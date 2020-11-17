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Технологии
Алексей Боржонов
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«Ведомости»: Госкомиссия откажет «Мегафону» и Ростелекому в праве использовать популярные частоты для тестов 5G Материал редакции

Эти частоты заняты государственными структурами. Операторам же предлагают менее удобный диапазон.

14 комментариев
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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) откажет «Неоспринту» и Freshtel (дочерние предприятия «Мегафона» и Ростелекома) в выдаче частот 3,4-3,6 ГГц для тестирования технологии 5G, сообщают «Ведомости». Представители операторов утверждают, что именно диапазон 3,4–3,8 ГГц считается оптимальным для массового покрытия крупных городов сетью 5G и на эти частоты ориентируются производители сетевого и абонентского оборудования.

Газета отмечает, что «Мегафон» и Ростелеком тестировали 5G на этих частотах в 2017-2018 годах, но потом разрешение ГКЧП перестало действовать, а продлить его Госкомиссия отказалась. Теперь основная часть диапазона 3,4–3,8 ГГц занята спутниковой связью, которой пользуются госведомства, в том числе силовые структуры, пишут «Ведомости».

Российские власти предлагают операторам использовать диапазон 4,8–4,99 ГГц, но компании это не устраивает. Они указывают, что сети будут дороже, выбор оборудования меньше, а в приграничных районах могут возникать помехи, поскольку некоторые страны, в том числе НАТО, отдали эти частоты военным.

Гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов тем не менее считает, что «борьба за частоты не окончена» и компании получат нужные им диапазоны, пишут «Ведомости». Руководитель проектов компании «Спектрум менеджмент» Вадим Поскакухин добавил, что получить частоты возможно, только если работающие на них госструктуры пойдут навстречу операторам.

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#новости #5g

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14 комментариев
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Madsons

3

Обычное вымогательство взятки

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Нищий Даниль

2
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Bad Mother Fucker

1

потом разрешение ГКЧП перестало действовать

ГКЧП

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Litnikov Danil

0

Чё они в них так упёрлись то

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Михаил Зеленин

Litnikov
0

Операторы или ГКРЧ?

Ответить

Litnikov Danil

Михаил
0

Госы, чё им так принципиально то. Просто не хотят переползать со всей ширины удобного диапазона?

Ответить

Закомплексованная Душа

Litnikov
2

Они вроде даже особо не используют эти частоты.
Возможно они ждут что им кто-то занесет, за отказ от этих частот

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Litnikov Danil

Закомплексованн…
0

Я хз, нужна радиопояснительная бригада

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Михаил Зеленин

Litnikov
1

Естественно, да и как бы кто оплатит банкет?

Ответить

Litnikov Danil

Михаил
0

Ну так и сказали бы, мол, ужимание потребует столько то денех.
Я в этом не разбираюсь, мб там есть техническая проблема какая то

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Dra

0

Ну и хорошо, ковида меньше в стране будет! И Гейтс выкусит ещё.

Ответить

Litnikov Danil

Dra
0

Будет чипами с ЛТЕ управлять

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Российский бокал

0

поскольку некоторые страны, в том числе НАТО, отдали эти частоты военным

Так чьи военные приоритетнее: наши или НАТО?

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Нищий Даниль

Российский
0

Конечно же наши.

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