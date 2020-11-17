«Ведомости»: Госкомиссия откажет «Мегафону» и Ростелекому в праве использовать популярные частоты для тестов 5G Материал редакции
Эти частоты заняты государственными структурами. Операторам же предлагают менее удобный диапазон.
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) откажет «Неоспринту» и Freshtel (дочерние предприятия «Мегафона» и Ростелекома) в выдаче частот 3,4-3,6 ГГц для тестирования технологии 5G, сообщают «Ведомости». Представители операторов утверждают, что именно диапазон 3,4–3,8 ГГц считается оптимальным для массового покрытия крупных городов сетью 5G и на эти частоты ориентируются производители сетевого и абонентского оборудования.
Газета отмечает, что «Мегафон» и Ростелеком тестировали 5G на этих частотах в 2017-2018 годах, но потом разрешение ГКЧП перестало действовать, а продлить его Госкомиссия отказалась. Теперь основная часть диапазона 3,4–3,8 ГГц занята спутниковой связью, которой пользуются госведомства, в том числе силовые структуры, пишут «Ведомости».
Российские власти предлагают операторам использовать диапазон 4,8–4,99 ГГц, но компании это не устраивает. Они указывают, что сети будут дороже, выбор оборудования меньше, а в приграничных районах могут возникать помехи, поскольку некоторые страны, в том числе НАТО, отдали эти частоты военным.
Гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов тем не менее считает, что «борьба за частоты не окончена» и компании получат нужные им диапазоны, пишут «Ведомости». Руководитель проектов компании «Спектрум менеджмент» Вадим Поскакухин добавил, что получить частоты возможно, только если работающие на них госструктуры пойдут навстречу операторам.
Чё они в них так упёрлись то
Операторы или ГКРЧ?
Госы, чё им так принципиально то. Просто не хотят переползать со всей ширины удобного диапазона?
Они вроде даже особо не используют эти частоты.
Возможно они ждут что им кто-то занесет, за отказ от этих частот
Естественно, да и как бы кто оплатит банкет?
Ну так и сказали бы, мол, ужимание потребует столько то денех.
Я в этом не разбираюсь, мб там есть техническая проблема какая то
Ну и хорошо, ковида меньше в стране будет! И Гейтс выкусит ещё.