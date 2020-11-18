Apple открыла в России вакансию инженера по сотовой связи. Одно из главных требований — знание технологий 3G, LTE или 5G Материал редакции
Компания ищет человека, который в том числе будет тестировать «ещё не выпущенные продукты Apple».
Apple опубликовала в России вакансию инженера по сотовой связи (Cellular Field Engineer). Компания хочет найти человека, который будет работать над тестированием новых продуктов компании «в полевых условиях».
Соискателю предстоит работать до 40 часов в неделю и находиться в командировках до 50 процентов рабочего времени. В основном, речь о поездках по России, но могут быть и международные путешествия.
Одно из главных требований в вакансии — опыт работы с как минимум одной из технологий сотовой связи — UMTS (3G), LTE/LTE-A (4G) и 5G NR. При этом официально Apple не развивает в России 5G и даже не упоминает о его наличии в рекламной кампании новых iPhone 12 для РФ. Протестировать сети нового поколения на айфонах не могут даже операторы из-за региональной блокировки компании.
Среди других требований к кандидату — как минимум трёхлетний опыт в области end-to-end-тестирования сотовых технологий. В том числе требуется уметь подготавливать тестовые планы, проводить полевые исследования и изучать данные, а также устранять проблемы с UE.
Также необходимо иметь «глубокое понимание» работы сотовых протоколов от LTE PHY/MAC до более высоких уровней, например, процессинга звонков. От соискателя требуют умения взаимодействовать с коллегами на разных уровнях и иметь превосходные навыки вербальной и письменной коммуникации для независимой работы.
Помимо прочего, нужно иметь диплом бакалавра по специальности электротехника, предпочтительно магистра, уметь преодолевать препятствия «инновационными способами» и владеть базовыми навыками работы со скриптами Shell/Perl/Python/Matlab. Знания о конструкции антенн и радиочастот будут плюсом.
Как пояснили в вакансии, в Apple ищут человека, который будет работать сообща с международными командами по программной и аппаратной разработке для поиска проблем, влияющих на производительность сотовой связи. Для этого придётся проводить глубокий анализ внутренних записей и разбираться, что вызвало проблему в тех или иных аппаратных системах.