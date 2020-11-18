Обозреватели хвалят производительность и ругают iOS-приложения на Mac.

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MacBook Air на чипе M1 Фото The Verge

10 ноября Apple представила первые компьютеры Mac на процессорах собственной разработки M1, а спустя неделю устройства попали на обзоры к блогерам и журналистам. TJ собрал главное из первых мнений от блогеров и журналистов.

The Verge

В The Verge протестировали все три новых Mac на M1 — MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Редактор ресурса Дитер Бон назвал новый Air «триумфом», потому что тот «превзошёл все его ожидания». По мнению журналиста, Apple удалось не наступить на грабли трудностей перехода с процессора на процессор, хотя обычно такие процессы не обходятся без проблем.

Как отметил Бон, снаружи новый Air не отличается от предыдущей модели на Intel ничем, кроме функциональных клавиш — теперь с их помощью можно включить режим «не беспокоить» или запустить поиск Spotlight. Главные изменения произошли внутри — ноутбук лишился активного охлаждения, теперь тепло отводится только через алюминиевый радиатор без кулера.

Журналист пояснил, что доводил устройство до предела возможностей, но не почувствовал даже «незначительного нагрева». При этом, по словам Бона, MacBook Air работает на уровне ноутбуков профессионального уровня и никогда не тормозит даже при множестве запущенных приложений, в том числе «тяжёлых» Photoshop или Premiere.

MacBook Air на M1 Фото The Verge

Редактор The Verge также отметил впечатляющую работу устройства от одного заряда. У Бона не получилось достичь 50%-го прироста, который обещала Apple по сравнению с предыдущим Air, но ноутбук проработал 10 часов без подзарядки в реальных условиях.

Журналиста также впечатлило, что устройство мгновенно «просыпается» после открытия крышки, а приложениями сразу же можно пользоваться. Как отметил Бон, ему даже хотелось закрывать Air чаще обычного, потому что его стало проще выводить из спящего режима.

Редактора The Verge смутили только две вещи: веб-камера, которая не изменилась по сравнению со всеми прошлыми моделями за последнее десятилетие, и работа iOS-приложений. Бон пояснил, что камера с разрешением 720p «всё ещё ужасна», даже несмотря на новый сигнальный процессор, который пытается улучшить картинку программно в реальном времени. Журналист также назвал «странным и беспорядочным опытом» работу iOS-приложений на новых Mac. По его словам, Apple стоило поставить на функцию ярлык «бета».

Большинство iOS-приложений в Mac App Store, которые обнаружил Бон, оказались никак не оптимизированы для макбуков — разработчики просто экспортировали их на платформу без каких-либо изменений и тестов. При этом многих нужных приложений вроде Instagram, Slack или Gmail в магазине пока что нет.

В остальном журналисту новый Air понравился. Он отметил, что новый MacBook превосходит предыдущие модели во всех отношениях и даже обходит ноутбуки на базе последних чипов Intel с Windows на борту.

Поверьте. MacBook Air на M1 — самый впечатляющий ноутбук, которым я пользовался в последние годы. Если говорить о компьютере «для всех», то нет ничего лучше MacBook Air — он отлично держит заряд, показывает невероятную производительность для своего уровня и да, у него хорошая клавиатура. Всё очень плохо c веб-камерой и это основная причина, по которой мы не можем оценить его на 10 из 10 . Дитер Бон старший редактор The Verge

Обзор на MacBook Pro на M1 на The Verge сделал главный редактор ресурса Нилай Патель. Он назвал устройство «Air с вентилятором» — по его мнению, это единственное заметное отличие между двумя моделями, которое и делает Pro более мощным ноутбуком. Другие отличия между ноутбуками не такие значительные: у Pro получше дисплей, более чувствительные микрофоны, громкие динамики и более ёмкая батарея.

MacBook Pro не подвержен троттлингу — замедлению частоты процессора для защиты от перегрева: в этой модели чип всегда работает на максимальной частоте за счёт наличия кулера. При этом MacBook Air через какое-то время начинает работать медленнее в ресурсоёмких задачах из-за отсутствия активного охлаждения. Однако если постоянно не нагружать ноутбук чем-то серьёзным, заметить разницу в производительности устройств будет непросто, пояснил Патель.

На самом деле достаточно трудно специально активировать вентилятор [в MacBook Pro]. То, что раньше сразу же заставляло жужжать MacBook Pro на Intel вроде Google Meet в Chrome, проходит почти незаметно для чипа M1. Нилай Патель главный редактор The Verge

Главред The Verge, как и его коллега. не заметил двукратного прироста времени работы ноутбука от одного заряда, но тоже смог проработать 10 часов без подзарядки. Патель всячески пытался разрядить устройство как можно быстрее, в том числе фоном запустил 4К-видео на YouTube, но смог разрядить устройство только за восемь часов. Даже Slack и Chrome, пока не оптимизированные для M1, не смогли серьёзно повлиять на расход заряда.

По мнению Пателя, на самом деле у MacBook Pro достаточно много ограничений для устройства с приставкой «профессиональный». Он напомнил, что пока Apple не позволяет выбрать модель больше чем с 16 ГБ оперативной памяти и не позволяет расширить её самому. Ноутбук также поддерживает лишь один внешний дисплей.

Главред The Verge пришёл к выводу, что новый MacBook Pro — устройство, не попадающее ни в одну из категорий. Он слишком мощный для базового сегмента, но недостаточно гибкий для профессионалов. При этом, как и в случае с Air, редакция сайта готова была оценить его на 10 из 10, но не стала из-за веб-камеры.

Mac mini в The Verge назвали «настоящим настольным ПК в миниатюре». Автор сайта Крис Уэлч (Chris Welch) остался впечатлён производительностью устройства, но раскритиковал Apple за отказ от четырёх USB-C портов в пользу двух, а также за отсутствие возможности расширить оперативную память.

Редактору The Verge также не понравился процесс первичной настройки Mac mini — оказалось, что для этого нужны проводная мышь и клавиатура, а он пользовался беспроводными. Подключить Bluetooth-периферию можно только после всех базовых настроек.

В отличие от MacBook на новых процессорах, Mac mini работает от сети, поэтому не может похвастаться временем работы от одного заряда. Однако благодаря новому процессору Apple, даже в таких условиях устройство потребляет на 60% меньше энергии, чем предшественник на Intel, отметил Уэлч.

Как пояснил журналист, старые Mac mini можно было оснастить даже 64 ГБ оперативной памяти, в то время как новый поставляется с 16 ГБ и её не получится расширить. Это обусловлено унифицированной структурой памяти, которая теперь припаяна к процессору — в Apple поясняли, что это позволяет чипу работать с данными напрямую и повышает производительность.

Несмотря на это, Уэлч остался доволен устройством: по его мнению, с точки зрения соотношения цены к производительности, Mac mini ещё никогда не был таким выигрышным вариантом для покупки.

WSJ

Редактор The Wall Street Journal Джоанна Штерн провела неделю с двумя новыми MacBook и встала на сторону Pro-модели. По её словам, выбор на самом деле очень прост, потому что оба новых компьютера очень быстрые.

По бенчмаркам и тестам они в 2,5 раза быстрее конкурентов на Intel, но я не живу бенчмарками и вам не советую. Я живу при 30 открытых вкладках браузера, Slack, Zoom, Apple Music, Microsoft Word и «Заметках». В отличие от 16-дюймового MacBook Pro на Intel, я не заметила ни крутящихся радужных кружочков, ни замедлений, ни шума вентиляторов. Джоанна Штерн редактор WSJ

Чтобы протестировать устройства в повседневных сценариях, Штерн начала открывать вкладку за вкладкой в Chrome. Новые макбуки без проблем справились с 50 вкладками, не нагревшись ни на градус выше 26 градусов по Цельсию. В то же время MacBook Air на Intel выдержал только 35 вкладок, нагрелся до 33 градуса и начал жужжать для активного охлаждения.

Журналистка не остановилась на 50 вкладках и пошла дальше. На 65 открытых страницах Air на M1 всё ещё оставался тихим и холодным, но начал замедлять тактовую частоту процессора, а 13-дюймовый MacBook Pro уже во всю активировал охлаждение. На 100 открытых вкладках Pro-модель на M1 также оставалась холодной и тихой, вентилятор на устройстве активировался только во время игры в Rise of Tomb Raider и одновременном экспорте 4К-видео в Adobe Premiere. К этому моменту устройство нагрелось до 36 градусов.

Штерн также впечатлило время работы ноутбуков без подзарядки. По её словам, устройства на M1 позволяют уйти из дома на день или два в полной уверенности, что не разрядятся — с другой стороны, необходимость этого в пандемию сильно уменьшилась.

Как и у редакторов The Verge, у Штерн получилось 8 и 10 часов работы от одного заряда для MacBook Air и Pro соответственно. Но по её мнению, на наличие кулера и чуть более долгой работе без зарядки, различия между устройствами заканчиваются.

Хотя я бы выбрала новый Pro вместо нового Air, они оба великолепны. Они оба указывают на будущее, открываемое этими чипами, где разница между смартфонами, ноутбуками и планшетами продиктована не ограничениями по энергозатратности и производительностьи, а только креативностью дизайнеров. Джоанна Штерн

Engadget

Автор Engadget Девиндра Хардавар (Devindra Hardawar) остался под впечатлением от нового Air и назвал его «самым совершенным ультрапортативным ноутбуком». Ноутбук напомнил журналисту iPad Pro с его отзывчивостью и бесшовностью интерфейса.

Хардавар отметил, что неоптимизированные под M1 приложения вроде Chrome всё же заметно тормозят на фоне нативных вроде Safari, но по его словам, это было «актуально для всех предыдущих Mac». В некоторых случахя запуск приложений, созданных для Intel, оказывалось даже более быстрым, чем запуск на ПК с Windows, отметил автор. Он сравнил это с Surface Pro X, где используется программная эмуляция приложений — там, где устройство Microsoft может вообще не запустить программу, MacBook Air на M1 справится «без капли пота».

По словам автора Engadget, M1 также привнёс в MacBook Air то, чего в нём никогда не было — достаточную для игр производительность. Хардавару удалось поиграть в игры из Apple Arcade вроде The Pathless с 60 кадрами в секунду.

Всё работает так же плавно, как на моём игровом ПК. И хотя это не так удивляет после производительности A-чипов в iPhone и iPad, но всё равно ощущается действительно странным, что устройство вроде Air может без проблем запускать тайтлы со сложным 3D. Девиндра Хардавар редактор Engadget

Для сравнения с MacBook Air на Intel, журналист запустил Fortnite. В разрешении 1400 на 900 пикселей на M1 он выдал 60 кадров в секунду, в то время как на Intel показатели были около 40 кадров в секунду.

Хардавар также отметил долгую работу от одного заряда. Во время его тестирования, MacBook Air продержался 16 часов и 20 минут — это оказалось на пять часов дольше версии на Intel и стало одним из самых серьёзных результатов для компьютеров, которые тестировали Engadget.

M1 делает MacBook Air одним из самых быстрых ультрапортативных ноутбуков, которые вы можете купить сегодня. И даже самым большим поклонникам Windows будет сложно это отрицать. Девиндра Хардавар редактор Engadget

TechCrunch

В TechCrunch также протестировали все три новых Mac, но пришёл к выводу, что самый мощный из них — MacBook Pro. По мнению редактора Мэттью Панцарино, устройство обеспечивает одновременно и наибольшую производительность на Mac, и как минимум в 2-3 раза больше времени автономной работы.

Редактора TechCrunch особенно поразила скорость работы устройства. В качестве примера он попробовал запустить приложений из док-панели — по его словам, чаще всего они открываются раньше, чем пользователь уводит курсор с ярлыка.

Он также назвал рендеринг видео и работу с монтажом «супер-производительными» и уступающими только старым MacBook с дискретными GPU. Журналист отметил и плюсы для разработчиков: проекты компилируются быстрее, используя при этом лишь немного заряда батареи.

Редактору TechCrunch новый макбук также напомнил iPad Pro. По его словам, каждый клик стал более отзывчивом, каждое взаимодействие — мгновенным, а в целом ноутбук ощущается как iOS-устройство во всех хороших смыслах.

Эта штука работает как iPad и это лучший способ, как я могу его описать. Я использую один пример, чтобы описать, как это ощущается для пользователей нынешних MacBook — хроническая боль. Если вы когда-либо сталкивались с постоянной болью или травмой, а потом избавлялись от неё с помощью терапии, обезболивающих или операции, вы знаете это чувство. Вы так долго несли этот груз, что не знали, насколько он тяжёлый. Именно так ощущается переход на MacBook с M1 после других Mac. Мэттью Панцарино

По словам Панцарино, Apple сделала настолько производительный чип, что ему нужно лишь 26% мощности для запуска приложений в режиме перевода с Intel-платформы. При этом он позволяет им работать если не так же быстро, то даже быстрее, чем на прошлых Mac на Intel.

Как и коллег по цеху из других изданий, Панцарино впечатлило время работы от аккумулятора. В одном из первых тестов с автоматической регулировкой яркости экрана его новый MacBook Pro продержался 24 часа на одном заряде.

Журналисту также не удалось «разогреть» MacBook больше чем до уровня «тёплый». При этом его кулер вращался на скоростях близких к водяному охлаждению, чем «к турбинам в других MacBook».

У редактора TechCrunch также возникло достаточно претензий. Он раскритиковал запуск iOS-приложений, назвав процесс «комичным» — пользователям даже не подсказывают, как именно взаимодействовать с приложениями, не адаптированными для Mac, а запускаются они только в оконном режиме.

Другой претензией Панцарино к новым MacBook стала унификация памяти. По словам журналиста, перевод оперативной памяти на процессор означает отсутствие возможности обновления — пользователь навсегда «застревает» с 16 ГБ. С другой стороны, это обеспечивает более быстрый доступ к памяти для процепссора: на данный момент это ограниченный, но невероятно быстрый пул памяти, который используют совместно ядра ЦП, графического процессора и другие части M1 вроде Neural Engine.

Панцарино также остался недоволен улучшениями веб-камеры. По его словам, хотя Apple объявила о том, что сигнальный процессор в M1 улучшит картинку, она стала лишь немного хуже. Журналист отметил, что она лучше справляется с подавлением шумов и балансом белого, но «всё ещё не очень хороша».

MKBHD

Блогер Маркес Браунли изначально скептично отнёсся к новым MacBook на M1 из-за заявлений Apple о его производительности, не подкреплённых независимыми данными. И хотя у него всё же остались вопросы к отдельным цифрам, он подчеркнул время работы устройств от одного заряда и общую скорость.

По мнению блогера, новые MacBook на M1 больше нельзя сравнивать с другими конкурентами «на бумаге». Он привёл аналогию с айфонами, которые не сравнивают с Android-флагманами «в лоб», потому что в этом нет смысла — по голым характеристикам Apple всегда проигрывает.

Браунли рассказал, он использовал новый MacBook Pro около недели и лишь один раз поставил на зарядку. В этом смысле Apple действительно увеличила время работы устройства, не увеличив объём батареи, как и обещала, отметил блогер.

Приложения Apple также работают быстрее и Браунли не испытал никаких проблем с производительностью за время тестирования. В то же время он отметил, что многие программы пока работают неидеально, особенно если речь о небольших командах разработки.

Браунли пояснил, что новые MacBook на M1 — устройства первого поколения в своей категории. Поэтому любой, кто их купит, будет «бета-тестером», а в будущем Apple доработает всё недочёты. Он посоветовал набраться терпения профессионалам, у которых уже отстроены рабочие процессы, но пояснил, что ноутбуки на M1 отлично подойдут всем остальным.