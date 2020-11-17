Эти частоты заняты государственными структурами. Операторам же предлагают менее удобный диапазон.

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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) откажет «Неоспринту» и Freshtel (дочерние предприятия «Мегафона» и Ростелекома) в выдаче частот 3,4-3,6 ГГц для тестирования технологии 5G, сообщают «Ведомости». Представители операторов утверждают, что именно диапазон 3,4–3,8 ГГц считается оптимальным для массового покрытия крупных городов сетью 5G и на эти частоты ориентируются производители сетевого и абонентского оборудования.

Газета отмечает, что «Мегафон» и Ростелеком тестировали 5G на этих частотах в 2017-2018 годах, но потом разрешение ГКЧП перестало действовать, а продлить его Госкомиссия отказалась. Теперь основная часть диапазона 3,4–3,8 ГГц занята спутниковой связью, которой пользуются госведомства, в том числе силовые структуры, пишут «Ведомости».

Российские власти предлагают операторам использовать диапазон 4,8–4,99 ГГц, но компании это не устраивает. Они указывают, что сети будут дороже, выбор оборудования меньше, а в приграничных районах могут возникать помехи, поскольку некоторые страны, в том числе НАТО, отдали эти частоты военным.