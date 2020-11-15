Устройство ускоряет естественный процесс очищения от алкоголя через дыхание.

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Соавтор исследования Оливия Собжик демонстрирует работу ClearMate Фото University Health Network

Учёные из Университета сети здоровья Торонто создали устройство ClearMate, ускоряющее отрезвление после алкогольного отравления. Похожий на ИВЛ аппарат позволяет протрезветь в три раза быстрее, ускоряя «выдыхание» алкоголя.

Лёгкие обычно принимают лишь небольшое участие в процессе отрезвления — сильнее всего задействуется печень, но она выводит алкоголь только с определённой скоростью, которую нельзя увеличить специально. Однако дыхание, хоть и незначительно, но влияет на вывод алкоголя из организма: когда насыщенная алкоголем кровь добирается до лёгких, то смешивается со свежим кислородом и выходит вместе с выдохом.

Таким образом можно быстрее протрезветь, если быстрее дышать. Но обычно вместе с ускорением дыхания человек теряет слишком много углекислого газа и может потерять сознание. Канадские учёные опирались на естественный процесс вывода алкоголя при дыхании во время создания ClearMate, но доработали устройство с учётом потери углекислого газа.

Аппарат представляет собой маску, подключённую к насосу. Устройство поддерживает человека смесью кислорода и углекислого газа, вызывая ускорение дыхания, но не позволяя потерять сознание от длительной гипервентиляции.

Для проверки устройства изобретатель аппарата и исследователь Джозеф Фишер вместе с командой привлёкли пятерых добровольцев и попросили их выпить смесь из 250 миллилитров водки 80% крепости с 500 миллилитрами воды. В течение серии экспериментов на протяжении двух дней исследователи фиксировали уровень алкоголя в крови испытуемых: некоторые трезвели самостоятельно, а других подключали к устройству.

В результате учёные пришли к выводу, что использование устройства позволяет протрезветь в три раза быстрее по сравнению с естественным способом. При этом аппарат достаточно было использовать на протяжении получаса.

Метод настолько прост и очевиден, что никто даже не обращал на него внимания и не пытался раскрыть его потенциал. Он всё это время прятался прямо перед носом. Я не знаю, как ещё это описать. Джозеф Фишер Автор исследования и изобретатель ClearMate

По мнению Фишера, устройство может пригодиться и при оказании неотложной помощи — например, при острых формах отравления алкоголем или метиловым спиртом. Он отметил, что чем больше алкоголя в крови пациента, тем лучше устройства будет работать, а если пациент без сознания, то трубку можно поместить прямо в лёгкие.