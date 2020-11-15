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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Канадские учёные создали устройство, которое позволяет в три раза быстрее трезветь Материал редакции

Устройство ускоряет естественный процесс очищения от алкоголя через дыхание.

29 комментариев
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Соавтор исследования Оливия Собжик демонстрирует работу ClearMate Фото University Health Network

Учёные из Университета сети здоровья Торонто создали устройство ClearMate, ускоряющее отрезвление после алкогольного отравления. Похожий на ИВЛ аппарат позволяет протрезветь в три раза быстрее, ускоряя «выдыхание» алкоголя.

Лёгкие обычно принимают лишь небольшое участие в процессе отрезвления — сильнее всего задействуется печень, но она выводит алкоголь только с определённой скоростью, которую нельзя увеличить специально. Однако дыхание, хоть и незначительно, но влияет на вывод алкоголя из организма: когда насыщенная алкоголем кровь добирается до лёгких, то смешивается со свежим кислородом и выходит вместе с выдохом.

Таким образом можно быстрее протрезветь, если быстрее дышать. Но обычно вместе с ускорением дыхания человек теряет слишком много углекислого газа и может потерять сознание. Канадские учёные опирались на естественный процесс вывода алкоголя при дыхании во время создания ClearMate, но доработали устройство с учётом потери углекислого газа.

Аппарат представляет собой маску, подключённую к насосу. Устройство поддерживает человека смесью кислорода и углекислого газа, вызывая ускорение дыхания, но не позволяя потерять сознание от длительной гипервентиляции.

Для проверки устройства изобретатель аппарата и исследователь Джозеф Фишер вместе с командой привлёкли пятерых добровольцев и попросили их выпить смесь из 250 миллилитров водки 80% крепости с 500 миллилитрами воды. В течение серии экспериментов на протяжении двух дней исследователи фиксировали уровень алкоголя в крови испытуемых: некоторые трезвели самостоятельно, а других подключали к устройству.

В результате учёные пришли к выводу, что использование устройства позволяет протрезветь в три раза быстрее по сравнению с естественным способом. При этом аппарат достаточно было использовать на протяжении получаса.

Метод настолько прост и очевиден, что никто даже не обращал на него внимания и не пытался раскрыть его потенциал. Он всё это время прятался прямо перед носом. Я не знаю, как ещё это описать.

Джозеф Фишер
Автор исследования и изобретатель ClearMate

По мнению Фишера, устройство может пригодиться и при оказании неотложной помощи — например, при острых формах отравления алкоголем или метиловым спиртом. Он отметил, что чем больше алкоголя в крови пациента, тем лучше устройства будет работать, а если пациент без сознания, то трубку можно поместить прямо в лёгкие.

#алкоголь #исследования

Дамир Камалетдинов PLUS
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Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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29 комментариев
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Пипидастр

2

наканец-та

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Телевизионный Мика

Пипидастр
1

Ты как из подсайта @Сломалось выбрался?

Ответить

Пипидастр

Телевизионный
1

вылез на поиски нового

Ответить

Телевизионный Мика

Пипидастр
0

*кроет матами @Пипидастра*

Ответить

Телевизионный Мика

1

Выпью за это изобретение бутылочку пива.

Ответить

Пипидастр

Телевизионный
0

тебе нравится пиво? я в детстве его у родителей просил, а как стало можно покупать самому — оно мне не заходит, кроме всякой сладкой херни

Ответить

Телевизионный Мика

Пипидастр
3

Сладкая хрень удел пидарасов. Хотя стой... все ок. Пей на здоровье.

Ответить

Пипидастр

Телевизионный
1

посоветуй тогда, какое тебе нравится или какое стоит попробовать

Ответить

Телевизионный Мика

Пипидастр
0

Вкусов очень много. Попробуй все.

Ответить

Пипидастр

Телевиз…
0

я зависимый человек. боюсь, затянет насовсем

Ответить

Телевизионный

Пипидас…
1

А ты шоколадками закусывай.

Ответить

Кирилл

Телевиз…
0

Ну раз ты хуй пробовал, тогда думаю темное 

Ответить

Сложный кран

1

чем больше алкоголя в крови пациента, тем лучше устройства будет работать

Куплю такой домой, если будут в продаже, буду нажираться до потери пульса, оправдывая это тем, что хочу на все 100 использовать возможности устройства

Ответить

Тихий спрей

Сложный
0

до потери пульса

С таким ТЗ нужен собутыльник

Ответить

Сложный кран

Тихий
1

Придётся бабу завести всё же

Ответить

Тихий спрей

Сложный
0

А мужа куда денешь??

Ответить

Сложный кран

Тихий
1

Что я только на авито не загонял..
Уж мужа впарить - изи

Ответить

Тихий спрей

Сложный
3

@Господин Дыня нужен деанон через Авито

Ответить

Сложный кран

Тихий
1

А ещё я из Петербурга 😏

Ответить

коренной нарниец

Сложный
2

соболезную

Ответить

Сложный кран

коренной
0

Ты охуел, пес

Ответить

коренной нарниец

Сложный
0

с таким подходом ты мужа не продашь

Ответить

Сложный кран

коренной
0

На Уделке по запчастям возьмут

Ответить

пепси

1

Зачем?(

Ответить

Паша Красников

пепси
0

Чтоб за руль можно было сесть

Ответить

Вова А.

Паша
0

Ещё и пристёгиваются, небось

Ответить

Анатолий Бажков

пепси
0

По мнению Фишера, устройство может пригодиться и при оказании неотложной помощи — например, при острых формах отравления алкоголем или метиловым спиртом

Ответить

пепси

Анатолий
0

Не, этим животным уже не помочь

Ответить

Temp Temper

пепси
0

Чтобы больше влезло 

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