy

Специальный
0

Ну да, почти уверен, что будь такая функция у ведра, они её бы даже не заметили 

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Perosnal Trashcan

0

Когда России дадут 5G?

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wmhy

Perosnal
0

Когда Россия возьмёт 5G?

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Арбитражный фитиль

0

Экг, U1 в России. Что дальше? Apple Watch с LTE? Сири на Apple TV?

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Конкретный Орзэмэс

0

У деда в бункере блютус барахлит небось, да и внуки просят.

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Арбитражный фитиль

Конкретный
0

Известно, что дед не любит смартфоны и пользуется чуть ли не кнопочным телефоном

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