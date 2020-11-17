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Технологии
Артём Мазанов
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Oppo представила концепт раздвижного смартфона Материал редакции

В сложенном состоянии дисплей имеет диагональ 6,7 дюйма, но его можно растянуть до 7,4 дюйма

12 комментариев
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Концепт представили на конференции Inno Day. Сворачивающийся дисплей не имеет видимых заломов и складов. Характеристики телефона, как и примерную дату выхода, Oppo не назвала.

По словам компании, пользователь сам сможет регулировать степень раздвижения экрана — можно использовать любые промежуточные режимы между крайними состояниями. Телефон оснастили двумя электромоторами, которые должны гарантировать равномерное раздвижение экрана без повреждений. Компания считает, что увеличенный дисплей пригодится при просмотре кино или для игр.

Oppo рассказала, что в работе над смартфоном подала заявки на 122 патента. Для придания экрану жёсткости используется слой Warp Track толщиной 0,1 мм.

Oppo не первая компания, которая представила такой смартфон. Похожие концепты есть у LG и TCL. Технологию сворачивающего экрана LG использует и в телевизоре.

#новости #oppo #смартфоны #концепты

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12 комментариев
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Красивый ключ

5

Где-то в 80-90х в пик технологического бума делали всякие неоднозначные устройства, например такие как утюг с радио. Было забавно на это посмотреть, но никакой практической пользы от этого не было. Сейчас мы столкнулись с такой же ситуацией, когда технологии на пике, ничего действительно нового не появляется и производители сейчас пытаются удивить вполне бесполезными вещами

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solawind

Красивый
1

Почему бесполезными? Наоборот по-моему сейчас одно из самых полезных решений — уйма людей используют телефоны чтобы читать с них, смотреть видео и пользоваться браузером, им всем будет куда удобнее если они смогут увеличивать размер экрана до планшета и затем уменьшать чтобы пользоваться им как обычным телефоном который влазит в карман.
Просто технически пока решения красивого для этого нет, раскладушки самсунга норм работают, но они в 2 раза толще обычного телефона и в месте сгиба на экране залом образуется. Тут обе эти проблемы решены

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Красивый ключ

solawind
0

Я про это и говорю, что для складывающих телефонов надо новый рывок в технологиях, а они делают на существующих. Поэтому они выглядят громоздко и неудобно

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Свойственный цвет

Красивый
0

Вообще, думаю многие были бы только за то, чтобы в одном устройстве можно было бы сочетать компактность и большой экран. Но пока все предложенные решения не вызывают доверия.

Ответить

Нищий Даниль

1

Зачем??? Чехол тоже раздвижной сделают???

Ответить

Андрей Кнорозов

Нищий
4

Ага, сунут между ног твоей мамаше ахахахахахаххвхахахаха ладно извини заебал

Ответить

Нищий Даниль

Андрей
0

@Baxтëp, тут травля.

Ответить

Прекрасный крюк

1

Выглядит интереснее, чем раскладушки

Ответить

Нищий Даниль

Прекрасный
0

И "надёжнее".

Ответить

Михаил Набоков

0

Планшетодрочерам понрав

Ответить

Нищий Даниль

Михаил
0

Угу, два в одном. Телефон и планшет. Збс.

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Свойственный цвет

0

Мастерски выполненные демонстрационные ролики, по которым нихрена не понятно, как там сложен экран и как он растягивается.

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