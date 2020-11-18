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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple открыла в России вакансию инженера по сотовой связи. Одно из главных требований — знание технологий 3G, LTE или 5G Материал редакции

Компания ищет человека, который в том числе будет тестировать «ещё не выпущенные продукты Apple».

2 комментария
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Apple опубликовала в России вакансию инженера по сотовой связи (Cellular Field Engineer). Компания хочет найти человека, который будет работать над тестированием новых продуктов компании «в полевых условиях».

Вы будете отвечать за оценку аппаратуры новейших iPhone, iPad и Apple Watch в полевых условиях — от ранних прототипов до финальных продуктов с использованием разных беспроводных технологий и сетей. В том числе предстоит отслеживать метрики производительности при создании и развитии технологии, заниматься пост-обработкой и анализом журналов с полей.

из вакансии на сайте Apple

Соискателю предстоит работать до 40 часов в неделю и находиться в командировках до 50 процентов рабочего времени. В основном, речь о поездках по России, но могут быть и международные путешествия.

Одно из главных требований в вакансии — опыт работы с как минимум одной из технологий сотовой связи — UMTS (3G), LTE/LTE-A (4G) и 5G NR. При этом официально Apple не развивает в России 5G и даже не упоминает о его наличии в рекламной кампании новых iPhone 12 для РФ. Протестировать сети нового поколения на айфонах не могут даже операторы из-за региональной блокировки компании.

Мы проверили 5G на iPhone 12 в России. Всё очень…
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tjournal.ru

Среди других требований к кандидату — как минимум трёхлетний опыт в области end-to-end-тестирования сотовых технологий. В том числе требуется уметь подготавливать тестовые планы, проводить полевые исследования и изучать данные, а также устранять проблемы с UE.

Также необходимо иметь «глубокое понимание» работы сотовых протоколов от LTE PHY/MAC до более высоких уровней, например, процессинга звонков. От соискателя требуют умения взаимодействовать с коллегами на разных уровнях и иметь превосходные навыки вербальной и письменной коммуникации для независимой работы.

Помимо прочего, нужно иметь диплом бакалавра по специальности электротехника, предпочтительно магистра, уметь преодолевать препятствия «инновационными способами» и владеть базовыми навыками работы со скриптами Shell/Perl/Python/Matlab. Знания о конструкции антенн и радиочастот будут плюсом.

Как пояснили в вакансии, в Apple ищут человека, который будет работать сообща с международными командами по программной и аппаратной разработке для поиска проблем, влияющих на производительность сотовой связи. Для этого придётся проводить глубокий анализ внутренних записей и разбираться, что вызвало проблему в тех или иных аппаратных системах.

#apple

Дамир Камалетдинов PLUS
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Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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2 комментария
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Татарский ГОСТ

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По факту очередная тупая харча с дипломом ВШЭ насувала в описание вакухи все слова, которые смогла нагуглить.

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Основной Валера

1

Вот это новость, я в шоке

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